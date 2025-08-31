Ireland v Spain live updates: Women’s Rugby World Cup pool stage

Hello and welcome to live coverage of Ireland’s second pool stage game in the Women’s Rugby World Cup, against Spain at Franklin’s Gardens in Northampton. Ireland won their first game 42-14 against Japan and will expect to put up a similar total or better against Spain and more or less secure their passage to the quarter-finals before the final pool stage game next week against New Zealand.
Here are the teams:
Ireland: Stacey Flood; Anna McGann, Aoife Dalton, Eve Higgins, Amee-Leigh Costigan; Dannah O’Brien, Molly Scuffil-McCabe; Ellena Perry, Clíodhna Moloney-MacDonald, Linda Djougang; Eimear Corri-Fallon, Sam Monaghan (co-captain); Fiona Tuite, Claire Boles, Grace Moore.
Replacements: Neve Jones, Siobhán McCarthy, Sadhbh McGrath, Ruth Campbell, Brittany Hogan, Emily Lane, Enya Breen, Nancy McGillivray.
Spain: Amalia Argudo; Claudia Perez, Claudia Pena, Claudia Cano, Clara Piquero; Zahia Perez, Anne Fernandez de Corres; Gemma Silva, Marieta Roman, Eider Garcia; Lourdes Alameda (capt), Elena Martinez, Lia Pineiro, Ana Peralta, Valentina Perez.
Replacements: Cristina Blanco, Laura Delgado, Mireia de Andres, Anna Puig, Monica Castelo, Nerea Garcia, Bingbing Vergara, Lea Ducher.