Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Horse racing
British Champions Day at Ascot is a celebration of the end of the flat season in England. The card will feature no less than five Group Ones, including the Champion Stakes and Queen Elizabeth II Stakes. - Saturday, UTV & Virgin Media
Rugby
No matter what happens between now and next June, one of the biggest games of the URC season will be the upcoming meeting of Leinster and Munster at Croke Park. - Saturday, TG4 & Premier Sports
Soccer
Having recently retained the Women’s Premier Division title, Athlone Town have their sights set on claiming the FAI Cup. It will be their fourth year in a row competing in the final, though they have only won the title once to date, in 2023. Bohemians will be appearing in the decider for the first time. - Sunday, TG4
MONDAY (Oct 13th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Lions @ Chiefs
- SNOOKER - TNT Sports 3, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Xi’an Grand Prix Final
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s WC - 10.30am S Africa v Bangladesh
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-5pm Collegiate Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup Qualifier - 7.30pm Worthing v Forest Green Rovers
- SOCCER - BBC 2 & Virgin Media Two - WC Qualifier - 7.45pm N Ireland v Germany
- SOCCER - BBC Three - WC Qualifier - 7.45pm Wales v Belgium
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Oct 14th)
- NFL - Sky Sports NFL - 0.15am Bills @ Falcons
- NFL - Sky Sports Plus - 1.15am Bears @ Commanders
- CRICKET Sky Sports Cricket - Women’s WC - 10.30am N Zealand v Sri Lanka
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-5pm Collegiate Championship
- SOCCER - RTÉ 2 - WC Qualifier - 7.45pm Rep of Ireland v Armenia
- SOCCER - UTV & Virgin Media Two - WC Qualifier - 7.45pm Latvia v England
WEDNESDAY (Oct 15th)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am England v Pakistan
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-5pm Collegiate Championship
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 8pm Chelsea v Paris FC
THURSDAY (Oct 16th)
- GOLF - Sky Sports Mix, 5am-8am BMW Ladies Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-12.30pm DP World India Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Australia v Bangladesh
- POOL - Sky Sports Mix, noon-4.30pm Reyes Cup
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 7.45pm At Madrid v Man Utd, 8pm B Munich v Juventus, 8pm PSG v R Madrid, 8pm Benfica v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Huddersfield v Bolton
FRIDAY (Oct 17th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Steelers @ Bengals
- GOLF - Sky Sports Mix, 5am-8am BMW Ladies Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm DP World India Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am S Africa v Sri Lanka
- POOL - Sky Sports Mix, noon-4.30pm Reyes Cup
- F1 - Sky Sports F1 from 6pm - Practice & Qualifying US Grand Prix
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Connacht v Bulls
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Edinburgh v Benetton
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Gloucester v Bristol
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Middlesbrough v Ipswich
SATURDAY (Oct 18th)
- TRIATHLON - TNT Sports 3, 4am-9.30am World Championship Finals
- GOLF - Sky Sports Golf, 5am-7.30am BMW Ladies Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm DP World India Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am N Zealand v Pakistan
- POOL - Sky Sports Mix, noon-4.30pm Reyes Cup
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Nottingham Forest v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm QPR v Millwall
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Southampton v Swansea
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 12.45pm Lions v Scarlets
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-4pm Ascot
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v Everton
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Sharks v Ulster
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 3.05pm Leicester v Bath, 5.30pm Saracens v Sale
- F1 - Sky Sports F1 from 5pm - Sprint & Qualifying US Grand Prix
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 5.15pm Leinster v Munster
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm B Munich v B Dortmund
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Fulham v Arsenal
- SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Premiership - 5.45pm Kilmarnock v Hearts
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Roma v Inter
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Zebre v Stormers
- GAA - TG4 from 7.45pm Club championship (TBA)
- SOCCER - ITV4, 10pm-11.30pm Football League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.55pm Match of the Day
SUNDAY (Oct 19th)
- UFC - TNT Sports 1 from midnight R de Ridder v B Allen
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 3.15pm GP of Australia
- GOLF - Sky Sports Plus, 5am-8am BMW Ladies Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-noon DP World India Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am India v England
- POOL - Sky Sports Mix, noon-4.30pm Reyes Cup
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon Dundee v Celtic
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Tottenham v Aston Villa, 4.30pm Liverpool v Man Utd
- NFL - Sky Sports NFL & Virgin Media Two - 2.30pm Rams @ Jaguars
- CYCLING - TNT Sports 3, 3pm-4.30pm Venetia Classic
- SOCCER - TG4 - Women’s FAI Cup Final - 3pm Athlone Town v Bohemians
- GAA - RTÉ 2 - Cork SHC Final - 3.15pm Midleton v Sarsfields
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 3pm Exeter v Harlequins
- F1 - Sky Sports F1 from 6.30pm US Grand Prix
- SNOOKER - TNT Sports 2, 7pm-11pm Northern Ireland Open
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Fiorentina
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Getafe v Real Madrid
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.20pm Match of the Day 2
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Falcons @ 49ers