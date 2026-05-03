Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Cycling
The 109th Giro d’Italia begins this week in Bulgaria. After three stages, one of road cycling’s Grand Tours – along with the Tour de France and Vuelta a España – moves to Italy, eventually finishing in Rome on the last day of May. – From Friday, TNT Sports
Rugby
There is a huge prize for finishing in the top half of the 16-team URC table – qualification for the play-offs, and participation in next season’s Champions Cup. With two rounds remaining, Connacht are currently ninth, three points behind Ulster. Munster visit Galway at the weekend in fifth position, hoping to lock down a top-eight slot. This is a massive game for both sides. – Saturday, TG4 & Premier Sports
Soccer
Barcelona are going to retain the La Liga title. Unlike the English Premier League, the destination of the Spanish crown is not in any doubt. But Real Madrid will not want to hand their fierce rivals the trophy on Sunday evening when they visit Camp Nou for the final El Clasico of the season. – Sunday, Premier Sports
MONDAY (May 4th)
- SNOOKER – TNT Sports 3, 12.45pm-4pm, 6.30pm-10pm; BBC 2, 1pm-4pm, 7pm-10pm World Championship
- SOCCER – Sky Sports Football – Women’s Super League – 1pm Aston Villa v West Ham Utd
- CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 2 La Vuelta Femenina
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 3pm Chelsea v Nottingham Forest
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – 5.30pm Hearts v Rangers
- GAA – TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 8pm Everton v Manchester City
TUESDAY (May 5th)
- CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 3 La Vuelta Femenina
- SOCCER – Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm – Arsenal v Atletico Madrid
WEDNESDAY (May 6th)
- CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 4 La Vuelta Femenina
- GAA – TG4 – Munster U20 Hurling semi-final – 7.35pm Cork v Clare
- SOCCER – Sky Sports Football & BBC Three - Women’s Super League - 7.45pm Brighton v Arsenal
- SOCCER – RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Bayern Munich v PSG
THURSDAY (May 7th)
- GOLF – Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Catalunya Championship
- CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 5 La Vuelta Femenina
- GOLF – Sky Sports Mix, 4pm-7pm – LPGA Americas Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 5.30pm-11pm Truist Championship
- DARTS – Sky Sports Action, 7pm-11pm – Leeds Premier League
- SOCCER – Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm – Aston Villa v Nottingham Forest
- SOCCER – Premier Sports 2 & TNT Sports 2 - Conference League - 8pm – Crystal Palace v Shakhtar Donetsk
- SOCCER – TNT Sports 3 – Europa League – 8pm Freiburg v Sporting Braga
FRIDAY (May 8th)
- RUGBY – Sky Sports Plus – Super Rugby – 8.05am Crusaders v Blues, 10.35am Reds v Chiefs
- CYCLING – TNT Sports 3, 11am-3.45pm – Stage 1 Giro d’Italia
- GOLF – Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Catalunya Championship
- CYCLING – TNT Sports 1, 3pm-5.15pm – Stage 6 La Vuelta Femenina
- GOLF – Sky Sports Mix, 4pm-7pm – LPGA Americas Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 5.30pm-11pm Truist Championship
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 7.45pm Gloucester v Sale
- RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 7.45pm Ulster v Stormers
- RUGBY – Premier Sports 2 & BBC RB – URC - 7.45pm Glasgow v Cardiff
- SOCCER – Virgin Media Two – League of Ireland – 8pm St Patrick’s Athletic v Waterford
SATURDAY (May 9th)
- RUGBY – Sky Sports Plus – Super Rugby – 5.35am Highlanders v Waratahs, 8.05am Moana Pasifika v Hurricanes, 10.35am Brumbies v Western Force
- CYCLING – TNT Sports 3, 9.30am-3.45pm – Stage 2 Giro d’Italia
- CYCLING – TNT Sports 4 from 11.45am – Final stage La Vuelta Femenina
- SOCCER – Sky Sports Premier League – Women’s Super League – Noon Aston Villa v Arsenal
- GOLF – Sky Sports Golf, 12.30pm-5pm Catalunya Championship
- SOCCER – TNT Sports 1 – Premier League – 12.30pm Liverpool v Chelsea
- RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 12.45pm Bulls v Zebre
- GAA – TG4 from 2pm All-Ireland U20 Football Semi-finals (TBC)
- RUGBY BBC 2 – Women’s 6N – 2pm Italy v England, 4.15pm Scotland v France
- RUGBY LEAGUE – BBC 1 – Challenge Cup – 2.30pm St Helens v Wigan
- SOCCER – Premier Sports 1 – Premier League – 3pm Sunderland v Manchester Utd
- RUGBY – TNT Sports 1 & ITV4 – Premiership - 3.05pm Leicester v Northampton
- GAA – RTÉ 2 – Leinster SHC – 4pm Wexford v Dublin
- RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 5.30pm Leinster v Lions
- RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 5.30pm Ospreys v Scarlets, 7.45pm Dragons v Edinburgh
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 5.30pm Bristol v Saracens
- GOLF – Sky Sports Golf, 5pm-11pm Truist Championship
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 5.30pm Manchester City v Brentford
- SOCCER – Sky Sports Football – Bundesliga – 5.30pm Wolfsburg v Bayern Munich
- RUGBY – RTÉ 2 & BBC 2 - Women’s 6N - 6.30pm Ireland v Wales
- RUGBY – TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Connacht v Munster
- SOCCER – TNT Sports 2 – Serie A – 7.45pm Lecce v Juventus
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – 8pm Motherwell v Hearts
- GOLF – Sky Sports Plus, 9.30pm-12.30am – LPGA Americas Open
- GAA – RTÉ 2, 9.35pm-11.05pm The Saturday Game
- SOCCER – BBC 1, 10.20pm-11.30pm Match of the Day
SUNDAY (May 10th)
- UFC – TNT Sports 1 from 2am – New Jersey K Chimaev v S Strickland
- CYCLING – TNT Sports 3, 10.30am-3.45pm – Stage 3 Giro d’Italia
- CRICKET – Sky Sports Cricket from 10.30am – Women’s ODI England v New Zealand
- GOLF – Sky Sports Golf, noon-5pm Catalunya Championship
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – Noon Celtic v Rangers
- SOCCER – Channel 4 & TNT Sports 1 - Women’s FA Cup semi-final - 12–3pm Liverpool v Brighton
- MOTOGP – TNT Sports 2 from 12.15pm GP of France
- EQUESTRIAN – BBC 2, 1.45pm-3.45pm Badminton Horse Trials
- GAA – RTÉ 2 – Munster SFC – 1.45pm Kerry v Cork; Connacht SFC – 4.15pm Roscommon v Galway
- GAA – GAA Plus – Tailteann Cup – 2pm Laois v Wicklow
- SOCCER – Sky Sports Plus – Premier League – 2pm Burnley v Aston Villa
- SOCCER – Sky Sports F1 – Premier League – 2pm Crystal Palace v Everton
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 2pm Nottingham Forest v Newcastle Utd, 4.30pm West Ham Utd v Arsenal
- SOCCER – TNT Sports 1 – Women’s FA Cup semi-final – 3.30pm Chelsea v Manchester City
- RUGBY – TNT Sports 2 – Premiership – 3.30pm Exeter v Bath
- RUGBY LEAGUE – BBC 2 – Challenge Cup – 4pm Warrington v Hull KR
- GOLF – Sky Sports Plus, 5pm-8pm LPGA Americas Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 5pm-11pm Truist Championship
- SOCCER – TNT Sports 1 – Serie A – 7.45pm AC Milan v Atalanta
- SOCCER – Premier Sports 1 – La Liga – 8pm Barcelona v Real Madrid
- GAA – RTÉ 2, 9.30pm-10.50pm The Sunday Game
- SOCCER – BBC 1, 11.30pm-12.40am Match of the Day