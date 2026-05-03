Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Cycling

The 109th Giro d’Italia begins this week in Bulgaria. After three stages, one of road cycling’s Grand Tours – along with the Tour de France and Vuelta a España – moves to Italy, eventually finishing in Rome on the last day of May. – From Friday, TNT Sports

Rugby

There is a huge prize for finishing in the top half of the 16-team URC table – qualification for the play-offs, and participation in next season’s Champions Cup. With two rounds remaining, Connacht are currently ninth, three points behind Ulster. Munster visit Galway at the weekend in fifth position, hoping to lock down a top-eight slot. This is a massive game for both sides. – Saturday, TG4 & Premier Sports

Soccer

Barcelona are going to retain the La Liga title. Unlike the English Premier League, the destination of the Spanish crown is not in any doubt. But Real Madrid will not want to hand their fierce rivals the trophy on Sunday evening when they visit Camp Nou for the final El Clasico of the season. – Sunday, Premier Sports

MONDAY (May 4th)

SNOOKER – TNT Sports 3, 12.45pm-4pm, 6.30pm-10pm; BBC 2, 1pm-4pm, 7pm-10pm World Championship

SOCCER – Sky Sports Football – Women’s Super League – 1pm Aston Villa v West Ham Utd

CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 2 La Vuelta Femenina

SOCCER – Sky Sports Premier League – 3pm Chelsea v Nottingham Forest

SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – 5.30pm Hearts v Rangers

GAA – TG4, 8pm-9pm Weekend highlights

SOCCER – Sky Sports Premier League – 8pm Everton v Manchester City

TUESDAY (May 5th)

CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 3 La Vuelta Femenina

SOCCER – Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm – Arsenal v Atletico Madrid

WEDNESDAY (May 6th)

CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 4 La Vuelta Femenina

GAA – TG4 – Munster U20 Hurling semi-final – 7.35pm Cork v Clare

SOCCER – Sky Sports Football & BBC Three - Women’s Super League - 7.45pm Brighton v Arsenal

SOCCER – RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Bayern Munich v PSG

THURSDAY (May 7th)

GOLF – Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Catalunya Championship

CYCLING – TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm – Stage 5 La Vuelta Femenina

GOLF – Sky Sports Mix, 4pm-7pm – LPGA Americas Open

GOLF – Sky Sports Golf, 5.30pm-11pm Truist Championship

DARTS – Sky Sports Action, 7pm-11pm – Leeds Premier League

SOCCER – Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm – Aston Villa v Nottingham Forest

SOCCER – Premier Sports 2 & TNT Sports 2 - Conference League - 8pm – Crystal Palace v Shakhtar Donetsk

SOCCER – TNT Sports 3 – Europa League – 8pm Freiburg v Sporting Braga

FRIDAY (May 8th)

RUGBY – Sky Sports Plus – Super Rugby – 8.05am Crusaders v Blues , 10.35am Reds v Chiefs

CYCLING – TNT Sports 3, 11am-3.45pm – Stage 1 Giro d'Italia

GOLF – Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Catalunya Championship

CYCLING – TNT Sports 1, 3pm-5.15pm – Stage 6 La Vuelta Femenina

GOLF – Sky Sports Mix, 4pm-7pm – LPGA Americas Open

GOLF – Sky Sports Golf, 5.30pm-11pm Truist Championship

RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 7.45pm Gloucester v Sale

RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 7.45pm Ulster v Stormers

RUGBY – Premier Sports 2 & BBC RB – URC - 7.45pm Glasgow v Cardiff

SOCCER – Virgin Media Two – League of Ireland – 8pm St Patrick’s Athletic v Waterford

SATURDAY (May 9th)

RUGBY – Sky Sports Plus – Super Rugby – 5.35am Highlanders v Waratahs , 8.05am Moana Pasifika v Hurricanes , 10.35am Brumbies v Western Force

CYCLING – TNT Sports 3, 9.30am-3.45pm – Stage 2 Giro d'Italia

CYCLING – TNT Sports 4 from 11.45am – Final stage La Vuelta Femenina

SOCCER – Sky Sports Premier League – Women’s Super League – Noon Aston Villa v Arsenal

GOLF – Sky Sports Golf, 12.30pm-5pm Catalunya Championship

SOCCER – TNT Sports 1 – Premier League – 12.30pm Liverpool v Chelsea

RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 12.45pm Bulls v Zebre

GAA – TG4 from 2pm All-Ireland U20 Football Semi-finals (TBC)

RUGBY BBC 2 – Women's 6N – 2pm Italy v England , 4.15pm Scotland v France

RUGBY LEAGUE – BBC 1 – Challenge Cup – 2.30pm St Helens v Wigan

SOCCER – Premier Sports 1 – Premier League – 3pm Sunderland v Manchester Utd

RUGBY – TNT Sports 1 & ITV4 – Premiership - 3.05pm Leicester v Northampton

GAA – RTÉ 2 – Leinster SHC – 4pm Wexford v Dublin

RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 5.30pm Leinster v Lions

RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 5.30pm Ospreys v Scarlets , 7.45pm Dragons v Edinburgh

RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 5.30pm Bristol v Saracens

GOLF – Sky Sports Golf, 5pm-11pm Truist Championship

SOCCER – Sky Sports Premier League – 5.30pm Manchester City v Brentford

SOCCER – Sky Sports Football – Bundesliga – 5.30pm Wolfsburg v Bayern Munich

RUGBY – RTÉ 2 & BBC 2 - Women’s 6N - 6.30pm Ireland v Wales

RUGBY – TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Connacht v Munster

SOCCER – TNT Sports 2 – Serie A – 7.45pm Lecce v Juventus

SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – 8pm Motherwell v Hearts

GOLF – Sky Sports Plus, 9.30pm-12.30am – LPGA Americas Open

GAA – RTÉ 2, 9.35pm-11.05pm The Saturday Game

SOCCER – BBC 1, 10.20pm-11.30pm Match of the Day

