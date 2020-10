Limerick and Tipperary name teams for Munster semi-final

All-Ireland champions Tipperary make four changes to the team that won the Liam MacCarthy last year for their first championship outing this year against Munster champions Limerick in Páirc Uí Chaoimh. Séamus Kennedy and John O’Dwyer were both declared injured and Michael Breen and Dan McCormack miss out.

Starting Sunday’s provincial semi-final will be Seán O’Brien at corner back, Alan Flynn at centrefield and Jake Morris and Mark Kehoe in the forwards.

Limerick make only one change to the team that easily beat Clare last week. Darragh O’Donovan replaces Paddy O’Loughlin at wing back.

Galway’s first championship selection under Shane O’Neill confirms that multiple All Star Daithi Burke misses out because of a calf injury. His place goes to Fintan Burke, who missed last year because of a terrible knee injury sustained in the 2019 All-Ireland club final.

Also missing are All-Ireland winning captain David Burke and corner back Adrian Tuohey. Galway’s opponents in Saturday’s Leinster semi-final at Croke Park, provincial champions Wexford, are unchanged from the team that lost last year’s All-Ireland semi-final to Tipperary.

Kilkenny include two debutants for Saturday’s Leinster semi-final against Dublin. Eoin Cody at corner forward and corner back Ciarán Wallace make their first starts.

Dublin name an unchanged team after last weekend’s opening championship win over Laois.

Mayo footballers have seven newcomers for Sunday’s Connacht quarter-final against Leitrim in Carrick-on-Shannon.

LIMERICK (SHC v Tipperary): Nicky Quaid; Seán Finn, Dan Morrissey, Barry Nash; Diarmaid Byrnes, Declan Hannon, Darragh O’Donovan; Gearóid Hegarty, Kyle Hayes, Tom Morrissey; Graeme Mulcahy, Aaron Gillane, Peter Casey.

TIPPERARY (SHC v Limerick): Brian Hogan; Cathal Barrett, Barry Heffernan, Seán O’Brien; Brendan Maher, Ronan Maher, Pádraic Maher; Noel McGrath, Alan Flynn; Mark Kehoe, Jason Forde, Niall O’Meara; John McGrath, Séamus Callanan (capt.), Jake Morris.

GALWAY (SHC v Wexford): É Murphy; S Loftus, F Burke, A Harte; P Mannion, G McInerney, S Cooney; C Mannion, J Coen; C Cooney, Canning, J Cooney; B Concannon, C Whelan, J Flynn.

WEXFORD (SHC v Galway): Mark Fanning; Simon Donohoe, Liam Ryan, Damien Reck; Paudie Foley, Matthew O’Hanlon, Shaun Murphy; Kevin Foley, Diarmuid O’Keeffe; Jack O’Connor, Lee Chin, Liam Óg McGovern; Rory O’Connor, Conor McDonald, Paul Morris.

CORK (SHC v Waterford): Anthony Nash; Damien Cahalane, Colm Spillane, Seán O’Donoghue; Christopher Joyce, Robert Downey, Mark Coleman; Bill Cooper, Tim O’Mahony; Séamus Harnedy, Conor Lehane, Aidan Walsh; Alan Cadogan, Shane Kingston, Patrick Horgan (capt.). Subs: Patrick Collins, Seán O’Leary-Hayes, Niall O’Leary, Billy Hennessy, Chris O’Leary, Stephen McDonnell, Luke Meade, Declan Dalton, Jack O’Connor, Daire Connery, Brian Turnbull.

WATERFORD (Munster SHC v Cork): Stephen O’Keeffe; Shane Fives, Conor Prunty, Shane McNulty; Calum Lyons, Tadhg De Burca, Austin Gleeson; Jamie Barron, Jake Dillon; Kevin Moran, Jack Fagan, Kieran Bennett; Dessie Hutchinson, Stephen Bennett, Jack Prendergast. Subs: Billy Nolan, Ian Kenny, Mark O’Brien, Mikey Kearney, Patrick Curran, Billy Power, Ciaran Kirwan, Darragh Lyons, Neil Montgomery, Shane Ryan, Kieran Power.

DUBLIN (SHC v Kilkenny): Alan Nolan; Paddy Smith, Eoghan O’Donnell, James Madden; Conor Burke, Daire Gray, Cian O’Callaghan; Seán Moran, Riain McBride; Cian Boland, Chris Crummey (capt), Danny Sutcliffe; Donal Burke, Davy Keogh, Ronan Hayes.

KILKENNY (SHC v Dublin): Eoin Murphy; Conor Delaney, Huw Lawlor, Ciaran Wallace; Padraig Walsh, Paddy Deegan, Richie Reid; Cillian Buckley, Conor Fogarty; John Donnelly, TJ Reid, Walter Walsh; Billy Ryan, Colin Fennelly, Eoin Cody. Subs: Darren Brennan, Paul Murphy, Joey Holden, Tommy Walsh, Conor Browne, Alan Murphy, Richie Leahy, Martin Keoghan, Richie Hogan, Ger Aylward, Liam Blanchfield.

MAYO (SFC v Leitrim): David Clarke; Oisín Mullin, Stephen Coen, Lee Keegan; Patrick Durcan, Rory Brickenden, Eoghan McLaughlin; Matthew Ruane, Conor Loftus; Bryan Walsh, Ryan O’Donoghue, Jordan Flynn; Tommy Conroy, Aidan O’Shea, Cillian O’Connor.

LEITRIM ( SFC v Mayo): Brendan Flynn; Donal Casey, Donal Wrynn, Conor Reynolds; David Bruen, Aidan Flynn, Cillian McGloin; Mark Plunkett, Domhnaill Flynn; Conor Dolan, Paddy Maguire, Jack Gilheaney; Shane Quinn, Evan Sweeney, Keith Beirne.

TIPPERARY (SFC v Clare): Evan Comerford; Alan Campbell, Jimmy Feehan, Colm O’Shaughnessy; Bill Maher, Kevin Fahey, Robbie Kiely; Steven O’Brien, Liam Casey; Jack Kennedy, Michael Quinlivan, Conal Kennedy; Jason Lonergan, Conor Sweeney, Brian Fox. Subs: Michael O’Reilly, Tadhg Fitzgerald, Emmett Moloney, Paudie Feehan, Pádraic Looram, Daire Brennan, Colman Kennedy, Shane Foley, Conor Ryan, Kevin O’Halloran, Liam Boland.

WATERFORD (SFC v Limerick): Aaron Beresford; Darach O Cathasaigh, Brian Looby, Robbie Flynn; Sean O’Donovan, Tony Grey, Willie Hahessy; Michael Curry, Dermot Ryan; Dylan Guiry, Jason Curry, Jack Mullaney; Conor Murray, Shane Ahearn, Darragh Corcoran. Subs: Paudie Hunt, Fearghal O Cuirrin, Aaron Jones, James Beresford, Sean Walsh, Rian Reddy, Mike Kiely, James Walsh, Dave Hallihan, Donal Fitzgerald, Mark Cummins.

LIMERICK (SFC v Waterford): Donal O’Sullivan; Seán O’Dea, Brian Fanning, Paul Maher; Tony McCarthy, Iain Corbett, Gordon Brown; Darragh Treacy, Tommie Childs; Killian Ryan, Cillian Fahy, Adrian Enright; Hugh Bourke, Tommy Griffin, Seán McSweeney

OFFALY (SFC v Carlow): Paddy Dunican; Declan Hogan, Eoin Rigney, Niall Darby; Eoin Carroll, Johnny Moloney, Colm Doyle; Aaron Leavy, Jordan Hayes; Shane Horan, Ruairi McNamee, Anton Sullivan; Niall McNamee, Peter Cunningham, Bernard Allen.