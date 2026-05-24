Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer

It’s the halfway stage of the League of Ireland season and two of the front-runners for the Premier Division title meet this week. Can the 2013 winners St Patrick’s Athletic get a result at Tallaght Stadium, home of the defending champions Shamrock Rovers? - Friday, Virgin Media

Soccer

PSG meet Arsenal in the Champions League Final in Budapest at the weekend. The newly-crowned English Premier League champions will be hoping to do a little better than Inter Milan managed in last season’s decider (they lost 5-0 to PSG). - Saturday, RTÉ, Premier Sports & TNT Sports

Boxing

Amanda Serrano is one of the greatest women’s boxers of all time. The unified featherweight world champion (Katie Taylor’s wins over her were at lightweight) will put her titles on the line in El Paso when she takes on Germany’s Cheyenne Hanson. - Saturday night, Sky Sports

MONDAY (May 25th)

TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open

CRICKET - Sky Sports Cricket from 2pm - Women’s T20 England v New Zealand

SOCCER - Sky Sports Football - League 2 Play-off Final - 3pm Notts County v Salford City

SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Bohemians v Shamrock Rovers

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership Play-off Final - 8pm St Mirren v Partick Thistle

TUESDAY (May 26th)

TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open

CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-5pm - Stage 16 Giro d’Italia

WEDNESDAY (May 27th)

TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-6.30pm French Open

CYCLING - TNT Sports 3, 10.45am-5pm - Stage 17 Giro d’Italia

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Stage of Origin - 11.05am NSW v Queensland

SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Conference League Final - 8pm Crystal Palace v Rayo Vallecano

THURSDAY (May 28th)

TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open

CYCLING - TNT Sports 3, noon-5pm - Stage 18 Giro d’Italia

GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm Austrian Alpine Open

GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-midnight Charles Schwab Challenge

CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - Women’s T20 England v India

DARTS - Sky Sports Action, 7pm-10.30pm - London Premier League

SOCCER - RTÉ 2 - Men’s friendly - 7.45pm Rep of Ireland v Qatar

FRIDAY (May 29th)

RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.05am Crusaders v Hurricanes , 10.35am Reds v Fijian Drua

, 10.35am TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open

CYCLING - TNT Sports 3, 11am-5pm - Stage 19 Giro d’Italia

GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm Austrian Alpine Open

GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-8pm LPGA Classic

RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Bristol v Bath

RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Glasgow v Connacht

SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v St Patrick’s Athletic

GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-midnight Charles Schwab Challenge

SATURDAY (May 30th)

RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 5.35am Brumbies v Moana Pasifika , 8.05am Chiefs v Blues , 10.35am Western Force v Waratahs

, 8.05am , 10.35am CYCLING - TNT Sports 3, 9.15am-4pm - Stage 20 Giro d’Italia

RUGBY LEAGUE - BBC 2 - Women’s Challenge Cup Final - 11.45am Wigan v St Helen’s

GOLF - Sky Sports Golf, noon-4.30pm Austrian Alpine Open

GAA - TG4 YouTube - 1pm Nickey Rackard Cup Final

SOCCER - Virgin Media Two - Men’s friendly - 1pm Scotland v Curaçao

RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 1pm Saracens v Harlequins

RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 3pm Northampton v Gloucester

RACING - UTV, 1.15pm-4pm Haydock, Beverley & Chester

CRICKET - Sky Sports Cricket from 2pm - Women’s T20 England v India

RUGBY - Premier Sports 1 – URC - Noon Bulls v Munster

RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 2.30pm Stormers v Cardiff

GAA - TG4 - Christy Ring Cup Final - 3pm Derry v Kerry

RUGBY LEAGUE - BBC 1 - Men’s Challenge Cup Final - 3pm Wigan v Hull KR

CYCLING - TNT Sports 3, 4pm-6pm - Stage 1 Giro d’Italia Women

GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-11.30pm Charles Schwab Challenge

GAA - TG4 - All-Ireland Under-20 Football Final - 5pm Kerry v Tyrone

GAA - GAA Plus - All-Ireland SFC - 5pm Westmeath v Cavan , 7.15pm Armagh v Derry

, 7.15pm SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League Final - 5pm PSG v Arsenal

RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Newcastle v Sale

RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 8pm Leinster v Lions

RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.15pm Montpellier v Pau

BOXING - BBC 2 from 8.30pm - London Adam Azim v Steve Claggett

GOLF - Sky Sports Plus, 8.30pm-11.30pm LPGA Classic

UFC - TNT Sports 1 from 9pm - Macao Song Yadong v Deiveson Figueiredo

GAA - RTÉ 2, 9.20pm-10.50pm The Saturday Game

SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.10pm Champions League Final highlights

SUNDAY (May 31st)