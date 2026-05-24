Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
It’s the halfway stage of the League of Ireland season and two of the front-runners for the Premier Division title meet this week. Can the 2013 winners St Patrick’s Athletic get a result at Tallaght Stadium, home of the defending champions Shamrock Rovers? - Friday, Virgin Media
Soccer
PSG meet Arsenal in the Champions League Final in Budapest at the weekend. The newly-crowned English Premier League champions will be hoping to do a little better than Inter Milan managed in last season’s decider (they lost 5-0 to PSG). - Saturday, RTÉ, Premier Sports & TNT Sports
Boxing
Amanda Serrano is one of the greatest women’s boxers of all time. The unified featherweight world champion (Katie Taylor’s wins over her were at lightweight) will put her titles on the line in El Paso when she takes on Germany’s Cheyenne Hanson. - Saturday night, Sky Sports
MONDAY (May 25th)
- TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 2pm - Women’s T20 England v New Zealand
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 Play-off Final - 3pm Notts County v Salford City
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Bohemians v Shamrock Rovers
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership Play-off Final - 8pm St Mirren v Partick Thistle
TUESDAY (May 26th)
- TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-5pm - Stage 16 Giro d’Italia
WEDNESDAY (May 27th)
- TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-6.30pm French Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 10.45am-5pm - Stage 17 Giro d’Italia
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Stage of Origin - 11.05am NSW v Queensland
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Conference League Final - 8pm Crystal Palace v Rayo Vallecano
THURSDAY (May 28th)
- TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open
- CYCLING - TNT Sports 3, noon-5pm - Stage 18 Giro d’Italia
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm Austrian Alpine Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-midnight Charles Schwab Challenge
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - Women’s T20 England v India
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-10.30pm - London Premier League
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s friendly - 7.45pm Rep of Ireland v Qatar
FRIDAY (May 29th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.05am Crusaders v Hurricanes, 10.35am Reds v Fijian Drua
- TENNIS - TNT Sports 1, 9.30am-11pm French Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 11am-5pm - Stage 19 Giro d’Italia
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm Austrian Alpine Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-8pm LPGA Classic
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Bristol v Bath
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Glasgow v Connacht
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v St Patrick’s Athletic
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-midnight Charles Schwab Challenge
SATURDAY (May 30th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 5.35am Brumbies v Moana Pasifika, 8.05am Chiefs v Blues, 10.35am Western Force v Waratahs
- CYCLING - TNT Sports 3, 9.15am-4pm - Stage 20 Giro d’Italia
- RUGBY LEAGUE - BBC 2 - Women’s Challenge Cup Final - 11.45am Wigan v St Helen’s
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-4.30pm Austrian Alpine Open
- GAA - TG4 YouTube - 1pm Nickey Rackard Cup Final
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s friendly - 1pm Scotland v Curaçao
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 1pm Saracens v Harlequins
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 3pm Northampton v Gloucester
- RACING - UTV, 1.15pm-4pm Haydock, Beverley & Chester
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 2pm - Women’s T20 England v India
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - Noon Bulls v Munster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 2.30pm Stormers v Cardiff
- GAA - TG4 - Christy Ring Cup Final - 3pm Derry v Kerry
- RUGBY LEAGUE - BBC 1 - Men’s Challenge Cup Final - 3pm Wigan v Hull KR
- CYCLING - TNT Sports 3, 4pm-6pm - Stage 1 Giro d’Italia Women
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-11.30pm Charles Schwab Challenge
- GAA - TG4 - All-Ireland Under-20 Football Final - 5pm Kerry v Tyrone
- GAA - GAA Plus - All-Ireland SFC - 5pm Westmeath v Cavan, 7.15pm Armagh v Derry
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League Final - 5pm PSG v Arsenal
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Newcastle v Sale
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 8pm Leinster v Lions
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.15pm Montpellier v Pau
- BOXING - BBC 2 from 8.30pm - London Adam Azim v Steve Claggett
- GOLF - Sky Sports Plus, 8.30pm-11.30pm LPGA Classic
- UFC - TNT Sports 1 from 9pm - Macao Song Yadong v Deiveson Figueiredo
- GAA - RTÉ 2, 9.20pm-10.50pm The Saturday Game
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.10pm Champions League Final highlights
SUNDAY (May 31st)
- BOXING - Sky Sports Action from 2am - Texas Amanda Serrano v Cheyenne Hanson
- ATHLETICS - BBC 2, 11am-1pm Great Manchester Run
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Austrian Alpine Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 11.45am-2pm - Stage 2 Giro d’Italia Women
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Italy
- GAA - TG4 YouTube - Lory Meagher Cup Final - 12.30pm Leitrim v Longford
- CYCLING - TNT Sports 3, 2pm-7.30pm - Final stage Giro d’Italia
- GAA - TG4 - All-Ireland Under-20 Hurling Final - 2pm Clare v Galway
- GAA - GAA Plus - All-Ireland SFC - 2.30pm Dublin v Louth
- SOCCER - Channel 4 & TNT Sports 1 - Women’s FA Cup Final - 3pm Brighton v Manchester City
- RACING - ITV4, 3.30pm-7pm Thirsk
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 3.30pm Leicester v Exeter
- RUGBY - Premier Sports 1 - Top 14 - 3.30pm Toulon v Bordeaux Bègles
- GAA - RTÉ 2 - All-Ireland SFC - 4pm Monaghan v Mayo
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-11pm Charles Schwab Challenge
- GAA - TG4 from 5.30pm - Kilcar Comórtas Peile na Gaeltachta
- TENNIS - TNT Sports 1, 6pm-11pm French Open
- SOCCER - UTV Soccer Aid - 6.30pm England v World XI
- ATHLETICS - BBC 2 & Virgin Media Three, 7pm-9pm - Rabat Diamond League
- GOLF - Sky Sports Plus, 7pm-10pm LPGA Classic
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm ASM Clermont Auvergne v Racing 92
- SOCCER - Premier Sports 1 - Men’s friendly - 8.30pm USA v Senegal
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-10.35pm The Sunday Game