Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
The Republic of Ireland play a hugely important one-leg play-off this week against Czech Republic. The winner of the tie in Prague will face either Denmark or North Macedonia the following Tuesday for a spot in the 2026 World Cup Finals. - Thursday, RTÉ
UFC
The clash between former two-time middleweight champion Israel Adesanya and Joe Pyfer headlines a big night in Seattle. Age and recent form is against Adesanya, which makes this match-up difficult to predict. - Saturday night, TNT Sports
MotoGP
After opening rounds in Thailand and Brazil, the 2026 FIM MotoGP World Championship arrives in Austin, Texas this week for the Grand Prix of the Americas. After that, the roadshow pauses for almost a month before beginning a five-month tour of various locations in Europe. - Sunday, TNT Sports
MONDAY (March 23)
- NBA - Sky Sports Action - Midnight Timberwolves @ Celtics
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.15pm-4.15pm - Stage 1 Tour of Catalunya
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-3am - ATP/WTA Miami Open
- GAA - TG4, 8pm-9pm League highlights
- NBA - Sky Sports Action - 11pm Spurs @ Heat
TUESDAY (March 24)
- NBA - Sky Sports Action - 1.30am Warriors @ Mavericks
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.15pm-4.15pm - Stage 2 Tour of Catalunya
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-3am - ATP/WTA Miami Open
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 5.45pm Wolfsburg v OL Lyonnes
- SOCCER - Sky Sports Plus - League 2 - 7.45pm Oldham v Notts Co
- SOCCER - BBC 2 & Disney Plus - Women’s CL - 8pm Arsenal v Chelsea
WEDNESDAY (March 25)
- NBA - Sky Sports Action - Midnight Magic @ Cavaliers, 3am Nuggets @ Suns
- CYCLING - TNT Sports 2, 2.15pm-5pm - Stage 3 Tour of Catalunya
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 4.30pm-3am - ATP/WTA Miami Open
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 5.45pm Real Madrid v Barcelona, 8pm Man Utd v Bayern Munich
THURSDAY (March 26)
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm Indian Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-11pm Houston Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.15pm-4.15pm - Stage 4 Tour of Catalunya
- CYCLING - TNT Sports 2, 2.15pm-4.45pm - Women’s one-day Tour of Bruges
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 4.30pm-3am - ATP/WTA Miami Open
- SOCCER - Virgin Media Two - U21 Qualifier - 5.15pm Rep of Ireland v Moldova
- DARTS - Sky Sports Action, 6pm-10pm - Berlin Premier League
- SOCCER - RTÉ 2 - WC Qualifying Play-off - 7.45pm Czech Rep v Rep of Ireland
- SOCCER - BBC 1 - WC Qualifying Play-off - 7.45pm Italy v Northern Ireland
- SOCCER - Virgin Media Two - WC Qualifying Play-off - 7.45pm Denmark v North Macedonia
- SOCCER - S4C & BBC Wales - WC Qualifying Play-off - 7.45pm Wales v Bosnia-Herzegovina
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Castleford v Bradford
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-1am - LPGA Ford Championship
- NBA - Sky Sports Action - 11pm Kings @ Magic
FRIDAY (March 27)
- F1 - Sky Sports F1 from 2am - Practice Japanese Grand Prix
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 6.05am Moana Pasifika v Highlanders, 8.35am Brumbies v Waratahs
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm Indian Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-11pm Houston Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 1.15pm-3pm - Stage 5 Tour of Catalunya
- CYCLING - TNT Sports 1, 3pm-4.45pm E3 Saxo Classic
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 5pm-1am - ATP/WTA Miami Open
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5pm Sharks v Cardiff, 7.45pm Leinster v Scarlets
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Glasgow v Benetton
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Newcastle v Exeter
- SOCCER - UTV & Virgin Media Two - Friendly - 7.45pm England v Uruguay
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Hull KR v St Helens
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm York v Wakefield
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-1am - LPGA Ford Championship
SATURDAY (March 28)
- F1 - Sky Sports F1 from 2.15am - Practice & Qualifying Japanese Grand Prix
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 3.35am Hurricanes v Reds, 6.05am Blues v Fijian Drua, 8.35am Western Force v Chiefs
- GOLF - Sky Sports Golf, 8am-12.30pm Indian Open
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon Everton v Liverpool
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - Noon Bulls v Munster, 2.15pm Connacht v Ospreys
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 12.30pm Harrogate v Notts Co
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-10pm Houston Open
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 1pm Gloucester v Leicester, 3.30pm Bristol v Harlequins
- RACING - UTV, 1.15pm-4pm Doncaster
- SOCCER - BBC 1 - Women’s SL - 1.30pm Man Utd v Man City
- CYCLING - TNT Sports 4, 2.15pm-4.15pm - Stage 6 Tour of Catalunya
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 2.30pm Lions v Dragons
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Wigan v Huddersfield
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 4.30pm-9pm - ATP/WTA Miami Open
- GAA - TG4 - Football League - 5pm Division Four Final (TBA), 7.15pm Division Three Final (TBA)
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5pm Stormers v Edinburgh, 7.45pm Zebre v Ulster
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus & BBC 2 - Super League - 5.30pm Leigh v Toulouse
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s SL - 5.30pm Arsenal v Tottenham
- RUGBY - ITV4 & TNT Sports 1 – Premiership - 6pm Saracens v Northampton
- SOCCER - Premier Sports 2 - Friendly - 7.30pm USA v Belgium
- NBA - Sky Sports Action - 10pm 76ers @ Hornets
- GOLF - Sky Sports Golf, 10pm-2am - LPGA Ford Championship
SUNDAY (March 29)
- UFC - TNT Sports 1 from midnight - Seattle Israel Adesanya v Joe Pyfer
- F1 - Sky Sports F1 from 4.55am Japanese Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm Indian Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 11.15am-1.15pm - Final stage Tour of Catalunya
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s SL - Noon Chelsea v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon West Ham v London City
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.15pm-5.30pm In Flanders Fields
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.15pm-11pm Houston Open
- GAA - TG4 - Football League -1.30pm Division Two Final (TBA), 3.45pm Division One Final (TBA)
- FIGURE SKATING - BBC 2, 2pm-4.05pm World Championships
- SOCCER - Sky Sports Football - Sky Sports Cup Final - 3pm Glasgow City v Rangers
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - 3pm Leicester v Brighton
- RUGBY - TNT Sports 1 - Premiership - 3pm Sale v Bath
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Hull FC v Catalans, 5.30pm Leeds v Warrington
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 5.30pm-10pm - ATP/WTA Miami Open
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 8.15pm GP of the Americas
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11pm League Sunday
- GOLF - Sky Sports Golf, 11pm-2am - LPGA Ford Championship
- NBA - Sky Sports Action - 0.30am Knicks @ Thunder, 3am Warriors @ Nuggets