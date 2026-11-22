Darts
The 2026 Players Championship Finals take place at Butlin’s Resort in Minehead and will feature the top 64 throwers in the game. - Friday-Sunday, ITV
Snooker
The 50th UK Championship - the first of the season’s prestigious Triple Crown events (with the Masters and World Championship) - takes place at York Barbican. - Saturday-Dec 6th, BBC
GAA
How many will be in MacHale Park for the Connacht club senior football decider between local side Castlebar Mitchels and Galway’s Salthill-Knocknacarra? - Sunday, TG4
MONDAY (Nov 23rd)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Vikings @ 49ers
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Brentford v Everton
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
TUESDAY (Nov 24th)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Nets @ Timberwolves
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Bengals @ Commanders
- SOCCER - RTÉ 2 - Under-17 World Cup - 12.30pm Rep of Ireland v Costa Rica
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Galatasaray v Aston Villa
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Bodø/Glimt v LASK
- SOCCER Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Bristol City v Wrexham, 7.45pm Cardiff City v Preston, 7.45pm Charlton v Lincoln, 7.45pm Middlesbrough v Swansea, 7.45pm Norwich v QPR, 7.45pm Portsmouth v West Ham, 7.45pm Sheffield Utd v Southampton
- SOCCER - Sky Sports Main Event – Championship - 8pm Wolverhampton v Derby County
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Rangers v Aberdeen
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Man City v Napoli
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v Borussia Dortmund
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Real Madrid v PSV
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Como v AEK Athens
WEDNESDAY (Nov 25th)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Celtics @ Wizards, 3am Mavericks @ Nuggets
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Sabah FK v Barcelona
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Bolton v West Brom, 7.45pm Burnley v Birmingham, 7.45pm Watford v Blackburn
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Stoke City v Millwall
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Club Brugge v Liverpool
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Sporting CP v Man Utd
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm PSG v Roma
- NBA - Sky Sports Plus - 10pm Heat @ 76ers
THURSDAY (Nov 26th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian PGA Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Open de España
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Celta Vigo v Bournemouth
- SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 5.45pm Olympiakos v AC Milan
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 2 - Conference League - 5.45pm Brighton v Universitatea Craiova
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 5.45pm Hearts v Monaco
- NFL - Sky Sports Action - 6pm Bears @ Lions, 9.30pm Eagles @ Cowboys
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Sunderland v Jagiellonia Białystok
- SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 8pm Juventus v Omonia Nicosia
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Torreense v Celtic
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Crystal Palace v Real Sociedad
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Doncaster v Huddersfield
FRIDAY (Nov 27th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Chiefs @ Bills
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian PGA Championship
- RACING - UTV, 1pm-4pm Newbury & Southwell
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Open de España
- F1 - Sky Sports F1 from 1pm - Practice Qatar Grand Prix
- DARTS - ITV4, 1pm-5pm; ITV3, 7pm-11pm Players Championship Finals
- SOCCER - RTÉ 2 - Under-17 World Cup - 2pm Rep of Ireland v Tanzania
- RUGBY - UTV & Virgin Media Two - Nations Championship - 11/12th Place Play-off - 4.40pm Italy v Fiji
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Nottingham Forest v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Southampton v Middlesbrough
- RUGBY - ITV4 & Virgin Media Two - Nations Championship - 5/6th Place Play-off - 8.10pm Ireland v Australia
SATURDAY (Nov 28th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian PGA Championship
- RACING - TG4, 12.10pm-4pm Fairyhouse
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Preston v Norwich
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Blackburn v Charlton, 12.30pm Lincoln v Wolverhampton
- RACING - ITV4, 1pm-4pm Newbury & Newcastle
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Open de España
- DARTS - ITV3, 1pm-5pm; ITV4, 7pm-11pm Players Championship Finals
- RUGBY - UTV & Virgin Media One - Nations Championship - 9/10th Place Play-off - 1.10pm Wales v Japan; 3rd Place Play-off - 4.40pm England v New Zealand
- SNOOKER - BBC 1, 1.15pm-4.30pm; BBC 2, 4.30pm-5.35pm; BBC Four, 7pm-10pm UK Championship
- F1 - Sky Sports F1 from 2.15pm - Practice & Qualifying Qatar Grand Prix
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man Utd v Brentford
- GAA - RTÉ 2 - Ulster SHC Final - 5.30pm Slaughtneil v Portaferry
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Ipswich v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Football - Bundesliga - 5.30pm Stuttgart v Eintracht Frankfurt
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Motherwell v Hibernian
- NBA - Sky Sports Plus - 10pm Magic @ Wizards
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.30pm Match of the Day
- SOCCER - UTV, 11.10pm-0.35am English League highlights
SUNDAY (Nov 29th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian PGA Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - Noon Everton v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Swansea v Cardiff
- RACING - RTÉ 2, 12.50pm-3.30pm Fairyhouse
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm - LET Open de España
- DARTS - ITV4, 1pm-5pm, 7pm-11pm Players Championship Finals
- GAA - TG4 - Connacht Club SFC Final - 1pm Castlebar Mitchels v Salthill-Knocknacarra; Munster Club SHC Final - 3pm Ballygunner v Thurles Sarsfields
- SNOOKER - BBC 2, 1.15pm-6pm; BBC Four, 7pm-10pm UK Championship
- RUGBY - UTV & Virgin Media One - Nations Championship - 7/8th Place Play-off - 1.10pm Scotland v Argentina; Final - 4.40pm France v South Africa
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2.05pm Sunderland v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2.05pm Brighton v Newcastle, 4.30pm Arsenal v Man City
- SOCCER - Sky Sports Cricket - Premier League - 2.05pm Crystal Palace v Hull
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2.05pm Fulham v Bournemouth
- F1 - Sky Sports F1 from 3pm Qatar Grand Prix
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Hearts v Celtic
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Deportivo de A Coruña v Barcelona
- CAMOGIE - RTÉ 2 - All-Ireland senior semi-finals - 4.15pm Dicksboro v Dunloy, 6.15pm Sarsfields v St Finbarr’s
- SOCCER - Amazon Prime – Bundesliga - 6.30pm Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Como v Juventus
- F1 - Channel 4, 9pm-11.30pm Qatar GP highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-midnight Match of the Day
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Raiders @ Browns