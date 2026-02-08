Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
Can Heart of Midlothian win their first Scottish top-flight league title since the 1959/60 season? We will know a lot more after this week. On Tuesday, the league leaders face Hibernian in the Edinburgh derby. Then, at the weekend, Hearts take on second-placed Rangers at Ibrox. - Tuesday & Sunday, Premier Sports & Sky Sports
Basketball
The NBA All Star game takes place in Inglewood, California at the weekend. Bizarrely, the starting line-up for each team is selected by a combination of fan, player and media voting, with three teams (two comprised of Americans, and one of international players). There are four 12-minute games. - Sunday, Sky Sports
Rugby League
The 31st season of the Super League, and 132nd season of rugby league in Britain, begins this week. Expanding from 12 to 14 teams, there will be a second French side - Toulouse Olympique joining Catalans Dragons – this season, alongside the 12 north England teams. Hull KR are the defending champions and visit York Knights in the first clash. - Thursday, Sky Sports
MONDAY (Feb 9)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Scotland v Italy, 9.30am Zimbabwe v Oman, 1.30pm S Africa v Canada
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 9am-10.30pm Winter Olympics
- SPORTS - RTÉ 2, 7pm-8pm More than a Whistle
- SOCCER - TNT Sports 1 & DAZN - Serie A - 7.45pm Roma v Cagliari
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Sheffield Utd v Middlesbrough
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend’s highlights
- RUGBY - RTÉ 2, 8pm-9pm Against the Head
TUESDAY (Feb 10)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Bucks @ Magic, 3am Thunder @ Lakers
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Netherlands v Namibia, 9.30am New Zealand v UAE, 1.30pm Pakistan v USA
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 9am-10.30pm Winter Olympics
- SOCCER - TNT Sports 3 - Premier League - 7.30pm Tottenham v Newcastle
- SOCCER - TNT Sports 4 - Premier League - 7.30pm Chelsea v Leeds
- SOCCER - TNT Sports 5 - Premier League - 7.30pm Everton v Bournemouth
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Birmingham v West Brom
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 8pm Hearts v Hibernian
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8.15pm West Ham v Man Utd
WEDNESDAY (Feb 11)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am S Africa v Afghanistan, 9.30am Australia v Ireland, 1.30pm England v West Indies
- SPORTS - BBC 1/2, 9am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-2.30pm Saudi Ladies International
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm OH Leuven v Arsenal, 8pm Paris FC v Real Madrid
- SOCCER - TNT Sports 3 - Premier League - 7.30pm Aston Villa v Brighton
- SOCCER - TNT Sports 4 - Premier League - 7.30pm Man City v Fulham
- SOCCER - TNT Sports 5 - Premier League - 7.30pm Crystal Palace v Burnley
- SOCCER - TNT Sports 6 - Premier League - 7.30pm Nottingham Forest v Wolves
- GAA - TG4 - 7.35pm Sigerson Cup Final
- SOCCER - Premier Sports 1 - German Cup - 7.45pm Bayern Munich v Leipzig
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Motherwell v Rangers
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8.15pm Sunderland v Liverpool
THURSDAY (Feb 12)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Sri Lanka v Oman
- 9.30am Nepal v Italy, 1.30pm India v Namibia
- SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8am-10.45pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-2.30pm Saudi Ladies International
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.45pm-midnight Pebble Beach Pro-Am
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Wolfsburg v Juventus, 8pm Atletico Madrid v Man Utd
- DARTS - Sky Sports NFL, 6pm-10pm - Antwerp Premier League
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Brentford v Arsenal
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm York Knights v Hull KR
FRIDAY (Feb 13)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Australia v Zimbabwe, 9.30am Canada v UAE, 1.30pm USA v Netherlands
- SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-2.30pm Saudi Ladies International
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.45pm-midnight Pebble Beach Pro-Am
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 6pm Catalans Dragons v Huddersfield, 8pm Leigh v Leeds, 8pm Warrington v St Helens
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 7pm Man City v Leicester
- GAA - TG4 - Fitzgibbon Cup Final - 7.35pm UL v Mary I
- RUGBY - RTÉ 2 - U20 6N - 7.45pm Ireland v Italy
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Harlequins v Northampton
- SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 7.45pm Hull v Chelsea
- SOCCER - TNT Sports 5 - FA Cup - 7.45pm Wrexham v Ipswich
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shelbourne v Shamrock Rovers
SATURDAY (Feb 14)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Ireland v Oman, 9.30am England v Scotland, 1.30pm New Zealand v S Africa
- SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-1.30pm Saudi Ladies International
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 12.15pm Burton Albion v West Ham
- RACING - Virgin Media Two & ITV4, 1pm-4pm Ascot, Haydock & Wincanton
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 1.30pm Bordeaux Bègles v Castres, 3.35pm Perpignan v Pau
- RUGBY - Virgin Media One & UTV - Men’s 6N - 2.10pm Ireland v Italy, 4.40pm Scotland v England
- RACING - Virgin Media Two, 4.30pm-6pm Saudi Cup
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-midnight Pebble Beach Pro-Am
- GAA - RTÉ 2 - Football League - 5pm Kerry v Galway
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Stuttgart v Cologne
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 5.30pm Hull FC v Bradford, 8pm Wakefield v Toulouse
- SOCCER - BBC 1 - FA Cup - 5.45pm Aston Villa v Newcastle
- GAA - TG4 - Football League - 7pm Dublin v Monaghan
- SOCCER - TNT Sports 3 - Serie A - 7.45pm Inter v Juventus
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 8pm Liverpool v Brighton
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm Toulon v Clermont
- SOCCER - BBC 1, 10.55pm-0.15am Match of the Day
SUNDAY (Feb 15)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am West Indies v Nepal, 9.30am USA v Namibia, 1.30pm India v Pakistan
- SPORTS - BBC 1/2, 8am-10pm; TNT Sports, 8am-10.30pm Winter Olympics
- SOCCER - TNT Sports 3 - FA Cup - Noon Birmingham v Leeds
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Aston Villa v Tottenham, Noon Everton v West Ham
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - Noon Chelsea v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Man Utd v London City
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 1.30pm Grimsby Town v Wolves, 4.30pm Arsenal v Wigan
- GAA - TG4 - Football League - 1.45pm Donegal v Mayo, 3.45pm Tyrone v Cavan, Deferred Roscommon v Armagh (also live on TG4 Player)
- SOCCER - TNT Sports 5 - FA Cup - 2pm Oxford v Sunderland
- SOCCER - TNT Sports 6 - FA Cup - 2pm Stoke v Fulham
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 2pm Kilmarnock v Celtic, 4.30pm Rangers v Hearts
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 2.30pm-4.30pm - ATP Final from Rotterdam
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Castleford v Wigan
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 1 - Men’s 6N - 3.10pm Wales v France
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-11.30pm Pebble Beach Pro-Am
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 7pm-9pm - ATP Dallas Open Final
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Napoli v Roma
- NBA - Sky Sports Action - 10pm All Star Game
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11.05pm League Sunday
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day