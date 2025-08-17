Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Athletics
Two important events on the IAAF Diamond League calendar will take place this week, with Athletissima in Lausanne, Switzerland on Wednesday, and AG Memorial Van Damme in Brussels, Belgium on Friday. Both events will feature many medallists from the 2024 Olympic Games. - BBC & Virgin Media, Aug 20th & 22nd
Rugby
The 10th edition of the Women’s Rugby World Cup will be hosted by tournament favourites England. The opening game is between the home side and the United States in Sunderland on Friday, with the final at Twickenham Stadium at the end of September. Ireland’s first game is against Japan on Sunday in Northampton. - RTÉ & BBC, Aug 22nd-Sep 27th
Cycling
The 80th edition of Vuelta a España will move between Italy, France, Andorra and Spain over the next three weeks. The third event of the 2025 season of the big three (the other two being Giro d’Italia and the Tour de France) will begin in Turin. Among the riders will be Cork’s Eddie Dunbar, who won two stages during last year’s competition. - TNT Sports, Aug 23rd-Sep 14th
MONDAY (Aug 18th)
- GAA - TG4 from 7.15pm - Carlow Hurling for Cancer Research
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Leeds v Everton
- TENNIS - Sky Sports Plus, 8pm-1am - ATP/WTA Cincinnati Open Final
TUESDAY (Aug 19th)
- SOCCER - Sky Sports Plus - League 1 - 7.45pm Wimbledon v Cardiff
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Walsall v Grimsby
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League Play-off - 8pm Ferencváros v Qarabağ
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League Play-off - 8pm Rangers v Club Brugge
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League Play-off - 8pm Red Star Belgrade v Pafos
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 8pm Real Madrid v Osasuna
WEDNESDAY (Aug 20th)
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-4.30pm Ebor
- ATHLETICS - BBC 2 & Virgin Media Three, 7pm-9pm The Athletissima
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Bolton v Reading
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League Play-off - 8pm Celtic v Kairat
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League Play-off - 8pm Fenerbahçe v Benfica
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League Play-off - 8pm Basel v Copenhagen
THURSDAY (Aug 21st)
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-6pm British Masters
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-4.30pm Ebor
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Tour Championship
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leeds v Hull KR
FRIDAY (Aug 22nd)
- NFL - Virgin Media Two (Pre-season) - Midnight Steelers @ Panthers
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-6pm British Masters
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-4.30pm Ebor
- POOL - Sky Sports Mix, 5pm-10pm, midnight-4.30am US Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Tour Championship
- ATHLETICS - Virgin Media Three & BBC Three, 7pm-9pm AG Memorial Van Damme
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 1 - Women’s World Cup - 7.30pm England v USA
- SOCCER - Virgin Media Two from 7.30pm Airtricity League Premier Division (TBA)
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Derby v Bristol City
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm West Ham v Chelsea
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leigh v Salford RD, 8pm St Helens v Hull FC
SATURDAY (Aug 23rd)
- NFL - Sky Sports Action - Pre-season - 1.20am Bears @ Chiefs
- UFC - TNT Sports 4 from 11am - Shanghai Johnny Walker v Zhang Mingyang
- CYCLING - TNT Sports 3, 11.45am-5pm - Stage 1 La Vuelta
- RUGBY - TG4 - Women’s World Cup - Noon Australia v Samoa
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm British Masters
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Man City v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Charlton v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Hull v Blackburn
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-4.30pm Ebor & Goodwood
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 1- Women’s World Cup - 2.45pm Scotland v Wales
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Brentford v Aston Villa
- RUGBY - Sky Sports Action - Rugby Championship - 4.10pm South Africa v Australia
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Arsenal v Leeds
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 5.30pm Sassuolo v Napoli
- GOLF - Sky Sports Golf, 5.30pm-midnight Tour Championship
- POOL - Sky Sports Mix, 5.30pm-9.30pm, 11.30pm-3am US Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Falkirk v Hibernian
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 6pm Catalans Dragons v Castleford
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 6.30pm Atlético Madrid v Elche
- SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 7.35pm Athlone Town v Shelbourne
- RUGBY - RTÉ 2 - Women’s World Cup - 8.15pm France v Italy
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.35pm Football League highlights
- NFL - Sky Sports Action - Pre-season - 9pm Seahawks @ Packers
- RUGBY - Sky Sports Action - Rugby Championship - 10.10pm Argentina v New Zealand
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (Aug 24th)
- TENNIS - Sky Sports Main Event, 1.30am-3.30am - WTA Monterrey Open Final
- SNOOKER - TNT Sports 1, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Wuhan Open
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm British Masters
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 2 - Women’s World Cup - Noon Ireland v Japan
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon St Mirren v Rangers
- MOTOGP - TNT Sports 2, 12.15pm-2.15pm GP of Hungary
- CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-5pm - Stage 2 La Vuelta
- RACING - ITV4, 1.30pm-4pm Goodwood
- GAA - TG4 - Tipperary SHC - 2.30pm JK Brackens v Loughmore-Castleiney
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Crystal Palace v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Everton v Brighton, 4.30pm Fulham v Man Utd
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Wigan v Wakefield
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11pm Tour Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v Parma
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Real Oviedo v Real Madrid
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.35pm Match of the Day 2