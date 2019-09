Tidy Towns: The full list of winners for 2019

Glaslough in Co Monaghan has been named winner of the 2019 SuperValu National Tidy Towns Competition.

This year, Glaslough beat off competition from a record 918 entries to take the award of Ireland’s Tidiest Village, as well as the overall national award.

It was the second time Glaslough scooped the overall award having previously won the competition in 1978.

Glaslough has regularly been among the competition leaders and in 2018 won the title for Ireland’s Tidiest Small Village.

Here is the full list of award winners in this year’s competition:

National awards

Ireland’s tidiest village (A&B) - Glaslough, Co Monaghan - 346

Ireland’s tidiest small town (C&D) - Blackrock, Co Louth - 345

Ireland’s tidiest large town (E&F) - Westport, Co Mayo - 345

Ireland’s tidiest uban centre(G&H) - Ennis, Co Clare - 345

Population Category A = Under 200

Population Category B = 201 to 1,000

Population Category C = 1,001 to 2,500

Population Category D = 2,501 to 5,000

Population Category E = 5,001 to 10,000

Population Category F = 10,001 to 15,000

Population Category G = 15,001 to 25,000

Population Category H = 25,001 and Over

Gold medal awards

Category A

Terryglass, Co Tipperary - 344

Abbeyshrule, Co Longford - 342

Keadue, Co Roscommon - 342

Castlecoote, Co Roscommon - 341

Category B

Glaslough, Co Monaghan - 346

Geashill, Co Offaly - 344

Clonegal, Co Carlow - 342

Stradbally, Co Laois - 342

Emly, Co Tipperary - 341

Category C

Abbeyleix, Co Laois - 342

Kilsheelan, Co Tipperary - 342

Lismore, Co Waterford - 341Leighlinbridge, Co. Carlow - 338

Coolaney/Rockfield, Co Sligo -337

Straffan, Co Kildare - 336

Category D

Blackrock, Co Louth - 345

Clonakilty, Co Cork - 344

Listowel, Co Kerry - 344

Carrick-on-Shannon, Co Leitrim - 336

Kenmare, Co Kerry - 336

Kilrush, Co Clare -336

Category E

Westport, Co Mayo - 345

Carrickmacross, Co Monaghan - 341

Dalkey, Co Dublin - 336

Wicklow, Co Wicklow - 336

Buncrana, Co Donegal - 333

Youghal, Co Cork - 333

Ardee, Co Louth - 332

Roscommon, Co Roscommon - 332

Category F

Killarney, Co Kerry - 342

Trim, Co Meath - 340

Cobh, Co Cork - 338

Skerries, Co Dublin - 338

Tullamore, Co Offaly - 336

Arklow, Co Wicklow - 335

Castlebar, Co Mayo - 331

Category G

Ballincollig, Co Cork - 344

Letterkenny, Co Donegal - 337

Maynooth, Co Kildare - 337

Clonmel, Co Tipperary - 335

Naas, Co Kildare - 335

Tralee, Co Kerry - 331

Malahide, Co Dublin - 327

Leixlip, Co Kildare - 326

Category H

Ennis, Co Clare -345

Kilkenny, Co Kilkenny - 342

Drogheda, Co Louth - 330

Dundalk, Co Louth - 327

Silver medal awards

Category A

Ballymacarbry, Co Waterford - 340

Birdhill, Co Tipperary - 339

Coolagown, Co Cork - 339

Moynalty, Co Meath - 337

Abbey, Co Galway - 336

Tullahought, Co Kilkenny - 336

Category B

Inistioge, Co Kilkenny - 340

Rosscarbery, Co Cork - 340

Ardmore, Co Waterford - 339

Milltown, Co Galway - 339

Silvermines, Co Tipperary - 336

Category C

Adare, Co Limerick - 335

Aughrim, Co Wicklow - 334

Rosslare, Co Wexford - 331

Category D

Bantry, Co Cork - 334

Kill, Co Kildare - 334

Kinsale, Co Cork - 333

Birr, Co Offaly - 332

Cabinteely, Co Dublin - 331

Skibbereen, Co Cork - 331

Category E

Dungarvan, Co Waterford - 329

Monaghan, Co Monaghan - 328

Category F

Cavan, Co Cavan - 327

Shankill, Co Dublin - 326

Category G

Carrigaline, Co Cork - 325

Carlow, Co Carlow - 322

Celbridge, Co Kildare - 322

Wexford, Co Wexford - 322

Sligo, Co Sligo - 321

Athlone, Co Westmeath - 320

Newbridge, Co Kildare - 319

Portlaoise, Co Laois - 316

Category H

Swords, Co Dublin - 323

Galway City Centre, Co Galway - 318

Bronze Medals

Category A

Rathbarry, Co Cork - 335

Kilbrittain, Co Cork - 334

Lislevane, Co Cork - 334

Ballinahown, Co Westmeath - 332

Ballyvaughan, Co Clare - 332

Eyeries, Co Cork - 332

Newtowncashel, Co Longford - 332

Ardpatrick, Co Limerick - 331

Ballintubber, Co Roscommon - 331

Cloontuskert, Co Roscommon - 331

Knightstown, Co Kerry - 331

Mountshannon, Co Clare - 331

Portmagee, Co Kerry - 331

Category B

Ballynacally, Co Clare - 334

Ballydehob, Co Cork - 333

Tallanstown, Co Louth - 333

Blackwater, Co Wexford - 332

Dromod, Co Letrim - 332

Galbally, Co Limerick - 332

Glenties, Co Donegal - 332

Mulranny, Co Mayo - 332

Sneem, Co Kerry - 332

Carraig Airt, Co Donegal - 331

Castletownroche, Co Cork - 331

Clonbullogue, Co Offaly - 331

Knockbridge, Co Louth - 331

Quin, Co Clare - 331

Timoleague, Co Cork - 331

Category C

Ballymore Eustace, Co Kildare - 330

Belmullet, Co Mayo - 328

Millstreet, Co Cork - 327

Athboy, Co Meath - 326

Carlingford, Co Louth - 326

Castleconnell, Co Limerick - 326

Raphoe, Co Donegal - 326

Tarmonbarry, Co Roscommon - 326

Category D

Macroom, Co Cork - 330

Cahir, Co Tipperary - 326

Rathangan, Co Kildarea - 326

Category E

Raheny, Co Dublin - 324

Lucan, Co Dublin - 322

Roscrea, Co Tipperary - 322

Nenagh, Co Tipperary - 321

Clane, Co Kildare - 320

Bandon, Co Cork - 317

Lusk, Co Dublin - 316

Newcastle West, Co Limerick - 316

Category F

Ballina, Co Mayo - 322

Tramore, Co Waterford - 321

Longford, Co Longford - 320

Enniscorthy, Co Wexford - 319

Gorey, Co Wexford - 316

Category H

Limerick City, Co Limerick - 312

Regional Awards

Midlands and East: Blackrock, Co Louth - 345

North West and West: Glaslough, Co Monaghan - 346

South East: Terryglass, Co Tipperary - 344

South and Midwest: Ennis, Co Clare - 345

County awards

Carlow: Clonegal - 342

Cavan: Cavan - 327

Clare: Ennis - 345

Cork (North): Coolagown - 339

Cork (South): Ballincollig 344

Cork (West): Clonakilty - 344

Donegal: Letterkenny - 337

Dublin: Skerries - 338

Galway: Milltown - 339

Kerry: Listowel - 344

Kildare: Maynooth - 337

Kilkenny: Kilkenny - 342

Laois: Abbeyleix - 342

Leitrim: Carrick-on-Shannonc - 336

Limerick: Adare - 335

Longford: Abbeyshrule - 342

Louth: Blackrock - 345

Mayo: Westport - 345

Meath: Trim - 340

Monaghan: Glaslough - 346

Offaly: Geashill - 344

Roscommon: Keadue - 342

Sligo: Coolaney/Rockfield - 337

Tipperary (North): Terryglass - 344

Tipperary (South): Kilsheelan - 342

Waterford: Stradbally - 342

Westmeath: Ballinahown - 332

Wexford: Blackwater - 332

Wicklow: Wicklow - 336

County awards - highly commended

Carlow: Leighlinbridge - 338

Cavan: Redhills - 325

Clare: Kilrush 336

Cork (North): Castletownroche - 331

Cork (South): Cobh - 338

Cork (West): Rosscarbery - 340

Donegal: Buncrana - 333

Dublin: Dalkey - 336

Galway: Abbey - 336

Kerry: Killarney - 342

Kildare: Straffan - 336

Kilkenny: Inistioge - 340

Laois: Castletown - 329

Leitrim: Dromod - 332

Limerick: Galbally - 332

Longford: Newtowncashel - 332

Louth: Tallanstown - 333

Mayo: Mulranny - 332

Meath: Moynalty - 337

Monaghan: Carrickmacross - 341

Offaly: Tullamore - 336

Roscommon: Castlecoote - 341

Sligo: Riverstown - 330

Tipperary (North): Birdhill - 339

Tipperary (South): Emily - 341

Waterford: Lismore - 341

Westmeath: Tyrrellspass - 327

Wexford: Rosslare - 331

Wicklow: Arklow - 335

County awards - commended

Carlow: Ballon - 329

Cavan: Loch Gowna - 308

Clare: Ballynacally - 334

Cork (North): Kilworth - 327

Cork (South): Kilbrittain - 334

Cork (West): Rathbarry - 335

Donegal: Glenties - 332

Dublin: Cabinteely - 331

Galway: Monivea - 329

Kerry: Kenmar - 336

Kildare: Naas - 335

Kilkenny: Tullahought - 336

Laois: Ballacolla - 326

Leitrim: Cloone - 320

Limerick: Ardpatrick - 331

Longford: Longford - 320

Louth: Ardee - 332

Mayo: Castlebar - 331

Meath: Athboy - 326

Monaghan: Monaghan - 328

Offaly: Birr - 332

Roscommon: Roscommon - 332

Sligo: Ballintoghe - 323

Tipperary (North): Silvermines - 336

Tipperary (South): Clonmel - 335

Waterford: Ballymacarbry - 340

Westmeath: Athlone - 320

Wexford: Duncormick - 323

Wicklow: Aughrim - 334