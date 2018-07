Jon Rahm gets Irish Open defence off to an early start at Ballyliffin

Defending champion Jon Rahm will have a chance to set down an early marker in the Dubai Duty Free Irish Open at Ballyliffin this week.

The big Spaniard earned his first European Tour win at Portstewart last year, where he romped to a six-shot win, finishing 24 under par.

He bookended his tournament with 65s last year and Rahm will tee off at 8.20am on Thursday from the 10th tee on the Glashedy Course along with fellow Spaniard Rafa Cabrera Bello and Graeme McDowell.

McDowell will hope to have been reacquainted with his golf clubs before then after his bag was mislaid at Charles de Gaulle airport in Paris as he returned from the French Open, causing him to pull out of a 36-hole British Open qualifier in Blackpool due to not having his clubs.

Pádraig Harrington tees off in the group after McDowell alongside England’s Chris Wood and Thailand’s Kiradech Aphibarnrat.

The galleries have some stellar groups to follow in the afternoon, with Rory McIlroy teeing it up at 1.20pm on the first tee in the company of England’s Matthew Fitzpatrick and Thorbjørn Olesen of Denmark.

Paul Dunne will go out just before McIlroy at 1.10pm with France’s Alexander Levy and England’s Matt Wallace.

Shane Lowry will follow McIroy’s group in a standout three-ball with England’s Lee Westwood and Thomas Pieters of Belgium.

THURSDAY

(Irish and British unless stated)

FIRST TEE - MORNING

07:30 Mark Foster, Pedro Oriol (Esp), Ashun Wu (Chn)

07:40 David Drysdale, Jens Dantorp (Swe), James Morrison

07:50 Chris Hanson, Grégory Havret (Fra), Henric Sturehed (Swe)

08:00 Adrien Saddier (Fra), Phachara Khongwatmai (Tha), Ashley Chesters 08:10 Matthew Baldwin, Andrea Pavan (Ita), Benjamin Hebert (Fra)

08:20 Laurie Canter, David Horsey, Robert Rock

08:30 Stephen Gallacher, Jason Scrivener (Aus), Oliver Fisher

08:40 Marcus Fraser (Aus), Steven Brown, Nino Bertasio (Ita)

08:50 Peter Hanson (Swe), Matthieu Pavon (Fra), Scott Hend (Aus)

09:00 Soomin Lee (Kor), Brandon Stone (Rsa), Jacques Kruyswijk (Rsa)

09:10 Ricardo Gouveia (Por), Sam Horsfield, Wade Ormsby (Aus)

09:20 Nico Geyger (Chi), Renato Paratore (Ita), Charlie Ford (Eng)

09:30 Ruaidhrí McGee, Jason Norris (Aus), Marc Warren

AFTERNOON

12:30 Marcel Siem (Ger), Paul Waring, Richard Sterne (Rsa)

12:40 Pablo Larrazábal (Esp), Thomas Detry (Bel), Lee Slattery

12:50 Austin Connelly (Can), Dean Burmester (RSA), Gavin Moynihan

13:00 Peter Uihlein (USA), Julian Suri (USA), Haotong Li (Chn)

13:10 Paul Dunne, Alexander Levy (Fra), Matt Wallace

13:20 Matthew Fitzpatrick, Thorbjørn Olesen (Den), Rory McIlroy

13:30 Shane Lowry, Lee Westwood, Thomas Pieters (Bel)

13:40 Robert Karlsson (Swe), Russell Knox, Alexander Björk (Swe)

13:50 Darren Clarke, Thomas Bjørn (Den), Danny Willett

14:00 David Howell, Thongchai Jaidee (Tha), Paul McGinley

14:10 SSP Chawrasia (Ind), Gonzalo Fernandez-Castaño (Esp), George Coetzee (Rsa)

14:20 Scott Fernandez (Esp), Richie Ramsay, Hideto Tanihara (Jpn)

14:30 Zander Lombard (Rsa), Felipe Aguilar (Chi), Raphaël Jacquelin (Fra)

10TH TEE

MORNING

07:30 Ryan Evans, Fabrizio Zanotti (Par), Marcus Kinhult (Swe)

07:40 Scott Jamieson, Brett Rumford (Aus), Matthew Southgate

07:50 Nicolas Colsaerts (Bel), Ryan Fox (Nzl), Jorge Campillo (Esp)

08:00 Yusaku Miyazato (Jpn), Mikko Ilonen (Fin), Adrian Otaegui (Esp)

08:10 Mikko Korhonen (Fin), Dylan Frittelli (Rsa), Andy Sullivan

08:20 Graeme McDowell, Jon Rahm (Esp), Rafa Cabrera Bello (Esp)

08:30 Pádraig Harrington, Chris Wood, Kiradech Aphibarnrat (Tha)

08:40 Jamie Donaldson, Eddie Pepperell, Lucas Bjerregaard (Den)

08:50 Søren Kjeldsen (Den), Jordan Smith, Shubhankar Sharma (Ind)

09:00 Carlos Pigem (Esp), Tapio Pulkkanen (Fin), Jinho Choi (Kor)

09:10 Edoardo Molinari (Ita), Erik Van Rooyen (Rsa), Alvaro Quiros (Esp)

09:20 Bradley Neil, Cian McNamara, Simon Thornton

09:30 Gavin Green (Mas), David Lipsky (USA), Mike Lorenzo-Vera (Fra)



AFTERNOON

12:30 Daniel Brooks, Sébastien Gros (Fra), Cormac Sharvin

12:40 Oliver Farr, Jeff Winther (Den), Neil O’Briain

12:50 Richard Bland, Andrew Dodt (Aus), Joakim Lagergren (Swe)

13:00 Andres Romero (Arg), Grégory Bourdy (Fra), Jeunghun Wang (Kor)

13:10 Romain Wattel (Fra), Lasse Jensen (Den), Chris Paisley

13:20 Matthew Nixon, Darren Fichardt (Rsa), Nacho Elvira (Esp)

13:30 Thomas Aiken (Rsa), Bradley Dredge, Matteo Manassero (Ita)

13:40 Daniel Im (USA), Trevor Immelman (Rsa), Justin Walters (Rsa)

13:50 Connor Syme, Adam Bland (Aus), Callum Shinkwin

14:00 Clément Sordet (Fra), Sam Brazel (Aus), Colm Moriarty

14:10 Rak hyun Cho (Kor), Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Haydn Porteous (Rsa)

14:20 Chase Koepka (USA), Matthias Schwab (Aut), Julien Guerrier (Fra)

14:30 Lorenzo Gagli (Ita), Maximilian Kieffer (Ger), Aaron Rai



FRIDAY

1ST TEE

MORNING

07:30 Daniel Brooks, Sébastien Gros (Fra), Cormac Sharvin

07:40 Oliver Farr, Jeff Winther (Den), Neil O’Briain

07:50 Richard Bland, Andrew Dodt (Aus), Joakim Lagergren (Swe)

08:00 Andres Romero (Arg), Grégory Bourdy (Fra), Jeunghun Wang (Kor)

08:10 Romain Wattel (Fra), Lasse Jensen (Den), Chris Paisley

08:20 Matthew Nixon, Darren Fichardt (Rsa), Nacho Elvira (Esp)

08:30 Thomas Aiken (Rsa), Bradley Dredge, Matteo Manassero (Ita)

08:40 Daniel Im (USA), Trevor Immelman (Rsa), Justin Walters (Rsa)

08:50 Connor Syme, Adam Bland (Aus), Callum Shinkwin

09:00 Clément Sordet (Fra), Sam Brazel (Aus), Colm Moriarty

09:10 Rak hyun Cho (Kor), Christiaan Bezuidenhout (Rsa), Haydn Porteous (Rsa)

09:20 Chase Koepka (USA), Matthias Schwab (Aut), Julien Guerrier (Fra)

09:30 Lorenzo Gagli (Ita), Maximilian Kieffer (Ger), Aaron Rai



AFTERNOON

12:30 Ryan Evans, Fabrizio Zanotti (Par), Marcus Kinhult (Swe)

12:40 Scott Jamieson, Brett Rumford (Aus), Matthew Southgate

12:50 Nicolas Colsaerts (Bel), Ryan Fox (Nzl), Jorge Campillo (Esp)

13:00 Yusaku Miyazato (Jpn), Mikko Ilonen (Fin), Adrian Otaegui (Esp)

13:10 Mikko Korhonen (Fin), Dylan Frittelli (Rsa), Andy Sullivan

13:20 Graeme McDowell, Jon Rahm (Esp), Rafa Cabrera Bello (Esp)

13:30 Pádraig Harrington, Chris Wood, Kiradech Aphibarnrat (Tha)

13:40 Jamie Donaldson, Eddie Pepperell, Lucas Bjerregaard (Den)

13:50 Søren Kjeldsen (Den), Jordan Smith, Shubhankar Sharma (Ind)

14:00 Carlos Pigem (Esp), Tapio Pulkkanen (Fin), Jinho Choi (Kor)

14:10 Edoardo Molinari (Ita), Erik Van Rooyen (Rsa), Alvaro Quiros (Esp)

14:20 Bradley Neil, Cian McNamara, Simon Thornton

14:30 Gavin Green (Mas), David Lipsky (USA), Mike Lorenzo-Vera (Fra)

10TH TEE

MORNING

07:30 Marcel Siem (Ger), Paul Waring, Richard Sterne (Rsa)

07:40 Pablo Larrazábal (Esp), Thomas Detry (Bel), Lee Slattery

07:50 Austin Connelly (Can), Dean Burmester (RSA), Gavin Moynihan

08:00 Peter Uihlein (USA), Julian Suri (USA), Haotong Li (Chn)

08:10 Paul Dunne, Alexander Levy (Fra), Matt Wallace

08:20 Matthew Fitzpatrick, Thorbjørn Olesen (Den), Rory McIlroy

08:30 Shane Lowry, Lee Westwood, Thomas Pieters (Bel)

08:40 Robert Karlsson (Swe), Russell Knox, Alexander Björk (Swe)

08:50 Darren Clarke, Thomas Bjørn (Den), Danny Willett

09:00 David Howell, Thongchai Jaidee (Tha), Paul McGinley

09:10 SSP Chawrasia (Ind), Gonzalo Fernandez-Castaño (Esp), George Coetzee (Rsa)

09:20 Scott Fernandez (Esp), Richie Ramsay, Hideto Tanihara (Jpn)

09:30 Zander Lombard (Rsa), Felipe Aguilar (Chi), Raphaël Jacquelin (Fra)

AFTERNOON

12:30 Mark Foster, Pedro Oriol (Esp), Ashun Wu (Chn)

12:40 David Drysdale, Jens Dantorp (Swe), James Morrison

12:50 Chris Hanson, Grégory Havret (Fra), Henric Sturehed (Swe)

13:00 Adrien Saddier (Fra), Phachara Khongwatmai (Tha), Ashley Chesters 13:10 Matthew Baldwin, Andrea Pavan (Ita), Benjamin Hebert (Fra)

13:20 Laurie Canter, David Horsey, Robert Rock

13:30 Stephen Gallacher, Jason Scrivener (Aus), Oliver Fisher

13:40 Marcus Fraser (Aus), Steven Brown, Nino Bertasio (Ita)

13:50 Peter Hanson (Swe), Matthieu Pavon (Fra), Scott Hend (Aus)

14:00 Soomin Lee (Kor), Brandon Stone (Rsa), Jacques Kruyswijk (Rsa)

14:10 Ricardo Gouveia (Por), Sam Horsfield, Wade Ormsby (Aus)

14:20 Nico Geyger (Chi), Renato Paratore (Ita), Charlie Ford (Eng)

14:30 Ruaidhrí McGee, Jason Norris (Aus), Marc Warren