Francesco Molinari claims first PGA Tour in style with eight-shot rout

Sweet-swinging Francesco Molinari clinched his first PGA Tour title in style, an emphatic eight-shot romp at the Quicken Loans National in Maryland on Sunday as Tiger Woods finished equal fourth.

Molinari carded eight-under-par 62 in the final round at TPC Potomac to become the first Italian winner on the United States-based circuit since Toney Penna in 1947.

Swinging with metronomic precision, the two-times European Ryder Cup member was never in danger of being caught after a 50-foot eagle at the par-five 10th.

He finished at 21-under 259, while American Ryan Armour shot 68 for second place on 13 under.

Woods missed a couple of short putts on the back nine, shooting 66 to finish 10 shots behind the winner.

Ireland’s Séamus Power finished on level par after finishing with a double-bogey six on the final hole in a two-over final round of 72.

FINAL SCOREBOARD (Par 70)

259 Francesco Molinari (Ita) 67 65 65 62

267 Ryan Armour (USA) 66 65 68 68

268 Sung Kang (Kor) 72 64 68 64

269 Abraham Ancer (Mex) 65 70 62 72, Tiger Woods (USA) 70 65 68 66

270 Beau Hossler (USA) 65 66 71 68, Bronson Burgoon (USA) 68 70 65 67

271 Andrew Landry (USA) 63 72 65 71, Brian Gay (USA) 67 64 72 68, Ryan Palmer (USA) 70 67 67 67, Chesson Hadley (USA) 71 64 68 68

272 Rickie Fowler (USA) 70 66 69 67

273 Ben Crane (USA) 70 68 66 69, Stephan Jaeger (Ger) 67 73 65 68, Marc Leishman (Aus) 67 67 69 70, Anirban Lahiri (Ind) 67 74 65 67

274 Joaquin Niemann (Chi) 68 67 74 65, Cheng-Tsung Pan (Tai) 67 67 68 72, Dylan Meyer (USA) 70 67 70 67, Billy Horschel (USA) 64 68 75 67, Troy Merritt (USA) 68 68 66 72, Charles Howell III (USA) 70 67 70 67

275 Joel Dahmen (USA) 66 69 69 71, Ted Potter Jr (USA) 72 66 68 69, Ryan Blaum (USA) 67 72 64 72, Stewart Cink (USA) 68 69 69 69

276 JT Poston (USA) 71 68 69 68, Andrew Putnam (USA) 64 71 69 72, Robert Garrigus (USA) 70 69 68 69, JJ Spaun (USA) 63 73 73 67, Zac Blair (USA) 67 66 66 77

277 Chris Stroud (USA) 71 69 70 67, Kyle Stanley (USA) 71 67 66 73, Kevin Streelman (USA) 72 62 67 76, Alex Cejka (Ger) 71 68 68 70, Fabian Gomez (Arg) 68 69 71 69, Doc Redman (a) (USA) 70 69 74 64, Ollie Schniederjans (USA) 68 68 70 71, Cameron Percy (Aus) 69 68 70 70, Brandon Harkins (USA) 73 68 66 70

278 Adam Schenk (USA) 69 67 72 70, Harold Varner III (USA) 73 65 71 69, Byeong-Hun Ant (Kor) 69 70 67 72, David Hearn (Can) 71 69 72 66, Tyler Duncan (USA) 69 69 68 72, Johnson Wagner (USA) 70 65 72 71, Corey Conners (Can) 69 70 70 69

279 Ethan Tracy (USA) 69 69 68 73, Kiradech Aphibarnrat (Tha) 70 69 68 72, Sam Ryder (USA) 67 68 71 73, Adam Hadwin (Can) 69 72 68 70, David Lingmerth (Swe) 68 71 72 68

280 Derek Fathauer (USA) 69 68 71 72, Martin Flores (USA) 72 68 71 69, Gary Woodland (USA) 69 69 73 69, Patrick Rodgers (USA) 68 71 70 71, Blayne Barber (USA) 70 70 68 72, Séamus Power (Irl) 66 70 72 72, Jonas Blixt (Swe) 71 66 72 71

282 Scott Brown (USA) 70 70 73 69, Roberto Diaz (Mex) 68 68 70 76, James Hahn (USA) 69 70 71 72, Jimmy Walker (USA) 74 67 71 70

283 Nick Watney (USA) 69 72 70 72, Kevin Nam (USA) 70 70 72 71, Tom Lovelady (USA) 71 68 72 72, Xinjun Zhang (Chn) 71 70 73 69, John Huh (USA) 70 64 71 78, Lanto Griffin (USA) 68 72 69 74, Dominic Bozzelli (USA) 70 70 73 70

284 Bill Haas (USA) 72 69 74 69, Doug Ghim (a) (USA) 73 68 71 72

288 Kevin Tway (USA) 70 71 77 70

292 Jamie Lovemark (USA) 68 70 72 82