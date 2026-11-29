Soccer
A huge week for the women’s game, with the Republic of Ireland taking on Poland in a two-legged play-off. The winner goes to the 2027 World Cup Finals in Brazil. - Tuesday & Saturday, RTÉ
Boxing
Co Monaghan’s Aaron McKenna makes the first defence of his IBF world middleweight champion crown in Riyadh, Saudi Arabia against Latvia’s Jevgenijs Aleksejevs. - Friday, Sky Sports
Motor racing
The 23rd and final round of the 2026 FIA Formula One World Championship takes place at the weekend at Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. - Sunday, Sky Sports
MONDAY (Nov 30th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Raiders @ Browns
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm UK Championship
- DARTS - Sky Sports News, 4.30pm-5pm World Championship draw
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Cagliari v AC Milan
TUESDAY (Dec 1st)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Lakers @ Rockets
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Panthers @ Buccaneers
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm UK Championship
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s WC Qualifier - 5pm Poland v Rep of Ireland
- SOCCER - UTV - Women’s WC Qualifier - 5pm Ukraine v England
- SOCCER - Premier Sports 2 - German Cup - 7.45pm Bayern Munich v Hertha Berlin
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Coventry City v Ipswich
- SOCCER - Premier Sports 1 - Coppa Italia - 8pm Inter v Genoa
WEDNESDAY (Dec 2nd)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Knicks @ Bulls, 4am Timberwolves @ Blazers
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm, 7pm-10pm; TNT Sports, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm UK Championship
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 6pm Real Sociedad v Real Madrid, 8.30pm Barcelona v Atlético Madrid
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 7.30pm Liverpool v Sunderland
- SOCCER - Sky Sports Cricket - Premier League - 7.30pm Chelsea v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Action - Premier League - 7.30pm Hull City v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 7.30pm Man City v Leeds
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 7.45pm Dundee v Celtic
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-6am Australian Open
- SOCCER - Sky Sports Football - Premier League - 8.15pm Brentford v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8.15pm Newcastle v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports F1 - Premier League - 8.15pm Aston Villa v Everton
- SOCCER - Sky Sports Tennis - Premier League - 8.15pm Bournemouth v Brighton
- SOCCER - BBC 1, 11.10pm-0.40am Match of the Day
THURSDAY (Dec 3rd)
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Golf Challenge
- SNOOKER BBC 2, 1pm-5.15pm, 7pm-10pm; TNT Sports, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm UK Championship
- GOLF Sky Sports Plus, 2.30pm-9pm World Champions Cup
- GOLF Sky Sports Golf, 5.30pm-9.30pm Hero World Challenge
- SOCCER Sky Sports Premier League - 8pm Tottenham v Fulham
- SOCCER Premier Sports 1 - Coppa Italia - 8pm Juventus v Sassuolo
FRIDAY (Dec 4th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Chiefs @ Rams
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Golf Challenge
- F1 - Sky Sports F1 from 9am - Practice Abu Dhabi Grand Prix
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm UK Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 2.30pm-9pm World Champions Cup
- BOXING - Sky Sports Plus from 4pm - Riyadh Aaron McKenna v Jevgenijs Aleksejevs
- GOLF - Sky Sports Golf, 5.30pm-9.30pm Hero World Challenge
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Bath v Bristol
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Ospreys v Leinster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Edinburgh v Dragons
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Sheffield Utd v West Ham
SATURDAY (Dec 5th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Golf Challenge
- F1 - Sky Sports F1 from 10.15am - Practice & Qualifying Abu Dhabi Grand Prix
- RACING - TG4, 12.30pm-4.05pm Navan
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Chelsea v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Bolton v Blackburn
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Middlesbrough v Derby, 12.30pm Watford v Millwall
- RACING - UTV & Virgin Media One, 12.45pm-3.55pm Sandown & Aintree
- SNOOKER - BBC 1, 1pm-4.30pm; BBC 2, 7.30pm-10pm; TNT Sports 4, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm UK Championship
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man Utd v Coventry
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 3pm Cardiff v Ulster
- SOCCER - BBC Alba - Women’s WC Qualifier - 3pm Sweden v Scotland
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3.05pm Harlequins v Leicester, 5.30pm Saracens v Northampton
- GAA - RTÉ 1 - Leinster Club SHC Final - 3.15pm Ballyhale v Shelmaliers
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s WC Qualifier - 5pm Rep of Ireland v Poland
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-10pm Hero World Challenge
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 5.15pm Scarlets v Connacht
- SOCCER - BBC 2 & TNT Sports 2 - FA Cup - 5.15pm Dover v Leicester
- SOCCER - UTV - Women’s WC Qualifier - 5.30pm England v Ukraine
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Eintracht Frankfurt v Werder Bremen
- SOCCER - Sky Sports Football - Premier League - 5.30pm Nottingham Forest v Brighton
- UFC - TNT Sports 3 from 6pm - Riyadh Israel Adesanya v Sharabutdin Magomedov
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Zebre v Munster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Glasgow v Benetton
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 7.45pm Napoli v Lecce
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Brentford v Man City
- SOCCER - ITV4, 9pm-10pm English League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.50pm Match of the Day
SUNDAY (Dec 6th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-6am Australian Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Golf Challenge
- F1 - Sky Sports F1 from 11.30am; Channel 4, 5.30pm-8pm (highlights) Abu Dhabi Grand Prix
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Burnley v Preston
- SOCCER - BBC 2 & TNT Sports 2 - FA Cup - 12.15pm Salisbury v Blackpool
- RACING - RTÉ 2, 12.50pm-3pm Cork
- RACING - ITV4, 1pm-3.30pm Kelso & Huntingdon
- SNOOKER - BBC 1, 1pm-2.30pm; BBC 2, 2.30pm-4pm, 7pm-10pm; TNT Sports 4, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm UK Championship
- GAA - TG4 - Munster Club SFC Final - 1.30pm Nemo Rangers v Rathgormack; Ulster Club SFC Final - 3.30pm Crossmaglen v Scotstown
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Newcastle v Sunderland
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Everton v Fulham, 4.30pm Tottenham v Arsenal
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30pm-4pm World Champions Cup
- RUGBY - UTV & TNT Sports 3 – Premiership - 3pm Sale v Exeter
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Athletic Club v Real Madrid
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-9.30pm Hero World Challenge
- SOCCER - RTÉ 2, 4.45pm-6.30pm; Virgin Media Two, 5pm-6pm Euro 2028 Qualifying Draw
- SOCCER - BBC 2, 6pm-7pm FA Cup highlights
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Parma
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Atlético Madrid v Real Betis
- NFL - Virgin Media Three - 9.25pm Bills @ Patriots
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.25pm Match of the Day
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Texans @ Steelers