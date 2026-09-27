Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Darts
The 2026 World Grand Prix runs all week in Leicester. Thirty-two players will compete, with the field including defending champion Luke Littler and last year’s runner-up Luke Humphries. - Monday-Sunday, Sky Sports
Rugby League
After almost 200 regular season and play-off matches, the final game in the 2026 Super League season takes place at the weekend. The Grand Final will be at Old Trafford in Manchester. - Saturday, Sky Sports
Horse racing
The Prix de l’Arc de Triomphe will be held at the weekend at Longchamp Racecourse in Paris. “The Arc” is one of the world’s most prestigious flat horse races. - Sunday, UTV & Virgin Media
MONDAY (September 28th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Rams @ Broncos
- SNOOKER - TNT Sports 2, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shenzhen Open
- DARTS - Sky Sports Plus, 6pm-11pm World Grand Prix
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s Nations League - 7.45pm Belgium v France
- SOCCER - BBC 1 - Men’s Nations League - 7.45pm Northern Ireland v Hungary
TUESDAY (September 29th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Eagles @ Bears
- SNOOKER - TNT Sports 2, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shenzhen Open
- DARTS - Sky Sports Plus, 6pm-11pm World Grand Prix
- SOCCER - BBC 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Scotland v Switzerland
- SOCCER - UTV & Virgin Media Two - Men’s Nations League - 7.45pm Czech Republic v England
WEDNESDAY (September 30th)
- SNOOKER - TNT Sports 2, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shenzhen Open
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Häcken v Juventus, 5.45pm Paris FC v Arsenal, 5.45pm Roma v Barcelona, 8pm Benfica v Bayern Munich, 8pm OL Lyonnes v Chelsea
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World Grand Prix
THURSDAY (October 1st)
- SNOOKER - TNT Sports 2, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shenzhen Open
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm AD Links Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-1am Bank of Utah Championship
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Austria Wien v Inter, 8pm Man City v Real Madrid, 8pm PSG v OH Leuven
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World Grand Prix
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Rep of Ireland v Austria
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s Nations League - 7.45pm Denmark v Portugal
- SOCCER - BBC 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Wales v Norway
FRIDAY (October 2nd)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Steelers @ Browns
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-4am - LPGA Lotte Championship
- F1 - Sky Sports F1 from 5am - Practice Bahrain Grand Prix
- SNOOKER - TNT Sports 3, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shenzhen Open
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm AD Links Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-1am Bank of Utah Championship
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm World Grand Prix
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s Nations League - 7.45pm France v Italy
- SOCCER - BBC 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Ukraine v Northern Ireland
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Bath v Exeter
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Benetton v Connacht
- RUGBY - S4C – URC - 7.45pm Cardiff v Zebre
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Edinburgh v Stormers
SATURDAY (October 3rd)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-4am - LPGA Lotte Championship
- F1 - Sky Sports F1 from 5.15am; Channel 4, 2.45pm-4.15pm - Practice & Qualifying Bahrain Grand Prix
- SNOOKER - TNT Sports 3, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Shenzhen Open
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm AD Links Championship
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 12.45pm Lions v Ospreys, 3pm Dragons v Scarlets, 5.30pm Sharks v Leinster
- RACING - UTV & Virgin Media One, 12.45pm-4.15pm Ascot, Newmarket & Redcar
- SOCCER - BBC 1 - Women’s Super League - 1.30pm Man Utd v Liverpool
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3.05pm Bristol v Northampton, 5.30pm Gloucester v Harlequins, 7.45pm Newcastle v Leicester
- SOCCER - UTV & Virgin Media Two - Men’s Nations League - 5pm Croatia v England
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - 6pm Super League Grand Final
- SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 6pm Athlone v Galway Utd
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Bulls
- SOCCER - BBC 2 - Men’s Nations League - 7.45pm North Macedonia v Scotland
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s Nations League - 7.45pm Spain v Czech Rep
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm Castres v Toulouse
- DARTS - Sky Sports Plus, 8pm-11pm World Grand Prix
- SOCCER - ITV4, 9.15pm-10pm English League highlights
- GOLF - Sky Sports Golf, 10pm-1am Bank of Utah Championship
SUNDAY (October 4th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-4am - LPGA Lotte Championship
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Salt Lake City Natalia Silva v Wang Cong
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 5.15am GP of Japan
- F1 - Sky Sports F1 from 6.30am; Channel 4, 1pm-3.30pm Bahrain Grand Prix
- SNOOKER - TNT Sports 3, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Shenzhen Open
- CYCLING - TNT Sports 2, 11.15am-5pm Road European Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-5pm AD Links Championship
- RACING - UTV, 1pm-3.30pm; Virgin Media Three, 2pm-4.30pm Prix de l’Arc de Triomphe
- GAA - TG4 from 1.45pm Club championships (TBA)
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 2pm West Ham Utd v Chelsea, 4.30pm Manchester City v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - 2pm Tottenham v London City
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - 2pm Brighton v Charlton Athletic
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Aston Villa v Crystal Palace, 2pm Everton v Birmingham City
- NFL - Sky Sports Action - 2.30pm Colts @ Commanders
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3pm Saracens v Sale
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Rep of Ireland v Israel
- SOCCER - BBC 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Wales v Denmark
- SOCCER - Virgin Media Three - Men’s Nations League - 7.45pm Portugal v Norway
- DARTS - Sky Sports Main Event, 8pm-11pm World Grand Prix
- RUGBY - Premier Sports 1 - Top 14 - 8.05pm Montpellier v Toulon
- GOLF - Sky Sports Golf, 10pm-1am Bank of Utah Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 1am-4am - LPGA Lotte Championship
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Lions @ Panthers