Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, Dec 8th – 14th)

Damian Cullen
Sun Dec 07 2025 - 17:015 MIN READ

Soccer

While Shelbourne and Shamrock Rovers may not have European football to look forward to after this month, there’s no doubt that participating in European competitions has been a major boost for the game in Ireland. No wonder Tallaght Stadium is a sell-out for Crystal Palace’s visit this week to take on Shelbourne in the Europa Conference League. - Thursday, Premier Sports & TNT Sports

Women’s Football

St Ergnat’s will this weekend become the first Co Antrim side to play in an All-Ireland club senior football final. It’s a remarkable achievement for the team from Moneyglass, who take on giants of the competition Kilkerrin-Clonberne at Croke Park. The Galway side are seeking their fifth title in a row. – Saturday, TG4

Athletics

The 2025 European Cross Country Championships take place in Lagoa, Portugal on Sunday. The 34-strong Irish team includes Cian McPhillips, who finished fourth in the 800 metres at the World Championships in Tokyo last September. - Sunday, RTÉ & BBC

MONDAY (Dec 8)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Texans @ Chiefs
  • SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 7.30pm Brackley Town v Burton Albion
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Premier League - 8pm Wolves v Man Utd
  • GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights

TUESDAY (Dec 9)

  • NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Suns @ Timberwolves
  • NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Eagles @ Chargers
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Bayern Munich v Sporting CP
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Atalanta v Chelsea
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Tottenham v Slavia Prague
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Barcelona v E Frankfurt
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Inter v Liverpool
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm QPR v Birmingham
  • SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 8pm Arsenal v Twente

WEDNESDAY (Dec 10)

  • SNOOKER - TNT Sports 1, 12.45pm-5pm Shoot-out
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Villarreal v Copenhagen
  • SOCCER - RTÉ 2, TNT Sports 1 & Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Real Madrid v Man City
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Club Brugge v Arsenal
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm B Leverkusen v Newcastle
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Hull v Wrexham

THURSDAY (Dec 11)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 10am-3pm Alfred Dunhill Championship
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 12.45pm-5pm Shoot-out
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Utrecht v Nottingham Forest, 8pm Basel v Aston Villa
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Ferencváros v Rangers, 8pm Celtic v Roma
  • SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 4 - Conference League - 5.45pm Breidablik v Shamrock Rovers
  • DARTS - Sky Sports F1, 6.30pm-11pm World Championship
  • SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - 7pm Aston Villa v Liverpool
  • SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Conference League - 8pm Shelbourne v Crystal Palace
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Conference League - 8pm Aberdeen v Strasbourg
  • SOCCER Disney Plus - Women’s Champions League - 8pm Chelsea v Roma, 8pm Man Utd v OL Lyonnes

FRIDAY (Dec 12)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Falcons @ Buccaneers
  • GOLF - Sky Sports Golf, 10am-3pm Alfred Dunhill Championship
  • DARTS - Sky Sports F1, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 12.45pm-5pm, 6.45pm-11pm Shoot-out
  • RACING - UTV, 1pm-4pm Cheltenham & Bangor
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm Grant Thornton Invitational
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Sheffield Utd
  • RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 8pm Leicester v Leinster

SATURDAY (Dec 13)

  • GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2.30pm Alfred Dunhill Championship
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon Everton v Arsenal
  • SOCCER - Channel 4 & TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 12.15pm Wolves v Nottingham Forest
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Norwich v Southampton
  • DARTS - Sky Sports F1, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
  • SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-5pm, 6.45pm-11pm Shoot-out
  • RACING - UTV, 1pm-4pm Cheltenham & Doncaster
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 1pm Stormers v La Rochelle, 3.15pm Clermont v Sale, 5.30pm Bordeaux v Scarlets, 8pm Glasgow v Toulouse
  • GAA - TG4 - Intermediate Club Final - 2pm Caltra Cuans (Galway) v Knockbride (Cavan); Senior Club Final - 4pm Kilkerrin-Clonberne (Galway) v Moneyglass (Antrim)
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Liverpool v Brighton
  • SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm B Leverkusen v Cologne
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Burnley v Fulham
  • RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 5.30pm Munster v Gloucester; Challenge Cup - 8pm Connacht v Black Lion
  • GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-10pm Grant Thornton Invitational
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Arsenal v Wolves
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Falkirk v Hearts
  • RUGBY - S4C - Challenge Cup - 8pm Cardiff v Ulster
  • SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.20pm Match of the Day

SUNDAY (Dec 14)

  • UFC - TNT Sports 1 from 3am Brandon Royval v Manel Kape
  • ATHLETICS - BBC Red Button, 9.20am-3pm; RTÉ 2, 10.45am-1.30pm; BBC 2, 4.40pm-5.40pm (highlights) European Cross Country Championships
  • GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2.30pm Alfred Dunhill Championship
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 11.30am AC Milan v Sassuolo
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - 11.55am Leicester v London City, 11.55am West Ham v Liverpool
  • SOCCER - Sky Sports Football - Women’s SL - Noon Brighton v Chelsea
  • SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s SL - Noon Man City v Aston Villa
  • DARTS - Sky Sports F1, 12.30pm-4.30pm, 7pm-11pm World Championship
  • RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 1pm Harlequins v Bayonne
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 1pm Castres v Edinburgh, 3.15pm Toulon v Bath, 5.30pm Bristol v Pau
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Crystal Palace v Man City, 4.30pm Brentford v Leeds
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Nottingham Forest v Tottenham
  • SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Sunderland v Newcastle
  • SOCCER - Sky Sports Tennis - Premier League - 2pm West Ham v Aston Villa
  • SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.30pm Man Utd v Tottenham
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish League Cup Final - 3.30pm St Mirren v Celtic
  • CAMOGIE - RTÉ 2 - All-Ireland Senior Club Final - 4.15pm Athenry v St Finbarr’s
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm Grant Thornton Invitational
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Bologna v Juventus
  • SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Alavés v Real Madrid
  • SOCCER - BBC 1, 10.35pm-11.50pm Match of the Day
  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Vikings @ Cowboys

  • Join The Irish Times on WhatsApp and stay up to date

  • What’s making headlines in the rugby world? Listen to The Counter Ruck podcast with Nathan Johns

  • Sign up for push alerts to get the best breaking news, analysis and comment delivered to your phone

Damian Cullen

Damian Cullen

Damian Cullen is Health & Family Editor of The Irish Times