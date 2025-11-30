Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Pool
An annual nine-ball pool tournament, the Mosconi Cup is a battle between the best players in Europe and the United States. The four-day tournament will be held at Alexandra Palace, London, with Team Europe looking to extend a recent dominance which has resulted in five titles in a row. – Wednesday-Saturday, Sky Sports
Soccer
While the Republic of Ireland (or Northern Ireland) don’t even know yet if they will be competing at the men’s World Cup finals next year, the draw will take place on Friday evening. The three host countries – the United States, Canada, and Mexico – will be joined in pot one by the nine highest-ranked teams, which includes England, Spain, France, Argentina and Brazil. The next 12 highest ranked teams will be in pot two. The Republic, should they qualify, will be in pot four. – Friday, BBC & fifa.com
Rugby
The 2025/26 Champions Cup begins at the weekend – with two Irish provinces, Leinster and Munster, involved in the top-flight competition. Connacht and Ulster will compete in this season’s Challenge Cup. The tie of the first round is probably Munster’s visit to high-flying Bath. – Friday-Sunday, TNT Sport
MONDAY (Dec 1)
- NFL – Sky Sports NFL – 1.20am Broncos @ Commanders
- SNOOKER – BBC2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 1, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm UK Championship
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 8pm Birmingham v Watford
- GAA – TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Dec 2)
- NBA – Sky Sports Plus – 12.30am Bulls @ Magic, 3am Suns @ Lakers
- NFL – Sky Sports NFL – 1.15am Giants @ Patriots
- SNOOKER – BBC2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 1, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm UK Championship
- SOCCER – ITV4 – Women’s international – 7pm England v Ghana
- SOCCER – Sky Sports Plus – Premier League – 7.30pm Bournemouth v Everton
- SOCCER – Sky Sports Main Event – Premier League – 7.30pm Fulham v Man City
- SOCCER – Premier Sports 1 – La Liga – 8pm Barcelona v At Madrid
- SOCCER – Premier Sports 2 – Coppa Italia – 8pm Juventus v Udinese
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 8.15pm Newcastle v Tottenham
WEDNESDAY (Dec 3)
- NBA – Sky Sports Plus – 1am Knicks @ Celtics, 4am Thunder @ Warriors
- SNOOKER – BBC2, 1pm-5.15pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 1, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm UK Championship
- SOCCER – Premier Sports 2 – La Liga – 6pm Athletic Club v Real Madrid
- POOL – Sky Sports Mix, 6.30pm-11pm Mosconi Cup
- SOCCER – Sky Sports Main Event – Premier League – 7.30pm Arsenal v Brentford
- SOCCER – Sky Sports Cricket – Premier League – 7.30pm Brighton v Aston Villa
- SOCCER – Sky Sports Tennis – Premier League – 7.30pm Burnley v Crystal Palace
- SOCCER – Sky Sports F1 – Premier League – 7.30pm Wolverhampton v Nottingham Forest
- SOCCER – Premier Sports 1 – Scottish Premiership – 7.45pm Dundee Utd v Rangers
- SOCCER – Premier Sports 2 – Serie A – 8pm Inter Milan v Venezia
- GOLF – Sky Sports Golf, 8pm-6am Australian Open
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 8.15pm Leeds v Chelsea
- SOCCER – Sky Sports Football – Premier League – 8.15pm Liverpool v Sunderland
THURSDAY (Dec 4)
- NBA – Sky Sports Plus – Midnight Spurs @ Magic
- GOLF – Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Challenge
- SNOOKER – BBC2, 1pm-5.15pm, 7pm-9pm; TNT Sports 1, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm UK Championship
- GOLF – Sky Sports Golf, 4.30pm-6.30pm World Champions Cup
- POOL – Sky Sports Mix, 6.30pm-11pm Mosconi Cup
- GOLF – Sky Sports Golf, 6.30pm-9.30pm Hero World Challenge
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 8pm Man Utd v West Ham
- SOCCER – Premier Sports 1 – Serie A – 8pm Lazio v AC Milan
FRIDAY (Dec 5)
- NFL – Sky Sports NFL – 1.15am Cowboys @ Lions
- GOLF – Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Challenge
- F1 – Sky Sports F1 from 9am – Practice Abu Dhabi Grand Prix
- SNOOKER – BBC2, 1pm-5pm, 7.30pm-9pm; TNT Sports, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm UK Championship
- GOLF – Sky Sports Golf, 4.30pm-6.30pm World Champions Cup
- SOCCER – BBC2 & fifa.com, 5pm-6.30pm 2026 World Cup Draw
- POOL – Sky Sports Mix, 6.30pm-11pm Mosconi Cup
- GOLF – Sky Sports Golf, 6.30pm-9.30pm Hero World Challenge
- SOCCER – TNT Sports 1 – FA Cup – 7.30pm Salford v Leyton Orient
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 8pm Hull v Middlesbrough
- RUGBY – Premier Sports 1 – Challenge Cup – 8pm Ulster v Racing 92
- RUGBY – Premier Sports 2 – Champions Cup – 8pm Sale v Glasgow
SATURDAY (Dec 6)
- GOLF – Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Challenge
- F1 – Sky Sports F1 from 10.15am; Channel 4, 6.35pm-8.05 (highlights) – Practice & Qualifying Abu Dhabi Grand Prix
- RACING – TG4, 11.50-3.10pm Navan
- SOCCER – Sky Sports Premier League – Women’s Super League – Noon Arsenal v Liverpool
- SOCCER – TNT Sports 1 – Premier League – 12.30pm Aston Villa v Arsenal
- SOCCER – UTV & Sky Sports Football – Championship – 12.30pm Derby v Leicester
- RACING – ITV4 & Virgin Media One, 1pm-4pm Sandown Park & Aintree
- SNOOKER – BBC1, 1pm-4.30pm; BBC2, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm UK Championship
- RUGBY – Premier Sports 2 – Champions Cup – 1pm Saracens v Clermont, 3.15pm Bulls v Bordeaux Bègles, 5.30pm La Rochelle v Leicester, 8pm Scarlets v Bristol
- SOCCER – Premier Sports 1 – Premier League – 3pm Tottenham v Brentford
- GAA – RTÉ2 – Leinster Club SFC Final – 4.30pm Athy v Ballyboden St Enda’s; Leinster Club SHC Final – 6.30pm St Martin’s v Ballyhale Shamrocks
- GOLF – Sky Sports Golf, 5pm-10pm Hero World Challenge
- SOCCER – BBC2 – FA Cup – 5.15pm Sutton Utd v Shrewsbury Town
- RUGBY – Premier Sports 1 – Champions Cup – 5.30pm Leinster v Harlequins, 8pm Bath v Munster
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 5.30pm Leeds v Liverpool
- POOL – Sky Sports Mix, 6.30pm-11pm Mosconi Cup
- SOCCER – TNT Sports 1 – FA Cup – 7.30pm Chesterfield v Doncaster
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – 8pm Kilmarnock v Rangers
- SOCCER – BBC1, 10.20pm-11.45pm Match of the Day
SUNDAY (Dec 7)
- GOLF – Sky Sports Golf, 2.30am-6am Australian Open
- UFC – TNT Sports 2 from 3am – Las Vegas M Dvalishvili v P Yan
- GOLF – Sky Sports Golf, 9am-2.30pm Nedbank Challenge
- F1 – Sky Sports F1 from 11.30am; Channel 4, 6pm-8.30pm (highlights) Abu Dhabi Grand Prix
- SOCCER – Sky Sports Showcase & Football – Women’s Super League – Noon Leicester v Man City
- SOCCER – Sky Sports Plus – Women’s Super League – Noon London City v Brighton, Noon Tottenham v Aston Villa
- SOCCER – Sky Sports Mix – Women’s Super League – Noon Man Utd v West Ham
- SOCCER – TNT Sports 1 – FA Cup – 12.30pm Slough Town v Macclesfield, 3.30pm Gateshead v Walsall, 5.30pm Blackpool v Carlisle Utd
- SNOOKER – BBC1, 12.50pm-4.05pm; BBC2, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 12.45pm-4pm, 6.45pm-10pm UK Championship
- RACING – RTÉ2 & ITV4, 1pm-3.30pm Cork
- RUGBY – Premier Sports 2 – Champions Cup – 1pm Pau v Northampton, 3.15pm Gloucester v Castres; Challenge Cup – 5.30pm Exeter v Cheetahs
- GAA – TG4 – Munster Club SFC Final – 1.30pm Dingle v St Finbarr’s
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 2pm Brighton v West Ham, 4.30pm Fulham v Crystal Palace
- SOCCER – BBC2 & TNT Sports 2 – FA Cup – 2.30pm Boreham Wood v Newport County
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premier – 3pm Celtic v Hearts
- RUGBY – Premier Sports 1 – Challenge Cup – 3.15pm Ospreys v Connacht
- GOLF – Sky Sports Golf, 4.30pm-9.30pm Hero World Challenge
- RUGBY – Premier Sports 1 – Champions Cup – 5.30pm Edinburgh v Toulon
- SOCCER – BBC2, 6pm-7pm FA Cup highlights
- SOCCER – TNT Sports 4 – Serie A – 7.45pm Napoli v Juventus
- SOCCER – Premier Sports 1 – La Liga – 8pm Real Madrid v Celta Vigo
- GOLF – Sky Sports Golf, 9.30pm-10pm World Champions Cup
- SOCCER – BBC1, 10.30pm-11.20pm Match of the Day
- NFL – Sky Sports NFL – 1.20am Texans @ Chiefs