Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Golf
The Irish Open returns to the K Club in Straffan this week. Rory McIlroy, who won the competition at the same venue in 2016, will be joined at the Co Kildare venue by Shane Lowry, who, of course, is also a former Irish Open champion. - Thursday-Sunday, RTÉ & Sky Sports
Soccer
The 2025-26 Women’s Super League begins again in England this week. The first game features reigning champions Chelsea hosting Manchester City. Of course, there are several Irish players competing in the league, including Arsenal’s Katie McCabe, Aston Villa’s Anna Patten and Brighton’s Caitlin Hayes. - Sep 5th-May 17th, Sky Sports
Rugby
The French Top 14 returns this week, with reigning champions Toulouse travelling to take on Clermont Auvergne on the opening weekend. Their main challengers will probably, once again, be Bordeaux Bègles – which includes Joey Carbery in their ranks - and the Ronan O’Gara-coached La Rochelle. - Sep 7th-June 28th
MONDAY (Sep 1st)
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-2am US Open
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Sep 2nd)
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - 1st ODI England v S Africa
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 10 La Vuelta
- TENNIS - Sky Sports Plus, 4pm-2.30am US Open
WEDNESDAY (Sep 3rd)
- CYCLING - TNT Sports 3, 12.15pm-5pm - Stage 11 La Vuelta
- TENNIS - Sky Sports Plus, 4pm-2am US Open
THURSDAY (Sep 4th)
- GOLF - RTÉ 2, 8am-1.05pm, 4pm-6pm; Sky Sports Golf, 8am-1pm Irish Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - 2nd ODI England v S Africa
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 12 La Vuelta
- SOCCER - BBC 1 - World Cup Qualifier - 3pm Kazakhstan v Wales
- TENNIS - Sky Sports Plus, 5pm-2am US Open
- SOCCER - BBC One & Virgin Media Two - World Cup Qualifier - 7.45pm Luxembourg v N Ireland
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Salford RD v Catalans
FRIDAY (Sep 5th)
- SOCCER - Premier Sports 1 - World Cup Qualifier - 0.30am Argentina v Venezuela
- SOCCER - Premier Sports 2 - World Cup Qualifier - 1.30am Brazil v Chile
- F1 - Sky Sports F1 from noon - Practice Italian Grand Prix
- GOLF - RTÉ 2, 1pm-6pm; Sky Sports Golf, 8am-1pm Irish Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 13 La Vuelta
- SOCCER - Sky Sports Mix & Showcase - Women’s Super League - 7.30pm Chelsea v Man City
- SOCCER - BBC 2 & Virgin Media Two - World Cup Qualifier - 7.45pm Denmark v Scotland
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm St Helens v Wigan
- TENNIS - Sky Sports Plus, 9.30pm-3am US Open
SATURDAY (Sep 6th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Rugby Championship - 5.30am Australia v Argentina, 8.05am N Zealand v S Africa
- F1 - Sky Sports F1 from 11.15am - Practice & Qualifying Italian Grand Prix
- RUGBY - TG4 & BBC 2 - Women’s World Cup - Noon Canada v Scotland, 2.45pm Wales v Fiji
- CYCLING - TNT Sports 3, 12.15pm-5pm - Stage 14 La Vuelta
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 12.30pm Newport Co v Bristol Rovers
- GOLF - RTÉ 2, 12.30pm-5.45pm; Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Irish Open
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-4pm Haydock, Ascot & Kempton
- SOCCER - BBC 1 - Women’s SL - 1.30pm Arsenal v London City
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Warrington v Leigh
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 2 - Women’s World Cup - 5pm England v Australia
- TENNIS - Sky Sports Plus, 5.30pm-midnight US Open
- SOCCER - Virgin Media Two - World Cup Qualifier - 5pm England v Andorra
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 5.30pm Bromley v Gillingham
- GOLF - Sky Sports Golf, 5.30pm-8.30pm, midnight-3am Walker Cup
- GOLF - Sky Sports Mix, 6pm-10pm Women’s Houston Championship
- SOCCER - RTÉ 2 - World Cup Qualifier - 7.45pm Rep of Ireland v Hungary
- UFC - TNT Sports 1 from 8pm - Paris N Imavov v C Borralho
- RUGBY - Premier Sports 1 - Top 14 - 8.05pm Bordeaux Bègles v La Rochelle
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm Football League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (Sep 7th)
- ATHLETICS - BBC 1, 10am-2pm - Newcastle Great North Run
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.30am - 3rd ODI England v S Africa
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s SL - Noon Brighton v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports ME & Showcase - Women’s SL - Noon Liverpool v Everton
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon Man Utd v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - Noon Tottenham v West Ham
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Catalonia
- GOLF - RTÉ 2, 12.30pm-5.40pm; Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Irish Open
- F1 - Sky Sports F1 from 12.30pm Italian Grand Prix
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 2 - Women’s World Cup - 2.45pm New Zealand v Ireland
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 15 La Vuelta
- RACING - ITV4, 2.15pm-6pm York
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Hull KR v Hull FC
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s SPL - 3.05pm Celtic v Rangers
- GAA - TG4 - Cork SHC - 4pm Glen Rovers v Sarsfields
- GOLF - Sky Sports Golf, 5.30pm-8.30pm, midnight-3am Walker Cup
- TENNIS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm US Open
- SOCCER - BBC 2 - World Cup Qualifier - 7.45pm Germany v N Ireland
- RUGBY - Premier Sports 1 - Top 14 - 8.05pm Clermont v Toulouse
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30pm-10pm Women’s Houston Championship
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.35pm Match of the Day 2