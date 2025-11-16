Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Cricket
The Ashes series begins in Perth on Friday. The Australia v England show will then move to Brisbane, Adelaide and Melbourne before finishing in the New Year in Sydney. The Aussies retained the Ashes in England in 2023 after an entertaining (and controversial) 2-2 draw. - Nov 21st-Jan 8th, TNT Sports
Darts
The last major tournament before the start of the PDC World Championship, the 64-player, three-day Players Championship Finals takes place in Minehead at the weekend. Luke Humphries is the reigning champion, having beaten Luke Littler last year. - Friday-Sunday, ITV4
Rugby
South Africa come to Dublin at the weekend for the next chapter of a rivalry with a very modern edge. In their last 14 meetings, Ireland have won nine times, including in the pool stage of the 2023 World Cup. But . . . South Africa can point to medals. – Saturday, RTÉ & TNT Sports
MONDAY (Nov 17)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Lions @ Eagles
- SOCCER BBC 2 & Virgin Media Two – Men’s WCQ - 7.45pm N Ireland v Luxembourg
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Nov 18)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Bucks @ Cavaliers
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Cowboys @ Raiders
- SOCCER - RTÉ 2 - U-21 Euro Qualifier - 6.30pm Andorra v Rep of Ireland
- SOCCER - BBC Three - Men’s WCQ - 7.45pm Wales v N Macedonia
- SOCCER - BBC 2 & Virgin Media Two - Men’s WCQ - 7.45pm Scotland v Denmark
- SOCCER - ITV4 - Men’s international - 7.30pm Brazil v Tunisia
WEDNESDAY (Nov 19)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Grizzlies @ Spurs, 4am Suns @ Trail Blazers
- SNOOKER - TNT Sports 1, 2pm-6pm, 7pm-11pm Riyadh Season Snooker Championship
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 5.45pm Wolfsburg v Man Utd, 8pm Arsenal v Real Madrid
THURSDAY (Nov 20)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Warriors @ Heat
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30pm-7pm; Sky Sports Plus, 7pm-8pm RSM Classic
- SNOOKER - TNT Sports 1, 2pm-6pm, 7pm-11pm Riyadh Season Snooker Championship
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 5.45pm Twente v Atletico Madrid, 8pm PSG v Bayern Munich
- SOCCER - BBC 2 & Disney Plus - Women’s CL - 8pm Chelsea v Barcelona
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-10pm - LPGA CME Group Tour Championship
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Peterborough v Stockport County
FRIDAY (Nov 21)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Bills @ Texans
- F1 - Sky Sports F1 from midnight - Practice Las Vegas Grand Prix
- CRICKET - TNT Sports 1 from 2am - 1st Test, D1 The Ashes: Australia v England
- DARTS - ITV4, 12.45pm-5pm, 7pm-11pm Players Championship Finals
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30pm-7pm; Sky Sports Plus, 7pm-8pm RSM Classic
- SNOOKER - TNT Sports 1, 2pm-6pm, 7pm-10pm Riyadh Season Snooker Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-10pm - LPGA CME Group Tour Championship
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Preston v Blackburn
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm Bordeaux Bègles v Pau
SATURDAY (Nov 22)
- F1 - Sky Sports F1 from 0.15am; Channel 4, 10.55am-12.25 (highlights) - Practice & Qualifying Las Vegas Grand Prix
- CRICKET - TNT Sports 1 from 2am - 1st Test, D2 The Ashes: Australia v England
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Burnley v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Coventry v West Brom
- DARTS - ITV4, 12.45pm-5pm, 7pm-11pm Players Championship Finals
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-4pm Haydock Park
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 1.30pm Lyon v ASM Clermont Auvergne
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Liverpool v Nottingham Forest
- RUGBY - TNT Sports 2 - Men’s international - 3.10pm Wales v New Zealand
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Cologne v Eintracht Frankfurt
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Newcastle v Man City
- RUGBY - RTÉ 2 & TNT Sports 2 - Men’s international - 5.40pm Ireland v South Africa
- GOLF - Sky Sports Plus, 6pm-9pm RSM Classic
- UFC - TNT Sports 3 from 6pm - Qatar Arman Tsarukyan v Dan Hooker
- NBA - Sky Sports Mix - 6pm Clippers @ Hornets
- EQUESTRIAN - TNT Sports 4, 7pm-10.30pm - Prague Longines Global Champions Tour
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-10pm - LPGA CME Group Tour Championship
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm St Mirren v Celtic
- RUGBY - TNT Sports 1 - Men’s international - 8.10pm France v Australia
- RUGBY - TNT Sports 2 - Men’s international - 8.10pm Italy v Chile
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.45pm Match of the Day
SUNDAY (Nov 23)
- CRICKET - TNT Sports 1 from 2am - 1st Test, D3 The Ashes: Australia v England
- F1 - Sky Sports F1 from 2.30am; Channel 4, 1pm-3.30pm (highlights) Las Vegas Grand Prix
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football – Championship - Noon Sheffield Wednesday v Sheffield Utd
- DARTS - ITV4, 12.45pm-5pm, 7pm-11pm Players Championship Finals
- GAA - TG4 from 1pm Club championships (TBA)
- RACING - RTÉ 2, 1pm-3.30pm Punchestown
- RUGBY - TNT Sports 1 - Men’s international - 1.40pm Scotland v Tonga, 4.10pm England v Argentina
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Leeds Utd v Aston Villa, 4.30pm Arsenal v Tottenham
- EQUESTRIAN - TNT Sports 3, 2.45pm-6pm - Prague Longines Global Champions Tour
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Aberdeen v Hearts
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 5.30pm Getafe v Atletico Madrid, 8pm Elche v Real Madrid
- GOLF - Sky Sports Plus, 6pm-9pm RSM Classic
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm - LPGA CME Group Tour Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter Milan v AC Milan
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm Stade Francais v Toulon
- SOCCER - BBC 1, 10.40pm-11.30pm Match of the Day
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Buccaneers @ Rams
- CRICKET - TNT Sports 1 from 2am - 1st Test, D4 The Ashes: Australia v England