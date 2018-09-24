Tidy Towns: The full list of winners for 2018

From county awards to medal winners, here are the results of this year’s competition

Westport, Co Mayo, which was named tidiest large town in this year’s Tidy Towns competition. File photograph: Dara Mac Dónaill/The Irish Times

Westport, Co Mayo, which was named tidiest large town in this year’s Tidy Towns competition. File photograph: Dara Mac Dónaill/The Irish Times

 

A record number of 883 towns and villages throughout the country took part in this year’s Tidy Towns competition. Listowel, Co Kerry, was announced as the overall winner at a ceremony in Dublin’s Helix on Monday, and also took the prize of Ireland’s tidiest small town.

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Carlow |  Cavan |  Clare |  Cork |  Donegal |  Dublin |  Galway |  Kerry |  Kildare |  Kilkenny |  Laois |  Leitrim |  Limerick |  Longford |  Louth |  Mayo |  Meath |  Monaghan |  Offaly |  Roscommon |  Sligo |  Tipperary |  Waterford |  Westmeath |  Wexford |  Wicklow

Here is the full list of award winners in this year’s competition:

National winners

National Award Winner

Listowel, Co Kerry

Ireland’s Tidiest Village

Glaslough, Co Monaghan

Ireland’s Tidiest Small Town

Listowel, Co Kerry

Ireland’s Tidiest Large Town

Westport, Co Mayo

Ireland’s Tidiest Large Urban Centre

Ballincollig, Co Cork

Gold Medal winners

Category A (Population: under 200)

Abbeyshrule, Co Longford 337

Castlecoote, Co Roscommon 337

Keadue, Co Roscommon 336

Terryglass, Co Tipperary 336

Birdhill, Co Tipperary 335

Coolagown, Co Cork 334

Category B (Population: 201-1,000)

Glaslough, Co Monaghan 338

Clonegal, Co Carlow 334

Emly, Co Tipperary 334

Category C (Population: 1,001-2,500)

Lismore, Co Waterford 335

Abbeyleix, Co Laois 334

Kilsheelan, Co Tipperary 332

Leighlinbridge, Co Carlow 331

Straffan, Co Kildare 330

Coolaney, Co Sligo 329

Category D (Population: 2,501-5,000)

Listowel, Co Kerry 339

Clonakilty, Co Cork 337

Carrickmacross, Co Monaghan 336

Blackrock, Co Louth 334

Kenmare, Co Kerry 331

Kilrush, Co Clare 330

Kinsale, Co Cork 329

Kill, Co Kildare 329

Carrick-on-Shannon, Co Leitrim 329

Category E (Population: 5,001-10,000)

Westport, Co Mayo 336

Dalkey, Co Dublin 328

Buncrana, Co Donegal 326

Roscommon, Co Roscommon 326

Youghal, Co Cork 325

Ardee, Co Louth 324

Category F (Population: 10,001-15,000)

Killarney, Co Kerry 334

Trim, Co Meath 334

Skerries, Co Dublin 333

Cobh, Co Cork 330

Tullamore, Co Offaly 327

Castlebar, Co Mayo 324

Category G (Population: 15,001-25,000)

Ballincollig, Co Cork 338

Maynooth, Co Kildare 332

Naas, Co Kildare 331

Letterkenny, Co Donegal 330

Clonmel, Co Tipperary 330

Tralee, Co Kerry 323

Carrigaline, Co Cork 321

Leixlip, Co Kildare 321

Malahide, Co Dublin 320

Category H (Population: 25,001 and over)

Kilkenny, Co Kilkenny 337

Ennis, Co Clare 336

Drogheda, Co Louth 323

Dundalk, Co Louth 320

Silver Medal winners

Category A

Moynalty, Co Meath 333

Ballymacarbry, Co Waterford 331

Mountshannon, Co Clare 329

Tullahought, Co Kilkenny 329

Category B

Rosscarbery, Co Cork 332

Inistioge, Co Kilkenny 332

Geashill, Co Offaly 332

Stradbally, Co Waterford 330

Silvermines, Co Tipperary 329

Ardmore, Co Waterford 329

Category C

Adare, Co Limerick 328

Aughrim, Co Wicklow 327

Ballymore Eustace, Co Kildare 324

Category D

Macroom, Co Cork 325

Bantry, Co Cork 325

Category E

Monaghan, Co Monaghan 323

Dungarvan, Co Waterford 323

Wicklow, Co Wicklow 323

Category F

Cavan, Co Cavan 322

Arklow, Co Wicklow 322

Category G

Celbridge, Co Kildare 318

Carlow, Co Carlow 316

Newbridge, Co Kildare 315

Wexford, Co Wexford 314

Sligo, Co Sligo 313

Portlaoise, Co Laois 309

Category H

Swords, Co Dublin 317

Galway city centre, Co Galway 310

Bronze Medal winners

Category A

Rathbarry, Co Cork 328

Eyeries, Co Cork 327

Ballintubber, Co Roscommon 327

Ballinahown, Co Westmeath 327

Lislevane, Co Cork 326

Abbey, Co Galway 326

Ardpatrick, Co Limerick 326

Knightstown, Co Kerry 325

Newtowncashel, Co Longford 325

Cloontuskert, Co Roscommon 325

Portmagee, Co Kerry 324

Category B

Sneem, Co Kerry 328

Dromod, Co Leitrim 328

Milltown, Co Galway 327

Castletownroche, Co Cork 326

Clonbullogue, Co Offaly 326

Ballynacally, Co Clare 325

Innishannon, Co Cork 325

Ballydehob, Co Cork 325

Timoleague, Co Cork 325

Carraig Airt, Co Donegal 325

Knockbridge, Co Louth 325

Mulranny, Co Mayo 325

Galbally, Co Limerick 324

Glenties, Co Donegal 324

Malin, Co Donegal 324

Category C

Béal an Mhuirthead, Co Mayo 323

Skibbereen, Co Cork 322

Rosslare, Co Wexford 322

Millstreet, Co Cork 321

Quin, Co Clare 320

Castleconnell, Co Limerick 320

Tarmonbarry, Co Roscommon 320

Rathangan, Co Kildare 319

Category D

Cabinteely, Co Dublin 322

Cahir, Co Tipperary 321

Category E

Roscrea, Co Tipperary 318

Nenagh, Co Tipperary 315

Bandon, Co Cork 314

Raheny, Co Dublin 314

Clane, Co Kildare 313

Lucan, Co Dublin 312

Lusk, Co Dublin 311

Newcastle West, Co Limerick 310

Category F

Shankill, Co Dublin 317

Ballina, Co Mayo 316

Longford, Co Longford 315

Tramore, Co Waterford 313

Enniscorthy, Co Wexford 309

Category G

Athlone, Co Westmeath 305

Greystones, Co Wicklow 302

Category H

Bray, Co Wicklow 307

Limerick city centre, Co Limerick 306

Regional Awards winners

Midlands and East

Abbeyshrule, Co Longford 337

North West and West

Glaslough, Co Monaghan 338

South East

Kilkenny, Co Kilkenny 337

Mid West and South West

Listowel, Co Kerry 339

County Awards

Winners

Carlow – Clonegal 334

Cavan – Cavan 322

Clare – Ennis 336

Cork (North) – Coolagown 334

Cork (South) – Ballincollig 338

Cork (West) – Clonakilty 337

Donegal – Letterkenny 330

Dublin – Skerries 333

Galway – Milltown 327

Kerry – Listowel 339

Kildare – Maynooth 332

Kilkenny – Kilkenny 337

Laois – Abbeyleix 334

Leitrim – Carrick-on-Shannon 329

Limerick – Adare 328

Longford – Abbeyshrule 337

Louth – Blackrock 334

Mayo – Westport 336

Meath – Trim 334

Monaghan – Glaslough 338

Offaly – Geashill 332

Roscommon – Castlecoote 337

Sligo – Coolaney 329

Tipperary (North) – Terryglass 336

Tipperary (South) – Emly 334

Waterford – Lismore 335

Westmeath – Ballinahown 327

Wexford – Rosslare 322

Wicklow – Aughrim 327

Highly Commended

Carlow – Leighlinbridge 331

Cavan – Redhills 320

Clare – Kilrush 330

Cork (North) – Castletownroche 327

Cork (South) – Cobh 330

Cork (West) – Rosscarbery 332

Donegal – Buncrana 326

Dublin – Dalkey 328

Galway – Abbey 326

Kerry – Killarney 334

Kildare – Naas 331

Kilkenny – Inistioge 332

Laois – Castletown 323

Leitrim – Dromod 328

Limerick – Ardpatrick 326

Longford – Newtowncashel 325

Louth – Knockbridge 325

Mayo – Mulranny 325

Meath – Moynalty 333

Monaghan – Carrickmacross 336

Offaly – Tullamore 327

Roscommon – Keadue 336

Sligo – Riverstown 321

Tipperary (North) – Birdhill 335

Tipperary (South) – Kilsheelan 332

Waterford – Ballymacarbry 331

Westmeath – Tyrrellspass 318

Wexford – Ballycanew 320

Wicklow – Wicklow 323

Commended

Carlow – Clonmore 319

Cavan – Loch Gowna 302

Clare – Mountshannon 329

Cork (North) – Kiskeam 323

Cork (South) – Kinsale 329

Cork (West) – Rathbarry 328

Donegal – Carrig Airt 325

Dublin – Cabinteely 322

Galway – Monivea 322

Kerry – Kenmare 331

Kildare – Straffan 330

Kilkenny – Tullahought 329

Laois – Ballacolla 321

Leitrim – Drumshanbo 315

Limerick – Galbally 324

Longford – Longford 315

Louth – Ardee 324

Mayo – Castlebar 324

Meath – Athboy 317

Monaghan – Monaghan 323

Offaly – Clonbullogue 326

Roscommon – Ballintubber 327

Sligo – Ballintogher 317

Tipperary (North) Silvermines 329

Tipperary (South) – Clonmel 330

Waterford – Stradbally 330

Westmeath – Glasson 307

Wexford – Blackwater 319

Wicklow – Arklow 322

Marks by town by county: find your town's results here

Carlow |  Cavan |  Clare |  Cork |  Donegal |  Dublin |  Galway |  Kerry |  Kildare |  Kilkenny |  Laois |  Leitrim |  Limerick |  Longford |  Louth |  Mayo |  Meath |  Monaghan |  Offaly |  Roscommon |  Sligo |  Tipperary |  Waterford |  Westmeath |  Wexford |  Wicklow

Population Category A = Under 200
Population Category B = 201 to 1,000
Population Category C = 1,001 to 2,500
Population Category D = 2,501 to 5,000
Population Category E = 5,001 to 10,000
Population Category F = 10,001 to 15,000
Population Category G = 15,001 to 25,000
Population Category H = 25,001 and Over

CARLOW

Category A
Clonmore 319
St Mullins 312
Rathanna 309
Ballymurphy 294
Kildavin 274

Category B
Clonegal 334
Ballon 317
Myshall 305
Ardattin 304
Rathvilly 302
Fenagh 289
Tinryland 285
Ballinabranna 282
Hacketstown 258
Old Leighlin 250

Category C
Leighlinbridge 331
Borris 297

Category D
Tullow 315
Bagenalstown 308

Category G
Carlow 316

CAVAN

Category A
Redhills 320
Loch Gowna 302
Maghera 279
Kilcogy 260
Blacklion 251
Bawnboy 250
Lavey 231
Mount Nugent 223
Dowra 206
Killydoon 206

Category B
Arvagh 274
Kilnaleck 272
Swanlinbar 234

Category C
Killeshandra 295
Belturbet 283
Mullagh 277
Ballyconnell 256
Ballinagh 251

Category D
Virginia 286
Kingscourt 278
Ballyjamesduff 270
Bailieborough 264

Category F
Cavan 322

CLARE

Category A
Mountshannon 329
Ballyvaughan 323
Ruan 316
Labasheeda 312
Bridgetown 289
Killimer 285
Cranny 282
Cooraclare 281
Carrigaholt 270
Connolly 270
Whitegate 268
Feakle 263
Bodyke 259
Mullagh 251
Boston 234
Spanish Point 229
Cross 219

Category B
Ballynacally 325
Tuamgraney 321
Doonbeg 309
Kildysart 299
Corofin 295
Scariff 284
Kilmihil 281
Tulla 277
Barefield 266
Miltown Malbay 253
Kilkishen 247
O’Brien’s Bridge 246
Lisdoonvarna 241
Kilmurry 238

Category C
Quin 320
Kilkee 315
Newmarket-on-Fergus 306
Clarecastle 300
Ennistymon 283

Category D
Kilrush 330
Sixmilebridge 310

Category E
Shannon 303

Category G
Ennis 336

CORK

Category A
Coolagown 334
Rathbarry 328
Eyeries 327
Lislevane 326
Kiskeam 323
Kilbrittain 320
Sherkin Island 314
Ballinadee 310
Newcestown 308
Ardfield 307
Sallybrook 304
Berrings 299
Kilcrohane 296
Glandore 293
Carrigadrohid-Killardrish 287
Knockraha 285
Inchigeelagh 280
Cuil Aodha 275
Whiddy Island 275
Toormore 270
Ballylickey 265
Ballinhassig 264
Castletownshend 264
Dursey Island 261
Inch 257
Minane Bridge 253
Cill na Martra 235
Ahiohill 196

Category B
Rosscarbery 332
Castletownroche 327
Ballydehob 325
Innishannon 325
Timoleague 325
Kilworth 322
Castlelyons - Bridesbridge 320
Kildorrery 319
Bere Island 318
Glengarriff 316
Union Hall 312
Banteer 311
Glounthaune 310
Milford 308
Beal Atha an Ghaorthaidh 306
Courtmacsherry 305
Castletownbere 301
Baltimore 300
Ladysbridge 300
Belgooly 294
Schull 293
Grenagh 290
Kealkill 290
Ballycotton 280
Killeagh 280
Baile Mhic Ire-Baile Mhuirne 279
Boherbue 279
Aherla 273
Clondrohid 270
Mogeely 270
Ballinspittle 258
Conna 257
Waterfall 257
Newtownshandrum 254
Dripsey 252
Ballineen - Enniskeane 251
Dromahane 249
Durrus 238
Drinagh 233
Newtwopothouse 215

Category C
Skibbereen 322
Millstreet 321
Dunmanway 308
Newmarket 288
Cloyne 276
Glanworth 270
Kanturk 269
Shandon 250
Coachford 232

Category D
Clonakilty 337
Kinsale 329
Bantry 325
Macroom 325
Mitchelstown 295
Carrigtwohill 290
Charleville 279

Category E
Youghal 325
Bandon 314
Fermoy 304

Category F
Cobh 330
Mallow 293

Category G
Ballincollig 338
Carrigaline 321
Douglas 298
Togher 283

Category H
Bishopstown 214

DONEGAL

Category A
Doochary 306
Maghery 286
Narin-Portnoo 281
Glencolmcille 274
Clonmany 272
Gort a’Choirce 270
Downings 266
Kerrykeel 232

Category B
Carraig Airt 325
Glenties 324
Malin 324
Loch an Iuir 307
Castlefinn 306
Ballyliffin 303
Kilcar 291
Culdaff 289
Dunfanaghy 264
Annagry 262
Dore 258
Manorcunningham 256
Rathmullan 256
Ardara 248
Carrigans 232
Killea 226
Lettermacaward 200

Category C
Raphoe 318
Moville 315
Dungloe 299
Killybegs 296
Ramelton 284
An Falcarrach 272
Newtowncunningham 243
Kilmacrenan 235
Muff 218

Category D
Donegal 300
Ballybofey-Stranorlar 286
Carndonagh 276
Bundoran 272
Ballyshannon 249

Category E
Buncrana 326

Category G
Letterkenny 330

DUBLIN

Category A
Brittas 254

Category B
Sandymount 297
Donnybrook 287
Ballyboughal 283
Ranelagh 252
Templeogue 242
The Naul 230

Category C
Chapelizod 302
Foxrock 300
Woodstown Village 265
Balrothery 253
Rialto 244

Category D
Cabinteely 322
Finglas 292
Temple Bar 286
Newcastle Lyons 280
Mounttown 202

Category E
Dalkey 328
Raheny 314
Lucan 312
Lusk 311
Terenure 297
Blackrock 283
Howth 281
Rush 278
Palmerstown 264
Portmarnock 239
Ongar 236

Category F
Skerries 333
Shankill 317
Clondalkin 287
Ballyboden 221

Category G
Malahide 320
Ballymun 292
Balbriggan 291
Phibsborough 272

Category H
Swords 317

GALWAY

Category A
Abbey 326
Monivea 322
Williamstown 305
Caltra 301
Na Forbacha 291
Roundstone 286
Creggs 281
Lawrencetown 280
Letterfrack 280
Glinsk 275
Leenane 271
Newbridge 256
Cill Chiarain 255
Ballymoe 251
Kilkerrin 250
Abbeyknockmoy 249
Camus 228
Tullycross 190

Category B
Milltown 327
Clarinbridge 309
An Spideal 305
Mountbellew 302
Ballygar 296
Dunmore 296
Glenamaddy 283
Castleblakeney 282
Woodford 282
Carna 281
Ahascragh 273
Kinvara 270
Kilconnell 266
Headford 255
Cleggan 255
An Cheathru Rua 253
Lettermullen 202

Category C
Clifden 308
Claregalway 290
Oughterard 290
Portumna 288

Category D
Moycullen 261

Category E
Athenry 304
Ballinasloe 303
Tuam 291
Oranmore 283
Loughrea 275

Category H
Galway City Centre 310

KERRY

Category A
Knightstown 325
Portmagee 324
Glenbeigh 307
Currow 303
Kilmoyley 286
Chapeltown 281
Finuge 275
Knockanure 271
Farranfore 270
Kilgarvan 268
Lauragh 268
Ballinskelligs 267
Asdee 255
Caherdaniel 251
Barraduff 244

Category B
Sneem 328
Tarbert 314
Beaufort 308
Waterville 302
Ballylongford 295
Moyvane 293
Brosna 285
Kilcummin 279
Ardfert 270
Annascaul 268
Duagh 266
Ballyheigue 262
Ballyduff 243
Cloghane Brandon 241
Knocknagoshel 220
Causeway 213

Category C
Castleisland 309
Ballybunion 307
Dingle 298
Cahersiveen 295

Category D
Listowel 339
Kenmare 331
Killorglin 310

Category F
Killarney 334

Category G
Tralee 323

KILDARE

Category A
Timolin 289
Moone 288
Carbury 275
Kilkea 275
Milltown 271
Eadestown 269

Category B
Ardclough 319
Broadford 319
Calverstown 309
Johnstown 306
Kilmead 305
Nurney 267
Robertstown 263
Suncroft 257
Narraghmore 251
Ballitore 249
Caragh 243
Kilmeague 236
Coilldubh 233
Allenwood 228

Category C
Straffan 330
Ballymore Eustace 324
Rathangan 319
Castledermot 270
Prosperous 240

Category D
Kill 329
Kilcullen 305
Sallins 286
Monasterevin 280

Category E
Clane 313
Athy 285
Kilcock 279
Kildare 277

Category G
Maynooth 332
Naas 331
Leixlip 321
Celbridge 318
Newbridge 315 

KILKENNY

Category A
Tullahought 329
Gathabawn 301
Dungarvan 291
Clogh 290
Windgap 272

Category B
Inistioge 332
Gowran 316
Kells 315
Bennettsbridge 291
Goresbridge 289
Urlingford 278
Fiddown 271

Category C
Castlecomer 312
Thomastown 296
Moneenroe 291
Ballyragget 283
Piltown 283

Category H
Kilkenny 337

LAOIS

Category A
Ballacolla 321
Emo 315
Cullohill 298
Clough 296
Killasmeestia 291
Camross 273
Attanagh 269
Spink 262
Pike of Rushall 241

Category B
Castletown 323
Durrow 318
Killenard 301
Errill 291
Borris-in-Ossory 290
Ballinakill 205

Category C
Abbeyleix 334
Stradbally 303
Rathdowney 226

Category D
Mountmellick 290

Category G
Portlaoise 309

LEITRIM

Category A
Cloone 314
Drumsna 310
Drumkeerin 304
Fenagh 297
Jamestown 297
Keshcarrigan 285
Newtowngore 265
Tullaghan 240

Category B
Dromod 328
Drumshanbo 315
Mohill 301
Carrigallen 266

Category C
Ballinamore 309
Dromahair 308
Kinlough 287
Manorhamilton 269

Category D
Carrick-on-Shannon 329

LIMERICK

Category A
Ardpatrick 326
Templeglantine 307
Anglesborough 299
Knockainey 297
Croagh 295
Kilmeedy 290
Glenbrohane 284
Tournafulla 284
Glenosheen 271
Ballyhahill 246
Elton 237
Glenroe 233
Ballyagran 232
Kilcornan 232
Garrienderk 225

Category B
Galbally 324
Broadford 310
Glin 306
Bruff 300
Doon 300
Mountcollins 300
Ballyneety 295
Kilfinane 295
Knocklong 292
Kildimo 286
Athea 285
Kilteely 284
Garryspillane 281
Kilbehenny 279
Clarina 274
Cappamore 260
Dromcollogher 249
Woodlawn 249
Ballysteen 247
Foynes 243
Rockhill Bruree 239
Gouldavoher 235
Weston 224
Oola 216

Category C
Adare 328
Castleconnell 320
Kilmallock 318
Askeaton 303
Croom 303
Murroe 290
Hospital 289
Abbeyfeale 281
Rathkeale 269
Annacotty 267
Moyross 249
Caherconlish 241
Southill 237

Category D
Caherdavin 268

Category E
Newcastle West 310

Category H
Limerick City Centre 306

LONGFORD

Category A
Abbeyshrule 337
Newtowncashel 325
Ardagh 308
Legan 292
Derrahaun 279
Abbeylara 275
Mullinalaghta 262
Killashee 250
Lisryan 248
Tagshinny 248
Carrickboy 240
Colehill 222

Category B
Drumlish 311
Clondra 309
Newtownforbes 300
Cullyfad 297
Kenagh 284
Ballinamuck 274
Ballycloughan 242
Moydow 227

Category C
Lanesborough 288
Edgeworthstown 282
Ballymahon 258
Granard 247

Category F
Longford 315

LOUTH

Category A
Reaghstown 321
Greenore 310
Stabannon 305
Grange 299
Annagassan 290

Category B
Knockbridge 325
Castlebellingham-Kilsaran 305
Collon 292
Kilcurry 292
Omeath 282
Louth 271
Baltray 251
Sandpit 205

Category C
Carlingford 316
Dromiskin 311
Tullyallen 301
Monasterboice 255

Category D
Blackrock 334
Dunleer 307
Termonfeckin 255

Category E
Ardee 324

Category H
Drogheda 323
Dundalk 320

MAYO

Category A
Cong 311
Clogher 305
Bonniconlon 303
Kilkeeran 301
Kilmaine 296
Clare Island 294
Ballyheane 263
Aughagower 259
Achill 230
An Geata Mor (Binghamstown) 229
Lecanvey 207
Attavally Luffertaun 199

Category B
Mulranny 325
Murrisk 318
Belcarra 306
Balla 302
Ballycastle 302
Louisburgh 301
Newport 293
Tonragee 277
Ballindine 257
Knock 254
Shrule 241
Killala 237
Carracastle 230
Turlough 217

Category C
Beal an Mhuirthead 323
Kiltimagh 301
Crossmolina 300
Ballyhaunis 287
Swinford 276

Category D
Ballinrobe 286
Claremorris 260

Category E
Westport 336

Category F
Castlebar 324
Ballina 316

MEATH

Category A
Moynalty 333
Castletown-Kilpatrick 316
Batterstown 315
Dunsany 263

Category B
Julianstown 308
Carlanstown 276
Killyon-Hill of Down 271
Rath Cairn 269
Summerhill 265
Wilkinstown 264
Kilmessan 254
Kilberry 236
Donore 219

Category C
Athboy 317
Enfield 315
Slane 314
Oldcastle 279
Ballivor 257
Longwood 224
Bettystown 203 

Category D
Laytown 249
Stamullen 246

Category E
Dunshaughlin 301
Kells 288
Dunboyne 282
Duleek 249

Category F
Trim 334
Ratoath 288
Ashbourne 282
Johnstown 213 

MONAGHAN

Category A
Inniskeen 307
Ardaghey 299
Drum 299
Tydavnet 295
Scotshouse 276
Greenan’s Cross 259
Ballyoisin 220
Killeevan 204

Category B
Glaslough 338
Ballinode 300
Rockcorry 297
Scotstown 281
Doohamlet 225

Category C
Clones 293
Emyvale 271
Ballybay 259

Category D
Carrickmacross 336
Castleblayney 300

Category E
Monaghan 323 

OFFALY

Category A
Cadamstown 304
Belmont 281
Shannonbridge 274
Killeigh 257
Horseleap 248

Category B
Geashill 332
Clonbullogue 326
Ballycumber 310
Crinkle 299
Kinnitty 287
Rhode 287
Shinrone 286
Moneygall 281
Pullough 277
Walsh Island 270
Mucklagh 262

Category C
Daingean 299
Ferbane 298
Banagher 297

Category D
Birr 313
Clara 242

Category E
Edenderry 287

Category F
Tullamore 327 

ROSCOMMON

Category A
Castlecoote 337
Keadue 336
Ballintubber 327
Cloontuskert 325
Croghan 311
Lisacul 305
Lecarrow 297
Curraghboy 292
Kilteevan 283
Dysart 280
Ballyforan 274
Tulsk 259
Portrunny 249
Brideswell 248

Category B
Ballyfarnon 309
Ballyleague 307
Roosky 299
Knockcroghery 285
Athleague 283
Loughglynn 279
Gorthaganny 273
Strokestown 267
Cootehall 265
Cloonfad 249 

Category C
Tarmonbarry 320
Ballaghaderreen 244
Moore 202

Category D
Boyle 289

Category E
Roscommon 326 

SLIGO

Category A
Ballintogher 317
Coney Island 305
Mullaghmore 300
Drumcliffe Rathcormac 295
Easkey 285
Rathlee 263
Ballygawley 257
Bunnanaddan 227

Category B
Riverstown 321
Carney 290
Rosses Point 273
Dromore West 268
Carraroe 260
Gurteen 257

Category C
Coolaney 329
Enniscrone 303
Tubbercurry 277
Ballisodare 276
Ballymote 275
Collooney 272

Category G
Sligo 313

TIPPERARY

Category A
Terryglass 336
Birdhill 335
Killoscully 316
Lorrha 316
Kilbarron 315
Cloneen 311
Inch-Bouladuff-Ragg 306
Upperchurch 305
Ballingarry 303
Drangan 303
Clonmore 299
Grange 297
Lattin 297
Carrig 296
Kilcash 294
Kilcommon 291
Ballyneale 289
Hollyford 287
Moyne 280
Toor 280
Rearcross 279
Capparoe 273
Ballinderry 268
Ballycommon 268
Shevry 262
New Inn 261
Dualla 259
Castleiney 258
Ardcroney 257
Glengoole 255
Ballycahill 254
Dromineer 246
Kilross 246
Shallee 235
Ballinure 231
Killusty 221
Ballysloe 212
Ballynonty 210
Aglish 204
Ballyboy 200 
Gortnahoe 197

Category B
Emly 334
Silvermines 329
Portroe 316
Cloughjordan 315
Dundrum 315
Holycross 315
Ardfinnan 307
Cappawhite 307
Marlfield 302
Newcastle 300
Puckane 298
Bansha 292
Two-Mile-Borris 289
Clogheen 285
Ballinahinch 277
Killenaule 276
Templetuohy 271
Ballingarry 266
Rosegreen 262
Loughmore 260
Cullen 254
Riverstown-Killeen 254
Clonoulty Rossmore 245 

Category C
Kilsheelan 332
Ballina 318
Templemore 296
Borrisokane 279
Newport 268

Category D
Cahir 321
Cashel 318
Tipperary 299 

Category E
Roscrea 318
Nenagh 315
Thurles 298 
Carrick-on-Suir 295 

Category G
Clonmel 330

WATERFORD

Category A
Ballymacarbry 331
Fenor 298
Leamybrien 220

Category B
Stradbally 330
Ardmore 329
Villierstown 299
Clashmore 298
Cappoquin 293
Passage East and Crook 276
Ballyduff Upper 269
Cheekpoint 259
Tallow 244
Clonea-Power 217

Category C
Lismore 335
Dunmore East 289
Kilmacthomas 278
Portlaw 269

Category E
Dungarvan 323

Category F
Tramore 313 

WESTMEATH

Category A
Ballinahown 327
Raharney 297
Rosemount 295
Ballinagore 291
Tubberclair 289
Milltownpass 283
Moyvore 283
Drumcree 274
Crookedwood 273
Finea 266
Loughnavalley 259
Ballinalack 254

Category B
Tyrrellspass 318
Glasson 307
Streamstown 302
Multyfarnham 297
Ballynacargy 296
Collinstown 295
Tang 285
Rathowen 283
Coole 276
Ballymore 274
Castledaly 273
Ballykeeran 268
Mount Temple 256
Clonmellon 227

Category C
Castlepollard 302
Rochfortbridge 284
Kilbeggan 280
Killucan Rathwire 216

Category D
Moate 286
Kinnegad 276

Category G
Athlone 305
Mullingar 290 

WEXFORD

Category A
Duncormick 310
Bree 308
Ballyduff 306
Foulksmills 305
Marshalstown 269

Category B
Ballycanew 320
Blackwater 319
Clonroche 312
Kilanerin 300
Kilmuckridge 298
Ballymurn 297
Askamore 292
Monageer 282
Coolgreany 278
Camolin 268
Courtnacuddy 267
Killanne 262
Hollyfort 260
Oylegate 260
Wellington Bridge 253
Bridgetown 251
Courtown Harbour 249 

Category C
Rosslare 322
Rosslare Harbour 308
Ferns 296
Bunclody 290

Category D
New Ross 295

Category F
Enniscorthy 309
Gorey 306

Category G
Wexford 314

WICKLOW

Category A
Grange Con 311
Kiltegan 301
Knockananna 295
Donard 285
Hollywood village 277
Rathdangan 250
Ballycoog 248

Category B
Stratford-On-Slaney 316
Newcastle 302
Avoca 300
Roundwood 295
Laragh & Glendalough 284
Coolboy 280
Glenealy 276
Dunlavin 264
Shillelagh 229
Lacken 220

Category C
Aughrim 327
Ashford 297
Delgany 287
Tinahely 284
Rathdrum 263

Category D
Newtownmountkennedy 282

Category E
Wicklow 323
Blessington 289

Category F
Arklow 322

Category G
Greystones 302

Category H
Bray 307