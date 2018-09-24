Tidy Towns: The full list of winners for 2018
From county awards to medal winners, here are the results of this year’s competition
Westport, Co Mayo, which was named tidiest large town in this year’s Tidy Towns competition. File photograph: Dara Mac Dónaill/The Irish Times
A record number of 883 towns and villages throughout the country took part in this year’s Tidy Towns competition. Listowel, Co Kerry, was announced as the overall winner at a ceremony in Dublin’s Helix on Monday, and also took the prize of Ireland’s tidiest small town.
FIND YOUR TOWN'S MARK HERE
Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Dublin | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow
Here is the full list of award winners in this year’s competition:
National winners
National Award Winner
Listowel, Co Kerry
Ireland’s Tidiest Village
Glaslough, Co Monaghan
Ireland’s Tidiest Small Town
Listowel, Co Kerry
Ireland’s Tidiest Large Town
Westport, Co Mayo
Ireland’s Tidiest Large Urban Centre
Ballincollig, Co Cork
Gold Medal winners
Category A (Population: under 200)
Abbeyshrule, Co Longford 337
Castlecoote, Co Roscommon 337
Keadue, Co Roscommon 336
Terryglass, Co Tipperary 336
Birdhill, Co Tipperary 335
Coolagown, Co Cork 334
Category B (Population: 201-1,000)
Glaslough, Co Monaghan 338
Clonegal, Co Carlow 334
Emly, Co Tipperary 334
Category C (Population: 1,001-2,500)
Lismore, Co Waterford 335
Abbeyleix, Co Laois 334
Kilsheelan, Co Tipperary 332
Leighlinbridge, Co Carlow 331
Straffan, Co Kildare 330
Coolaney, Co Sligo 329
Category D (Population: 2,501-5,000)
Listowel, Co Kerry 339
Clonakilty, Co Cork 337
Carrickmacross, Co Monaghan 336
Blackrock, Co Louth 334
Kenmare, Co Kerry 331
Kilrush, Co Clare 330
Kinsale, Co Cork 329
Kill, Co Kildare 329
Carrick-on-Shannon, Co Leitrim 329
Category E (Population: 5,001-10,000)
Westport, Co Mayo 336
Dalkey, Co Dublin 328
Buncrana, Co Donegal 326
Roscommon, Co Roscommon 326
Youghal, Co Cork 325
Ardee, Co Louth 324
Category F (Population: 10,001-15,000)
Killarney, Co Kerry 334
Trim, Co Meath 334
Skerries, Co Dublin 333
Cobh, Co Cork 330
Tullamore, Co Offaly 327
Castlebar, Co Mayo 324
Category G (Population: 15,001-25,000)
Ballincollig, Co Cork 338
Maynooth, Co Kildare 332
Naas, Co Kildare 331
Letterkenny, Co Donegal 330
Clonmel, Co Tipperary 330
Tralee, Co Kerry 323
Carrigaline, Co Cork 321
Leixlip, Co Kildare 321
Malahide, Co Dublin 320
Category H (Population: 25,001 and over)
Kilkenny, Co Kilkenny 337
Ennis, Co Clare 336
Drogheda, Co Louth 323
Dundalk, Co Louth 320
Silver Medal winners
Category A
Moynalty, Co Meath 333
Ballymacarbry, Co Waterford 331
Mountshannon, Co Clare 329
Tullahought, Co Kilkenny 329
Category B
Rosscarbery, Co Cork 332
Inistioge, Co Kilkenny 332
Geashill, Co Offaly 332
Stradbally, Co Waterford 330
Silvermines, Co Tipperary 329
Ardmore, Co Waterford 329
Category C
Adare, Co Limerick 328
Aughrim, Co Wicklow 327
Ballymore Eustace, Co Kildare 324
Category D
Macroom, Co Cork 325
Bantry, Co Cork 325
Category E
Monaghan, Co Monaghan 323
Dungarvan, Co Waterford 323
Wicklow, Co Wicklow 323
Category F
Cavan, Co Cavan 322
Arklow, Co Wicklow 322
Category G
Celbridge, Co Kildare 318
Carlow, Co Carlow 316
Newbridge, Co Kildare 315
Wexford, Co Wexford 314
Sligo, Co Sligo 313
Portlaoise, Co Laois 309
Category H
Swords, Co Dublin 317
Galway city centre, Co Galway 310
Bronze Medal winners
Category A
Rathbarry, Co Cork 328
Eyeries, Co Cork 327
Ballintubber, Co Roscommon 327
Ballinahown, Co Westmeath 327
Lislevane, Co Cork 326
Abbey, Co Galway 326
Ardpatrick, Co Limerick 326
Knightstown, Co Kerry 325
Newtowncashel, Co Longford 325
Cloontuskert, Co Roscommon 325
Portmagee, Co Kerry 324
Category B
Sneem, Co Kerry 328
Dromod, Co Leitrim 328
Milltown, Co Galway 327
Castletownroche, Co Cork 326
Clonbullogue, Co Offaly 326
Ballynacally, Co Clare 325
Innishannon, Co Cork 325
Ballydehob, Co Cork 325
Timoleague, Co Cork 325
Carraig Airt, Co Donegal 325
Knockbridge, Co Louth 325
Mulranny, Co Mayo 325
Galbally, Co Limerick 324
Glenties, Co Donegal 324
Malin, Co Donegal 324
Category C
Béal an Mhuirthead, Co Mayo 323
Skibbereen, Co Cork 322
Rosslare, Co Wexford 322
Millstreet, Co Cork 321
Quin, Co Clare 320
Castleconnell, Co Limerick 320
Tarmonbarry, Co Roscommon 320
Rathangan, Co Kildare 319
Category D
Cabinteely, Co Dublin 322
Cahir, Co Tipperary 321
Category E
Roscrea, Co Tipperary 318
Nenagh, Co Tipperary 315
Bandon, Co Cork 314
Raheny, Co Dublin 314
Clane, Co Kildare 313
Lucan, Co Dublin 312
Lusk, Co Dublin 311
Newcastle West, Co Limerick 310
Category F
Shankill, Co Dublin 317
Ballina, Co Mayo 316
Longford, Co Longford 315
Tramore, Co Waterford 313
Enniscorthy, Co Wexford 309
Category G
Athlone, Co Westmeath 305
Greystones, Co Wicklow 302
Category H
Bray, Co Wicklow 307
Limerick city centre, Co Limerick 306
Regional Awards winners
Midlands and East
Abbeyshrule, Co Longford 337
North West and West
Glaslough, Co Monaghan 338
South East
Kilkenny, Co Kilkenny 337
Mid West and South West
Listowel, Co Kerry 339
County Awards
Winners
Carlow – Clonegal 334
Cavan – Cavan 322
Clare – Ennis 336
Cork (North) – Coolagown 334
Cork (South) – Ballincollig 338
Cork (West) – Clonakilty 337
Donegal – Letterkenny 330
Dublin – Skerries 333
Galway – Milltown 327
Kerry – Listowel 339
Kildare – Maynooth 332
Kilkenny – Kilkenny 337
Laois – Abbeyleix 334
Leitrim – Carrick-on-Shannon 329
Limerick – Adare 328
Longford – Abbeyshrule 337
Louth – Blackrock 334
Mayo – Westport 336
Meath – Trim 334
Monaghan – Glaslough 338
Offaly – Geashill 332
Roscommon – Castlecoote 337
Sligo – Coolaney 329
Tipperary (North) – Terryglass 336
Tipperary (South) – Emly 334
Waterford – Lismore 335
Westmeath – Ballinahown 327
Wexford – Rosslare 322
Wicklow – Aughrim 327
Highly Commended
Carlow – Leighlinbridge 331
Cavan – Redhills 320
Clare – Kilrush 330
Cork (North) – Castletownroche 327
Cork (South) – Cobh 330
Cork (West) – Rosscarbery 332
Donegal – Buncrana 326
Dublin – Dalkey 328
Galway – Abbey 326
Kerry – Killarney 334
Kildare – Naas 331
Kilkenny – Inistioge 332
Laois – Castletown 323
Leitrim – Dromod 328
Limerick – Ardpatrick 326
Longford – Newtowncashel 325
Louth – Knockbridge 325
Mayo – Mulranny 325
Meath – Moynalty 333
Monaghan – Carrickmacross 336
Offaly – Tullamore 327
Roscommon – Keadue 336
Sligo – Riverstown 321
Tipperary (North) – Birdhill 335
Tipperary (South) – Kilsheelan 332
Waterford – Ballymacarbry 331
Westmeath – Tyrrellspass 318
Wexford – Ballycanew 320
Wicklow – Wicklow 323
Commended
Carlow – Clonmore 319
Cavan – Loch Gowna 302
Clare – Mountshannon 329
Cork (North) – Kiskeam 323
Cork (South) – Kinsale 329
Cork (West) – Rathbarry 328
Donegal – Carrig Airt 325
Dublin – Cabinteely 322
Galway – Monivea 322
Kerry – Kenmare 331
Kildare – Straffan 330
Kilkenny – Tullahought 329
Laois – Ballacolla 321
Leitrim – Drumshanbo 315
Limerick – Galbally 324
Longford – Longford 315
Louth – Ardee 324
Mayo – Castlebar 324
Meath – Athboy 317
Monaghan – Monaghan 323
Offaly – Clonbullogue 326
Roscommon – Ballintubber 327
Sligo – Ballintogher 317
Tipperary (North) Silvermines 329
Tipperary (South) – Clonmel 330
Waterford – Stradbally 330
Westmeath – Glasson 307
Wexford – Blackwater 319
Wicklow – Arklow 322
Marks by town by county: find your town's results here
Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Dublin | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow
Population Category A = Under 200
Population Category B = 201 to 1,000
Population Category C = 1,001 to 2,500
Population Category D = 2,501 to 5,000
Population Category E = 5,001 to 10,000
Population Category F = 10,001 to 15,000
Population Category G = 15,001 to 25,000
Population Category H = 25,001 and Over
CARLOW
Category A
Clonmore 319
St Mullins 312
Rathanna 309
Ballymurphy 294
Kildavin 274
Category B
Clonegal 334
Ballon 317
Myshall 305
Ardattin 304
Rathvilly 302
Fenagh 289
Tinryland 285
Ballinabranna 282
Hacketstown 258
Old Leighlin 250
Category C
Leighlinbridge 331
Borris 297
Category D
Tullow 315
Bagenalstown 308
Category G
Carlow 316
CAVAN
Category A
Redhills 320
Loch Gowna 302
Maghera 279
Kilcogy 260
Blacklion 251
Bawnboy 250
Lavey 231
Mount Nugent 223
Dowra 206
Killydoon 206
Category B
Arvagh 274
Kilnaleck 272
Swanlinbar 234
Category C
Killeshandra 295
Belturbet 283
Mullagh 277
Ballyconnell 256
Ballinagh 251
Category D
Virginia 286
Kingscourt 278
Ballyjamesduff 270
Bailieborough 264
Category F
Cavan 322
CLARE
Category A
Mountshannon 329
Ballyvaughan 323
Ruan 316
Labasheeda 312
Bridgetown 289
Killimer 285
Cranny 282
Cooraclare 281
Carrigaholt 270
Connolly 270
Whitegate 268
Feakle 263
Bodyke 259
Mullagh 251
Boston 234
Spanish Point 229
Cross 219
Category B
Ballynacally 325
Tuamgraney 321
Doonbeg 309
Kildysart 299
Corofin 295
Scariff 284
Kilmihil 281
Tulla 277
Barefield 266
Miltown Malbay 253
Kilkishen 247
O’Brien’s Bridge 246
Lisdoonvarna 241
Kilmurry 238
Category C
Quin 320
Kilkee 315
Newmarket-on-Fergus 306
Clarecastle 300
Ennistymon 283
Category D
Kilrush 330
Sixmilebridge 310
Category E
Shannon 303
Category G
Ennis 336
CORK
Category A
Coolagown 334
Rathbarry 328
Eyeries 327
Lislevane 326
Kiskeam 323
Kilbrittain 320
Sherkin Island 314
Ballinadee 310
Newcestown 308
Ardfield 307
Sallybrook 304
Berrings 299
Kilcrohane 296
Glandore 293
Carrigadrohid-Killardrish 287
Knockraha 285
Inchigeelagh 280
Cuil Aodha 275
Whiddy Island 275
Toormore 270
Ballylickey 265
Ballinhassig 264
Castletownshend 264
Dursey Island 261
Inch 257
Minane Bridge 253
Cill na Martra 235
Ahiohill 196
Category B
Rosscarbery 332
Castletownroche 327
Ballydehob 325
Innishannon 325
Timoleague 325
Kilworth 322
Castlelyons - Bridesbridge 320
Kildorrery 319
Bere Island 318
Glengarriff 316
Union Hall 312
Banteer 311
Glounthaune 310
Milford 308
Beal Atha an Ghaorthaidh 306
Courtmacsherry 305
Castletownbere 301
Baltimore 300
Ladysbridge 300
Belgooly 294
Schull 293
Grenagh 290
Kealkill 290
Ballycotton 280
Killeagh 280
Baile Mhic Ire-Baile Mhuirne 279
Boherbue 279
Aherla 273
Clondrohid 270
Mogeely 270
Ballinspittle 258
Conna 257
Waterfall 257
Newtownshandrum 254
Dripsey 252
Ballineen - Enniskeane 251
Dromahane 249
Durrus 238
Drinagh 233
Newtwopothouse 215
Category C
Skibbereen 322
Millstreet 321
Dunmanway 308
Newmarket 288
Cloyne 276
Glanworth 270
Kanturk 269
Shandon 250
Coachford 232
Category D
Clonakilty 337
Kinsale 329
Bantry 325
Macroom 325
Mitchelstown 295
Carrigtwohill 290
Charleville 279
Category E
Youghal 325
Bandon 314
Fermoy 304
Category F
Cobh 330
Mallow 293
Category G
Ballincollig 338
Carrigaline 321
Douglas 298
Togher 283
Category H
Bishopstown 214
DONEGAL
Category A
Doochary 306
Maghery 286
Narin-Portnoo 281
Glencolmcille 274
Clonmany 272
Gort a’Choirce 270
Downings 266
Kerrykeel 232
Category B
Carraig Airt 325
Glenties 324
Malin 324
Loch an Iuir 307
Castlefinn 306
Ballyliffin 303
Kilcar 291
Culdaff 289
Dunfanaghy 264
Annagry 262
Dore 258
Manorcunningham 256
Rathmullan 256
Ardara 248
Carrigans 232
Killea 226
Lettermacaward 200
Category C
Raphoe 318
Moville 315
Dungloe 299
Killybegs 296
Ramelton 284
An Falcarrach 272
Newtowncunningham 243
Kilmacrenan 235
Muff 218
Category D
Donegal 300
Ballybofey-Stranorlar 286
Carndonagh 276
Bundoran 272
Ballyshannon 249
Category E
Buncrana 326
Category G
Letterkenny 330
DUBLIN
Category A
Brittas 254
Category B
Sandymount 297
Donnybrook 287
Ballyboughal 283
Ranelagh 252
Templeogue 242
The Naul 230
Category C
Chapelizod 302
Foxrock 300
Woodstown Village 265
Balrothery 253
Rialto 244
Category D
Cabinteely 322
Finglas 292
Temple Bar 286
Newcastle Lyons 280
Mounttown 202
Category E
Dalkey 328
Raheny 314
Lucan 312
Lusk 311
Terenure 297
Blackrock 283
Howth 281
Rush 278
Palmerstown 264
Portmarnock 239
Ongar 236
Category F
Skerries 333
Shankill 317
Clondalkin 287
Ballyboden 221
Category G
Malahide 320
Ballymun 292
Balbriggan 291
Phibsborough 272
Category H
Swords 317
GALWAY
Category A
Abbey 326
Monivea 322
Williamstown 305
Caltra 301
Na Forbacha 291
Roundstone 286
Creggs 281
Lawrencetown 280
Letterfrack 280
Glinsk 275
Leenane 271
Newbridge 256
Cill Chiarain 255
Ballymoe 251
Kilkerrin 250
Abbeyknockmoy 249
Camus 228
Tullycross 190
Category B
Milltown 327
Clarinbridge 309
An Spideal 305
Mountbellew 302
Ballygar 296
Dunmore 296
Glenamaddy 283
Castleblakeney 282
Woodford 282
Carna 281
Ahascragh 273
Kinvara 270
Kilconnell 266
Headford 255
Cleggan 255
An Cheathru Rua 253
Lettermullen 202
Category C
Clifden 308
Claregalway 290
Oughterard 290
Portumna 288
Category D
Moycullen 261
Category E
Athenry 304
Ballinasloe 303
Tuam 291
Oranmore 283
Loughrea 275
Category H
Galway City Centre 310
KERRY
Category A
Knightstown 325
Portmagee 324
Glenbeigh 307
Currow 303
Kilmoyley 286
Chapeltown 281
Finuge 275
Knockanure 271
Farranfore 270
Kilgarvan 268
Lauragh 268
Ballinskelligs 267
Asdee 255
Caherdaniel 251
Barraduff 244
Category B
Sneem 328
Tarbert 314
Beaufort 308
Waterville 302
Ballylongford 295
Moyvane 293
Brosna 285
Kilcummin 279
Ardfert 270
Annascaul 268
Duagh 266
Ballyheigue 262
Ballyduff 243
Cloghane Brandon 241
Knocknagoshel 220
Causeway 213
Category C
Castleisland 309
Ballybunion 307
Dingle 298
Cahersiveen 295
Category D
Listowel 339
Kenmare 331
Killorglin 310
Category F
Killarney 334
Category G
Tralee 323
KILDARE
Category A
Timolin 289
Moone 288
Carbury 275
Kilkea 275
Milltown 271
Eadestown 269
Category B
Ardclough 319
Broadford 319
Calverstown 309
Johnstown 306
Kilmead 305
Nurney 267
Robertstown 263
Suncroft 257
Narraghmore 251
Ballitore 249
Caragh 243
Kilmeague 236
Coilldubh 233
Allenwood 228
Category C
Straffan 330
Ballymore Eustace 324
Rathangan 319
Castledermot 270
Prosperous 240
Category D
Kill 329
Kilcullen 305
Sallins 286
Monasterevin 280
Category E
Clane 313
Athy 285
Kilcock 279
Kildare 277
Category G
Maynooth 332
Naas 331
Leixlip 321
Celbridge 318
Newbridge 315
KILKENNY
Category A
Tullahought 329
Gathabawn 301
Dungarvan 291
Clogh 290
Windgap 272
Category B
Inistioge 332
Gowran 316
Kells 315
Bennettsbridge 291
Goresbridge 289
Urlingford 278
Fiddown 271
Category C
Castlecomer 312
Thomastown 296
Moneenroe 291
Ballyragget 283
Piltown 283
Category H
Kilkenny 337
LAOIS
Category A
Ballacolla 321
Emo 315
Cullohill 298
Clough 296
Killasmeestia 291
Camross 273
Attanagh 269
Spink 262
Pike of Rushall 241
Category B
Castletown 323
Durrow 318
Killenard 301
Errill 291
Borris-in-Ossory 290
Ballinakill 205
Category C
Abbeyleix 334
Stradbally 303
Rathdowney 226
Category D
Mountmellick 290
Category G
Portlaoise 309
LEITRIM
Category A
Cloone 314
Drumsna 310
Drumkeerin 304
Fenagh 297
Jamestown 297
Keshcarrigan 285
Newtowngore 265
Tullaghan 240
Category B
Dromod 328
Drumshanbo 315
Mohill 301
Carrigallen 266
Category C
Ballinamore 309
Dromahair 308
Kinlough 287
Manorhamilton 269
Category D
Carrick-on-Shannon 329
LIMERICK
Category A
Ardpatrick 326
Templeglantine 307
Anglesborough 299
Knockainey 297
Croagh 295
Kilmeedy 290
Glenbrohane 284
Tournafulla 284
Glenosheen 271
Ballyhahill 246
Elton 237
Glenroe 233
Ballyagran 232
Kilcornan 232
Garrienderk 225
Category B
Galbally 324
Broadford 310
Glin 306
Bruff 300
Doon 300
Mountcollins 300
Ballyneety 295
Kilfinane 295
Knocklong 292
Kildimo 286
Athea 285
Kilteely 284
Garryspillane 281
Kilbehenny 279
Clarina 274
Cappamore 260
Dromcollogher 249
Woodlawn 249
Ballysteen 247
Foynes 243
Rockhill Bruree 239
Gouldavoher 235
Weston 224
Oola 216
Category C
Adare 328
Castleconnell 320
Kilmallock 318
Askeaton 303
Croom 303
Murroe 290
Hospital 289
Abbeyfeale 281
Rathkeale 269
Annacotty 267
Moyross 249
Caherconlish 241
Southill 237
Category D
Caherdavin 268
Category E
Newcastle West 310
Category H
Limerick City Centre 306
LONGFORD
Category A
Abbeyshrule 337
Newtowncashel 325
Ardagh 308
Legan 292
Derrahaun 279
Abbeylara 275
Mullinalaghta 262
Killashee 250
Lisryan 248
Tagshinny 248
Carrickboy 240
Colehill 222
Category B
Drumlish 311
Clondra 309
Newtownforbes 300
Cullyfad 297
Kenagh 284
Ballinamuck 274
Ballycloughan 242
Moydow 227
Category C
Lanesborough 288
Edgeworthstown 282
Ballymahon 258
Granard 247
Category F
Longford 315
LOUTH
Category A
Reaghstown 321
Greenore 310
Stabannon 305
Grange 299
Annagassan 290
Category B
Knockbridge 325
Castlebellingham-Kilsaran 305
Collon 292
Kilcurry 292
Omeath 282
Louth 271
Baltray 251
Sandpit 205
Category C
Carlingford 316
Dromiskin 311
Tullyallen 301
Monasterboice 255
Category D
Blackrock 334
Dunleer 307
Termonfeckin 255
Category E
Ardee 324
Category H
Drogheda 323
Dundalk 320
MAYO
Category A
Cong 311
Clogher 305
Bonniconlon 303
Kilkeeran 301
Kilmaine 296
Clare Island 294
Ballyheane 263
Aughagower 259
Achill 230
An Geata Mor (Binghamstown) 229
Lecanvey 207
Attavally Luffertaun 199
Category B
Mulranny 325
Murrisk 318
Belcarra 306
Balla 302
Ballycastle 302
Louisburgh 301
Newport 293
Tonragee 277
Ballindine 257
Knock 254
Shrule 241
Killala 237
Carracastle 230
Turlough 217
Category C
Beal an Mhuirthead 323
Kiltimagh 301
Crossmolina 300
Ballyhaunis 287
Swinford 276
Category D
Ballinrobe 286
Claremorris 260
Category E
Westport 336
Category F
Castlebar 324
Ballina 316
MEATH
Category A
Moynalty 333
Castletown-Kilpatrick 316
Batterstown 315
Dunsany 263
Category B
Julianstown 308
Carlanstown 276
Killyon-Hill of Down 271
Rath Cairn 269
Summerhill 265
Wilkinstown 264
Kilmessan 254
Kilberry 236
Donore 219
Category C
Athboy 317
Enfield 315
Slane 314
Oldcastle 279
Ballivor 257
Longwood 224
Bettystown 203
Category D
Laytown 249
Stamullen 246
Category E
Dunshaughlin 301
Kells 288
Dunboyne 282
Duleek 249
Category F
Trim 334
Ratoath 288
Ashbourne 282
Johnstown 213
MONAGHAN
Category A
Inniskeen 307
Ardaghey 299
Drum 299
Tydavnet 295
Scotshouse 276
Greenan’s Cross 259
Ballyoisin 220
Killeevan 204
Category B
Glaslough 338
Ballinode 300
Rockcorry 297
Scotstown 281
Doohamlet 225
Category C
Clones 293
Emyvale 271
Ballybay 259
Category D
Carrickmacross 336
Castleblayney 300
Category E
Monaghan 323
OFFALY
Category A
Cadamstown 304
Belmont 281
Shannonbridge 274
Killeigh 257
Horseleap 248
Category B
Geashill 332
Clonbullogue 326
Ballycumber 310
Crinkle 299
Kinnitty 287
Rhode 287
Shinrone 286
Moneygall 281
Pullough 277
Walsh Island 270
Mucklagh 262
Category C
Daingean 299
Ferbane 298
Banagher 297
Category D
Birr 313
Clara 242
Category E
Edenderry 287
Category F
Tullamore 327
ROSCOMMON
Category A
Castlecoote 337
Keadue 336
Ballintubber 327
Cloontuskert 325
Croghan 311
Lisacul 305
Lecarrow 297
Curraghboy 292
Kilteevan 283
Dysart 280
Ballyforan 274
Tulsk 259
Portrunny 249
Brideswell 248
Category B
Ballyfarnon 309
Ballyleague 307
Roosky 299
Knockcroghery 285
Athleague 283
Loughglynn 279
Gorthaganny 273
Strokestown 267
Cootehall 265
Cloonfad 249
Category C
Tarmonbarry 320
Ballaghaderreen 244
Moore 202
Category D
Boyle 289
Category E
Roscommon 326
SLIGO
Category A
Ballintogher 317
Coney Island 305
Mullaghmore 300
Drumcliffe Rathcormac 295
Easkey 285
Rathlee 263
Ballygawley 257
Bunnanaddan 227
Category B
Riverstown 321
Carney 290
Rosses Point 273
Dromore West 268
Carraroe 260
Gurteen 257
Category C
Coolaney 329
Enniscrone 303
Tubbercurry 277
Ballisodare 276
Ballymote 275
Collooney 272
Category G
Sligo 313
TIPPERARY
Category A
Terryglass 336
Birdhill 335
Killoscully 316
Lorrha 316
Kilbarron 315
Cloneen 311
Inch-Bouladuff-Ragg 306
Upperchurch 305
Ballingarry 303
Drangan 303
Clonmore 299
Grange 297
Lattin 297
Carrig 296
Kilcash 294
Kilcommon 291
Ballyneale 289
Hollyford 287
Moyne 280
Toor 280
Rearcross 279
Capparoe 273
Ballinderry 268
Ballycommon 268
Shevry 262
New Inn 261
Dualla 259
Castleiney 258
Ardcroney 257
Glengoole 255
Ballycahill 254
Dromineer 246
Kilross 246
Shallee 235
Ballinure 231
Killusty 221
Ballysloe 212
Ballynonty 210
Aglish 204
Ballyboy 200
Gortnahoe 197
Category B
Emly 334
Silvermines 329
Portroe 316
Cloughjordan 315
Dundrum 315
Holycross 315
Ardfinnan 307
Cappawhite 307
Marlfield 302
Newcastle 300
Puckane 298
Bansha 292
Two-Mile-Borris 289
Clogheen 285
Ballinahinch 277
Killenaule 276
Templetuohy 271
Ballingarry 266
Rosegreen 262
Loughmore 260
Cullen 254
Riverstown-Killeen 254
Clonoulty Rossmore 245
Category C
Kilsheelan 332
Ballina 318
Templemore 296
Borrisokane 279
Newport 268
Category D
Cahir 321
Cashel 318
Tipperary 299
Category E
Roscrea 318
Nenagh 315
Thurles 298
Carrick-on-Suir 295
Category G
Clonmel 330
WATERFORD
Category A
Ballymacarbry 331
Fenor 298
Leamybrien 220
Category B
Stradbally 330
Ardmore 329
Villierstown 299
Clashmore 298
Cappoquin 293
Passage East and Crook 276
Ballyduff Upper 269
Cheekpoint 259
Tallow 244
Clonea-Power 217
Category C
Lismore 335
Dunmore East 289
Kilmacthomas 278
Portlaw 269
Category E
Dungarvan 323
Category F
Tramore 313
WESTMEATH
Category A
Ballinahown 327
Raharney 297
Rosemount 295
Ballinagore 291
Tubberclair 289
Milltownpass 283
Moyvore 283
Drumcree 274
Crookedwood 273
Finea 266
Loughnavalley 259
Ballinalack 254
Category B
Tyrrellspass 318
Glasson 307
Streamstown 302
Multyfarnham 297
Ballynacargy 296
Collinstown 295
Tang 285
Rathowen 283
Coole 276
Ballymore 274
Castledaly 273
Ballykeeran 268
Mount Temple 256
Clonmellon 227
Category C
Castlepollard 302
Rochfortbridge 284
Kilbeggan 280
Killucan Rathwire 216
Category D
Moate 286
Kinnegad 276
Category G
Athlone 305
Mullingar 290
WEXFORD
Category A
Duncormick 310
Bree 308
Ballyduff 306
Foulksmills 305
Marshalstown 269
Category B
Ballycanew 320
Blackwater 319
Clonroche 312
Kilanerin 300
Kilmuckridge 298
Ballymurn 297
Askamore 292
Monageer 282
Coolgreany 278
Camolin 268
Courtnacuddy 267
Killanne 262
Hollyfort 260
Oylegate 260
Wellington Bridge 253
Bridgetown 251
Courtown Harbour 249
Category C
Rosslare 322
Rosslare Harbour 308
Ferns 296
Bunclody 290
Category D
New Ross 295
Category F
Enniscorthy 309
Gorey 306
Category G
Wexford 314
WICKLOW
Category A
Grange Con 311
Kiltegan 301
Knockananna 295
Donard 285
Hollywood village 277
Rathdangan 250
Ballycoog 248
Category B
Stratford-On-Slaney 316
Newcastle 302
Avoca 300
Roundwood 295
Laragh & Glendalough 284
Coolboy 280
Glenealy 276
Dunlavin 264
Shillelagh 229
Lacken 220
Category C
Aughrim 327
Ashford 297
Delgany 287
Tinahely 284
Rathdrum 263
Category D
Newtownmountkennedy 282
Category E
Wicklow 323
Blessington 289
Category F
Arklow 322
Category G
Greystones 302
Category H
Bray 307