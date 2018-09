Tidy Towns: The full list of winners for 2018

A record number of 883 towns and villages throughout the country took part in this year’s Tidy Towns competition. Listowel, Co Kerry, was announced as the overall winner at a ceremony in Dublin’s Helix on Monday, and also took the prize of Ireland’s tidiest small town.

Here is the full list of award winners in this year’s competition:

National winners

National Award Winner

Listowel, Co Kerry

Ireland’s Tidiest Village

Glaslough, Co Monaghan

Ireland’s Tidiest Small Town

Listowel, Co Kerry

Ireland’s Tidiest Large Town

Westport, Co Mayo

Ireland’s Tidiest Large Urban Centre

Ballincollig, Co Cork

Gold Medal winners

Category A (Population: under 200)

Abbeyshrule, Co Longford 337

Castlecoote, Co Roscommon 337

Keadue, Co Roscommon 336

Terryglass, Co Tipperary 336

Birdhill, Co Tipperary 335

Coolagown, Co Cork 334

Category B (Population: 201-1,000)

Glaslough, Co Monaghan 338

Clonegal, Co Carlow 334

Emly, Co Tipperary 334

Category C (Population: 1,001-2,500)

Lismore, Co Waterford 335

Abbeyleix, Co Laois 334

Kilsheelan, Co Tipperary 332

Leighlinbridge, Co Carlow 331

Straffan, Co Kildare 330

Coolaney, Co Sligo 329

Category D (Population: 2,501-5,000)

Listowel, Co Kerry 339

Clonakilty, Co Cork 337

Carrickmacross, Co Monaghan 336

Blackrock, Co Louth 334

Kenmare, Co Kerry 331

Kilrush, Co Clare 330

Kinsale, Co Cork 329

Kill, Co Kildare 329

Carrick-on-Shannon, Co Leitrim 329

Category E (Population: 5,001-10,000)

Westport, Co Mayo 336

Dalkey, Co Dublin 328

Buncrana, Co Donegal 326

Roscommon, Co Roscommon 326

Youghal, Co Cork 325

Ardee, Co Louth 324

Category F (Population: 10,001-15,000)

Killarney, Co Kerry 334

Trim, Co Meath 334

Skerries, Co Dublin 333

Cobh, Co Cork 330

Tullamore, Co Offaly 327

Castlebar, Co Mayo 324

Category G (Population: 15,001-25,000)

Ballincollig, Co Cork 338

Maynooth, Co Kildare 332

Naas, Co Kildare 331

Letterkenny, Co Donegal 330

Clonmel, Co Tipperary 330

Tralee, Co Kerry 323

Carrigaline, Co Cork 321

Leixlip, Co Kildare 321

Malahide, Co Dublin 320

Category H (Population: 25,001 and over)

Kilkenny, Co Kilkenny 337

Ennis, Co Clare 336

Drogheda, Co Louth 323

Dundalk, Co Louth 320

Silver Medal winners

Category A

Moynalty, Co Meath 333

Ballymacarbry, Co Waterford 331

Mountshannon, Co Clare 329

Tullahought, Co Kilkenny 329

Category B

Rosscarbery, Co Cork 332

Inistioge, Co Kilkenny 332

Geashill, Co Offaly 332

Stradbally, Co Waterford 330

Silvermines, Co Tipperary 329

Ardmore, Co Waterford 329

Category C

Adare, Co Limerick 328

Aughrim, Co Wicklow 327

Ballymore Eustace, Co Kildare 324

Category D

Macroom, Co Cork 325

Bantry, Co Cork 325

Category E

Monaghan, Co Monaghan 323

Dungarvan, Co Waterford 323

Wicklow, Co Wicklow 323

Category F

Cavan, Co Cavan 322

Arklow, Co Wicklow 322

Category G

Celbridge, Co Kildare 318

Carlow, Co Carlow 316

Newbridge, Co Kildare 315

Wexford, Co Wexford 314

Sligo, Co Sligo 313

Portlaoise, Co Laois 309

Category H

Swords, Co Dublin 317

Galway city centre, Co Galway 310

Bronze Medal winners

Category A

Rathbarry, Co Cork 328

Eyeries, Co Cork 327

Ballintubber, Co Roscommon 327

Ballinahown, Co Westmeath 327

Lislevane, Co Cork 326

Abbey, Co Galway 326

Ardpatrick, Co Limerick 326

Knightstown, Co Kerry 325

Newtowncashel, Co Longford 325

Cloontuskert, Co Roscommon 325

Portmagee, Co Kerry 324

Category B

Sneem, Co Kerry 328

Dromod, Co Leitrim 328

Milltown, Co Galway 327

Castletownroche, Co Cork 326

Clonbullogue, Co Offaly 326

Ballynacally, Co Clare 325

Innishannon, Co Cork 325

Ballydehob, Co Cork 325

Timoleague, Co Cork 325

Carraig Airt, Co Donegal 325

Knockbridge, Co Louth 325

Mulranny, Co Mayo 325

Galbally, Co Limerick 324

Glenties, Co Donegal 324

Malin, Co Donegal 324

Category C

Béal an Mhuirthead, Co Mayo 323

Skibbereen, Co Cork 322

Rosslare, Co Wexford 322

Millstreet, Co Cork 321

Quin, Co Clare 320

Castleconnell, Co Limerick 320

Tarmonbarry, Co Roscommon 320

Rathangan, Co Kildare 319

Category D

Cabinteely, Co Dublin 322

Cahir, Co Tipperary 321

Category E

Roscrea, Co Tipperary 318

Nenagh, Co Tipperary 315

Bandon, Co Cork 314

Raheny, Co Dublin 314

Clane, Co Kildare 313

Lucan, Co Dublin 312

Lusk, Co Dublin 311

Newcastle West, Co Limerick 310

Category F

Shankill, Co Dublin 317

Ballina, Co Mayo 316

Longford, Co Longford 315

Tramore, Co Waterford 313

Enniscorthy, Co Wexford 309

Category G

Athlone, Co Westmeath 305

Greystones, Co Wicklow 302

Category H

Bray, Co Wicklow 307

Limerick city centre, Co Limerick 306

Regional Awards winners

Midlands and East

Abbeyshrule, Co Longford 337

North West and West

Glaslough, Co Monaghan 338

South East

Kilkenny, Co Kilkenny 337

Mid West and South West

Listowel, Co Kerry 339

County Awards

Winners

Carlow – Clonegal 334

Cavan – Cavan 322

Clare – Ennis 336

Cork (North) – Coolagown 334

Cork (South) – Ballincollig 338

Cork (West) – Clonakilty 337

Donegal – Letterkenny 330

Dublin – Skerries 333

Galway – Milltown 327

Kerry – Listowel 339

Kildare – Maynooth 332

Kilkenny – Kilkenny 337

Laois – Abbeyleix 334

Leitrim – Carrick-on-Shannon 329

Limerick – Adare 328

Longford – Abbeyshrule 337

Louth – Blackrock 334

Mayo – Westport 336

Meath – Trim 334

Monaghan – Glaslough 338

Offaly – Geashill 332

Roscommon – Castlecoote 337

Sligo – Coolaney 329

Tipperary (North) – Terryglass 336

Tipperary (South) – Emly 334

Waterford – Lismore 335

Westmeath – Ballinahown 327

Wexford – Rosslare 322

Wicklow – Aughrim 327

Highly Commended

Carlow – Leighlinbridge 331

Cavan – Redhills 320

Clare – Kilrush 330

Cork (North) – Castletownroche 327

Cork (South) – Cobh 330

Cork (West) – Rosscarbery 332

Donegal – Buncrana 326

Dublin – Dalkey 328

Galway – Abbey 326

Kerry – Killarney 334

Kildare – Naas 331

Kilkenny – Inistioge 332

Laois – Castletown 323

Leitrim – Dromod 328

Limerick – Ardpatrick 326

Longford – Newtowncashel 325

Louth – Knockbridge 325

Mayo – Mulranny 325

Meath – Moynalty 333

Monaghan – Carrickmacross 336

Offaly – Tullamore 327

Roscommon – Keadue 336

Sligo – Riverstown 321

Tipperary (North) – Birdhill 335

Tipperary (South) – Kilsheelan 332

Waterford – Ballymacarbry 331

Westmeath – Tyrrellspass 318

Wexford – Ballycanew 320

Wicklow – Wicklow 323

Commended

Carlow – Clonmore 319

Cavan – Loch Gowna 302

Clare – Mountshannon 329

Cork (North) – Kiskeam 323

Cork (South) – Kinsale 329

Cork (West) – Rathbarry 328

Donegal – Carrig Airt 325

Dublin – Cabinteely 322

Galway – Monivea 322

Kerry – Kenmare 331

Kildare – Straffan 330

Kilkenny – Tullahought 329

Laois – Ballacolla 321

Leitrim – Drumshanbo 315

Limerick – Galbally 324

Longford – Longford 315

Louth – Ardee 324

Mayo – Castlebar 324

Meath – Athboy 317

Monaghan – Monaghan 323

Offaly – Clonbullogue 326

Roscommon – Ballintubber 327

Sligo – Ballintogher 317

Tipperary (North) Silvermines 329

Tipperary (South) – Clonmel 330

Waterford – Stradbally 330

Westmeath – Glasson 307

Wexford – Blackwater 319

Wicklow – Arklow 322

Category A

Clonmore 319

St Mullins 312

Rathanna 309

Ballymurphy 294

Kildavin 274

Category B

Clonegal 334

Ballon 317

Myshall 305

Ardattin 304

Rathvilly 302

Fenagh 289

Tinryland 285

Ballinabranna 282

Hacketstown 258

Old Leighlin 250

Category C

Leighlinbridge 331

Borris 297

Category D

Tullow 315

Bagenalstown 308

Category G

Carlow 316

Category A

Redhills 320

Loch Gowna 302

Maghera 279

Kilcogy 260

Blacklion 251

Bawnboy 250

Lavey 231

Mount Nugent 223

Dowra 206

Killydoon 206

Category B

Arvagh 274

Kilnaleck 272

Swanlinbar 234

Category C

Killeshandra 295

Belturbet 283

Mullagh 277

Ballyconnell 256

Ballinagh 251

Category D

Virginia 286

Kingscourt 278

Ballyjamesduff 270

Bailieborough 264

Category F

Cavan 322

Category A

Mountshannon 329

Ballyvaughan 323

Ruan 316

Labasheeda 312

Bridgetown 289

Killimer 285

Cranny 282

Cooraclare 281

Carrigaholt 270

Connolly 270

Whitegate 268

Feakle 263

Bodyke 259

Mullagh 251

Boston 234

Spanish Point 229

Cross 219

Category B

Ballynacally 325

Tuamgraney 321

Doonbeg 309

Kildysart 299

Corofin 295

Scariff 284

Kilmihil 281

Tulla 277

Barefield 266

Miltown Malbay 253

Kilkishen 247

O’Brien’s Bridge 246

Lisdoonvarna 241

Kilmurry 238

Category C

Quin 320

Kilkee 315

Newmarket-on-Fergus 306

Clarecastle 300

Ennistymon 283

Category D

Kilrush 330

Sixmilebridge 310

Category E

Shannon 303

Category G

Ennis 336

Category A

Coolagown 334

Rathbarry 328

Eyeries 327

Lislevane 326

Kiskeam 323

Kilbrittain 320

Sherkin Island 314

Ballinadee 310

Newcestown 308

Ardfield 307

Sallybrook 304

Berrings 299

Kilcrohane 296

Glandore 293

Carrigadrohid-Killardrish 287

Knockraha 285

Inchigeelagh 280

Cuil Aodha 275

Whiddy Island 275

Toormore 270

Ballylickey 265

Ballinhassig 264

Castletownshend 264

Dursey Island 261

Inch 257

Minane Bridge 253

Cill na Martra 235

Ahiohill 196

Category B

Rosscarbery 332

Castletownroche 327

Ballydehob 325

Innishannon 325

Timoleague 325

Kilworth 322

Castlelyons - Bridesbridge 320

Kildorrery 319

Bere Island 318

Glengarriff 316

Union Hall 312

Banteer 311

Glounthaune 310

Milford 308

Beal Atha an Ghaorthaidh 306

Courtmacsherry 305

Castletownbere 301

Baltimore 300

Ladysbridge 300

Belgooly 294

Schull 293

Grenagh 290

Kealkill 290

Ballycotton 280

Killeagh 280

Baile Mhic Ire-Baile Mhuirne 279

Boherbue 279

Aherla 273

Clondrohid 270

Mogeely 270

Ballinspittle 258

Conna 257

Waterfall 257

Newtownshandrum 254

Dripsey 252

Ballineen - Enniskeane 251

Dromahane 249

Durrus 238

Drinagh 233

Newtwopothouse 215

Category C

Skibbereen 322

Millstreet 321

Dunmanway 308

Newmarket 288

Cloyne 276

Glanworth 270

Kanturk 269

Shandon 250

Coachford 232

Category D

Clonakilty 337

Kinsale 329

Bantry 325

Macroom 325

Mitchelstown 295

Carrigtwohill 290

Charleville 279

Category E

Youghal 325

Bandon 314

Fermoy 304

Category F

Cobh 330

Mallow 293

Category G

Ballincollig 338

Carrigaline 321

Douglas 298

Togher 283

Category H

Bishopstown 214

Category A

Doochary 306

Maghery 286

Narin-Portnoo 281

Glencolmcille 274

Clonmany 272

Gort a’Choirce 270

Downings 266

Kerrykeel 232

Category B

Carraig Airt 325

Glenties 324

Malin 324

Loch an Iuir 307

Castlefinn 306

Ballyliffin 303

Kilcar 291

Culdaff 289

Dunfanaghy 264

Annagry 262

Dore 258

Manorcunningham 256

Rathmullan 256

Ardara 248

Carrigans 232

Killea 226

Lettermacaward 200

Category C

Raphoe 318

Moville 315

Dungloe 299

Killybegs 296

Ramelton 284

An Falcarrach 272

Newtowncunningham 243

Kilmacrenan 235

Muff 218

Category D

Donegal 300

Ballybofey-Stranorlar 286

Carndonagh 276

Bundoran 272

Ballyshannon 249

Category E

Buncrana 326

Category G

Letterkenny 330

Category A

Brittas 254

Category B

Sandymount 297

Donnybrook 287

Ballyboughal 283

Ranelagh 252

Templeogue 242

The Naul 230

Category C

Chapelizod 302

Foxrock 300

Woodstown Village 265

Balrothery 253

Rialto 244

Category D

Cabinteely 322

Finglas 292

Temple Bar 286

Newcastle Lyons 280

Mounttown 202

Category E

Dalkey 328

Raheny 314

Lucan 312

Lusk 311

Terenure 297

Blackrock 283

Howth 281

Rush 278

Palmerstown 264

Portmarnock 239

Ongar 236

Category F

Skerries 333

Shankill 317

Clondalkin 287

Ballyboden 221

Category G

Malahide 320

Ballymun 292

Balbriggan 291

Phibsborough 272

Category H

Swords 317

Category A

Abbey 326

Monivea 322

Williamstown 305

Caltra 301

Na Forbacha 291

Roundstone 286

Creggs 281

Lawrencetown 280

Letterfrack 280

Glinsk 275

Leenane 271

Newbridge 256

Cill Chiarain 255

Ballymoe 251

Kilkerrin 250

Abbeyknockmoy 249

Camus 228

Tullycross 190

Category B

Milltown 327

Clarinbridge 309

An Spideal 305

Mountbellew 302

Ballygar 296

Dunmore 296

Glenamaddy 283

Castleblakeney 282

Woodford 282

Carna 281

Ahascragh 273

Kinvara 270

Kilconnell 266

Headford 255

Cleggan 255

An Cheathru Rua 253

Lettermullen 202

Category C

Clifden 308

Claregalway 290

Oughterard 290

Portumna 288

Category D

Moycullen 261

Category E

Athenry 304

Ballinasloe 303

Tuam 291

Oranmore 283

Loughrea 275

Category H

Galway City Centre 310

Category A

Knightstown 325

Portmagee 324

Glenbeigh 307

Currow 303

Kilmoyley 286

Chapeltown 281

Finuge 275

Knockanure 271

Farranfore 270

Kilgarvan 268

Lauragh 268

Ballinskelligs 267

Asdee 255

Caherdaniel 251

Barraduff 244

Category B

Sneem 328

Tarbert 314

Beaufort 308

Waterville 302

Ballylongford 295

Moyvane 293

Brosna 285

Kilcummin 279

Ardfert 270

Annascaul 268

Duagh 266

Ballyheigue 262

Ballyduff 243

Cloghane Brandon 241

Knocknagoshel 220

Causeway 213

Category C

Castleisland 309

Ballybunion 307

Dingle 298

Cahersiveen 295

Category D

Listowel 339

Kenmare 331

Killorglin 310

Category F

Killarney 334

Category G

Tralee 323

Category A

Timolin 289

Moone 288

Carbury 275

Kilkea 275

Milltown 271

Eadestown 269

Category B

Ardclough 319

Broadford 319

Calverstown 309

Johnstown 306

Kilmead 305

Nurney 267

Robertstown 263

Suncroft 257

Narraghmore 251

Ballitore 249

Caragh 243

Kilmeague 236

Coilldubh 233

Allenwood 228

Category C

Straffan 330

Ballymore Eustace 324

Rathangan 319

Castledermot 270

Prosperous 240

Category D

Kill 329

Kilcullen 305

Sallins 286

Monasterevin 280

Category E

Clane 313

Athy 285

Kilcock 279

Kildare 277

Category G

Maynooth 332

Naas 331

Leixlip 321

Celbridge 318

Newbridge 315

Category A

Tullahought 329

Gathabawn 301

Dungarvan 291

Clogh 290

Windgap 272

Category B

Inistioge 332

Gowran 316

Kells 315

Bennettsbridge 291

Goresbridge 289

Urlingford 278

Fiddown 271

Category C

Castlecomer 312

Thomastown 296

Moneenroe 291

Ballyragget 283

Piltown 283

Category H

Kilkenny 337

Category A

Ballacolla 321

Emo 315

Cullohill 298

Clough 296

Killasmeestia 291

Camross 273

Attanagh 269

Spink 262

Pike of Rushall 241

Category B

Castletown 323

Durrow 318

Killenard 301

Errill 291

Borris-in-Ossory 290

Ballinakill 205

Category C

Abbeyleix 334

Stradbally 303

Rathdowney 226

Category D

Mountmellick 290

Category G

Portlaoise 309

Category A

Cloone 314

Drumsna 310

Drumkeerin 304

Fenagh 297

Jamestown 297

Keshcarrigan 285

Newtowngore 265

Tullaghan 240

Category B

Dromod 328

Drumshanbo 315

Mohill 301

Carrigallen 266

Category C

Ballinamore 309

Dromahair 308

Kinlough 287

Manorhamilton 269

Category D

Carrick-on-Shannon 329

Category A

Ardpatrick 326

Templeglantine 307

Anglesborough 299

Knockainey 297

Croagh 295

Kilmeedy 290

Glenbrohane 284

Tournafulla 284

Glenosheen 271

Ballyhahill 246

Elton 237

Glenroe 233

Ballyagran 232

Kilcornan 232

Garrienderk 225

Category B

Galbally 324

Broadford 310

Glin 306

Bruff 300

Doon 300

Mountcollins 300

Ballyneety 295

Kilfinane 295

Knocklong 292

Kildimo 286

Athea 285

Kilteely 284

Garryspillane 281

Kilbehenny 279

Clarina 274

Cappamore 260

Dromcollogher 249

Woodlawn 249

Ballysteen 247

Foynes 243

Rockhill Bruree 239

Gouldavoher 235

Weston 224

Oola 216

Category C

Adare 328

Castleconnell 320

Kilmallock 318

Askeaton 303

Croom 303

Murroe 290

Hospital 289

Abbeyfeale 281

Rathkeale 269

Annacotty 267

Moyross 249

Caherconlish 241

Southill 237

Category D

Caherdavin 268

Category E

Newcastle West 310

Category H

Limerick City Centre 306

Category A

Abbeyshrule 337

Newtowncashel 325

Ardagh 308

Legan 292

Derrahaun 279

Abbeylara 275

Mullinalaghta 262

Killashee 250

Lisryan 248

Tagshinny 248

Carrickboy 240

Colehill 222

Category B

Drumlish 311

Clondra 309

Newtownforbes 300

Cullyfad 297

Kenagh 284

Ballinamuck 274

Ballycloughan 242

Moydow 227

Category C

Lanesborough 288

Edgeworthstown 282

Ballymahon 258

Granard 247

Category F

Longford 315

Category A

Reaghstown 321

Greenore 310

Stabannon 305

Grange 299

Annagassan 290

Category B

Knockbridge 325

Castlebellingham-Kilsaran 305

Collon 292

Kilcurry 292

Omeath 282

Louth 271

Baltray 251

Sandpit 205

Category C

Carlingford 316

Dromiskin 311

Tullyallen 301

Monasterboice 255

Category D

Blackrock 334

Dunleer 307

Termonfeckin 255

Category E

Ardee 324

Category H

Drogheda 323

Dundalk 320

Category A

Cong 311

Clogher 305

Bonniconlon 303

Kilkeeran 301

Kilmaine 296

Clare Island 294

Ballyheane 263

Aughagower 259

Achill 230

An Geata Mor (Binghamstown) 229

Lecanvey 207

Attavally Luffertaun 199

Category B

Mulranny 325

Murrisk 318

Belcarra 306

Balla 302

Ballycastle 302

Louisburgh 301

Newport 293

Tonragee 277

Ballindine 257

Knock 254

Shrule 241

Killala 237

Carracastle 230

Turlough 217

Category C

Beal an Mhuirthead 323

Kiltimagh 301

Crossmolina 300

Ballyhaunis 287

Swinford 276

Category D

Ballinrobe 286

Claremorris 260

Category E

Westport 336

Category F

Castlebar 324

Ballina 316

Category A

Moynalty 333

Castletown-Kilpatrick 316

Batterstown 315

Dunsany 263

Category B

Julianstown 308

Carlanstown 276

Killyon-Hill of Down 271

Rath Cairn 269

Summerhill 265

Wilkinstown 264

Kilmessan 254

Kilberry 236

Donore 219

Category C

Athboy 317

Enfield 315

Slane 314

Oldcastle 279

Ballivor 257

Longwood 224

Bettystown 203

Category D

Laytown 249

Stamullen 246

Category E

Dunshaughlin 301

Kells 288

Dunboyne 282

Duleek 249

Category F

Trim 334

Ratoath 288

Ashbourne 282

Johnstown 213

Category A

Inniskeen 307

Ardaghey 299

Drum 299

Tydavnet 295

Scotshouse 276

Greenan’s Cross 259

Ballyoisin 220

Killeevan 204

Category B

Glaslough 338

Ballinode 300

Rockcorry 297

Scotstown 281

Doohamlet 225

Category C

Clones 293

Emyvale 271

Ballybay 259

Category D

Carrickmacross 336

Castleblayney 300

Category E

Monaghan 323

Category A

Cadamstown 304

Belmont 281

Shannonbridge 274

Killeigh 257

Horseleap 248

Category B

Geashill 332

Clonbullogue 326

Ballycumber 310

Crinkle 299

Kinnitty 287

Rhode 287

Shinrone 286

Moneygall 281

Pullough 277

Walsh Island 270

Mucklagh 262

Category C

Daingean 299

Ferbane 298

Banagher 297

Category D

Birr 313

Clara 242

Category E

Edenderry 287

Category F

Tullamore 327

Category A

Castlecoote 337

Keadue 336

Ballintubber 327

Cloontuskert 325

Croghan 311

Lisacul 305

Lecarrow 297

Curraghboy 292

Kilteevan 283

Dysart 280

Ballyforan 274

Tulsk 259

Portrunny 249

Brideswell 248

Category B

Ballyfarnon 309

Ballyleague 307

Roosky 299

Knockcroghery 285

Athleague 283

Loughglynn 279

Gorthaganny 273

Strokestown 267

Cootehall 265

Cloonfad 249

Category C

Tarmonbarry 320

Ballaghaderreen 244

Moore 202

Category D

Boyle 289

Category E

Roscommon 326

Category A

Ballintogher 317

Coney Island 305

Mullaghmore 300

Drumcliffe Rathcormac 295

Easkey 285

Rathlee 263

Ballygawley 257

Bunnanaddan 227

Category B

Riverstown 321

Carney 290

Rosses Point 273

Dromore West 268

Carraroe 260

Gurteen 257

Category C

Coolaney 329

Enniscrone 303

Tubbercurry 277

Ballisodare 276

Ballymote 275

Collooney 272

Category G

Sligo 313

Category A

Terryglass 336

Birdhill 335

Killoscully 316

Lorrha 316

Kilbarron 315

Cloneen 311

Inch-Bouladuff-Ragg 306

Upperchurch 305

Ballingarry 303

Drangan 303

Clonmore 299

Grange 297

Lattin 297

Carrig 296

Kilcash 294

Kilcommon 291

Ballyneale 289

Hollyford 287

Moyne 280

Toor 280

Rearcross 279

Capparoe 273

Ballinderry 268

Ballycommon 268

Shevry 262

New Inn 261

Dualla 259

Castleiney 258

Ardcroney 257

Glengoole 255

Ballycahill 254

Dromineer 246

Kilross 246

Shallee 235

Ballinure 231

Killusty 221

Ballysloe 212

Ballynonty 210

Aglish 204

Ballyboy 200

Gortnahoe 197

Category B

Emly 334

Silvermines 329

Portroe 316

Cloughjordan 315

Dundrum 315

Holycross 315

Ardfinnan 307

Cappawhite 307

Marlfield 302

Newcastle 300

Puckane 298

Bansha 292

Two-Mile-Borris 289

Clogheen 285

Ballinahinch 277

Killenaule 276

Templetuohy 271

Ballingarry 266

Rosegreen 262

Loughmore 260

Cullen 254

Riverstown-Killeen 254

Clonoulty Rossmore 245

Category C

Kilsheelan 332

Ballina 318

Templemore 296

Borrisokane 279

Newport 268

Category D

Cahir 321

Cashel 318

Tipperary 299

Category E

Roscrea 318

Nenagh 315

Thurles 298

Carrick-on-Suir 295

Category G

Clonmel 330

Category A

Ballymacarbry 331

Fenor 298

Leamybrien 220

Category B

Stradbally 330

Ardmore 329

Villierstown 299

Clashmore 298

Cappoquin 293

Passage East and Crook 276

Ballyduff Upper 269

Cheekpoint 259

Tallow 244

Clonea-Power 217

Category C

Lismore 335

Dunmore East 289

Kilmacthomas 278

Portlaw 269

Category E

Dungarvan 323

Category F

Tramore 313

Category A

Ballinahown 327

Raharney 297

Rosemount 295

Ballinagore 291

Tubberclair 289

Milltownpass 283

Moyvore 283

Drumcree 274

Crookedwood 273

Finea 266

Loughnavalley 259

Ballinalack 254

Category B

Tyrrellspass 318

Glasson 307

Streamstown 302

Multyfarnham 297

Ballynacargy 296

Collinstown 295

Tang 285

Rathowen 283

Coole 276

Ballymore 274

Castledaly 273

Ballykeeran 268

Mount Temple 256

Clonmellon 227

Category C

Castlepollard 302

Rochfortbridge 284

Kilbeggan 280

Killucan Rathwire 216

Category D

Moate 286

Kinnegad 276

Category G

Athlone 305

Mullingar 290

Category A

Duncormick 310

Bree 308

Ballyduff 306

Foulksmills 305

Marshalstown 269

Category B

Ballycanew 320

Blackwater 319

Clonroche 312

Kilanerin 300

Kilmuckridge 298

Ballymurn 297

Askamore 292

Monageer 282

Coolgreany 278

Camolin 268

Courtnacuddy 267

Killanne 262

Hollyfort 260

Oylegate 260

Wellington Bridge 253

Bridgetown 251

Courtown Harbour 249

Category C

Rosslare 322

Rosslare Harbour 308

Ferns 296

Bunclody 290

Category D

New Ross 295

Category F

Enniscorthy 309

Gorey 306

Category G

Wexford 314

Category A

Grange Con 311

Kiltegan 301

Knockananna 295

Donard 285

Hollywood village 277

Rathdangan 250

Ballycoog 248

Category B

Stratford-On-Slaney 316

Newcastle 302

Avoca 300

Roundwood 295

Laragh & Glendalough 284

Coolboy 280

Glenealy 276

Dunlavin 264

Shillelagh 229

Lacken 220

Category C

Aughrim 327

Ashford 297

Delgany 287

Tinahely 284

Rathdrum 263

Category D

Newtownmountkennedy 282

Category E

Wicklow 323

Blessington 289

Category F

Arklow 322

Category G

Greystones 302

Category H

Bray 307