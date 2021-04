Masters tee-times: Rory McIlroy to play opening two rounds with new dad Jon Rahm

Rory McIlroy will begin his latest bid to complete the career Grand Slam at the Masters alongside new father Jon Rahm and Xander Schauffele, teeing off at 3.42pm Irish time on Thursday and in the second last group at 6.48pm Irish time on Friday

Open champion Shane Lowry will get his bid for a second Major title underway at 5.48pm Irish time alongside 2017 runner-up Justin Rose and Matt Kuchar. The three-ball go out at 2.36pm on Friday.

Lee Westwood will partner defending champion Dustin Johnson in the first two rounds.

Johnson, who is bidding to follow Jack Nicklaus, Nick Faldo and Tiger Woods in winning back-to-back titles at Augusta National, will tee off at 3.30pm Irish time on Thursday, alongside Westwood and US Amateur champion Tyler Strafaci.

Former champion Jordan Spieth, who won the Texas Valero Open on Sunday, is in the final group out last 7pm Irish time with USPGA champion Collin Morikawa and 2020 runner-up Cameron Smith.

Masters tee-times

THURSDAY

(US unless stated, all times Irish)

1.0pm: Michael Thompson, Hudson Swafford

1.12: Sandy Lyle (Sco), Matt Jones (Aus), Dylan Frittelli (RSA)

1.24: Ian Woosnam (Wal), Jim Herman, Stewart Cink

1.36: Sebastian Munoz (Col), Henrik Stenson (Swe), Robert Streb

1.48: Bernhard Langer (Ger), Will Zalatoris, Joe Long (Eng, am)



2.0: Brian Harman, Ian Poulter (Eng), Brendon Todd

2.12: Charl Schwartzel (RSA), Si Woo Kim (Kor), Corey Conners (Can)

2.24: Danny Willett (Eng), Joaquin Niemann (Chl), Kevin Kisner

2.36: Jason Day (Aus), Matthew Wolff, Cameron Champ

2.48: Hideki Matsuyama (Jpn), Harris English, Abraham Ancer (Mex)



3.06: Bubba Watson, Brooks Koepka, Viktor Hovland (Nor)

3.18: Sergio Garcia (Esp), Webb Simpson, Christiaan Bezuidenhout (RSA)

3.30: Dustin Johnson, Lee Westwood (Eng), Tyler Strafaci (am)

3.42: Xander Schauffele, Jon Rahm (Esp), Rory McIlroy (N Irl)

3.54: Patrick Reed, Daniel Berger, Paul Casey (Eng)



4.06: Vijay Singh (Fij), Martin Laird (Sco)

4.18: Larry Mize, Jimmy Walker, Brian Gay

4.30: Carlos Ortiz (Mex), Mackenzie Hughes (Can), Bernd Wiesberger (Aut)

4.42: Mike Weir (Can), CT Pan (Twn), Robert MacIntyre (Sco)

4.54: Jose Maria Olazabal (Esp), Matt Wallace (Eng), Lanto Griffin



5.12: Victor Perez (Fra), Jason Kokrak, Marc Leishman (Aus)

5.24: Fred Couples, Francesco Molinari (Ita), Charles Osborne (am)

5.36: Zach Johnson, Kevin Na, Gary Woodland

5.48: Shane Lowry (Irl), Justin Rose (England), Matt Kuchar



6.0: Billy Horschel, Tyrrell Hatton (Eng), Ryan Palmer

6.12: Phil Mickelson, Tommy Fleetwood (Eng), Scottie Scheffler

6.24: Patrick Cantlay, Sungjae Im (Kor), Matthew Fitzpatrick (Eng)

6.36: Adam Scott (Aus), Bryson DeChambeau, Max Homa

6.48: Tony Finau, Louis Oosthuizen (RSA), Justin Thomas

7.0: Jordan Spieth, Cameron Smith (Aus), Collin Morikawa

FRIDAY

1.0pm: Vijay Singh (Fij), Martin Laird (Sco)

1.12pm: Larry Mize, Jimmy Walker, Brian Gay

1.24: Carlos Ortiz (Mex), Mackenzie Hughes (Can), Bernd Wiesberger (Aut)

1.36: Mike Weir (Can), CT Pan (Twn), Robert MacIntyre (Sco)

1.48: Jose Maria Olazabal (Esp), Matt Wallace (Eng), Lanto Griffin



2.0: Victor Perez (Fra), Jason Kokrak, Marc Leishman (Aus)

2.12: Fred Couples, Francesco Molinari (Ita), Charles Osborne (am)

2.24: Zach Johnson, Kevin Na, Gary Woodland

2.36: Shane Lowry (Irl), Justin Rose (England), Matt Kuchar

2.48: Billy Horschel, Tyrrell Hatton (Eng), Ryan Palmer

3.06: Phil Mickelson, Tommy Fleetwood (Eng), Scottie Scheffler

3.18: Patrick Cantlay, Sungjae Im (Kor), Matthew Fitzpatrick (Eng)

3.30: Adam Scott (Aus), Bryson DeChambeau, Max Homa

3.42: Tony Finau, Louis Oosthuizen (RSA), Justin Thomas

3.54: Jordan Spieth, Cameron Smith (Aus), Collin Morikawa

4.06: Michael Thompson, Hudson Swafford

4.18: Sandy Lyle (Sco), Matt Jones (Aus), Dylan Frittelli (RSA)

4.30: Ian Woosnam (Wal), Jim Herman, Stewart Cink

4.42: Sebastian Munoz (Col), Henrik Stenson (Swe), Robert Streb

4.54: Bernhard Langer (Ger), Will Zalatoris, Joe Long (Eng, am)



5.12: Brian Harman, Ian Poulter (Eng), Brendon Todd

5.24: Charl Schwartzel (RSA), Si Woo Kim (Kor), Corey Conners (Can)

5.36: Danny Willett (Eng), Joaquin Niemann (Chl), Kevin Kisner

5.48: Jason Day (Aus), Matthew Wolff, Cameron Champ

6.0: Hideki Matsuyama (Jpn), Harris English, Abraham Ancer (Mex)

6.12: Bubba Watson, Brooks Koepka, Viktor Hovland (Nor)

6.24: Sergio Garcia (Esp), Webb Simpson, Christiaan Bezuidenhout (RSA)

6.36: Dustin Johnson, Lee Westwood (Eng), Tyler Strafaci (am)

6.48: Xander Schauffele, Jon Rahm (Esp), Rory McIlroy (N Irl)

7.0: Patrick Reed, Daniel Berger, Paul Casey (Eng)