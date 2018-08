Ireland improve at Carton House but USA look unbeatable

Ireland improved their position on the third day of the Espirito Santo Trophy run over the Montgomerie and O’Meara courses at Carton House.

The Irish team, playing for the second time on the heavily bunkered Montgomerie course moved into fourth position overall as the USA held their lead, the world number one, two and three amateur players holding off the Republic of Korea in second place and Japan in third with Ireland alone holding fourth place.

The Irish team of Olivia Mehaffey, Annabel Wilson and Paula Grant had fallen back on day two. But on what is perceived as the more difficult course they again showed their strength.

Mehaffey came home in an impressive two under par on a day when plus figures were common place, while Wilson, the 17-year-old schoolgirl from Lurgan, was level par for her round and Wilson one over.

The Americans again showed who were the favourites for this World Amateur Team Championships with the world number one Jennifer Kupcho shooting under par with a 71 and Kristen Gillman level for the day.

That came after the USA set a 36-hole scoring mark on day two of the championships, fuelled by matching bogey-free scores of eight under 65 from the top amateur Kupcho and Gillman on the O’Meara Course, which gave them a one-stroke lead over defending champion Republic of Korea coming into day three.

In the individual scoring Ireland’s Mehaffey holds fifth position on the leaderboard on four under. Two Americans Gillman on six under and Kipcho on 11 under occupy fourth and third with Ayean Cho from the Republic of Korea leading on 14 under and Japan’s Yuka Yasuda on 13 under in second place.

In the final round on Saturday Ireland will again play the O’Meara course hoping to raise themselves into the medal positions.

World Amateur Team Championships – Espirito Santo Trophy at Carton House

415 United States of America (Gillman 72, Vu 73, Kupcho 71)

420 Republic of Korea (Kwon 76, Hong 80, Cho 71)

421 Japan (Yoshida 76, Yasuda 72, Nishimura 74)

430 Ireland (Mehaffey 70, Grant 73, Wilson 72)

431 Germany (Harm 79, Hausmann 73, Henseleit 75)

431 Italy (Don 74, Paltrinieri 72, Nobilio 76)

431 People’s Republic of China (Du 79, Liu 75, Yin 77)

432 Austria (Bettel 76, Ruettimann 79, Spitz 73)

433 Mexico (Lopez 81, Ruiz Laphond 74, Fassi 71)

434 Denmark (Fredgaard 74, Nielsen 75, Hansen 73)

435 Switzerland (Valenzuela 71, Berger 72, Moosmann 74)

436 Canada (Ko 75, Lee 72, Szeryk 71)

436 Sweden (Kinhult 73, Wallin 76, Grant 74)

437 New Zealand (Alvarez 74, Garvey 72, Keh 77)

438 Australia (Kay 73, Kim 76, Hodgkins 83)

438 France (Roussin-Bouchard 68, Broze 73, Laisne 73)

438 Norway (Stormo 70, Forbrigd 74, Hjelle Grimstad 70)

438 Paraguay (Escauriza Stoeckl 75, Garcia Peralta 77, Servin 73)

438 Spain (Marfa Sans 73, Hualde Zuniga 76, Perez Sanmartin 76)

439 England (Fuller 73, Muse 76, Lamb 77)

439 South Africa (Telfer 73, Mistry 77, MacNab 72)

440 Netherlands (Bontan 76, Meekers 85, Weber 74)

442 Chinese Taipei (Lin 71, Lin 77, Huang 80)

442 Thailand (Boon-In 78, Piddon 78, Tatematsu 78)

444 India (Dagar 76, Dilawari 81, Sagoo 77)

444 Scotland (Jaffrey 81, McCook 82, McWilliam 74)

445 Belgium (Aveling 82, Louis 74, Van Dievoet 85)

445 Czech Republic (Ryskova 77, Vlasinova 72, Kouskova 75)

445 Dominican Republic (Corrie-Kuehn 88, Kim 75, Kuehn 73)

445 Malaysia (Shaari 77, Wong 70, Durisic 76)

446 Argentina (Anacona 80, Rossi 72, Simmermacher 72)

446 Puerto Rico (Rodriguez 74, Rivera 79, Pacheco Claudio 71)

447 Morocco (Laklalech 74, Rich 77, Belmati 74)

447 Venezuela (Raga 85, Gilly 75, De Antonio 76)

450 Colombia (Garces Escalante 77, Giraldo Roys 77, Serrano Silva 79)

450 Finland (Backman 74, Saksa 83, Riihijarvi WD)

452 Hong Kong, China (Cheung 79, Ho 80, Leung 83)

454 Iceland (Kristinsdottir 75, Traustadottir 83, Einarsdottir 76)

454 Portugal (Barroso Sa 80, Bessa 78, Gouveia 74)

455 Peru (Farah 73, Ballesteros 82, Fernandez-Davila 74)

455 Slovenia (Fric 75, Obersnel 76, Jecnik 76)

457 Guatemala (Echeverria 75, Mendizabal Riepele 85, Arenas 87)

459 Uruguay (Schmid 73, Marques 80, Garcia Austt Marques 78)

459 Wales (Morris 76, Ryan 77, O’Connor 79)

461 Slovakia (Heckova 78, Drocarova 75, Bolcikova 76)

462 Chile (Morgan 82, Matte 80, Villavicencio 79)

463 Poland (Polivchak 78, Gradecka 78, Zalewska 81)

465 Turkey (Ersoy 71, Bilgic 80, Timur 78)

466 Singapore (Chen 81, Ng 78, Tan 77)

470 Lithuania (Jarasunaite 81, Starkute 76)

476 Latvia (Gustafssone 77, Jucmane 79, Marksa 87)

477 Brazil (Grinberg 79, Lacaz Martins 79, de Araujo Caetano 81)

487 Guam (Tarpley WD, Vongjalorn 79, Peterson 83)

491 Bulgaria (Borisova 81, Simeonova 86, Skokanska 82)

493 Tunisia (Ladhari 85, Mansouri 85, Saki 76)

511 Ukraine (Rastvortseva 81, Horokhovska 86, Sapronova 100)

512 Lebanon (Assaf 96, Richani 80, Assaf 91)

Individual Standings

203 A Cho (KOR), 68M, 64O, 71M;

204 Y Yasuda (JPN), 65M, 67O, 72M;

206 J Kupcho (USA), 70M, 65O, 71M;

211 K Gillman (USA), 74M, 65O, 72M;

213 O Mehaffey (IRL), 70M, 73O, 70M;

214 L Vu (USA), 72M, 69O, 73M; M Fassi (MEX), 74O, 69M, 71M;

215 R Kay (AUS), 68M, 74O, 73M; A Valenzuela (SUI), 73M, 71O, 71M; T Piddon (THA), 70M, 67O, 78M; P Roussin-Bouchard (FRA), 72O, 75M, 68O;

216 C Louis (BEL), 73M, 69O, 74M; M Escauriza Stoeckl (PAR), 72M, 69O, 75M; T Lin (TPE), 74O, 71M, 71M;

217 A Wilson (IRL), 71M, 74O, 72M; J Lee (CAN), 76M, 69O, 72M; Y Nishimura (JPN), 71M, 72O, 74M; A Nobilio (ITA), 73M, 68O, 76M; M Du (CHN), 67O, 71M, 79M; S Hausmann (GER), 73O, 71M, 73M; E Henseleit (GER), 72O, 70M, 75M; P Echeverria (GUA), 73O, 69M, 75M; L Bettel (AUT), 69O, 72M, 76M; S McWilliam (SCO), 74O, 69M, 74M; R Kuehn (DOM), 71O, 73M, 73O;

218 M Hansen (DEN), 72M, 73O, 73M; A Garvey (NZL), 76M, 70O, 72M; F Kinhult (SWE), 74M, 71O, 73M; C Don (ITA), 70M, 74O, 74M; G Wong (MAS), 76M, 72O, 70O; C MacNab (RSA), 75O, 71M, 72M;

219 S Kwon (KOR), 74M, 69O, 76M; L Grant (SWE), 73M, 72O, 74M; E Spitz (AUT), 73O, 73M, 73M;

220 Y Yoshida (JPN), 71M, 73O, 76M; Z Bontan (NED), 72M, 72O, 76M; R Yin (CHN), 73O, 70M, 77M; E Hualde Zuniga (ESP), 77O, 67M, 76M;

221 S Nielsen (DEN), 75M, 71O, 75M; A Fuller (ENG), 74M, 74O, 73M; W Liu (CHN), 77O, 69M, 75M; K Telfer (RSA), 75O, 73M, 73M; A Backman (FIN), 75O, 72M, 74M; S Kouskova (CZE), 73O, 73M, 75O; R Hjelle Grimstad (NOR), 78O, 73M, 70O; V Pacheco Claudio (PUR), 75O, 75M, 71O;

222 P Grant (IRL), 74M, 75O, 73M;

222 K Fredgaard (DEN), 79M, 69O, 74M; S Sagoo (IND), 78M, 67O, 77M; M Szeryk (CAN), 80M, 71O, 71M; A Servin (PAR), 77M, 72O, 73M; E Paltrinieri (ITA), 76M, 74O, 72M; L Harm (GER), 70O, 73M, 79M; K Stormo (NOR), 77O, 75M, 70O; D Forbrigd (NOR), 73O, 75M, 74O; L Belmati (MAR), 72O, 76M, 74O;

223 Y Hong (KOR), 72M, 71O, 80M; S Garces Escalante (COL), 75M, 71O, 77M; E Moosmann (SUI), 74M, 75O, 74M; M Farah (PER), 75M, 75O, 73O; D Dagar (IND), 74M, 73O, 76M; N Ko (CAN), 78M, 70O, 75M; H Muse (ENG), 77M, 70O, 76M; S Lamb (ENG), 75M, 71O, 77M; P Marfa Sans (ESP), 80O, 70M, 73M; E Broze (FRA), 76O, 74M, 73O;

224 J Alvarez (NZL), 73M, 77O, 74M; D Weber (NED), 77M, 73O, 74M; J Ruettimann (AUT), 76O, 69M, 79M; C De Antonio (VEN), 72O, 76M, 76M;

225 Y Berger (SUI), 79M, 74O, 72M; W Keh (NZL), 75M, 73O, 77M; M Perez Sanmartin (ESP), 75O, 74M, 76M; A Laisne (FRA), 76O, 76M, 73O; M Ho (HKG), 74O, 71M, 80M; I Laklalech (MAR), 78O, 73M, 74O;

226 G Kim (AUS), 73M, 77O, 76M; I Fric (SLO), 81M, 70O, 75O; C Lopez (MEX), 73O, 72M, 81M; K Vlasinova (CZE), 77O, 77M, 72O;

227 M Simmermacher (ARG), 77M, 78O, 72O; R Tatematsu (THA), 77M, 72O, 78M; B Wallin (SWE), 80M, 71O, 76M; P Schmid (URU), 76M, 78O, 73O; A Ruiz Laphond (MEX), 79O, 74M, 74M; C Jaffrey (SCO), 74O, 72M, 81M; M Cheung (HKG), 70O, 78M, 79M; L Bessa (POR), 78O, 71M, 78O; G Starkute (LTU), 75O, 76M, 76O;

228 E Anacona (ARG), 75M, 73O, 80O; V Rossi (ARG), 79M, 77O, 72O; D Gradecka (POL), 76M, 74O, 78O; S Shaari (MAS), 78M, 73O, 77O; L Durisic (MAS), 78M, 74O, 76O; Y Kim (DOM), 77O, 76M, 75O; H Einarsdottir (ISL), 79O, 73M, 76O;

229 M Serrano Silva (COL), 79M, 71O, 79M; A Bolcikova (SVK), 77M, 76O, 76O; V Obersnel (SLO), 79M, 74O, 76O; N Boon-In (THA), 77M, 74O, 78M;

229 B Morris (WAL), 79M, 74O, 76O; Y Huang (TPE), 79O, 70M, 80M; H Ryskova (CZE), 77O, 75M, 77O; S Gouveia (POR), 81O, 74M, 74O; Y Rodriguez (PUR), 77O, 78M, 74O;

230 K Mistry (RSA), 79O, 74M, 77M; K Lin (TPE), 79O, 74M, 77M; J Rivera (PUR), 75O, 76M, 79O;

231 M Jucmane (LAT), 79M, 73O, 79O; N Villavicencio (CHI), 76M, 76O, 79O; R Meekers (NED), 75M, 71O, 85M;

232 K Hodgkins (AUS), 75M, 74O, 83M; K O’Connor (WAL), 78M, 75O, 79O; S Garcia Peralta (PAR), 83M, 72O, 77M; E Saksa (FIN), 76O, 73M, 83M; H McCook (SCO), 77O, 73M, 82M;

233 V Giraldo Roys (COL), 83M, 73O, 77M; R Dilawari (IND), 77M, 75O, 81M; C Aveling (BEL), 78M, 73O, 82M; A Matte (CHI), 80M, 73O, 80O; S Garcia Austt Marques (URU), 78M, 77O, 78O; S Barroso Sa (POR), 80O, 73M, 80O;

234 K Drocarova (SVK), 81M, 78O, 75O; J Fernandez-Davila (PER), 82M, 78O, 74O; S Ersoy (TUR), 83M, 80O, 71O; S Timur (TUR), 81M, 75O, 78O; S Tan (SGP), 79M, 78O, 77O; V Gilly (VEN), 84O, 75M, 75M; S Traustadottir (ISL), 76O, 75M, 83O;

235 N Heckova (SVK), 80M, 77O, 78O; L Jecnik (SLO), 83M, 76O, 76O; V Richani (LBN), 79O, 76M, 80O;

236 J Marques (URU), 79M, 77O, 80O; N Vongjalorn (GUM), 78O, 79M, 79O;

237 E Van Dievoet (BEL), 74M, 78O, 85M; S Morgan (CHI), 78M, 77O, 82O; L Grinberg (BRA), 74O, 84M, 79O;

238 C Chen (SGP), 82M, 75O, 81O; I Ng (SGP), 79M, 81O, 78O; G Saki (TUN), 84O, 78M, 76O; I Rich (MAR), 84O, 77M, 77O;

239 J Ryan (WAL), 81M, 81O, 77O; N Polivchak (POL), 87M, 74O, 78O; I Leung (HKG), 78O, 78M, 83M;

240 D Ballesteros (PER), 82M, 76O, 82O; V Mendizabal Riepele (GUA), 77O, 78M, 85M;

241 D Zalewska (POL), 83M, 77O, 81O; A Raga (VEN), 73O, 83M, 85M;

242 D Bilgic (TUR), 80M, 82O, 80O; L de Araujo Caetano (BRA), 80O, 81M, 81O;

243 S Jarasunaite (LTU), 80O, 82M, 81O;

244 M Borisova (BUL), 82O, 81M, 81O;

245 R Kristinsdottir (ISL), 85O, 85M, 75O;

248 K Gustafssone (LAT), 89M, 82O, 77O;

251 R Peterson (GUM), 84O, 84M, 83O; E Rastvortseva (UKR), 81O, 89M, 81O; M Lacaz Martins (BRA), 88O, 84M, 79O;

252 I Simeonova (BUL), 83O, 83M, 86O;

253 B Corrie-Kuehn (DOM), 82O, 83M, 88O;

254 S Skokanska (BUL), 90O, 82M, 82O;

256 A Marksa (LAT), 86M, 83O, 87O;

257 K Ladhari (TUN), 86O, 86M, 85O;

258 B Arenas (GUA), 83O, 88M, 87M;

260 D Horokhovska (UKR), 88O, 86M, 86O;

264 H Mansouri (TUN), 84O, 95M, 85O;

280 S Assaf (LBN), 89O, 100M, 91O;

293 V Sapronova (UKR), 98O, 95M, 100O; L Assaf (LBN), 100O, 97M, 96O;

WD K Riihijarvi (FIN), 73O, 74M, WDM; R Tarpley (GUM), 87O, 91M, WDO;