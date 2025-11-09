Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Snooker
Featuring winners of various tournaments since the 2024 edition, the Champion of Champions is held this week at the Leicester Arena in England. Sixteen players will take part, including reigning champion Mark Williams and Antrim’s Mark Allen. - Monday-Sunday, ITV
Basketball
The qualification campaign for Women’s Eurobasket 2027 begins this week to decide the 12 nations that will join the four tournament hosts – Belgium, Finland, Lithuania and Spain – in next June’s finals. Ireland’s group contains Luxembourg, Bosnia and Herzegovina, and Israel. - Wednesday & Saturday, TG4
Soccer
After two wins and a draw in the opening games of the 2027 Uefa European Under-21 qualifying competition, the Republic of Ireland sit behind Slovakia and England in Group D. This week, the young Irish men take on the back-to-back champions – who are led, of course, by Lee Carsley - in Birmingham. - Friday, RTÉ
MONDAY (Nov 10th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Steelers @ Chargers
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10pm Champion of Champions
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Cheltenham v Notts Co
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Nov 11th)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Wizards @ Pistons
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Eagles @ Packers
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10pm Champion of Champions
- SOCCER - RTÉ 2 - U-17 WC - 1.30pm Rep of Ireland v Paraguay
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 8pm St Pölten v Chelsea
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam
WEDNESDAY (Nov 12th)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Celtics @ 76ers, 4am Nuggets @ Kings
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10pm Champion of Champions
- BASKETBALL - TG4 - Women’s Eurobasket Qualifier - 5pm Ireland v Luxembourg
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 5.45pm Bayern Munich v Arsenal
- SOCCER - BBC Three & Disney Plus - Women’s CL - 8pm Man Utd v PSG
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam
THURSDAY (Nov 13th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm DP World Tour Championship
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10pm Champion of Champions
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-6pm - LPGA The Annika
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s WCQ - 5pm Armenia v Hungary
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm Bermuda Championship
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s WCQ - 7.45pm Rep of Ireland v Portugal
- SOCCER - UTV & Virgin Media Two - Men’s WCQ - 7.45pm England v Serbia
- GOLF - Sky Sports Golf, 9pm-11.30pm Charles Schwab Cup Championship
FRIDAY (Nov 14th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Jets @ Patriots
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm DP World Tour Championship
- RACING - Virgin Media One, 1pm-4pm Cheltenham
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-6pm - LPGA The Annika
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm Bermuda Championship
- SNOOKER - ITV4, 6.45pm-10pm Champion of Champions
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s SPL - 7.30pm Rangers v Celtic
- SOCCER - RTÉ 2 - U-21 Euro Qualifier - 7.45pm England v Rep of Ireland
- SOCCER - BBC 2 & Virgin Media Two - Men’s WCQ - 7.45pm Slovakia v N Ireland
- GOLF - Sky Sports Golf, 9pm-11.30pm Charles Schwab Cup Championship
SATURDAY (Nov 15th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm DP World Tour Championship
- RUGBY - TNT Sports 3 - Men’s international - 12.40pm Italy v South Africa
- RUGBY - TNT Sports 1 - Men’s international - 3.10pm England v New Zealand, 5.40pm Wales v Japan
- BADMINTON - TG4, 1pm-4pm Irish Open Finals
- RACING - Virgin Media One & UTV, 1pm-4pm Cheltenham
- SOCCER - BBC 1 - Women’s SL - 1.30pm Man City v Man Utd
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-7.30pm Bermuda Championship
- GAA - RTÉ 2 - Club SFC - 5.15pm Athy v Summerhill
- SOCCER - BBC 2 - Men’s WCQ - 5pm Liechtenstein v Wales
- SNOOKER - ITV4, 6.45pm-10pm Champion of Champions
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam
- BASKETBALL - TG4 - Women’s Eurobasket Qualifier - 7.25pm Ireland v Bosnia
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 7.30pm Gillingham v Crawley Town
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30pm-9.30pm - LPGA The Annika
- SOCCER – BBC 2 & Virgin Media Two - Men’s WCQ - 7.45pm Greece v Scotland
- RUGBY - RTÉ 2 & TNT Sports 1 - Men’s international - 8.10pm Ireland v Australia
- RUGBY - TNT Sports 2 - Men’s international - 8.10pm France v Fiji
- NBA - Sky Sports Mix - 10pm Grizzlies @ Cavaliers
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30pm-midnight Charles Schwab Cup Championship
SUNDAY (Nov 16th)
- UFC - TNT Sports 1 from 3am Jack Della Maddalena v Islam Makhachev
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-12.30pm DP World Tour Championship
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s SL - Noon Aston Villa v London City
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s SL - Noon Brighton v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Women’s SL - Noon Liverpool v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s SL - Noon West Ham v Everton, 2.30pm Tottenham v Arsenal
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Valencia
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10pm Champion of Champions
- GAA - TG4 from 12.45pm Club championships (TBA)
- DARTS - Sky Sports Plus, 1pm-5pm; Sky Sports Main Event, 7pm-9pm Grand Slam
- RACING - RTÉ 1, 1.10pm-3.30pm Navan
- NFL - Sky Sports NFL & Virgin Media Two - 2.30pm Commanders @ Dolphins
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s WCQ - 2pm Hungary v Rep of Ireland
- RUGBY - TNT Sports 1 - Men’s international - 3.10pm Scotland v Argentina
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-7pm Bermuda Championship
- SOCCER - Virgin Media Three - Men’s WCQ - 5pm Albania v England
- TENNIS - Sky Sports ME, 5pm-7pm - ATP Final from Turin
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-9pm - LPGA The Annika
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s WCQ - 7.45pm Italy v Norway
- GOLF - Sky Sports Golf, 9pm-11.30pm Charles Schwab Cup Championship
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Lions @ Eagles