Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Gymnastics
The European Men’s Artistic Gymnastics Championships will be held in Zagreb this week. Ireland will be represented in Croatia by Emma Slevin, Bláthnaid Higgins, Maeve McGuinness and 16-year-old Mimi Moloney. - Aug 19th-23rd, BBC & Eurovision Sport
Soccer
It’s back. The monster that is the English Premier League returns at the weekend. In the opening match of the new season, Arsenal kick-off their title defence on Friday at home to newly promoted Coventry City. - Aug 21st-May 30th, 2027, Sky Sports
Cycling
The three-week Vuelta a España will begin in Monaco on Saturday. All eyes will be on five-time Tour de France champion Tadej Pogacar, who is expected to achieve the rare feat of winning all three of cycling’s Grand Tours. - Aug 22nd-Sep 13th, TNT Sports
MONDAY (August 17th)
SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Cardiff v Wrexham
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TUESDAY (August 18th)
HOCKEY - RTÉ 2 - Women’s World Cup - 10am Ireland v New Zealand
CYCLING - TNT Sports 1, 1.30pm-4pm - Stage 1 Tour of Limousin
HOCKEY - RTÉ 2 - Men’s World Cup - 4pm Ireland v South Africa
SOCCER - Virgin Media Two, Premier Sports 1 & TNT Sports - 8pm Champions League Play-off
RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Hull KR v Warrington
WEDNESDAY (August 19th)
CRICKET - Sky Sports Cricket from 10am - Men’s 1st Test, D1 England v Pakistan
CYCLING - TNT Sports 1, 10.45am-3.45pm - Stage 1 Women: Tour of Britain
CYCLING - TNT Sports 4, 1.30pm-4pm - Stage 2 Tour of Limousin
RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-4.30pm York
SOCCER - RTÉ 2 & TNT Sports 1 - Champions League Play-off - 8pm Celtic v LASK
SOCCER - Virgin Media Two, Premier Sports 1 & TNT Sports - 8pm Champions League Play-off
THURSDAY (August 20th)
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 1st Test, D2 England v Pakistan
- CYCLING - TNT Sports 1, 12.15pm-2.45pm - Stage 2 Women: Tour of Britain
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Nexo Championship
- CYCLING - TNT Sports 4, 1.30pm-4pm - Stage 3 Tour of Limousin
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-4.30pm York
- HOCKEY - RTÉ 2 - Men’s World Cup - 4pm Ireland v Spain
- RACING - TG4, 5pm-8.30pm Killarney
- GOLF - Sky Sports Plus, 5.30pm-midnight BMW Championship
- HOCKEY - RTÉ 2 - Women’s World Cup - 7.30pm Ireland v Belgium
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Sheffield Wednesday v Bradford City
FRIDAY (August 21st)
- NFL - Sky Sports Mix - 1am Raiders @ Texans
- DARTS - ITV4, 10am-2pm - Wollongong World Series
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 1st Test, D3 England v Pakistan
- F1 - Sky Sports F1 from 11am - Practice & Qualifying Dutch Grand Prix
- CYCLING - TNT Sports 1, 11.30am-3pm - Stage 3 Women: Tour of Britain
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Nexo Championship
- CYCLING - TNT Sports 4, 1.30pm-4pm - Final stage Tour of Limousin
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-4.30pm York
- RACING - TG4, 5pm-8pm Killarney
- EQUESTRIAN - TNT Sports 3, 5pm-9.45pm - Aachen FEI World Championships
- GYMNASTICS - BBC 2, 5pm-7pm - Zagreb European Championships
- GOLF - Sky Sports Plus, 5.30pm-midnight BMW Championship
- ATHLETICS - BBC 2 & Virgin Media Three, 7pm-9pm - Lausanne The Athletissima
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Arsenal v Coventry City
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Sligo Rovers v Waterford
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Wigan v Wakefield
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leigh v Bradford
SATURDAY (August 22nd)
- F1 - Sky Sports F1 from 10am - Sprint & Qualifying Dutch Grand Prix
- DARTS - ITV4, 10am-2pm - Wollongong World Series
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 1st Test, D4 England v Pakistan
- CYCLING - TNT Sports 2, 12.15pm-3.30pm - Stage 4 Women: Tour of Britain
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5pm Nexo Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Hull City v Manchester Utd
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Lincoln City v Portsmouth
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Birmingham v Bristol City, 12.30pm Millwall v Norwich City
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.15pm-4.30pm York
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.45pm-7pm - Stage 1 Vuelta a España
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Nottingham Forest v Leeds Utd
- GYMNASTICS - BBC 2, 3pm-6pm - Zagreb European Championships
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm St Helens v Castleford
- SOCCER - TG4 - Women’s FAI Cup Semi-finals - 4pm Cork City v Shelbourne, 7.35pm Athlone Town v Galway Utd
- RUGBY - Sky Sports Action - 4.10pm South Africa v New Zealand
- GOLF - Sky Sports Plus, 5pm-11pm BMW Championship
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Brentford v Tottenham
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Dundee Utd v Dundee
- NFL - Sky Sports Mix - 6pm Ravens @ Vikings
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Genoa v Napoli
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Catalans Dragons v Hull FC
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8.30pm Espanyol v Real Madrid
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.35pm English League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (August 23rd)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Sacramento Anthony Hernandez v Gregory Rodrigues
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 1st Test, D5 England v Pakistan
- CYCLING - TNT Sports 1, 11am-3pm - Final stage Women: Tour of Britain
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon West Brom v Burnley
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm Nexo Championship
- GYMNASTICS - BBC 2, 12.45pm-4.10pm - Zagreb European Championships
- F1 - Sky Sports F1 from 12.30pm Dutch Grand Prix
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 2 Vuelta a España
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Brighton v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Manchester City v Bournemouth, 4.30pm Newcastle Utd v Liverpool
- GAA - TG4 from 2.15pm Club championships (TBA)
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm York v Leeds, 4pm Warrington v Huddersfield
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 4pm Atletico Madrid v Villarreal, 6.30pm Getafe v Racing de Santander, 8.30pm Elche v Barcelona
- ATHLETICS - BBC 2, 4.10pm-5pm Poland Kamila Skolimowska Memorial
- GOLF - Sky Sports Plus, 4.30pm-11pm BMW Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Torino v AC Milan
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 9pm-11pm - ATP Cincinnati Open Final
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.30pm Match of the Day
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 11.30pm-2am - WTA Cincinnati Open Final
- NFL - Sky Sports Action - 1am Seahawks @ Titans