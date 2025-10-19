Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Cycling
The 2025 UCI Track Cycling World Championships will be held this week at the Velódromo Peñalolén in Santiago, Chile. With 11 events each for men and women, Ireland will be sending a team of six riders (Lara Gillespie, Erin Creighton, Aoife and Caoimhe O’Brien, Fiona Mangan and Emma Jeffers). - Wednesday-Sunday, TNT Sports & BBC
Soccer
The Republic of Ireland women’s team take on Belgium in the first leg of the Uefa Nations League Promotion/Relegation Play-Off on Friday at the Aviva Stadium. The return leg will be on Tuesday (October 28th) with winner of the play-off securing promotion to League A, which also helps in the pursuit of qualification for the 2027 Fifa Women’s World Cup Finals. – Friday, RTE
Soccer
The last time Heart of Midlothian FC were champions of Scotland was at the end of the 1959/60 league season. We are familiar with a two-horse race in the Scottish Premiership, but this season it’s not the Old Firm dominating, but one side from Glasgow and one from Edinburgh – both unbeaten so far in the league. Hearts host Celtic at the weekend. A win for either side could prove pivotal. – Sunday, Sky Sports
MONDAY (Oct 20th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Falcons @ 49ers
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Sri Lanka v Bangladesh
- SNOOKER - TNT Sports 2, 1pm-5pm, 9pm-11pm Northern Ireland Open
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm West Ham v Brentford
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Oct 21st)
- NFL - Sky Sports NFL - Midnight Buccaneers @ Lions, 3am Texans @ Seahawks
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am S Africa v Pakistan
- SNOOKER - TNT Sports, 1pm-5pm, 7pm-11pm Northern Ireland Open
- SOCCER - TNT Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Barcelona v Olympiakos, 8pm Villarreal v Man City
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Kairat v Pafos
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v At Madrid
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Newcastle v Benfica
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Bristol City v Southampton
WEDNESDAY (Oct 22nd)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Rockets @ Thunder, 3am Warriors @ Lakers
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Australia v England
- SNOOKER - TNT Sports, 1pm-5pm Northern Ireland Open
- GYMNASTICS - BBC 2, 1pm-3.30pm World Artistic Championships
- SOCCER - Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Galatasaray v Bodø/Glimt, 8pm Real Madrid v Juventus
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 5.45pm Athletic Club v Qarabağ
- SOCCER - RTE 2, TNT Sports 1 & Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Eintracht Frankfurt v Liverpool
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Chelsea v Ajax
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Monaco v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Sheffield Wednesday v Middlesbrough
- CYCLING - TNT Sports 2, 10.30pm-0.45am UCI Track World Championship
THURSDAY (Oct 23rd)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-9am Genesis Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 3am-8am LPGA: International Crown
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am India v N Zealand
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-1pm Asia Pacific Amateur Championship
- SNOOKER - TNT Sports, 1pm-5pm, 7pm-11pm Northern Ireland Open
- GYMNASTICS - BBC 2, 1pm-3.30pm World Artistic Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.45pm-1am Bank of Utah Championship
- CYCLING - TNT Sports 2, 4pm-5pm, 10.30am-1am; BBC Red Button, 6.15pm-8.35pm, 9.20pm-1am UCI Track World Championship
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 5 - Conference League - 5.45pm Shkendija v Shelbourne, 8pm Shamrock Rovers v Celje
- SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm GA Eagles v Aston Villa
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Brann v Rangers
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 5.45pm AEK Athens v Aberdeen
- DARTS - ITV4, 6pm-10pm European Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Nottingham Forest v Porto
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Celtic v Sturm Graz
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 8pm Crystal Palace v AEK Larnaca
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Exeter v Plymouth
FRIDAY (Oct 24th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Vikings @ Chargers
- GOLF - Sky Sports Mix, 3am-8am LPGA: International Crown
- GOLF - Sky Sports Golf, 4am-9am Genesis Championship
- GYMNASTICS - BBC 2, 7.30am-12.30pm World Artistic Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-1pm Asia Pacific Amateur Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Sri Lanka vs Pakistan
- SNOOKER - TNT Sports, 11.45am-6pm, 6.45pm-10pm Northern Ireland Open
- RACING - UTV, 1pm-4pm Cheltenham & Doncaster
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.45pm-1am Bank of Utah Championship
- CYCLING - TNT Sports 3, 3.30pm-4.30pm, 7.45pm-1am; BBC Red Button, 3.50pm-7.30pm; BBC Three, 9pm-1am UCI Track World Championship
- DARTS - ITV4, 6pm-10pm European Championship
- SOCCER - RTE 2 - Women’s Nations League - 7pm Rep of Ireland v Belgium
- F1 - Sky Sports F1 from 7pm - Practice Mexico City Grand Prix
- SOCCER - Virgin Media Two from 7.30pm Airtricity League (TBA)
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Northampton v Saracens
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Glasgow v Bulls
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Leeds v West Ham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Preston v Sheffield Utd
SATURDAY (Oct 25th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30am-9am Genesis Championship
- GYMNASTICS - BBC 2, 7.45am-12.30pm World Artistic Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-noon Asia Pacific Amateur Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 10.30am Australia v S Africa
- DARTS - ITV4, 11.45am-4pm, 6pm-10pm European Championship
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Ipswich v West Brom
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 12.45pm Lions v Ulster
- SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm Northern Ireland Open
- RACING - UTV, 1pm-4.20pm Cheltenham, Doncaster & Newbury
- RUGBY LEAGUE - BBC 1 - 2.30pm England v Australia
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 3pm Sharks v Scarlets
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Chelsea v Sunderland
- RUGBY - TNT Sports 3 - English Premiership - 3.05pm Bath v Bristol, 5.30pm Leicester v Sale
- SOCCER - TNT Sports 1 from 5.15pm - Serie A - Joined Napoli v Inter Milan
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Leinster v Zebre
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 5.30pm Dragons v Ospreys, 7.45pm Cardiff v Edinburgh
- SOCCER - UTV - Women’s international - 5.30pm England v Brazil
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Borussia Dortmund v Cologne
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Man Utd v Brighton
- F1 - Sky Sports F1 from 6.15pm - Practice & Qualifying Mexico City Grand Prix
- UFC - TNT Sports Box Office from 7pm - Abu Dhabi Tom Aspinall v Ciryl Gane
- GAA - RTE 2 – Dublin SHC Final - 7.15 Lucan Sarsfields v Na Fianna
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Connacht
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Brentford v Liverpool
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30pm-0.30am Bank of Utah Championship
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.35pm Match of the Day
SUNDAY (Oct 26th)
- GOLF - Sky Sports Plus, 0.30am-2.30am, 4am-8am LPGA: International Crown
- GOLF Sky Sports Golf, 2.30am-7.30am Genesis Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s World Cup - 5.30am England v New Zealand, 9.30am India v Bangladesh
- MOTOGP – TNT Sports 2, 6.15am-8.16am GP of Malaysia
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-1pm Asia Pacific Amateur Championship
- DARTS - ITV4, 11.45am-4pm, 6pm-10pm European Championship
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon Hearts v Celtic
- SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-4pm, 6.45pm-10pm Northern Ireland Open Final
- GAA - TG4 from 1.15pm Club championships (TBA)
- RACING - UTV, 1.15pm-3.45pm Aintree, Galway & Wincanton
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Arsenal v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Aston Villa v Man City, 4.30pm Everton v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Bournemouth v Nottingham Forest, 2pm Wolverhampton v Burnley
- SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Premiership - 2.30pm Aberdeen v Hibernian
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Real Madrid v Barcelona
- CYCLING - BBC 2, 4.30pm-7.15pm; BBC Three, 7.15pm-9pm UCI Track World Championship
- F1 - Sky Sports F1 from 6.30pm Mexico City Grand Prix
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Lazio v Juventus
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30pm-11.30pm Bank of Utah Championship
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.45pm Match of the Day 2
- NFL - Sky Sports NFL - 0.20am Packers @ Steelers