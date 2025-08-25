Music

Electric Picnic 2025: Stage times for all the main areas

Heading to Stradbally? Whether you want to see Chappell Roan, Sam Fender or Kneecap, here’s when and where they’re playing

Chappell Roan plays the main stage at 8pm on Friday at Electric Picnic, followed by Hozier at 10.30pm. Photograph: Tom Honan
Mon Aug 25 2025 - 11:00

FRIDAY

Electric Picnic 2025: Hozier. Photograph: Nick Bradshaw
Main Stage Friday

Electric Arena Friday

  • 10.45pm-midnight Barry Can’t Swim (live)
  • 9pm-10pm The Saw Doctors
  • 7.30pm-8.30pm The Academic
  • 6.30pm-7pm Luvcat

3Music Stage Friday

  • 10pm-11pm Confidence Man
  • 8.15pm-9.15pm Self Esteem
  • 7pm-7.45pm Suki Waterhouse
  • 6pm-6.30pm Alessi Rose

Terminus Friday

  • 10.30pm-midnight Azyr
  • 9pm-10.30pm Holy Priest
  • 7.30pm-9pm Mark Blair
  • 6.30pm-7.30pm Kirk

SATURDAY

Electric Picnic 2025: Sam Fender. Photograph: Niall Lea
Main Stage Saturday

Electric Arena Saturday

  • 11.30pm-12.30am The Coronas
  • 10pm-11pm Mark McCabe
  • 8.30pm- 9.15pm The 2 Johnnies
  • 7.15pm-8pm Tommy Cash
  • 5.45pm-6.30pm Maverick Sabre
  • 4.30pm-5.15pm KhakiKid
  • 3.15pm-4pm Just Mustard
  • 2.15pm-2.45pm Blair Davie

3Music Stage Saturday

  • 10.30pm-11.30pm Maribou State
  • 9pm-10pm Lord Huron
  • 7.30pm-8.30pm For Those I Love
  • 6.15pm-7pm Black Country, New Road
  • 4.45pm-5.45pm Joost
  • 3.30pm-4.15pm Hilltop Hoods
  • 2.30pm-3pm Nofun!

Comedy Arena Saturday

  • 8.15pm-9pm Jarlath Regan
  • 7.45pm-8.10pm Chris Kent
  • 7.15pm-7.40pm Kyla Cobbler
  • 6.50pm-7.15pm Andrew Maxwell
  • 6.30pm-6.50pm Aoife Dunne
  • 6pm-6.25pm Tony Cantwell
  • 5.35pm-6pm Rachel Galvo
  • 5.05pm-5.30pm Glen Wool
  • 4.35pm-5pm Peter Flanagan
  • 4.10pm-4.30pm Aideen McQueen
  • 3.30pm-4.05pm Dara Ó Briain
  • 3.10pm-3.25pm Emer Maguire
  • 2.50pm-3.10pm Ryan Carrick
  • 2.35pm-2.50pm Steve Spade
  • 2.25pm-2.35pm Darragh Bourke
  • 2pm-2.25pm Danny O’Brien
  • 1.45pm-2pm Karl Spain

Terminus Saturday

  • 11.30pm-1am Horsegiirl
  • 10pm-11.3pm Sim0ne
  • 8.30pm-10pm Pretty Girl
  • 7.30pm-8.30pm Juicy Romance
  • 6.30pm-7.30pm Puzzy Wrangler

SUNDAY

Electric Picnic 2025: Kings of Leon. Photograph: John Medina/Getty
Main Stage Sunday

  • 10.30pm-midnight Kings of Leon
  • 8.45pm-9.45pm Becky Hill
  • 7pm-8pm Kingfishr
  • 5.15pm-6.15pm David Gray
  • 3.30pm-4.30pm Noel and Mike Hogan (The Cranberries) with the RTÉ Orchestra
  • 1.30pm-2.30pm Timahoe Choir

Electric Arena Sunday

  • 10.30pm-midnight Ewan McVicar
  • 9pm-10pm The Kooks
  • 7.30pm-8.30pm Jazzy
  • 6pm-7pm King Kong Company
  • 4.30pm-5.30pm I’m Grand Mam
  • 3.15pm-4pm Biig Piig
  • 2.15pm-2.45pm Esmeralda Road

3Music Stage Sunday

  • 11pm-midnight Bell X1
  • 9.30pm-10.30pm Viagra Boys
  • 8pm-9pm Marc Rebillet
  • 6.45pm-7.30pm Montell Fish
  • 5.30pm-6.15 Orla Gartland
  • 4.15pm-5pm Arthur Hill
  • 3pm-3.45pm Mundy
  • 2pm-2.30pm Sunday (1994)

Comedy Arena Sunday

  • 8.15pm-9pm Foil Arms and Hog
  • 7.45pm-8.10pm Shane Todd
  • 7.20pm-7.45pm Gearóid Farrelly
  • 6.50pm-7.15pm Emma Doran
  • 6.20pm-6.45pm Vittorio Angelone
  • 5.55pm-6.20pm Katie Boyle
  • 5.25pm-5.50pm Shane Daniel Byrne
  • 5pm-5.25pm Michael Rice
  • 4.35pm-5pm Killian Sundermann
  • 4.05pm-4.30pm John Colleary
  • 3.40pm-4.05pm Eric Lalor
  • 3.25pm-3.40pm Bronagh Diamond
  • 3.05pm-3.25pm Bernard O’Shea
  • 2.50pm-3.05pm Síomha Hennessy
  • 2.30pm-2.50pm Eddie Mullarkey
  • 2.10pm-2.30pm Fiona Frawley
  • 1.50pm-2.10pm Martin Angolo
  • 1.40pm-1.50pm Karl Spain

Terminus Sunday

  • 9pm-10.30pm DJ Heartstring
  • 7.45pm-9pm Girls Don’t Sync
  • 6.30pm-7.45pm Tara Casey

