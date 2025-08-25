Electric Picnic 2025: Stage times for all the main areas

FRIDAY
Main Stage Friday
- 10.30pm-midnight Hozier
- 8pm-9.30pm Chappell Roan
- 6pm-7pm Conan Gray
Electric Arena Friday
- 10.45pm-midnight Barry Can’t Swim (live)
- 9pm-10pm The Saw Doctors
- 7.30pm-8.30pm The Academic
- 6.30pm-7pm Luvcat
3Music Stage Friday
- 10pm-11pm Confidence Man
- 8.15pm-9.15pm Self Esteem
- 7pm-7.45pm Suki Waterhouse
- 6pm-6.30pm Alessi Rose
Terminus Friday
- 10.30pm-midnight Azyr
- 9pm-10.30pm Holy Priest
- 7.30pm-9pm Mark Blair
- 6.30pm-7.30pm Kirk
SATURDAY
Main Stage Saturday
- 11.30pm-1am Fatboy Slim
- 9.30pm-11pm Sam Fender
- 7.45pm-8.45pm Nile Rodgers + Chic
- 6.30pm-7.15pm Inhaler
- 5pm-6pm Amble
- 3.30pm-4.30pm Kneecap
- 2.15pm-2.45pm Aaron Rowe
Electric Arena Saturday
- 11.30pm-12.30am The Coronas
- 10pm-11pm Mark McCabe
- 8.30pm- 9.15pm The 2 Johnnies
- 7.15pm-8pm Tommy Cash
- 5.45pm-6.30pm Maverick Sabre
- 4.30pm-5.15pm KhakiKid
- 3.15pm-4pm Just Mustard
- 2.15pm-2.45pm Blair Davie
3Music Stage Saturday
- 10.30pm-11.30pm Maribou State
- 9pm-10pm Lord Huron
- 7.30pm-8.30pm For Those I Love
- 6.15pm-7pm Black Country, New Road
- 4.45pm-5.45pm Joost
- 3.30pm-4.15pm Hilltop Hoods
- 2.30pm-3pm Nofun!
Comedy Arena Saturday
- 8.15pm-9pm Jarlath Regan
- 7.45pm-8.10pm Chris Kent
- 7.15pm-7.40pm Kyla Cobbler
- 6.50pm-7.15pm Andrew Maxwell
- 6.30pm-6.50pm Aoife Dunne
- 6pm-6.25pm Tony Cantwell
- 5.35pm-6pm Rachel Galvo
- 5.05pm-5.30pm Glen Wool
- 4.35pm-5pm Peter Flanagan
- 4.10pm-4.30pm Aideen McQueen
- 3.30pm-4.05pm Dara Ó Briain
- 3.10pm-3.25pm Emer Maguire
- 2.50pm-3.10pm Ryan Carrick
- 2.35pm-2.50pm Steve Spade
- 2.25pm-2.35pm Darragh Bourke
- 2pm-2.25pm Danny O’Brien
- 1.45pm-2pm Karl Spain
Terminus Saturday
- 11.30pm-1am Horsegiirl
- 10pm-11.3pm Sim0ne
- 8.30pm-10pm Pretty Girl
- 7.30pm-8.30pm Juicy Romance
- 6.30pm-7.30pm Puzzy Wrangler
SUNDAY
Main Stage Sunday
- 10.30pm-midnight Kings of Leon
- 8.45pm-9.45pm Becky Hill
- 7pm-8pm Kingfishr
- 5.15pm-6.15pm David Gray
- 3.30pm-4.30pm Noel and Mike Hogan (The Cranberries) with the RTÉ Orchestra
- 1.30pm-2.30pm Timahoe Choir
Electric Arena Sunday
- 10.30pm-midnight Ewan McVicar
- 9pm-10pm The Kooks
- 7.30pm-8.30pm Jazzy
- 6pm-7pm King Kong Company
- 4.30pm-5.30pm I’m Grand Mam
- 3.15pm-4pm Biig Piig
- 2.15pm-2.45pm Esmeralda Road
3Music Stage Sunday
- 11pm-midnight Bell X1
- 9.30pm-10.30pm Viagra Boys
- 8pm-9pm Marc Rebillet
- 6.45pm-7.30pm Montell Fish
- 5.30pm-6.15 Orla Gartland
- 4.15pm-5pm Arthur Hill
- 3pm-3.45pm Mundy
- 2pm-2.30pm Sunday (1994)
Comedy Arena Sunday
- 8.15pm-9pm Foil Arms and Hog
- 7.45pm-8.10pm Shane Todd
- 7.20pm-7.45pm Gearóid Farrelly
- 6.50pm-7.15pm Emma Doran
- 6.20pm-6.45pm Vittorio Angelone
- 5.55pm-6.20pm Katie Boyle
- 5.25pm-5.50pm Shane Daniel Byrne
- 5pm-5.25pm Michael Rice
- 4.35pm-5pm Killian Sundermann
- 4.05pm-4.30pm John Colleary
- 3.40pm-4.05pm Eric Lalor
- 3.25pm-3.40pm Bronagh Diamond
- 3.05pm-3.25pm Bernard O’Shea
- 2.50pm-3.05pm Síomha Hennessy
- 2.30pm-2.50pm Eddie Mullarkey
- 2.10pm-2.30pm Fiona Frawley
- 1.50pm-2.10pm Martin Angolo
- 1.40pm-1.50pm Karl Spain
Terminus Sunday
- 9pm-10.30pm DJ Heartstring
- 7.45pm-9pm Girls Don’t Sync
- 6.30pm-7.45pm Tara Casey
