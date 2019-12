Leaders Cork Con show their mettle with victory at Young Munster

There were three nailbiting one-point wins in Energia All-Ireland League Division 1A on Saturday, with leaders Cork Constitution hanging on to defeat Young Munster 16-15 at Tom Clifford Park.

Con survived a frantic final onslaught from the Cookies, which included a try from Luke Fitzgerald and a yellow card for Duncan Williams. Munsters outhalf Evan Cusack missed the tricky conversion and also sent a touchline penalty wide with the last kick of the game.

Cusack’s intercept try and a penalty had Young Munster 10-5 up at the break, in response to a Rob Jermyn score. Former Munster scrumhalf Williams injected pace to a Con attack for Niall Kenneally’s 51st-minute try, and additional penalties from Jack Crowley and replacement Gerry Hurley proved vital in the end.

Con are nine points clear of second-placed Garryowen who lost 25-24 at UCD. Leinster ‘A’ back rower Ronan Foley starred for the student with a hat-trick of tries, while final quarter tries from Peter Hastie and Tim Foley saw resurgent Lansdowne snatch a 15-14 victory at UCC.

Clontarf racked up an impressive seven tries in their 47-21 bonus-point triumph over Ballynahinch. Dylan Donnellan and Ivan Soroka bagged two for the front row union, with goal-kicking winger Sean Kearns finishing with 17 points.

Terenure College ended a three-match losing run thanks to a superb second half haul of 22 unanswered points. In powering past Dublin University on a 34-20 scoreline, ’Nure’s clutch of tries included a brace from centre Adam La Grue, and Sam Dardis’ fifth of the season.

Meanwhile, second-placed Old Wesley suffered their first defeat in Division 1B with a 17-5 loss at Malone. Callum Smith crossed twice for the Belfast side, a tally matched by fellow centre Ben Murphy in table-topping Highfield’s 19-10 victory over Munster rivals Shannon.

Banbridge produced a barnstorming five-try second half display to thump City of Armagh 43-18, with full-back Adam Doherty contributing 18 points. Hugo Conway’s sixth league try proved crucial as St Mary’s College edged out Old Belvedere 14-13.

ENERGIA ALL-IRELAND LEAGUE RESULTS:

CLONTARF 47 BALLYNAHINCH 21, Castle Avenue

Scorers: Clontarf: Tries: Dylan Donnellan, Tom Byrne, Michael Noone, Sean Kearns, Matt D’Arcy, Ivan Soroka, Jack Power; Cons: Sean Kearns 6

Ballynahinch: Tries: Ollie Loughead, Sean O’Hagan, Ross Adair; Cons: Sean O’Hagan 3

HT: Clontarf 19 Ballynahinch 7

CLONTARF: Jack Power; Seni Reilly Ashiru, Michael Brown, Matt D’Arcy, Sean Kearns; Gearoid Lyons, Andrew Feeney; Ivan Soroka, Dylan Donnellan, Royce Burke-Flynn, Johan van der Flier, Ben Reilly, Tom Byrne, Cathal O’Flynn, Michael Noone (capt).

Replacements: Tadgh McElroy, Charlie Ward, JP Phelan, Peter Hoy, Conor Kelly.

BALLYNAHINCH: Ross Adair; Paddy Wright, Robin Harte, Ryan Wilson, George Pringle; Sean O’Hagan, Rhys O’Donnell; Ben Cullen, Zack McCall, Harry McCormick, James Simpson, John Donnan (capt), Tom Martin, Bradley Luney, Callum Irvine.

Replacements: David Cooper, Nacho Cladera Crespo, Ollie Loughead, Ben McMullan, Greg Hutley.

TERENURE COLLEGE 34 DUBLIN UNIVERSITY 20, Lakelands Park

Scorers: Terenure College: Tries: Robbie Smyth, Niall O’Sullivan, Adam La Grue 2, Sam Dardis; Cons: Mark O’Neill 2, James Thornton; Pen: James Thornton Dublin University: Tries: Gavin Jones, Thomas Clarkson, Joe McCarthy; Con: James Fennelly; Pen: James Fennelly

HT: Terenure College 12 Dublin University 20

TERENURE COLLEGE: Sam Dardis; Jake Swaine, Adam La Grue, Caolan Dooley, Sam Coghlan Murray; Mark O’Neill, Tim Schmidt; Campbell Classen, Robbie Smyth, Liam Hyland, Peter Claffey, Michael Melia (capt), Stephen Caffrey, Niall O’Sullivan, Eoin Joyce.

Replacements: Jack Henchy, Adam Tuite, Niall Lalor, James Thornton, Robbie Deegan.

DUBLIN UNIVERSITY: Colm Hogan; Liam McMahon, Luis Faria, James Hickey (capt), Ronan Quinn; James Fennelly, Tomas Killeen; Bart Vermeulen, Donnacha Mescal, Thomas Clarkson, Reuben Pim, Joe McCarthy, Alan Francis, Max Kearney, Anthony Ryan.

Replacements: Mark Nicholson, Aziz Naser, Paddy Nulty, Alex Soroka, Louis O’Reilly.

UCC 14 LANSDOWNE 15, the Mardyke

Scorers: UCC: Try: Michael Clune; Pens: Eoin Monahan 3

Lansdowne: Tries: Peter Hastie, Tim Foley; Con: Peter Hastie; Pen: Peter Hastie

HT: UCC 5 Lansdowne 3

UCC: Eoin Monahan; Michael Clune, Louis Bruce, Murray Linn, Matt Bowen; James Taylor, Brian Slater; Shane O’Hanlon, Tadgh McCarthy, Bryan O’Connor, Cian Barry, Richard Thompson, Daire Feeney, Rory Suttor, Ryan Murphy (capt).

Replacements: Daniel O’Connor, Rob O’Donovan, Aiden Brien, Louis Kahn, Killian Coghlan.

LANSDOWNE: Tom Roche; Mark O’Keeffe, Conall Doherty, Barry Goulding, Cillian Redmond; Peter Hastie, Tim Murphy; Martin Mulhall, Conor Gleeson, Greg McGrath, Mark Flanagan, Jack Dwan (capt), Jack Dinneen, Jack O’Sullivan, Darragh Murphy.

Replacements: Adam Boland, Shane Moynihan, Matt Healy, Ross Barron, Tim Foley.

UCD 25 GARRYOWEN 24, Belfield Bowl

Scorers: UCD: Tries: Stephen McVeigh, Ronan Foley 3; Con: James Tarrant; Pen: James Tarrant

Garryowen: Tries: Pat O’Toole, Bryan Fitzgerald, Colm Quilligan, Tim Ferguson; Cons: Jamie Heuston 2

HT: UCD 8 Garryowen 19

UCD: David Ryan; Jack Ringrose, Gavin Mullin, Eoin Barr, Rob Keenan; James Tarrant, Nick Peters; Rory Mulvihill, Bobby Sheehan, Emmet Burns, Cian Prendergast, Jonny Guy (capt), Ronan Foley, Ben Murray, Stephen McVeigh.

Replacements: Richie Bergin, Sam Griffin, Sean O’Brien, Paddy Patterson, Luke Maloney.

GARRYOWEN: Jamie Heuston; Colm Quilligan, Bryan Fitzgerald, Paul Clancy, Tommy O’Hora; Dave McCarthy, Jack Stafford; Mark Donnelly, Pat O’Toole, Andy Keating, Paddy Kelly, Kevin Seymour (capt), Roy Whelan, Johnny Keane, Tim Ferguson.

Replacements: Liam Cronin, Corrie Barrett, Sean Rennison, Evan Maher, John Hurley.

YOUNG MUNSTER 15 CORK CONSTITUTION 16, Tom Clifford Park

Scorers: Young Munster: Tries: Evan Cusack, Luke Fitzgerald; Con: Evan Cusack; Pen: Evan Cusack Cork Constitution: Tries: Rob Jermyn, Niall Kenneally; Pens: Jack Crowley, Gerry Hurley

HT: Young Munster 10 Cork Constitution 5

YOUNG MUNSTER: Craig O’Hanlon; Luke Fitzgerald, Harry Fleming, Evan O’Gorman, Keelan Stephenson; Evan Cusack, Charlie O’Doherty; David Begley, Mark O’Mara, Conor Bartley, Sean Rigney, John Foley, Fintan Coleman, Conor Mitchell (capt), Jordan Stewart.

Replacements: Mike Doran, Paul Allen, Eoin O’Connor, Jason Kiely, Derek Corcoran.

CORK CONSTITUTION: Sean French; JJ O’Neill, Jack Costigan, Niall Kenneally (capt), Rob Jermyn; Jack Crowley, Duncan Williams; Gavin Duffy, Max Abbott, Dylan Murphy, Brian Hayes, Sean Duffy, Joe McSwiney, James Murphy, David Hyland.

Replacements: Luke Masters, John Sutton, Cathal O’Flaherty, Gerry Hurley, Michael Hand.

DIVISION 1B:

BANBRIDGE 43 CITY OF ARMAGH 18, Rifle Park

Scorers: Banbridge: Tries: Andrew Morrison, Adam Doherty, Stuart Cromie, John Porter, Peter Cromie, Michael Cromie; Cons: Adam Doherty 5; Pen: Adam Doherty City of Armagh: Tries: Andrew Willis, Shea O’Brien; Con: Cormac Fox; Pens: Cormac Fox 2

HT: Banbridge 10 City of Armagh 18

BANBRIDGE: Adam Doherty; John Porter, Andrew Morrison, Jonny Little, Hugo Harbinson; Josh Cromie, Jonny Stewart; Michael Cromie (capt), John Andrew, Stuart Cromie, Stevie Irvine, David O’Connor, Robin Sinton, Peter Cromie, Greg Jones.

Replacements: Ross Haughey, Reuben McCreery, Max Lyttle, Neil Kilpatrick, Jason Gribbon.

CITY OF ARMAGH: Shea O’Brien; Andrew Willis, Evin Crummie, Jonny Pollock, Josh Morton; Cormac Fox, Gerard Treanor; Eoin O’Hagan, Andrew Smyth, Philip Fletcher, Josh McKinley, Robert Whitten (capt), Nigel Simpson, Barry Finn, Neil Faloon.

Replacements: Jonny Morton, Paul Mullen, JJ Scheepers, Oli Millar, Mervyn Brown.

HIGHFIELD 19 SHANNON 10, Woodleigh Park

Scorers: Highfield: Tries: Miah Cronin, Ben Murphy 2; Cons: Shane O’Riordan 2

Shannon: Try: Jamie McGarry; Con: John Bateman; Pen: John Bateman

HT: Highfield 14 Shannon 0

HIGHFIELD: Luke Kingston; Colin O’Neill, Dave O’Sullivan, Ben Murphy, Paul Stack; Shane O’Riordan, Chris Bannon; Michael Dillane, Dan Healy, Paddy Ryan, Dave O’Connell, Fintan O’Sullivan (capt), Eddie Earle, Jack Duffy, Miah Cronin.

Replacements: Michael Shinkwin, Tim Ryan, Jack Breen, Sean Garrett, Brian O’Hea.

SHANNON: Jamie McGarry; Eathon Moloney, Pa Ryan, Daragh Oxley, Ikem Ugwueru; John Bateman, Aran Hehir; Mark O’Driscoll, Adam Moloney, Luke Rigney, Sean McCarthy, Ronan Coffey, Alan Fitzgerald, Kelvin Brown, Lee Nicholas (capt).

Replacements: Emmet O’Callaghan, Jordan Prenderville, Charlie Carmody, Will Leonard, Keith Kavanagh.

MALONE 17 OLD WESLEY 5, Gibson Park

Scorers: Malone: Tries: Callum Smith 2; Cons: Jack Milligan 2; Pen: Jack Milligan Old Wesley: Try: David Poff

HT: Malone 10 Old Wesley 0

MALONE: Andy Bryans; Ben McCaughey, Angus Curtis, Callum Smith, Angus Kernohan; Jack Milligan, Connor Spence; Peter Cooper, Dan Kerr (capt), Ross Kane, Conor McMenamin, James McAllister, Claytan Milligan, Dave Cave, James Welling.

Replacements: Ben Halliday, Josh Davidson, Stuart Doddington, Matt Neil, Nathan Brown.

OLD WESLEY: Rory Stynes; Ed O’Keeffe, David Poff, James O’Donovan, Paul Harte; Tom Kiersey, Josh Miller; Harry Noonan, Ben Burns, Conor Maguire, JJ O’Dea, Iain McGann (capt), Conor Barry, Ian Condell, Paul Derham.

Replacements: Craig Telford, James Burton, Josh Pim, Craig Miller, Brendan Monaghan.

ST MARY’S COLLEGE 14 OLD BELVEDERE 13, Templeville Road

Scorers: St. Mary’s College: Try: Hugo Conway; Pens: Ruairi Shields 2, Mick O’Gara Old Belvedere: Tries: Jack Kelly, Ariel Robles; Pen: Tom Molony

HT: St. Mary’s College 6 Old Belvedere 8

ST. MARY’S COLLEGE: Mark Fogarty; Dave Fanagan, Myles Carey, Mick O’Gara, Ryan O’Loughlin; Ruairi Shields, Paddy O’Driscoll; Tom O’Reilly (capt), Richie Halpin, Michael McCormack, Liam Curran, Hugo Diepman, David Aspil, Cillian Dempsey, Nick McCarthy.

Replacements: Sean Healy, Niall McEniff, Jack Dilger, Ben Watson, Hugo Conway.

OLD BELVEDERE: Fergus Flood; Jack Keating, James McKeown, Tom Molony, Ariel Robles; Justin Leonard, Aaron Atkinson, James Bollard, Joe Horan, Adam Howard, Connor Owende, Dean Moore (capt), Jack Kelly, Cathal McGettigan, Colin Mallon.

Replacements: Ethan Baxter, Marcus Hanan, Michael Stapleton, Peter Stapleton, Dylan Simmons.

NAAS 12 NAVAN 15, Forenaughts (played on Friday)

Scorers: Naas: Tries: Niall Delahunt, Fionn Higgins; Con: Peter Osborne

Navan: Tries: Shane Faulkner, Colm Carpenter; Con: Colm O’Reilly; Pen: Colm O’Reilly

HT: Naas 5 Navan 8

NAAS: Niall Delahunt; Fionn Higgins, Ben Swindlehurst, James Hawkey, Matt Stapleton; Bryan Croke, Peter Osborne; Conor Doyle, Graham Reynolds, Adam Coyle, Paul Monahan, David Benn, Eoin Walsh, Ryan Casey, Paulie Tolofua (capt).

Replacements: Conor McCormack, Jack Barry, Tom Brady, Craig Adams, Gary Kavanagh.

NAVAN: Ray Moloney; Evan Dixon, Chris Ebeling, Kyle Dixon, Ben McEntagart; Colm O’Reilly, Ruairidh Swan; Niall Farrelly, Shane Faulkner, Eoin King, Darragh Magee, Conor Hand, Colm Carpenter, James O’Neill, Conor Ryan (capt).

Replacements: Brian McGovern, Leigh Jackson, Ronan Meegan, Riaan van der Vyver, Christian Byrne.

DIVISION 2A:

Cashel 17 UL Bohemians 12, Spafield

Dolphin 17 MU Barnhall 24, Irish Independent Park Old Crescent 11 Buccaneers 8, Rosbrien Queen’s University 29 Nenagh Ormond 21, Dub Lane Rainey Old Boys 21 Ballymena 0, Hatrick Park

DIVISION 2B:

Sligo 19 Ballina 13, Hamilton Park

Belfast Harlequins 47 Dungannon 10, Deramore Park Galway Corinthians 17 Malahide 31, Corinthian Park Greystones 27 Blackrock College 25, Dr Hickey Park Wanderers 40 Galwegians 12, Merrion Road

DIVISION 2C:

Bruff 6 Tullamore 13, Kilballyowen Park

Enniscorthy 34 Bangor 7, Alcast Park

Midleton 18 City of Derry 3, Towns Park

Omagh 12 Sunday’s Well 12, Thomas Mellon Playing Fields Skerries 21 Clonmel 10, Holmpatrick

Energia All-Ireland Junior cup semi-finals:

Kilfeacle & District 27 Ashbourne 22, Morrissey Park Crosshaven 14 Dromore 24, Myrtleville Cross