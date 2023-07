The Open tee times: Rory McIlroy grouped alongside Jon Rahm and Justin Rose

Rory McIlroy tees off the eighth hole during a practice round ahead of the British Open at the Royal Liverpool. Photograph: Richard Sellers/PA Wire

Rory McIlroy will start his British Open bid playing alongside European Ryder Cup team-mates Jon Rahm and Justin Rose in the first two rounds at Hoylake.

The trio will begin their opening round at 2.59pm on Thursday as world number two McIlroy looks to claim his fifth Major title at the course where he won the Open in 2014.

Rahm, the world number three, is aiming to become the first Spaniard to lift the Claret Jug since Seve Ballesteros in 1988.

Laytown & Bettystown amateur Alex Maguire will be the first Irish golfer in action at Royal Liverpool, when he tees off alongside former Masters champion Charl Schwartzel from South Africa and Japan’s Rikuya Hoshino at 7.08am.

Former Open champion Darren Clarke is also out early, teeing off at 7.41am alongside Belgium’s Thomas Pieters and Victor Perez of France.

Two-time champion Pádraig Harrington will have familiar company in Waterford’s Séamus Power, the Irish pair joined by American Talor Gooch for a 9.14am tee-time.

Shane Lowry plays with Scottish Open runner-up Robert MacIntyre and American star Rickie Fowler, teeing off at 10.09am.

Australian Cameron Smith begins his title defence at 9.58am in the company of US Open champion Wyndham Clark and Olympic gold medallist Xander Schauffele.

American world number one Scottie Scheffler is also among the early starters in a group with England’s Tommy Fleetwood and Australian Adam Scott at 9.47am.

Royal Liverpool member Matthew Jordan, who came through qualifying to earn a place in the 156-man field, will hit the opening tee shot of the 151st British Open at 6.35am.

Tee-times (British and Irish unless stated; all from first tee; (a) denotes amateurs)

06:35 Branden Grace (Rsa), Matthew Jordan, Richie Ramsay

06:46 Russell Henley (USA), Jazz Janewattananond (Tha), Graeme Robertson

06:57 Ryan Fox (Nzl), Lucas Herbert (Aus), Byeong-Hun An (Kor)

07:08 Rikuya Hoshino (Jpn), (a) Alex Maguire, Charl Schwartzel (Rsa)

07:19 Hiroshi Iwata (Jpn), Pablo Larrazabal (Spa), Adrian Meronk (Pol)

07:30 (a) Jose Luis Ballester (Spa), Patrick Reed (USA), Connor Syme

07:41 Darren Clarke, Victor Perez (Fra), Thomas Pieters (Bel)

07:52 (a) Christo Lamprecht (Rsa), Joost Luiten (Ned), Louis Oosthuizen (Rsa)

08:03 Stewart Cink (USA), Trey Mullinax (USA), JT Poston (USA)

08:14 Harris English (USA), Andrew Putnam (USA), Henrik Stenson (Swe)

08:25 Thorbjoern Olesen (Den), Jordan Smith, Scott Stallings (USA)

08:36 Ernie Els (Rsa), Takumi Kanaya (Jpn), Kurt Kitayama (USA)

08:47 Sam Burns (USA), Chris Kirk (USA), Sepp Straka (Aut)

09:03 Jason Day (Aus), Matthew Fitzpatrick, Jordan Spieth (USA)

09:14 Talor Gooch (USA), Pádraig Harrington, Séamus Power

09:25 Kyoung-Hoon Lee (Kor), Davis Riley (USA), Taiga Semikawa (Jpn)

09:36 Patrick Cantlay (USA), Brooks Koepka (USA), Hideki Matsuyama (Jpn)

09:47 Tommy Fleetwood, Scottie Scheffler (USA), Adam Scott (Aus)

09:58 Wyndham Clark (USA), Xander Schauffele (USA), Cameron Smith (Aus)

10:09 Rickie Fowler (USA), Shane Lowry, Robert MacIntyre

10:20 Bryson DeChambeau (USA), Si-Woo Kim (Kor), Cameron Young (USA)

10:31 Bio Kim (Kor), Kazuki Yasumori (Jpn), Nicolai Hoejgaard (Den)

10:42 Haydn Barron (Aus), Daniel Bradbury, Oliver Farr

10:53 (a) Tiger Christensen (Ger), Martin Rohwer (Rsa), Marcel Siem (Ger)

11:04 Richard Bland, Lee Hodges (USA), Antoine Rozner (Fra)

11:15 Laurie Canter, Yannik Paul (Ger), Sami Valimaki (Fin)

11:36 Alex Fitzpatrick, Rasmus Hoejgaard (Den), Matthew Southgate

11:47 Daniel Hillier (Nzl), Kensei Hirata (Jpn), Kyung-Nam Kang (Kor)

11:58 Kazuki Higa (Jpn), Michael Kim (USA), Callum Shinkwin

12:09 Kyle Barker (Rsa), Zack Fischer (USA), Taichi Kho (Hkg)

12:20 Romain Langasque (Fra), Travis Smyth (Aus), Brendon Todd (USA)

12:31 Alexander Bjoerk (Swe), Adrian Otaegui (Spa), Gary Woodland (USA)

12:42 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), (a) Harrison Crowe (Aus), Min-Woo Lee (Aus)

12:53 Corey Conners (Can), Billy Horschel (USA), Alexander Noren (Swe)

13:04 Abraham Ancer (Mex), Tom Hoge (USA), Joo-Hyung Kim (Kor)

13:15 Zach Johnson (USA), David Micheluzzi (Aus), Matt Wallace

13:26 Emiliano Grillo (Arg), Dustin Johnson (USA), Sahith Theegala (USA)

13:37 (a) Mateo Fernandez (Arg), Denny McCarthy (USA), Francesco Molinari (Ita)

13:48 Thomas Detry (Bel), Brian Harman (USA), Thriston Lawrence (Rsa)

14:04 John Daly (USA), Taylor Moore (USA), Danny Willett

14:15 Ben Griffin (USA), Ockie Strydom (Rsa), David Lingmerth (Swe)

14:26 Adria Arnaus (Spa), Ewen Ferguson, Keita Nakajima (Jpn)

14:37 Keegan Bradley (USA), Sung-Jae Im (Kor), Joaquin Niemann (Chi)

14:48 Tony Finau (USA), Viktor Hovland (Nor), Justin Thomas (USA)

14:59 Rory McIlroy, Jon Rahm (Spa), Justin Rose

15:10 Tyrrell Hatton, Max Homa (USA), Collin Morikawa (USA)

15:21 Phil Mickelson (USA), Adam Schenk (USA), Nick Taylor (Can)

15:32 Alejandro Canizares (Spa), Ignacio Elvira (Spa), Marc Warren

15:43 Connor McKinney (Aus), Guido Migliozzi (Ita), Oliver Wilson

15:54 Kalle Samooja (Fin), Shubhankar Sharma (Ind), Gunner Wiebe (USA)

16:05 Jorge Campillo (Spa), Brandon Thompson, Michael Stewart

16:16 Seung-Su Han (USA), Hurly Long (Ger), Marco Penge

Second round tee-times

06:35 Alex Fitzpatrick, Rasmus Hoejgaard (Den), Matthew Southgate

06:46 Daniel Hillier (Nzl), Kensei Hirata (Jpn), Kyung-Nam Kang (Kor)

06:57 Kazuki Higa (Jpn), Michael Kim (USA), Callum Shinkwin

07:08 Kyle Barker (Rsa), Zack Fischer (USA), Taichi Kho (Hkg)

07:19 Romain Langasque (Fra), Travis Smyth (Aus), Brendon Todd (USA)

07:30 Alexander Bjoerk (Swe), Adrian Otaegui (Spa), Gary Woodland (USA)

07:41 Christiaan Bezuidenhout (Rsa), (a) Harrison Crowe (Aus), Min-Woo Lee (Aus)

07:52 Corey Conners (Can), Billy Horschel (USA), Alexander Noren (Swe)

08:03 Abraham Ancer (Mex), Tom Hoge (USA), Joo-Hyung Kim (Kor)

08:14 Zach Johnson (USA), David Micheluzzi (Aus), Matt Wallace

08:25 Emiliano Grillo (Arg), Dustin Johnson (USA), Sahith Theegala (USA)

08:36 (a) Mateo Fernandez (Arg), Denny McCarthy (USA), Francesco Molinari (Ita)

08:47 Thomas Detry (Bel), Brian Harman (USA), Thriston Lawrence (Rsa)

09:03 John Daly (USA), Taylor Moore (USA), Danny Willett

09:14 Ben Griffin (USA), Ockie Strydom (Rsa), David Lingmerth (Swe)

09:25 Adria Arnaus (Spa), Ewen Ferguson, Keita Nakajima (Jpn)

09:36 Keegan Bradley (USA), Sung-Jae Im (Kor), Joaquin Niemann (Chi)

09:47 Tony Finau (USA), Viktor Hovland (Nor), Justin Thomas (USA)

09:58 Rory McIlroy, Jon Rahm (Spa), Justin Rose

10:09 Tyrrell Hatton, Max Homa (USA), Collin Morikawa (USA)

10:20 Phil Mickelson (USA), Adam Schenk (USA), Nick Taylor (Can)

10:31 Alejandro Canizares (Spa), Ignacio Elvira (Spa), Marc Warren

10:42 Connor McKinney (Aus), Guido Migliozzi (Ita), Oliver Wilson

10:53 Kalle Samooja (Fin), Shubhankar Sharma (Ind), Gunner Wiebe (USA)

11:04 Jorge Campillo (Spa), Brandon Thompson, Michael Stewart

11:15 Seung-Su Han (USA), Hurly Long (Ger), Marco Penge

11:36 Branden Grace (Rsa), Matthew Jordan, Richie Ramsay

11:47 Russell Henley (USA), Jazz Janewattananond (Tha), Graeme Robertson

11:58 Ryan Fox (Nzl), Lucas Herbert (Aus), Byeong-Hun An (Kor)

12:09 Rikuya Hoshino (Jpn), (a) Alex Maguire, Charl Schwartzel (Rsa)

12:20 Hiroshi Iwata (Jpn), Pablo Larrazabal (Spa), Adrian Meronk (Pol)

12:31 (a) Jose Luis Ballester (Spa), Patrick Reed (USA), Connor Syme

12:42 Darren Clarke, Victor Perez (Fra), Thomas Pieters (Bel)

12:53 (a) Christo Lamprecht (Rsa), Joost Luiten (Ned), Louis Oosthuizen (Rsa)

13:04 Stewart Cink (USA), Trey Mullinax (USA), JT Poston (USA)

13:15 Harris English (USA), Andrew Putnam (USA), Henrik Stenson (Swe)

13:26 Thorbjoern Olesen (Den), Jordan Smith, Scott Stallings (USA)

13:37 Ernie Els (Rsa), Takumi Kanaya (Jpn), Kurt Kitayama (USA)

13:48 Sam Burns (USA), Chris Kirk (USA), Sepp Straka (Aut)

14:04 Jason Day (Aus), Matthew Fitzpatrick, Jordan Spieth (USA)

14:15 Talor Gooch (USA), Pádraig Harrington, Séamus Power

14:26 Kyoung-Hoon Lee (Kor), Davis Riley (USA), Taiga Semikawa (Jpn)

14:37 Patrick Cantlay (USA), Brooks Koepka (USA), Hideki Matsuyama (Jpn)

14:48 Tommy Fleetwood, Scottie Scheffler (USA), Adam Scott (Aus)

14:59 Wyndham Clark (USA), Xander Schauffele (USA), Cameron Smith (Aus)

15:10 Rickie Fowler (USA), Shane Lowry, Robert MacIntyre

15:21 Bryson DeChambeau (USA), Si-Woo Kim (Kor), Cameron Young (USA)

15:32 Bio Kim (Kor), Kazuki Yasumori (Jpn), Nicolai Hoejgaard (Den)

15:43 Haydn Barron (Aus), Daniel Bradbury, Oliver Farr

15:54 (a) Tiger Christensen (Ger), Martin Rohwer (Rsa), Marcel Siem (Ger)

16:05 Richard Bland, Lee Hodges (USA), Antoine Rozner (Fra)

16:16 Laurie Canter, Yannik Paul (Ger), Sami Valimaki (Fin)