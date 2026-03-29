Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Rowing
Known simply as The Boat Race, the annual contest between the best rowers from the universities of Oxford and Cambridge takes place at the weekend. Thousands of spectators will line the sides of the River Thames in London for the 80th women’s race and 171st men’s race. Note the new broadcaster, with BBC losing the tv rights. – Saturday, Channel 4
Soccer
The usual suspects are in the FA Cup quarter-finals at the weekend - Manchester City, Liverpool, Arsenal, etc. And Port Vale. Rooted to the bottom of League One, the Stoke-on-Trent based outfit are likely to be playing in the fourth tier of English football next season – but before that doom and gloom, their fans get to dream of a giant killing at Stamford Bridge against Chelsea. - Saturday, BBC 1 & TNT Sports
Hurling
Reigning league champions Cork come to a packed Gaelic Grounds on Sunday to meet 2023 league winners Limerick in this season’s decider. Both sides will be eager to lay down a marker ahead of the Munster championship which starts later in the month. - Sunday, TG4
MONDAY (March 30th)
- NBA - Sky Sports Action - 0.30am Knicks @ Thunder, 3am Warriors @ Nuggets
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s friendly - 7.45pm Germany v Ghana
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
- NBA - Sky Sports Action - 11pm 76ers @ Heat
TUESDAY (March 31st)
- NBA - Sky Sports Action - 2.30am Pistons @ Thunder
- SOCCER - RTÉ 2 & Virgin Media Two - World Cup Qualifier - 7.45pm Czech Republic v Denmark
- SOCCER – UTV - Men’s friendly - 7.45pm England v Japan
WEDNESDAY (April 1st)
- SOCCER - Premier Sports 1 - Men’s friendly - Midnight USA v Portugal
- NBA - Sky Sports Action - 1am Knicks @ Rockets, 4am Trail Blazers @ Clippers
- SOCCER - ITV4 - Men’s friendly - 1am Croatia v Brazil
- CYCLING - TNT Sports 1, 12.45pm-4.55pm - One-day races Across Flanders
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 5.45pm Bayern Munich v Man Utd
- SOCCER - BBC 2 & Disney Plus - Women’s CL - 8pm Chelsea v Arsenal
THURSDAY (April 2nd)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.15pm-midnight Texas Open
- SOCCER - Disney Plus - Women’s CL - 5.45pm Barcelona v Real Madrid, 8pm OL Lyonnes v Wolfsburg
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30pm-8.30pm Augusta National Women’s Amateur
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Manchester Premier League
- SOCCER - Sky Sports Plus - League 1 - 7.45pm Wigan v Leyton Orient
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Cambridge v Swindon
- GOLF - Sky Sports Mix, 11pm-3am - LPGA Aramco Championship
FRIDAY (April 3rd)
- RUGBY - Sky Sports Action - Super Rugby - 7.05am Crusaders v Fijian Drua
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Middlesbrough v Millwall
- SOCCER - Sky Sports Plus - League 1 - 12.30pm Doncaster v Mansfield
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 12.30pm Hull KR v Hull FC, 3pm St Helens v Wigan
- RACING - ITV4, 1.15pm-5pm Newcastle & Lingfield Park
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.15pm-midnight Texas Open
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 3pm Oxford v Hull
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 3pm West Brom v Wrexham
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30pm-8.30pm Augusta National Women’s Amateur
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Galway Utd v Derry City
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Coventry v Derby
- RUGBY - Premier Sports 1 - Challenge Cup - 8pm Connacht v Sharks
- RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 8pm Northampton v Castres
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Bradford v Leeds
- GOLF - Sky Sports Mix, 11pm-3am - LPGA Aramco Championship
SATURDAY (April 4th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 7.05am Chiefs v Waratahs, 9.35am Reds v Western Force
- RUGBY - Premier Sports 1 - Challenge Cup - 12.30pm Exeter v Munster
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 12.45pm Man City v Liverpool
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.15pm-4.15pm Musselburgh
- ROWING - Channel 4, 1.30pm-4.30pm The Boat Race
- RACING - TG4, 1.55pm-5.55pm Fairyhouse
- CYCLING - TNT Sports 2, 2.30pm-4.45pm GP Miguel Indurain
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 3pm Toulon v Stormers, 5.30pm Toulouse v Bristol
- RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 3pm Bath v Saracens, 5.30pm Glasgow v Bulls, 8pm Harlequins v Sale
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Huddersfield v York, 3pm Warrington v Leigh, 6pm Catalans v Toulouse
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.15pm-11pm Texas Open
- SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 5.15pm Chelsea v Port Vale, 8pm Southampton v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Stuttgart v Borussia Dortmund
- RUGBY - Premier Sports 1 - Challenge Cup - 8pm Ulster v Ospreys
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Atletico Madrid v Barcelona
- BOXING - BBC 2 from 8pm - Cardiff Lauren Price v Stephanie Pineiro Aquino
- GOLF - Sky Sports Mix, 10pm-2am - LPGA Aramco Championship
SUNDAY (April 5th)
- UFC - TNT Sports 2 from midnight - Las Vegas Renato Moicano v Chris Duncan
- CYCLING - TNT Sports 3, 8.30am-4.15pm Tour of Flanders
- TENNIS - Sky Sports Tennis, noon-2pm - ATP Bucharest Open Final
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 1pm Arsenal v Brighton
- GAA - TG4 - Hurling League Finals - 1.45pm D1B: Clare v Dublin, 4pm D1A: Limerick v Cork
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 2pm Livingston v Hearts, 4.30pm Dundee v Celtic
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 2.30pm Charlton v Liverpool
- RACING - RTÉ 2, 2.30pm-5.35pm Fairyhouse
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-5pm - ATP Marrakech Open Final
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 3pm Bordeaux Bègles v Leicester, 5.30pm Leinster v Edinburgh
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Castleford v Wakefield
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 4.30pm West Ham v Leeds
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-8pm Augusta National Women’s Amateur
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-8pm - WTA Bogota Open Final
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Texas Open
- BOXING - Sky Sports from 7pm - London Caroline Dubois v Terri Harper
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter v Roma
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 8pm-10pm - WTA Charleston Open Final
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-10.35pm League Sunday
- GOLF - Sky Sports Mix, 10pm-2am - LPGA Aramco Championship
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Lakers @ Mavericks