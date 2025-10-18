Leinster make two late changes as Jordan Larmour and Max Deegan come in to face Munster

Leinster have been forced into two late changes to their side for Saturday evening’s URC derby clash with Munster at Croke Park (5.15pm).
As a precaution, Tommy O’Brien (back) and Jack Conan (knee) have been ruled out, with Jordan Larmour and Max Deegan now starting and Jimmy O’Brien coming on to the bench.
Josh van der Flier will now captain the side for the second time, after leading Leinster to a 31-5 win over the Sharks as skipper last week.
LEINSTER (v Munster): Jamie Osborne; Jordan Larmour, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, James Lowe; Sam Prendergast, Jamison Gibson-Park; Paddy McCarthy, Rónan Kelleher, Tadhg Furlong; RG Snyman, James Ryan; Alex Soroka, Josh van der Flier (capt), Max Deegan.
Replacements: Dan Sheehan, Andrew Porter, Thomas Clarkson, Brian Deeny, Scott Penny, Fintan Gunne, Ciarán Frawley, Jimmy O’Brien.