Rugby

Leinster make two late changes as Jordan Larmour and Max Deegan come in to face Munster

Tommy O’Brien (back) and Jack Conan (knee) ruled out of game as a precaution

Jordan Larmour replaces the injured Tommy O'Brien on the Leinster right wing for the URC game against Munster at Croke Park. Photograph: Tom Maher/Inpho
Jordan Larmour replaces the injured Tommy O'Brien on the Leinster right wing for the URC game against Munster at Croke Park. Photograph: Tom Maher/Inpho
Sat Oct 18 2025 - 14:54

Leinster have been forced into two late changes to their side for Saturday evening’s URC derby clash with Munster at Croke Park (5.15pm).

As a precaution, Tommy O’Brien (back) and Jack Conan (knee) have been ruled out, with Jordan Larmour and Max Deegan now starting and Jimmy O’Brien coming on to the bench.

Josh van der Flier will now captain the side for the second time, after leading Leinster to a 31-5 win over the Sharks as skipper last week.

LEINSTER (v Munster): Jamie Osborne; Jordan Larmour, Garry Ringrose, Robbie Henshaw, James Lowe; Sam Prendergast, Jamison Gibson-Park; Paddy McCarthy, Rónan Kelleher, Tadhg Furlong; RG Snyman, James Ryan; Alex Soroka, Josh van der Flier (capt), Max Deegan.

READ MORE

The Counter Ruck: the rugby newsletter from The Irish Times

Live Leinster v Munster updates: Leinster make two late changes as Larmour and Deegan start

Munster must swing big to keep unbeaten streak rolling against Leinster

Andrew Porter: ‘I was lost, angry and missed my mum more than I thought was possible’

Replacements: Dan Sheehan, Andrew Porter, Thomas Clarkson, Brian Deeny, Scott Penny, Fintan Gunne, Ciarán Frawley, Jimmy O’Brien.

  • Join The Irish Times on WhatsApp and stay up to date

  • What’s making headlines in the rugby world? Listen to The Counter Ruck podcast with Nathan Johns

  • Sign up for The Counter Ruck rugby digest to read Gerry Thornley’s weekly view from the press box

The Counter Ruck

The Counter Ruck

Sign up to the Irish Times weekly rugby digest for the view from the press box with Gerry Thornley