Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, November 2nd – 8th)

Your guide to sport on television (November 2nd – 8th)
Your guide to sport on television (November 2nd – 8th)
Damian Cullen
Sun Nov 01 2026 - 17:016 MIN READ

Racing

One of the richest horse races in the world, the Melbourne Cup, takes place at Flemington Racecourse. - Tuesday, Virgin Media

Rugby League

Ireland and England meet in the Wheelchair Rugby League World Cup Finals in Wollongong, Australia. - Friday, Premier Sports

Soccer

In a massive day for both clubs, Derry City and Waterford will meet in the FAI Cup Final at the Aviva Stadium. - Sunday, RTÉ

MONDAY (Nov 2nd)

  • NFL - Sky Sports Action - 1.20am Eagles @ Commanders
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm International Championship
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Newcastle v Everton
  • GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights

TUESDAY (Nov 3rd)

  • NBA - Sky Sport Plus - Midnight Thunder @ Cavaliers
  • NFL - Sky Sports Action - 1.15am Bears @ Seahawks
  • RACING - Virgin Media One, 2.30am-4am Melbourne Cup
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm International Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Wheelchair World Cup - 7.30am England v USA
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Galatasaray v Stuttgart, 8pm Atletico Madrid v Bayern Munich
  • SOCCER - TNT Sports 4 & Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Shakhtar Donetsk v Sporting CP
  • SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Blackburn v Stoke, 7.45pm Charlton v Bolton, 7.45pm Derby v Norwich, 7.45pm Portsmouth v Swansea, 7.45pm Preston v Sheffield Utd, 7.45pm QPR v Burnley, 7.45pm Watford v Lincoln, 8pm Birmingham v Millwall
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Southampton
  • SOCCER - TNT Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 8pm Barcelona v Aston Villa
  • SOCCER - Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm Man Utd v Roma
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Villarreal v PSG

WEDNESDAY (Nov 4th)

  • SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm International Championship
  • SOCCER - TNT Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Fenerbahçe v Liverpool, 8pm Slavia Prague v Arsenal
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm AEK Athens v Real Madrid
  • SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Cardiff v West Ham, 7.45pm Wrexham v Middlesbrough
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Bristol City v Wolverhampton
  • SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Leipzig v Man City
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Borussia Dortmund v Real Betis

THURSDAY (Nov 5th)

  • NBA - Sky Sport Plus - Midnight 76ers @ Pistons
  • GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9am, 11.30am-2.30pm International Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm Abu Dhabi Championship
  • GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9.30am - LET China Championship
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Crystal Palace v Hoffenheim, 8pm Sunderland v Dinamo Zagreb
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Sparta Prague v Bournemouth; Conference League - 8pm Getafe v Brighton
  • SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 5.45pm Thun v Hearts; Europa League - 8pm Celtic v Beşiktaş
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 5.45pm AC Milan v Ferencváros, 8pm AZ Alkmaar v Juventus
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship

FRIDAY (Nov 6th)

  • NFL - Sky Sports Action - 1.15am Jaguars @ Ravens
  • GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
  • GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9.30am - LET China Championship
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9am, 11.30am-2.30pm International Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Wheelchair World Cup - 6am England v Ireland, 8.30am France v Australia
  • GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm Abu Dhabi Championship
  • RACING - ITV4, 1pm-4pm Aintree & Hexham
  • F1 - Sky Sports F1 from 3pm - Practice Sao Paulo Grand Prix
  • RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Northampton v Leicester
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Nations Championship - 7.45pm England A v Argentina XV
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Everton v Coventry
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Derby v Bolton
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
  • RUGBY - Virgin Media One & UTV - Nations Championship - 8.10pm Ireland v Argentina

SATURDAY (Nov 7th)

  • GOLF - Sky Sports Mix, 2.30am-6.30am - LPGA Japan Classic
  • GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9am - LET China Championship
  • SNOOKER - TNT Sports 3, 6am-9am, 11.30am-2.30pm International Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 – World Cup Semi-finals - 6.45am Women’s 1, 9.05am Men’s 1
  • GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm Abu Dhabi Championship
  • RUGBY - UTV & Virgin Media One - Nations Championship - 11.40am Italy v South Africa, 2.10pm Scotland v New Zealand, 4.40pm Wales v Japan, 8.10pm France v Fiji
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Leeds v Tottenham
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Wrexham v Wolverhampton
  • SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Bristol City v Norwich, 12.30pm Portsmouth v Stoke
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Chelsea v Everton
  • SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - 12.45pm Man City v West Ham Utd
  • RACING - ITV4, 1pm-4pm Wincanton, Aintree & Doncaster
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 1.30pm RC Vannes v Bordeaux Bègles
  • F1 - Sky Sports F1 from 2.15pm - Practice & Qualifying Sao Paulo Grand Prix
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Arsenal v Hull
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Nottingham Forest v Manchester City
  • SOCCER - BBC 2 & TNT Sports 1 - FA Cup - 5.30pm Altrincham v Notts County
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Aberdeen v Hibernian
  • BOXING - Sky Sports Mix from 7pm - London Chris Billam-Smith v Chev Clarke
  • GAA - RTÉ 2 - Ulster SFC - 7.15pm Gowna v Crossmaglen Rangers
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm St Mirren v Rangers
  • SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 8pm Peterborough Utd v Reading
  • SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Valencia v Real Madrid
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
  • SOCCER - ITV4, 9pm-10pm English League highlights
  • SOCCER - BBC 1, 10.55pm-0.05am Match of the Day

SUNDAY (Nov 8th)

  • UFC - TNT Sports 1 from 1am - Las Vegas Gabriel Bonfim v Sean Brady
  • GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
  • GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9am - LET China Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-12.30pm Abu Dhabi Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 – World Cup Semi-finals - 6.45am Women’s 2, 9.05am Men’s 2
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 8am-10am - WTA Hong Kong Open Final
  • CYCLING - TNT Sports 3, 8.30am-11am Singapore Criterium
  • SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - Noon Stafford Rangers v Grimsby, 3pm Wimborne v Crawley, 5.15pm Oldham v Sheffield Wednesday
  • SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - Noon Liverpool v Arsenal
  • SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Aston Villa v Man Utd, 2pm Tottenham v Brighton
  • GAA - TG4 from 1pm - 1.30pm Ulster SFC; 3.30pm SHC: Naas v Kilcormac-Killoughey
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 2pm-4pm - ATP Paris Masters Final
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Crystal Palace v Charlton
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Brighton v Brentford
  • SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Crystal Palace v Liverpool
  • SOCCER - Sky Sports Cricket - Premier League - 2pm Ipswich v Bournemouth
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Sunderland v Chelsea, 4.30pm Man Utd v Aston Villa
  • SOCCER - BBC 2 & TNT Sports 3 - FA Cup - 2.15pm Cray Wanderers v Stockport Co
  • NFL - Sky Sports Action - 2.30pm Bengals @ Falcons
  • SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup Final - 3pm Derry City v Waterford
  • RUGBY - UTV & Virgin Media One - Nations Championship - 3.10pm England v Australia
  • F1 - Sky Sports F1 from 3.30pm Sao Paulo Grand Prix
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 4pm-7.30pm - ATP Stockholm Open Final
  • MOTOGP - TNT Sports 2 from 4.15pm Grand Prix of Qatar
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 7.30pm-3am - WTA Indian Wells
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Fiorentina v Juventus
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
  • NFL - Virgin Media Three - 9.25pm Packers @ Patriots
  • SOCCER - BBC 1, 11.30pm-0.50am Match of the Day
  • NFL - Sky Sports Action - 1.20am Buccaneers @ Bears
  • BOXING - Sky Sports Plus from 1.30am - Arlington Elif Nur Turhan v Alycia Baumgardner

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Damian Cullen

Damian Cullen

Damian Cullen is Health & Family Editor of The Irish Times