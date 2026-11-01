Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Racing
One of the richest horse races in the world, the Melbourne Cup, takes place at Flemington Racecourse. - Tuesday, Virgin Media
Rugby League
Ireland and England meet in the Wheelchair Rugby League World Cup Finals in Wollongong, Australia. - Friday, Premier Sports
Soccer
In a massive day for both clubs, Derry City and Waterford will meet in the FAI Cup Final at the Aviva Stadium. - Sunday, RTÉ
MONDAY (Nov 2nd)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Eagles @ Commanders
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm International Championship
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Newcastle v Everton
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
TUESDAY (Nov 3rd)
- NBA - Sky Sport Plus - Midnight Thunder @ Cavaliers
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Bears @ Seahawks
- RACING - Virgin Media One, 2.30am-4am Melbourne Cup
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm International Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Wheelchair World Cup - 7.30am England v USA
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Galatasaray v Stuttgart, 8pm Atletico Madrid v Bayern Munich
- SOCCER - TNT Sports 4 & Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Shakhtar Donetsk v Sporting CP
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Blackburn v Stoke, 7.45pm Charlton v Bolton, 7.45pm Derby v Norwich, 7.45pm Portsmouth v Swansea, 7.45pm Preston v Sheffield Utd, 7.45pm QPR v Burnley, 7.45pm Watford v Lincoln, 8pm Birmingham v Millwall
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Southampton
- SOCCER - TNT Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 8pm Barcelona v Aston Villa
- SOCCER - Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm Man Utd v Roma
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Villarreal v PSG
WEDNESDAY (Nov 4th)
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm International Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Fenerbahçe v Liverpool, 8pm Slavia Prague v Arsenal
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm AEK Athens v Real Madrid
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Cardiff v West Ham, 7.45pm Wrexham v Middlesbrough
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Bristol City v Wolverhampton
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Leipzig v Man City
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Borussia Dortmund v Real Betis
THURSDAY (Nov 5th)
- NBA - Sky Sport Plus - Midnight 76ers @ Pistons
- GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9am, 11.30am-2.30pm International Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm Abu Dhabi Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9.30am - LET China Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Crystal Palace v Hoffenheim, 8pm Sunderland v Dinamo Zagreb
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Sparta Prague v Bournemouth; Conference League - 8pm Getafe v Brighton
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 5.45pm Thun v Hearts; Europa League - 8pm Celtic v Beşiktaş
- SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 5.45pm AC Milan v Ferencváros, 8pm AZ Alkmaar v Juventus
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
FRIDAY (Nov 6th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Jaguars @ Ravens
- GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
- GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9.30am - LET China Championship
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9am, 11.30am-2.30pm International Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Wheelchair World Cup - 6am England v Ireland, 8.30am France v Australia
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm Abu Dhabi Championship
- RACING - ITV4, 1pm-4pm Aintree & Hexham
- F1 - Sky Sports F1 from 3pm - Practice Sao Paulo Grand Prix
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 7.45pm Northampton v Leicester
- RUGBY - Premier Sports 2 - Nations Championship - 7.45pm England A v Argentina XV
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Everton v Coventry
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Derby v Bolton
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
- RUGBY - Virgin Media One & UTV - Nations Championship - 8.10pm Ireland v Argentina
SATURDAY (Nov 7th)
- GOLF - Sky Sports Mix, 2.30am-6.30am - LPGA Japan Classic
- GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9am - LET China Championship
- SNOOKER - TNT Sports 3, 6am-9am, 11.30am-2.30pm International Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 – World Cup Semi-finals - 6.45am Women’s 1, 9.05am Men’s 1
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-1pm Abu Dhabi Championship
- RUGBY - UTV & Virgin Media One - Nations Championship - 11.40am Italy v South Africa, 2.10pm Scotland v New Zealand, 4.40pm Wales v Japan, 8.10pm France v Fiji
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Leeds v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Wrexham v Wolverhampton
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Bristol City v Norwich, 12.30pm Portsmouth v Stoke
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Chelsea v Everton
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - 12.45pm Man City v West Ham Utd
- RACING - ITV4, 1pm-4pm Wincanton, Aintree & Doncaster
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 1.30pm RC Vannes v Bordeaux Bègles
- F1 - Sky Sports F1 from 2.15pm - Practice & Qualifying Sao Paulo Grand Prix
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Arsenal v Hull
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Nottingham Forest v Manchester City
- SOCCER - BBC 2 & TNT Sports 1 - FA Cup - 5.30pm Altrincham v Notts County
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Aberdeen v Hibernian
- BOXING - Sky Sports Mix from 7pm - London Chris Billam-Smith v Chev Clarke
- GAA - RTÉ 2 - Ulster SFC - 7.15pm Gowna v Crossmaglen Rangers
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm St Mirren v Rangers
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 8pm Peterborough Utd v Reading
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Valencia v Real Madrid
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
- SOCCER - ITV4, 9pm-10pm English League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.55pm-0.05am Match of the Day
SUNDAY (Nov 8th)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Las Vegas Gabriel Bonfim v Sean Brady
- GOLF - Sky Sports Mix, 2am-6am - LPGA Japan Classic
- GOLF - Sky Sports Mix, 6am-9am - LET China Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-12.30pm Abu Dhabi Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 – World Cup Semi-finals - 6.45am Women’s 2, 9.05am Men’s 2
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 8am-10am - WTA Hong Kong Open Final
- CYCLING - TNT Sports 3, 8.30am-11am Singapore Criterium
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - Noon Stafford Rangers v Grimsby, 3pm Wimborne v Crawley, 5.15pm Oldham v Sheffield Wednesday
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - Noon Liverpool v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Aston Villa v Man Utd, 2pm Tottenham v Brighton
- GAA - TG4 from 1pm - 1.30pm Ulster SFC; 3.30pm SHC: Naas v Kilcormac-Killoughey
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 2pm-4pm - ATP Paris Masters Final
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Crystal Palace v Charlton
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Brighton v Brentford
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Crystal Palace v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Cricket - Premier League - 2pm Ipswich v Bournemouth
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Sunderland v Chelsea, 4.30pm Man Utd v Aston Villa
- SOCCER - BBC 2 & TNT Sports 3 - FA Cup - 2.15pm Cray Wanderers v Stockport Co
- NFL - Sky Sports Action - 2.30pm Bengals @ Falcons
- SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup Final - 3pm Derry City v Waterford
- RUGBY - UTV & Virgin Media One - Nations Championship - 3.10pm England v Australia
- F1 - Sky Sports F1 from 3.30pm Sao Paulo Grand Prix
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 4pm-7.30pm - ATP Stockholm Open Final
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 4.15pm Grand Prix of Qatar
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 7.30pm-3am - WTA Indian Wells
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Fiorentina v Juventus
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm WWT Championship
- NFL - Virgin Media Three - 9.25pm Packers @ Patriots
- SOCCER - BBC 1, 11.30pm-0.50am Match of the Day
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Buccaneers @ Bears
- BOXING - Sky Sports Plus from 1.30am - Arlington Elif Nur Turhan v Alycia Baumgardner