Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Baseball
The best-of-seven “World Series” began at the weekend between American League champion Tampa Bay Rays and National League champion Milwaukee Brewers. - Oct 23rd-31st, TNT Sports
Rugby League
The men’s and women’s World Cup Finals are already underway and, this week, the Wheelchair World Cup - which includes an Irish team - also begins. - Oct 30th-Nov 13th, Premier Sports
Soccer
One of the great club derbies is the “Superclásico” between Buenos Aires rivals Boca Juniors and River Plate in the Argentine Primeira Division. - Sunday, Premier Sports
MONDAY (October 26th)
- NFL - Sky Sports Action - 0.20am Chiefs @ Seahawks
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Walsall v Salford City
TUESDAY (October 27th)
- BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G3) - Midnight Brewers @ Rays
- NFL - Sky Sports Action - 0.15am Cowboys @ Eagles
- NBA - Sky Sports Mix - 2am Warriors @ Nuggets
- SOCCER - Premier Sports 1 - German Cup - 7.45pm Borussia Dortmund v Werder Bremen
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Bradford v Peterborough
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 8pm Fleetwood v Arsenal
WEDNESDAY (October 28th)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Pistons @ Knicks, 3am Trail Blazers @ Lakers
- BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G4) - Midnight Brewers @ Rays
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 5.30pm AC Milan v Bologna, 7.45pm Monza v Napoli
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Bayern Munich v Real Madrid, 5.45pm Chelsea v Roma, 8pm Arsenal v Benfica
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.30pm Man City v Brighton, 7.45pm Bournemouth v Aston Villa, 7.45pm Fulham v Crystal Palace, 7.45pm Sunderland v Brentford
- SOCCER - Sky Sports Mix & UTV - League Cup - 8pm Liverpool v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Hearts v Rangers
THURSDAY (October 29th)
- BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G5) - Midnight Brewers @ Rays
- GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am LPGA Maybank Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9am Wistron Ladies Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 7.30am - Men’s one-day Sri Lanka v England
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Challenge Tour Grand Final
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Austria Wien v Juventus, 8pm HB Køge v Barcelona
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Everton v Newcastle
- SOCCER - Disney Plus & BBC 2 - Women’s Champions League - 8pm Man City v PSG
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open
FRIDAY (October 30th)
- NFL - Sky Sports Action - 0.15am Panthers @ Packers
- GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am LPGA Maybank Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Wheelchair World Cup - 2am Ireland v USA
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9am Wistron Ladies Open
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Women’s World Cup - 6.45am England v Papua New Guinea; Men’s World Cup - 9.05am England v Papua New Guinea
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Challenge Tour Grand Final
- F1 - Sky Sports F1 from 6pm - Practice Mexico City Grand Prix
- RACING - ITV4, 6.30pm-10pm Kentucky
- SOCCER - Virgin Media Two - 7.45pm League of Ireland (TBA)
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Bristol v Leicester
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 - URC - 7.45pm Connacht v Leinster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Glasgow v Lions
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Sheffield Utd v Wrexham
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open
SATURDAY (October 31st)
- BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G6) - Midnight Rays @ Brewers
- GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am LPGA Maybank Championship
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am; TNT Sports 2, 11.30am-3pm - Nanjing International Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9am Wistron Ladies Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 7.30am - Lahore Final of ODI Tri-Series
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Challenge Tour Grand Final
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Chelsea v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Stoke v Preston
- SOCCER - Sky Sports Plus - Championship - 12.30pm Lincoln v Birmingham, 12.30pm Norwich v Watford
- RACING - UTV & Virgin Media One, 12.45pm-4pm Wetherby, Ascot & Down Royal
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Everton v Man Utd
- RUGBY - Premier Sports 2 - URC - 12.45pm Stormers v Ulster, 3pm Benetton v Edinburgh, 5.30pm Dragons v Zebre, 7.45pm Ospreys v Cardiff
- RUGBY - TG4 YouTube & RugbyPass - Women’s international - 1pm South Africa v Ireland
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v Brighton
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3.05pm Bath v Sale, 5.30pm Northampton v Gloucester
- F1 - Sky Sports F1 from 5.15pm - Practice & Qualifying Mexico City Grand Prix
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Munster v Sharks
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Bayern Munich v Borussia Dortmund
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Tottenham v Crystal Palace, 8pm Aston Villa v Fulham
- GAA - RTÉ 2 - Ulster Club SFC - 6.15pm Clonduff v Edendork/Errigal Ciarán
- NBA - Sky Sports Mix - 7pm Trail Blazers @ Jazz
- SOCCER - BBC 2 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Inter Milan
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Barcelona v Alavés
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open
- RACING - ITV4 & Virgin Media Two, 8pm-10.45pm Kentucky
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.55pm Match of the Day
- SOCCER - ITV4, 10.45pm-0.15am English League highlights
SUNDAY (November 1st)
- UFC - TNT Sports 3 from midnight - Las Vegas Renato Moicano v Tom Nolan
- BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G7) - Midnight Rays @ Brewers
- GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-7.30am LPGA Maybank Championship
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3am-5am - WTA Pan Pacific Open Final
- GOLF - Sky Sports Mix, 5am-8am Wistron Ladies Open
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm - Nanjing International Championship
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 6.15am Grand Prix of Malaysia
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 8.30am-10.30am - WTA Guangzhou Open Final
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-3.30pm Challenge Tour Grand Final
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - Noon London City v Man City
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Arsenal v Aston Villa, 2pm Birmingham v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 1pm Falkirk v Celtic
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 1pm-2.30pm - ATP Vienna Open Final
- GAA - TG4 from 1.15pm Club championships (TBA)
- ATHLETICS - TNT Sports 2, 1.30pm-4.15pm New York Marathon
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Brighton v Crystal Palace, 2pm West Ham v Liverpool
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 2.30pm-4.30pm - ATP Swiss Indoors Final
- SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.30pm Charlton v Chelsea
- SOCCER - Premier Sports 1 - League Cup Semi-final - 3pm Hearts v Hibernian
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Racing de Santander v Real Madrid
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 4.30pm Liverpool v Arsenal
- SOCCER - Premier Sports 1 - Argentine Primeira Division - 6pm Boca Juniors v River Plate
- F1 - Sky Sports F1 from 6.30pm Mexico City Grand Prix
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v Napoli
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open
- SOCCER - BBC 1, 11.30pm-0.15am Match of the Day
- NFL - Sky Sports Action - 1.30am Eagles @ Commanders