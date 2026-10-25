Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, October 26th – November 1st)

Your guide to sport on television (October 26th – November 1st)
Your guide to sport on television (October 26th – November 1st)
Damian Cullen
Sun Oct 25 2026 - 17:016 MIN READ

Baseball

The best-of-seven “World Series” began at the weekend between American League champion Tampa Bay Rays and National League champion Milwaukee Brewers. - Oct 23rd-31st, TNT Sports

Rugby League

The men’s and women’s World Cup Finals are already underway and, this week, the Wheelchair World Cup - which includes an Irish team - also begins. - Oct 30th-Nov 13th, Premier Sports

Soccer

One of the great club derbies is the “Superclásico” between Buenos Aires rivals Boca Juniors and River Plate in the Argentine Primeira Division. - Sunday, Premier Sports

MONDAY (October 26th)

  • NFL - Sky Sports Action - 0.20am Chiefs @ Seahawks
  • GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
  • SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Walsall v Salford City

TUESDAY (October 27th)

  • BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G3) - Midnight Brewers @ Rays
  • NFL - Sky Sports Action - 0.15am Cowboys @ Eagles
  • NBA - Sky Sports Mix - 2am Warriors @ Nuggets
  • SOCCER - Premier Sports 1 - German Cup - 7.45pm Borussia Dortmund v Werder Bremen
  • SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Bradford v Peterborough
  • SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 8pm Fleetwood v Arsenal

WEDNESDAY (October 28th)

  • NBA - Sky Sports Plus - Midnight Pistons @ Knicks, 3am Trail Blazers @ Lakers
  • BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G4) - Midnight Brewers @ Rays
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 5.30pm AC Milan v Bologna, 7.45pm Monza v Napoli
  • SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Bayern Munich v Real Madrid, 5.45pm Chelsea v Roma, 8pm Arsenal v Benfica
  • SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.30pm Man City v Brighton, 7.45pm Bournemouth v Aston Villa, 7.45pm Fulham v Crystal Palace, 7.45pm Sunderland v Brentford
  • SOCCER - Sky Sports Mix & UTV - League Cup - 8pm Liverpool v Chelsea
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Hearts v Rangers

THURSDAY (October 29th)

  • BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G5) - Midnight Brewers @ Rays
  • GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am LPGA Maybank Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9am Wistron Ladies Open
  • CRICKET - Sky Sports Cricket from 7.30am - Men’s one-day Sri Lanka v England
  • GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Challenge Tour Grand Final
  • SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Austria Wien v Juventus, 8pm HB Køge v Barcelona
  • SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Everton v Newcastle
  • SOCCER - Disney Plus & BBC 2 - Women’s Champions League - 8pm Man City v PSG
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open

FRIDAY (October 30th)

  • NFL - Sky Sports Action - 0.15am Panthers @ Packers
  • GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am LPGA Maybank Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Wheelchair World Cup - 2am Ireland v USA
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9am Wistron Ladies Open
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Women’s World Cup - 6.45am England v Papua New Guinea; Men’s World Cup - 9.05am England v Papua New Guinea
  • GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Challenge Tour Grand Final
  • F1 - Sky Sports F1 from 6pm - Practice Mexico City Grand Prix
  • RACING - ITV4, 6.30pm-10pm Kentucky
  • SOCCER - Virgin Media Two - 7.45pm League of Ireland (TBA)
  • RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Bristol v Leicester
  • RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 - URC - 7.45pm Connacht v Leinster
  • RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Glasgow v Lions
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Sheffield Utd v Wrexham
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open

SATURDAY (October 31st)

  • BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G6) - Midnight Rays @ Brewers
  • GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am LPGA Maybank Championship
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am; TNT Sports 2, 11.30am-3pm - Nanjing International Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9am Wistron Ladies Open
  • CRICKET - Sky Sports Cricket from 7.30am - Lahore Final of ODI Tri-Series
  • GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm Challenge Tour Grand Final
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Chelsea v Man Utd
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Stoke v Preston
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Championship - 12.30pm Lincoln v Birmingham, 12.30pm Norwich v Watford
  • RACING - UTV & Virgin Media One, 12.45pm-4pm Wetherby, Ascot & Down Royal
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Everton v Man Utd
  • RUGBY - Premier Sports 2 - URC - 12.45pm Stormers v Ulster, 3pm Benetton v Edinburgh, 5.30pm Dragons v Zebre, 7.45pm Ospreys v Cardiff
  • RUGBY - TG4 YouTube & RugbyPass - Women’s international - 1pm South Africa v Ireland
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man City v Brighton
  • RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3.05pm Bath v Sale, 5.30pm Northampton v Gloucester
  • F1 - Sky Sports F1 from 5.15pm - Practice & Qualifying Mexico City Grand Prix
  • RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Munster v Sharks
  • SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Bayern Munich v Borussia Dortmund
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Tottenham v Crystal Palace, 8pm Aston Villa v Fulham
  • GAA - RTÉ 2 - Ulster Club SFC - 6.15pm Clonduff v Edendork/Errigal Ciarán
  • NBA - Sky Sports Mix - 7pm Trail Blazers @ Jazz
  • SOCCER - BBC 2 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Inter Milan
  • SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Barcelona v Alavés
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open
  • RACING - ITV4 & Virgin Media Two, 8pm-10.45pm Kentucky
  • SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.55pm Match of the Day
  • SOCCER - ITV4, 10.45pm-0.15am English League highlights

SUNDAY (November 1st)

  • UFC - TNT Sports 3 from midnight - Las Vegas Renato Moicano v Tom Nolan
  • BASEBALL - TNT Sports 1 - World Series (G7) - Midnight Rays @ Brewers
  • GOLF - Sky Sports Mix, 1am-4am Asia-Pacific Amateur Championship
  • GOLF - Sky Sports Golf, 2.30am-7.30am LPGA Maybank Championship
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 3am-5am - WTA Pan Pacific Open Final
  • GOLF - Sky Sports Mix, 5am-8am Wistron Ladies Open
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9.30am, 11.30am-3pm - Nanjing International Championship
  • MOTOGP - TNT Sports 2 from 6.15am Grand Prix of Malaysia
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 8.30am-10.30am - WTA Guangzhou Open Final
  • GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-3.30pm Challenge Tour Grand Final
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - Noon London City v Man City
  • SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Arsenal v Aston Villa, 2pm Birmingham v Tottenham
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 1pm Falkirk v Celtic
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 1pm-2.30pm - ATP Vienna Open Final
  • GAA - TG4 from 1.15pm Club championships (TBA)
  • ATHLETICS - TNT Sports 2, 1.30pm-4.15pm New York Marathon
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Brighton v Crystal Palace, 2pm West Ham v Liverpool
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 2.30pm-4.30pm - ATP Swiss Indoors Final
  • SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.30pm Charlton v Chelsea
  • SOCCER - Premier Sports 1 - League Cup Semi-final - 3pm Hearts v Hibernian
  • SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Racing de Santander v Real Madrid
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 4.30pm Liverpool v Arsenal
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Argentine Primeira Division - 6pm Boca Juniors v River Plate
  • F1 - Sky Sports F1 from 6.30pm Mexico City Grand Prix
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v Napoli
  • GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Mexico Open
  • SOCCER - BBC 1, 11.30pm-0.15am Match of the Day
  • NFL - Sky Sports Action - 1.30am Eagles @ Commanders

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Damian Cullen

Damian Cullen

Damian Cullen is Health & Family Editor of The Irish Times