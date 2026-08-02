Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Equestrian
The five-day Dublin Horseshow takes place this week, with three days of live television coverage on RTÉ, including the prestigious Nations Cup (Aga Khan Trophy). - Friday-Sunday, RTÉ
Boxing
Monaghan’s Aaron McKenna takes on Italy’s Etinosa Oliha for the vacant IBF world middleweight title at the weekend in the 3Arena, Dublin. – Saturday, Sky Sports
Camogie
The All-Ireland Junior (Armagh v Cavan), Intermediate (Antrim v Laois) and Senior (Cork v Galway) finals take place in Croke Park at the weekend. - Sunday, RTÉ
MONDAY (August 3rd)
- CYCLING - TNT Sports 3, 9.15am-3.45pm - Stage 1 Tour of Poland
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 3 Tour de France Femmes
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 7.30pm Celtic v Dundee
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
TUESDAY (August 4th)
- CYCLING - TNT Sports 3, noon-3.45pm - Stage 2 Tour of Poland
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 4 Tour de France Femmes
WEDNESDAY (August 5th)
- CYCLING - TNT Sports 3, 11am-3.45pm - Stage 3 Tour of Poland
- CYCLING - TNT Sports 1, 12.30pm-5.45pm - Stage 5 Tour de France Femmes
- SOCCER - Premier Sports 1 - Friendly - 7.30pm Arsenal v Real Betis
THURSDAY (August 6th)
- CYCLING - TNT Sports 3, 11am-3.45pm - Stage 4 Tour of Poland
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-6pm - LET London Championship
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 6 Tour de France Femmes
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Wyndham Championship
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm St Helens v Hull FC
FRIDAY (August 7th)
- CYCLING - TNT Sports 3, 10.15am-3.45pm - Stage 5 Tour of Poland
- EQUESTRIAN - RTÉ 2, 1.30pm-6.30pm Dublin Horseshow
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-6pm - LET London Championship
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.15pm-5.15pm - Stage 7 Tour de France Femmes
- SOCCER - Sky Sports Mix – International - 6pm Stormers v New Zealand
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Wyndham Championship
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Wolverhampton v Port Vale, 7.45pm Wycombe Wanderers v Stevenage
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Dundalk
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football - League Cup - 8pm Middlesbrough v Wrexham
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Wakefield v Leeds
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Castleford v Hull KR, 8pm Leigh v York
SATURDAY (August 8th)
- SNOOKER - TNT Sports 1, 7am-10.30am Chinese Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 11.45am-3.45pm - Stage 6 Tour of Poland
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-5pm - LET London Championship
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.10pm-5pm Ascot, Haydock & Newmarket
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 2pm QPR v Millwall, 3pm Cardiff v Swindon, 3pm Leicester v Northampton, 3pm Norwich v MK Dons, 3pm Preston NE v Huddersfield, 3pm Sheffield Wednesday v Bolton, 3pm Stoke City v Oldham, 3pm Swansea v Birmingham, 3pm West Ham Utd v Portsmouth
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 2pm Huddersfield v Catalans Dragons, 5.30pm Wigan v Toulouse, 6.30pm Bradford v Warrington
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 8 Tour de France Femmes
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11pm Wyndham Championship
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 5.30pm Colchester Utd v Southampton
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 5.30pm Rotherham Utd v West Brom
- EQUESTRIAN - RTÉ 2, 6pm-7.35pm Dublin Horseshow
- BOXING - Sky Sports Action from 7pm - Dublin Callum Walsh v Tyler Denny, Aaron McKenna v Etinosa Oliha
- UFC - TNT Sports 1 from 10pm - Las Vegas Mateusz Gamrot v Quillan Salkilld
SUNDAY (August 9th)
- BOXING - Sky Sports from 2am - Orlando Cherneka Johnson v Dina Thorslund
- SNOOKER - TNT Sports 1, 7am-10.30am Chinese Open
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Britain
- CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-3.45pm - Final stage Tour of Poland
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-5pm - LET London Championship
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 1.30pm Kilmarnock v Celtic
- EQUESTRIAN - RTÉ 1, 2.40pm-5.40pm Dublin Horseshow
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.45pm-7.15pm - Final stage Tour de France Femmes
- EQUESTRIAN - TNT Sports 3, 3.45pm-5.30pm - London Global Champions Tour
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 4pm Mansfield v Sheffield Utd
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11pm Wyndham Championship
- CAMOGIE - TG4, 7.15pm-8.45pm - Deferred All-Ireland senior final
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11pm The Sunday Game