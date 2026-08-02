Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, August 3rd – 9th)

Damian Cullen
Sun Aug 02 2026 - 17:014 MIN READ

Equestrian

The five-day Dublin Horseshow takes place this week, with three days of live television coverage on RTÉ, including the prestigious Nations Cup (Aga Khan Trophy). - Friday-Sunday, RTÉ

Boxing

Monaghan’s Aaron McKenna takes on Italy’s Etinosa Oliha for the vacant IBF world middleweight title at the weekend in the 3Arena, Dublin. – Saturday, Sky Sports

Camogie

The All-Ireland Junior (Armagh v Cavan), Intermediate (Antrim v Laois) and Senior (Cork v Galway) finals take place in Croke Park at the weekend. - Sunday, RTÉ

MONDAY (August 3rd)

  • CYCLING - TNT Sports 3, 9.15am-3.45pm - Stage 1 Tour of Poland
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 3 Tour de France Femmes
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 7.30pm Celtic v Dundee
  • GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights

TUESDAY (August 4th)

  • CYCLING - TNT Sports 3, noon-3.45pm - Stage 2 Tour of Poland
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 4 Tour de France Femmes

WEDNESDAY (August 5th)

  • CYCLING - TNT Sports 3, 11am-3.45pm - Stage 3 Tour of Poland
  • CYCLING - TNT Sports 1, 12.30pm-5.45pm - Stage 5 Tour de France Femmes
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Friendly - 7.30pm Arsenal v Real Betis

THURSDAY (August 6th)

  • CYCLING - TNT Sports 3, 11am-3.45pm - Stage 4 Tour of Poland
  • GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-6pm - LET London Championship
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 6 Tour de France Femmes
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Wyndham Championship
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm St Helens v Hull FC

FRIDAY (August 7th)

  • CYCLING - TNT Sports 3, 10.15am-3.45pm - Stage 5 Tour of Poland
  • EQUESTRIAN - RTÉ 2, 1.30pm-6.30pm Dublin Horseshow
  • GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-6pm - LET London Championship
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.15pm-5.15pm - Stage 7 Tour de France Femmes
  • SOCCER - Sky Sports Mix – International - 6pm Stormers v New Zealand
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Wyndham Championship
  • SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Wolverhampton v Port Vale, 7.45pm Wycombe Wanderers v Stevenage
  • SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Dundalk
  • SOCCER - UTV & Sky Sports Football - League Cup - 8pm Middlesbrough v Wrexham
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Wakefield v Leeds
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Castleford v Hull KR, 8pm Leigh v York

SATURDAY (August 8th)

  • SNOOKER - TNT Sports 1, 7am-10.30am Chinese Open
  • CYCLING - TNT Sports 3, 11.45am-3.45pm - Stage 6 Tour of Poland
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-5pm - LET London Championship
  • RACING - UTV & Virgin Media One, 1.10pm-5pm Ascot, Haydock & Newmarket
  • SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 2pm QPR v Millwall, 3pm Cardiff v Swindon, 3pm Leicester v Northampton, 3pm Norwich v MK Dons, 3pm Preston NE v Huddersfield, 3pm Sheffield Wednesday v Bolton, 3pm Stoke City v Oldham, 3pm Swansea v Birmingham, 3pm West Ham Utd v Portsmouth
  • RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 2pm Huddersfield v Catalans Dragons, 5.30pm Wigan v Toulouse, 6.30pm Bradford v Warrington
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.45pm - Stage 8 Tour de France Femmes
  • GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11pm Wyndham Championship
  • SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 5.30pm Colchester Utd v Southampton
  • SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 5.30pm Rotherham Utd v West Brom
  • EQUESTRIAN - RTÉ 2, 6pm-7.35pm Dublin Horseshow
  • BOXING - Sky Sports Action from 7pm - Dublin Callum Walsh v Tyler Denny, Aaron McKenna v Etinosa Oliha
  • UFC - TNT Sports 1 from 10pm - Las Vegas Mateusz Gamrot v Quillan Salkilld

SUNDAY (August 9th)

  • BOXING - Sky Sports from 2am - Orlando Cherneka Johnson v Dina Thorslund
  • SNOOKER - TNT Sports 1, 7am-10.30am Chinese Open
  • MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Britain
  • CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-3.45pm - Final stage Tour of Poland
  • GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-5pm - LET London Championship
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 1.30pm Kilmarnock v Celtic
  • EQUESTRIAN - RTÉ 1, 2.40pm-5.40pm Dublin Horseshow
  • CYCLING - TNT Sports 1, 2.45pm-7.15pm - Final stage Tour de France Femmes
  • EQUESTRIAN - TNT Sports 3, 3.45pm-5.30pm - London Global Champions Tour
  • SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 4pm Mansfield v Sheffield Utd
  • GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11pm Wyndham Championship
  • CAMOGIE - TG4, 7.15pm-8.45pm - Deferred All-Ireland senior final
  • GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11pm The Sunday Game

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Damian Cullen

Damian Cullen

Damian Cullen is Health & Family Editor of The Irish Times