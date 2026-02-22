Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
An Old Firm league clash in March has often been crucial in the Scottish Premiership title race. However, this one is unusual. Rangers host Celtic with both sides hoping to stay in the race to challenge league leaders Hearts. - Sunday, Sky Sports
MotoGP
The 2026 FIM MotoGP World Championship – the highest level of motorcycle road racing – begins at the weekend in Thailand. Chang International Circuit will be the first stop in a 22-stage competition. - Sunday, TNT Sports
Athletics
With several Irish athletes recently putting in impressive indoor performances around the world, there will be keen interest in the National Senior Indoor Championships at the Sport Ireland Campus. - Sunday, Virgin Media
MONDAY (Feb 23)
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm; TNT Sports 2, 7pm-11pm Welsh Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 WC - 1.30pm Zimbabwe v West Indies
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 7.30pm London City v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Everton v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Walsall v MK Dons
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend’s highlights
- RUGBY - RTÉ 2, 8pm-9pm Against the Head
TUESDAY (Feb 24)
- NBA - Sky Sports Main Event - Midnight Spurs @ Pistons, 2.30am Jazz @ Rockets
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm Welsh Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 WC - 1.30pm England v Pakistan
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Atletico Madrid v Club Brugge
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Middlesbrough v Leicester
- SOCCER - Premier Sports 1 & Virgin Media Two - Champions League - 8pm Newcastle v Qarabag
- SOCCER - TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Inter v Bodø/Glimt
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Bayer Leverkusen v Olympiakos
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Southampton v QPR
WEDNESDAY (Feb 25)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Knicks @ Cavaliers, 3am Timberwolves @ Trail Blazers
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm Welsh Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 WC - 1.30pm Sri Lanka v New Zealand
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Atalanta v Borussia Dortmund
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Sheffield Utd v Coventry
- SOCCER - RTÉ 2, TNT Sports 1 & Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Real Madrid v Benfica
- SOCCER - TNT Sports 2 & Virgin Media Two - Champions League - 8pm PSG v Monaco
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Juventus v Galatasaray
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Stoke v Oxford
THURSDAY (Feb 26)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am Women’s World Championship
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 WC - 9.30am West Indies v South Africa, 1.30pm India v Zimbabwe
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-3.30pm South African Open
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm Welsh Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.30pm-11pm Cognizant Classic
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Stuttgart v Celtic
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Belfast Premier League
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Nottingham Forest v Fenerbahçe
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 8pm Crystal Palace v Zrinjski
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Wigan v Leigh
FRIDAY (Feb 27)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am Women’s World Championship
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 6.05am Moana Pasifika v Western Force, 8.35am Reds v Highlanders
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-3.30pm South African Open
- SNOOKER - TNT Sports 1, 11.45am-6pm, 6.45pm-10pm Welsh Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 WC - 1.30pm England v New Zealand
- GOLF - Sky Sports Golf, 3.30pm-11pm Cognizant Classic
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 - URC - 7pm Cardiff v Leinster
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Edinburgh v Scarlets
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Bristol City v Watford
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Wolves v Aston Villa
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Bohemians v Shamrock Rovers
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Castleford v Huddersfield, 8pm Hull FC v York
SATURDAY (Feb 28)
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am Women’s World Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 10.30am-3pm South African Open
- CYCLING - TNT Sports 3, noon-5pm Omloop Het Nieuwsblad
- RACING - UTV, 12.45pm-4pm Kelso
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Bournemouth v Sunderland
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Leicester v Norwich
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 - URC - 12.30pm Lions v Stormers
- SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.30pm Welsh Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 WC - 1.30pm Sri Lanka v Pakistan
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 3pm Connacht v Glasgow
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-5pm - ATP Dubai Final
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-11pm Cognizant Classic
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Liverpool v West Ham
- GAA - TG4 - Men’s FL - 5.15pm Cavan v Louth
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Munster v Zebre
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 5.30pm Dragons v Benetton, 7.45pm Ospreys v Ulster
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Premier League - 5.30pm Leeds v Man City
- RUGBY LEAGUE - BBC 2 & Sky Sports Plus - Super League - 5.30pm Warrington v Wakefield
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 6pm Catalans Dragons v St Helens
- GAA - RTÉ 2 - Men’s FL - 7pm Kildare v Meath
- GAA - TG4 - Women’s FL - 7.35pm Cork v Waterford
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter v Genoa
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.50pm Match of the Day
SUNDAY (March 1)
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 1am-3am - WTA Merida Open Final
- UFC - TNT Sports 1 from 1am Brandon Moreno v Lone’er Kavanagh
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30am-6.30am Women’s World Championship
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3am-5am - ATP Acapulco Open Final
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 7.15am GP of Thailand
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2.30pm South African Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 WC - 9.30am Zimbabwe v South Africa, 1.30pm India v West Indies
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon Rangers v Celtic
- SNOOKER - TNT Sports 1, 12.45pm-4pm, 6.45pm-10pm Welsh Open
- GAA - TG4 - 1.15pm Men’s FL Division One (TBA); Hurling League - 3.15pm Kilkenny v Cork
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Man Utd v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Plus - Premier League - 2pm Brighton v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Fulham v Tottenham, 4.30pm Arsenal v Chelsea
- ATHLETICS - Virgin Media Two, 2.30pm-4.30pm National Indoor Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-11pm Cognizant Classic
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Bradford v Toulouse
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-8pm - WTA Austin Open Final
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 7.45pm Roma v Juventus
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11.35pm League Sunday
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.45pm Match of the Day
- NBA - Sky Sports Main Event - 1am Thunder @ Mavericks