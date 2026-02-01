Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Rugby
The 2026 Men’s Six Nations Championship kicks-off on Thursday in Paris. The first game will be a massive challenge for Ireland, taking on tournament favourites France in Saint-Denis. - Thursday, Virgin Media & UTV
Winter Olympics
The northern Italian cities of Milan and Cortina d’Ampezzo are the official hosts of the 2026 Winter Games, which begins this week. For the next few weeks, we all get to be experts in sports such as curling, luge, bobsleigh, ski jumping and skeleton. - Feb 6th-22nd, BBC & TNT Sports
American Football
Super Bowl LX (60) will take place at Levi’s Stadium in Santa Clara, California at the weekend. NFC champions Seattle Seahawks are firm favourites to defeat AFC champions New England Patriots. - Sunday, Sky Sports
MONDAY (Feb 2)
- NBA - Sky Sports Plus - 2.30am Thunder @ Nuggets
- GAA - TG4 - Women’s FL - 2pm Meath v Dublin, 3.45pm Kerry v Waterford
- CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6.45pm - Turkey Track Cycling Elite EC
- SOCCER - DAZN - Serie A - 7.45pm Udinese v Roma
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Sunderland v Burnley
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend’s highlights
- RUGBY - RTÉ 2, 8pm-9pm Against the Head
TUESDAY (Feb 3)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Timberwolves @ Grizzlies, 3am 76ers @ Clippers
- CRICKET - TNT Sports 1 - Men’s 3rd T20 - 1.30pm Sri Lanka v England
- CYCLING - TNT Sports 2, 3.15pm-6.30pm - Turkey Track Cycling Elite EC
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Bologna v AC Milan
- SOCCER - UTV - League Cup Semi-final - 8pm Arsenal (3) v Chelsea (2)
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm St Mirren v Hearts
- SOCCER - Premier Sports 1 - Copa Del Rey - 8pm Albacete v Barcelona
WEDNESDAY (Feb 4)
- NBA - Sky Sports Main Event - 1am Celtics @ Mavericks, 4am Suns @ Trail Blazers
- GOLF - TNT Sports 1, 2.30pm-8.30pm LIV Riyadh
- CYCLING - TNT Sports 3, 4pm-7pm - Turkey Track Cycling Elite EC
- SPORTS - BBC Red Button, 6pm-8pm Winter Olympics
- SOCCER - Sky Sports Main Event - League Cup Semi-final - 8pm Man City (2) v Newcastle (0)
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premier - 8pm Aberdeen v Celtic
- SOCCER - Premier Sports 1 - Coppa Italia - 8pm Inter v Torino
THURSDAY (Feb 5)
- SPORTS - BBC 2, 9am-11am; BBC Red Button, 1.30pm-5.30pm, 6pm-10pm; TNT Sports, 11am-10.45pm Winter Olympics
- CYCLING - TNT Sports 3, 11.15am-2.30pm - Turkey Track Cycling Elite EC
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-2pm Qatar Masters
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.15pm-0.30am Phoenix Open
- GOLF - TNT Sports 1, 2.30pm-8.30pm LIV Riyadh
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm - Newcastle Premier League
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Accrington Stanley v Salford City
- SOCCER - Premier Sports 1 - Coppa Italia - 8pm Atalanta v Juventus
- RUGBY - Virgin Media One & UTV - Six Nations - 8.10pm France v Ireland
FRIDAY (Feb 6)
- SPORTS - BBC Red Button, 8.50am-5.30pm; BBC 2, 9am-11am, 1.30pm-3.30pm, 6.30pm-10pm; TNT Sports, 8.45am-10.30pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-2pm Qatar Masters
- GOLF - Sky Sports Golf, 2.15pm-0.30am Phoenix Open
- GOLF - TNT Sports 1, 2.30pm-8.30pm LIV Riyadh
- RUGBY - Premier Sports 1 - 7.15pm Ireland XV v England A
- RUGBY - BBC Red Button - U20 Six Nations - 7.45pm England v Wales
- RUGBY - TNT Sports 3 - EP Cup - 7.45pm Leicester v Newcastle
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Dundalk
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Leeds v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Charlton v QPR
SATURDAY (Feb 7)
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am Pakistan v Netherlands, 9.30am West Indies v Scotland, 1.30pm India v USA
- SPORTS - BBC 2, 9am-10pm; TNT Sports, 9am-10.45pm Winter Olympics
- GOLF - Sky Sports Golf, 9.30am-2pm Qatar Masters
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Man Utd v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Derby v Ipswich
- RACING - UTV, 12.45pm-3.45pm Newbury & Warwick
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 1pm-3pm - WTA Abu Dhabi Final
- RUGBY - BBC 1 & Virgin Media One - Six Nations - 2.10pm Italy v Scotland
- RUGBY - RTÉ 2 & UTV - Six Nations - 4.40pm England v Wales
- GOLF - TNT Sports 3, 2.30pm-8.30pm LIV Riyadh
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Arsenal v Sunderland
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11.30am Phoenix Open
- GAA - TG4 - Hurling League - 5.15pm Wexford v Carlow
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Newcastle v Brentford
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Cup - 5.30pm Celtic v Dundee
- SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Cup - 7.30pm Aberdeen v Motherwell
- GAA - RTÉ 2 - Hurling League - 7.30pm Cork v Tipperary
- RUGBY - RTÉ Player - U20 Six Nations - 8pm France v Ireland
- NBA - Sky Sports Plus - 8.30pm Rockets @ Thunder
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.55pm Match of the Day
SUNDAY (Feb 8)
- UFC - TNT Sports 1 from 2am - Las Vegas Mario Bautista v Vinicius Oliveira
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Men’s T20 World Cup - 5.30am New Zealand v Afghanistan, 9.30am England v Nepal, 1.30pm Sri Lanka v Ireland
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-1.30pm Qatar Masters
- SPORTS - BBC 2, 9am-12.20pm, 4.35pm-10pm; BBC 1, 12.20pm-4.35pm; TNT Sports, 8am-10.45pm Winter Olympics
- SOCCER - Sky Showcase - Women’s Super League - Noon Arsenal v Man City
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Liverpool v Aston Villa, Noon London City v Everton, Noon West Ham v Brighton
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Swansea v Sheffield Wednesday
- GAA - TG4 - Hurling League - 1.45pm Waterford v Offaly, 3.45pm Limerick v Kilkenny, Deferred Kildare v Antrim
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 2pm-4pm - ATP Montpellier Open Final
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Brighton v Crystal Palace, 4.30pm Liverpool v ManCity
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 2pm Bohemians v St Pat’s Ath
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Cup - 2pm Rangers v Stranraer
- SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.25pm Tottenham v Chelsea
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-11am Phoenix Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 5.30pm Atletico Madrid v Real Betis, 8pm Valencia v Real Madrid
- NBA - Sky Sports Plus - 8pm Clippers @ Timberwolves
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v Lazio
- NFL - Virgin Media One & Sky Sports Showcase & Sky Sports NFL - Super Bowl LX - 11.30pm Seattle Seahawks @ New England Patriots
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11.05pm League Sunday
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.25pm Match of the Day