Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Rowing
The 2025 World Rowing Championships runs all this week in China. Approximately 1,000 athletes, from many countries – including a strong contingent from Ireland – will compete at the Dianshan Lake venue in Shanghai. - Sep 21st-28th, Live stream at Olympics.com
Golf
The 45th Ryder Cup will be held at Bethpage State Park in Farmingdale, New York this weekend. The three-day, US v Europe, event involves four foursomes and four fourballs on each of the first two days, with 12 singles matches on the Sunday. - Friday-Sunday, Sky Sports
Rugby
In 2021, England’s record 30-Test winning streak came to an end in the Women’s World Cup Final, when New Zealand beat the English for the fifth time in the final game of the competition. Can England, the long-time tournament favourites, confirm their status as the best women’s rugby side in the world at Twickenham? - Saturday, RTÉ & BBC
MONDAY (Sep 22nd)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Chiefs @ Giants
- CYCLING - TNT Sports 1, 9.30am-4pm World Championship
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10.15pm British Open
- RACING - TG4, 2.25pm-5.45pm Listowel
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Napoli v Pisa
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Millwall v Watford
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm Ryder Cup build-up
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Sep 23rd)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Lions @ Ravens
- CYCLING - TNT Sports 1, 9.30am-4pm World Championship
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10.15pm British Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-11pm Ryder Cup build-up
- RACING - TG4, 2.40pm-6pm Listowel
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 7.45pm Falkirk v Hibernian
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 7.45pm Lincoln v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Wolves v Everton
- SOCCER - Sky Sports Main Event - League Cup - 8pm Liverpool v Southampton
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 8.30pm Levante v Real Madrid
WEDNESDAY (Sep 24th)
- CYCLING - TNT Sports 1, 11.15am-4.30pm World Championship
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10.15pm British Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-11pm Ryder Cup build-up
- RACING - TG4, 1.50pm-6pm Listowel
- SOCCER - TNT Sports 3 - Europa League - 5.45pm Midtjylland v Sturm Graz, 8pm Nice v Roma
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 7.45pm Newcastle v Bradford
- SOCCER - Sky Sports Premier League - League Cup - 7.45pm Huddersfield v Man City
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Tottenham v Doncaster
- SOCCER - Sky Sports Main Event - League Cup - 8pm Port Vale v Arsenal
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Red Star Belgrade v Celtic
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Real Betis v Nottingham Forest
THURSDAY (Sep 25th)
- CYCLING - TNT Sports 1, noon-4pm World Championship
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-5.30pm, 6.45pm-10.15pm British Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-midnight Ryder Cup build-up
- RACING - TG4, 2.05pm-6pm Listowel
- RUGBY - TNT Sports 3 – Premiership - 7.45pm Sale v Gloucester
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Aston Villa v Bologna
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Rangers v Genk
FRIDAY (Sep 26th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Seahawks @ Cardinals
- CYCLING - TNT Sports 1, 6.45am-4pm World Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-11pm Ryder Cup
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10pm British Open
- RACING - TG4, 1.55pm-5.50pm Listowel
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 6pm Stormers v Leinster
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 8.05pm Ulster v Dragons
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Harlequins v Bath
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Leicester
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 8.05pm Glasgow v Sharks
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus & BBC Three - 8pm Super League - Elimination Final
SATURDAY (Sep 27th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Rugby Championship - 6.05am New Zealand v Australia
- CYCLING - TNT Sports 3, 7.15am-4.15pm World Championship
- SOCCER - Sky Sports Premier League & Showcase - Women’s Super League - Noon Arsenal v Aston Villa
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-11pm Ryder Cup
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Brentford v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Coventry v Birmingham
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Wrexham v Derby Co
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.15pm British Open
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 1pm Bulls v Ospreys, 3.05pm Zebre v Edinburgh
- RACING - UTV, 1.30pm-4pm Newmarket & Haydock Park
- RACING - TG4, 2pm-4.15pm Listowel
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Crystal Palace v Liverpool
- SOCCER - La Liga - 3.15pm Atlético Madrid v Real Madrid
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 1 - 4pm Women’s World Cup Final
- RUGBY - Sky Sports Plus - Rugby Championship - 4.10pm South Africa v Argentina
- SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 4.30pm Shelbourne v Athlone Town
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Nottingham Forest v Sunderland, 8pm Tottenham v Wolverhampton
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Scarlets v Munster
- SOCCER - Premier Sports 2 - Scottish Premiership - 5.45pm Motherwell v Aberdeen
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Connacht v Benetton
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Cardiff v Lions
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - 8pm Super League - Elimination Final
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.55pm Match of the Day
SUNDAY (Sep 28th)
- UFC - TNT Sports 1 from 3am - Perth Carlos Ulberg v Dominick Reyes
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 5.15am GP of Japan
- CYCLING - TNT Sports 3, 8.30am-4.15pm; BBC 2, 2.25pm-4.35pm Men’s Elite Road Race
- SOCCER - Sky Sports Football & Showcase - Women’s Super League - Noon Liverpool v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Man City v London City
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-11pm Ryder Cup
- SNOOKER - ITV4, 12.45pm-4.30pm, 6.45pm-10.15pm British Open
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 1pm Northampton v Exeter, 3.30pm Bristol v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Aston Villa v Fulham, 4.30pm Newcastle v Arsenal
- NFL - Sky Sports Action - 2.30pm Vikings @ Steelers, 6pm Eagles @ Buccaneers, 9.25pm Ravens @ Chiefs
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Livingston v Rangers
- GAA - TG4 - Derry SFC - 4pm Slaughtneil v Lavey
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Napoli
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Barcelona v Real Sociedad
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.35pm Match of the Day 2
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Packers @ Cowboys