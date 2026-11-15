Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Darts
The Grand Slam of Darts brings together champions and finalists from across PDC tournaments and takes place in Wolverhampton. - Nov 14th-22nd, Sky Sports
Tennis
The season-ending championship, the ATP Finals, takes place in Turin and features the top eight singles players and top eight doubles teams. - Nov 15th-22nd, Sky Sports
Rugby
Ireland v South Africa in international test rugby, in any competition, at any time of the year, is a big clash. - Saturday, ITV & Virgin Media
MONDAY (Nov 16th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Steelers @ Bengals
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER - BBC 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Switzerland v Scotland
TUESDAY (Nov 17th)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Magic @ Celtics
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Chargers @ Ravens
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin
- SOCCER - Virgin Media Two - Under-21 Play-off - 5.45pm Rep of Ireland v Finland
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Rep of Ireland v Kosovo
- SOCCER - Virgin Media Three & BBC 1 - Men’s Nations League - 7.45pm Hungary v Northern Ireland
- SOCCER - BBC 2 & S4C - Men’s Nations League - 7.45pm Wales v Portugal
WEDNESDAY (Nov 18th)
- NBA - Sky Sports Plus - 1am Pistons @ Spurs, 4am Jazz @ Clippers
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Häcken v Man City, 5.45pm Real Madrid v Inter, 8pm Chelsea v PSG, 8pm Juventus v OH Leuven
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts
THURSDAY (Nov 19th)
- NBA - Sky Sports Plus - Midnight Bucks @ Heat
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30pm-8pm RSM Classic
- SNOOKER - TNT Sports 3, 2pm-6pm, 7pm-11pm Riyadh Championship
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Austria Wien v Bayern Munich, 5.45pm Paris FC v HB Køge, 8pm Barcelona v Servette Chênois, 8pm Benfica v Roma
- GOLF - Sky Sports Mix, 7pm-10pm - LPGA Group Tour Championship
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts
- SOCCER - BBC Three & Disney Plus - Women’s Champions League - 8pm Arsenal v OL Lyonnes
FRIDAY (Nov 20th)
- F1 - Sky Sports F1 from midnight - Practice Las Vegas Grand Prix
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Colts @ Texans
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30pm-8pm RSM Classic
- SNOOKER - TNT Sports 3, 2pm-6pm, 7pm-11pm Riyadh Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 7pm-10pm - LPGA Group Tour Championship
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts
- RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Bristol v Bath
SATURDAY (Nov 21st)
- F1 - Sky Sports F1 from 0.15am - Practice & Qualifying Las Vegas Grand Prix
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 11am-9.30pm - ATP From Turin
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Man City v Fulham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Millwall v QPR
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Norwich v Cardiff, 12.30pm Southampton v Derby
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Liverpool v Chelsea
- SNOOKER - TNT Sports 3, 2pm-6pm, 7pm-10pm Riyadh Championship
- RUGBY - UTV/ITV & Virgin Media - Nations Championship - 2.10pm England v New Zealand, 2.10pm Scotland v Japan, 4.40pm Ireland v South Africa, 4.40pm Italy v Fiji, 8.10pm France v Argentina, 8.10pm Wales v Australia
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Chelsea v Leeds Utd
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 5.15pm London City v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Newcastle v Arsenal
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 5.30pm Sevilla v Real Betis
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Dundee v Hearts
- UFC - TNT Sports 1 from 6pm - Qatar Jiri Prochazka v Navajo Stirling
- GOLF - Sky Sports from 6pm - LPGA Group Tour Championship
- GOLF - Sky Sports Golf from 6pm RSM Classic
- DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Motherwell v Rangers
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Real Madrid v Celta Vigo
SUNDAY (Nov 22nd)
- F1 - Sky Sports F1 from 2.30am Las Vegas Grand Prix
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 11am-9.30pm - ATP From Turin
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Burnley v Blackburn
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Man City v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Birmingham v Man Utd, 2pm Charlton v Aston Villa, 2pm Everton v Brighton
- DARTS - Sky Sports from 1pm Grand Slam of Darts
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Hull v Brighton, 4.30pm Liverpool v Man Utd
- SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.30pm Arsenal v West Ham Utd
- GOLF - Sky Sports from 6pm - LPGA Group Tour Championship
- GOLF - Sky Sports Golf from 6pm RSM Classic
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Atalanta v Inter Milan
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Vikings @ 49ers