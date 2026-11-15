Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Darts

The Grand Slam of Darts brings together champions and finalists from across PDC tournaments and takes place in Wolverhampton. - Nov 14th-22nd, Sky Sports

Tennis

The season-ending championship, the ATP Finals, takes place in Turin and features the top eight singles players and top eight doubles teams. - Nov 15th-22nd, Sky Sports

Rugby

Ireland v South Africa in international test rugby, in any competition, at any time of the year, is a big clash. - Saturday, ITV & Virgin Media

MONDAY (Nov 16th)

NFL - Sky Sports Action - 1.20am Steelers @ Bengals

TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin

DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts

GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights

SOCCER - BBC 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Switzerland v Scotland

TUESDAY (Nov 17th)

NBA - Sky Sports Plus - Midnight Magic @ Celtics

NFL - Sky Sports Action - 1.15am Chargers @ Ravens

TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin

SOCCER - Virgin Media Two - Under-21 Play-off - 5.45pm Rep of Ireland v Finland

DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts

SOCCER - RTÉ 2 - Men’s Nations League - 7.45pm Rep of Ireland v Kosovo

SOCCER - Virgin Media Three & BBC 1 - Men’s Nations League - 7.45pm Hungary v Northern Ireland

SOCCER - BBC 2 & S4C - Men’s Nations League - 7.45pm Wales v Portugal

WEDNESDAY (Nov 18th)

NBA - Sky Sports Plus - 1am Pistons @ Spurs , 4am Jazz @ Clippers

, 4am TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin

SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Häcken v Man City , 5.45pm Real Madrid v Inter , 8pm Chelsea v PSG , 8pm Juventus v OH Leuven

, 5.45pm , 8pm , 8pm DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts

THURSDAY (Nov 19th)

NBA - Sky Sports Plus - Midnight Bucks @ Heat

TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin

GOLF - Sky Sports Golf, 1.30pm-8pm RSM Classic

SNOOKER - TNT Sports 3, 2pm-6pm, 7pm-11pm Riyadh Championship

SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.45pm Austria Wien v Bayern Munich , 5.45pm Paris FC v HB Køge , 8pm Barcelona v Servette Chênois , 8pm Benfica v Roma

, 5.45pm , 8pm , 8pm GOLF - Sky Sports Mix, 7pm-10pm - LPGA Group Tour Championship

DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts

SOCCER - BBC Three & Disney Plus - Women’s Champions League - 8pm Arsenal v OL Lyonnes

FRIDAY (Nov 20th)

F1 - Sky Sports F1 from midnight - Practice Las Vegas Grand Prix

NFL - Sky Sports Action - 1.15am Colts @ Texans

TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-3pm, 5pm-9.30pm - ATP From Turin

GOLF - Sky Sports Golf, 1.30pm-8pm RSM Classic

SNOOKER - TNT Sports 3, 2pm-6pm, 7pm-11pm Riyadh Championship

GOLF - Sky Sports Mix, 7pm-10pm - LPGA Group Tour Championship

DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts

RUGBY - TNT Sports 1 - English Premiership - 7.45pm Bristol v Bath

SATURDAY (Nov 21st)

F1 - Sky Sports F1 from 0.15am - Practice & Qualifying Las Vegas Grand Prix

TENNIS - Sky Sports Tennis, 11am-9.30pm - ATP From Turin

SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Man City v Fulham

SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Millwall v QPR

SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Norwich v Cardiff , 12.30pm Southampton v Derby

, 12.30pm SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Liverpool v Chelsea

SNOOKER - TNT Sports 3, 2pm-6pm, 7pm-10pm Riyadh Championship

RUGBY - UTV/ITV & Virgin Media - Nations Championship - 2.10pm England v New Zealand, 2.10pm Scotland v Japan , 4.40pm Ireland v South Africa , 4.40pm Italy v Fiji , 8.10pm France v Argentina , 8.10pm Wales v Australia

2.10pm , 4.40pm , 4.40pm , 8.10pm , 8.10pm SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Chelsea v Leeds Utd

SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 5.15pm London City v Crystal Palace

SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Newcastle v Arsenal

SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 5.30pm Sevilla v Real Betis

SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Dundee v Hearts

UFC - TNT Sports 1 from 6pm - Qatar Jiri Prochazka v Navajo Stirling

GOLF - Sky Sports from 6pm - LPGA Group Tour Championship

GOLF - Sky Sports Golf from 6pm RSM Classic

DARTS - Sky Sports Plus, 7pm-11pm Grand Slam of Darts

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Motherwell v Rangers

SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Real Madrid v Celta Vigo

SUNDAY (Nov 22nd)