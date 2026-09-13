Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Darts

The World Series of Darts Finals takes place this week in Amsterdam. After six events in six countries, the finale in the Netherlands features 32 players, with the winner taking home £100,000 (€116,400). - Thursday-Sunday, ITV4

Cycling

The week-long UCI Road World Championships begins in Montréal at the weekend. Approximately 1,000 cyclists from 75 countries (including Ireland) will compete in events from Junior Time Trials to Elite Women’s and Men’s Road Races. – Sept 20th-27th, TNT Sports & BBC

Soccer

Celtic and Rangers play each other a lot, but not usually twice in one week. Celtic host their rivals at the weekend in a league meeting. Even without away fans (they are banned this season), this is still one of the biggest derbies in football. – Sunday, Sky Sports

MONDAY (September 14th)

NFL - Sky Sports Action - 1.20am Cowboys @ Giants

GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights

SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter v Udinese

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Leeds Utd v Newcastle Utd

SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Villarreal v Real Betis

TUESDAY (September 15th)

NFL - Sky Sports Action - 1.15am Broncos @ Chiefs

CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - Men’s 1st T20 England v Sri Lanka

SOCCER - Sky Sports Football & ITV4 - League Cup - 8pm Liverpool v Tottenham

SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 8pm Ipswich v Arsenal , 8pm Reading v Brentford

, 8pm SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Elche v Real Madrid

WEDNESDAY (September 16th)

CYCLING - TNT Sports 3, 2pm-4.45pm Grand Prix of Wallonia

CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 1 Tour of Luxembourg

SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Everton v Wolves , 8pm Coventry v Aston Villa

, 8pm SOCCER - UTV & Sky Sports Football - League Cup - 8pm Man Utd v Brighton

SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Sunderland v AZ Alkmaar

SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 8pm AC Milan v Benfica

SOCCER - TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Bayer 04 Leverkusen v Celje

THURSDAY (September 17th)

GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm BMW PGA Championship

GOLF - Sky Sports Mix, 3pm-6pm La Sella Open

CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 2 Tour of Luxembourg

DARTS - ITV4, 6pm-10pm - Amsterdam World Series

CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - Men’s 2nd T20 England v Sri Lanka

GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Biltmore Championship

SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.30pm Man City v Norwich

SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm AFC Wimbledon v MK Dons

SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Celtic v Ferencváros

SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Crystal Palace v Lech Poznań

SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Real Sociedad v Bournemouth

SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 8pm Juventus v NEC Nijmegen

FRIDAY (September 18th)

NFL - Sky Sports Action - 1.15am Lions @ Bills

GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm BMW PGA Championship

GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm La Sella Open

CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 3 Tour of Luxembourg

DARTS - ITV4, 6pm-10pm - Amsterdam World Series

GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Biltmore Championship

ATHLETICS - BBC Red Button, 7pm-9pm Athlos London

SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 7pm Man City v Liverpool

SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Bohemians v Drogheda Utd

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Brentford v Chelsea

SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Bristol City v Watford

SATURDAY (September 19th)

TRIATHLON - TNT Sports 4, 7am-11am - French Riviera T100 World Tour

GOLF - Sky Sports Golf, 9am-6pm BMW PGA Championship

DARTS - ITV4, noon-4pm, 6pm-10pm - Amsterdam World Series

SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Tottenham v Aston Villa

SOCCER - UTV & Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Millwall v West Ham

SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Cardiff v Charlton , 12.30pm Stoke v Sheffield Utd

, 12.30pm SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 12.30pm Charlton v London City

SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Chelsea v Birmingham

RACING - ITV3, 12.45pm-4pm Ayr

RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 1.30pm Castres v Toulon , 3.35pm La Rochelle v Racing 92

, 3.35pm GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm La Sella Open

CRICKET - Sky Sports Cricket from 2pm - Men’s 3rd T20 England v Sri Lanka

SAILING - TNT Sports 3, 2.30pm-4pm Switzerland Grand Prix

SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Brighton v Arsenal

CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 4 Tour of Luxembourg

SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Nottingham Forest v Coventry

SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Stuttgart v Borussia Dortmund

SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - 5.30pm Arsenal v Man Utd

SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Kilmarnock v Hearts

GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm Biltmore Championship

SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Sevilla v Barcelona

RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm RC Vannes v Toulouse

SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.40pm Match of the Day

SUNDAY (September 20th)