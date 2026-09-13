Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Darts
The World Series of Darts Finals takes place this week in Amsterdam. After six events in six countries, the finale in the Netherlands features 32 players, with the winner taking home £100,000 (€116,400). - Thursday-Sunday, ITV4
Cycling
The week-long UCI Road World Championships begins in Montréal at the weekend. Approximately 1,000 cyclists from 75 countries (including Ireland) will compete in events from Junior Time Trials to Elite Women’s and Men’s Road Races. – Sept 20th-27th, TNT Sports & BBC
Soccer
Celtic and Rangers play each other a lot, but not usually twice in one week. Celtic host their rivals at the weekend in a league meeting. Even without away fans (they are banned this season), this is still one of the biggest derbies in football. – Sunday, Sky Sports
MONDAY (September 14th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Cowboys @ Giants
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter v Udinese
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Leeds Utd v Newcastle Utd
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Villarreal v Real Betis
TUESDAY (September 15th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Broncos @ Chiefs
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - Men’s 1st T20 England v Sri Lanka
- SOCCER - Sky Sports Football & ITV4 - League Cup - 8pm Liverpool v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 8pm Ipswich v Arsenal, 8pm Reading v Brentford
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Elche v Real Madrid
WEDNESDAY (September 16th)
- CYCLING - TNT Sports 3, 2pm-4.45pm Grand Prix of Wallonia
- CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 1 Tour of Luxembourg
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.45pm Everton v Wolves, 8pm Coventry v Aston Villa
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football - League Cup - 8pm Man Utd v Brighton
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Sunderland v AZ Alkmaar
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 8pm AC Milan v Benfica
- SOCCER - TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Bayer 04 Leverkusen v Celje
THURSDAY (September 17th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm BMW PGA Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 3pm-6pm La Sella Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 2 Tour of Luxembourg
- DARTS - ITV4, 6pm-10pm - Amsterdam World Series
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - Men’s 2nd T20 England v Sri Lanka
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Biltmore Championship
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.30pm Man City v Norwich
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm AFC Wimbledon v MK Dons
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Celtic v Ferencváros
- SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Crystal Palace v Lech Poznań
- SOCCER - TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Real Sociedad v Bournemouth
- SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 8pm Juventus v NEC Nijmegen
FRIDAY (September 18th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Lions @ Bills
- GOLF - Sky Sports Golf, 8.30am-6pm BMW PGA Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm La Sella Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 3 Tour of Luxembourg
- DARTS - ITV4, 6pm-10pm - Amsterdam World Series
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-11pm Biltmore Championship
- ATHLETICS - BBC Red Button, 7pm-9pm Athlos London
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 7pm Man City v Liverpool
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Bohemians v Drogheda Utd
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Brentford v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Bristol City v Watford
SATURDAY (September 19th)
- TRIATHLON - TNT Sports 4, 7am-11am - French Riviera T100 World Tour
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-6pm BMW PGA Championship
- DARTS - ITV4, noon-4pm, 6pm-10pm - Amsterdam World Series
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Tottenham v Aston Villa
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Millwall v West Ham
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Cardiff v Charlton, 12.30pm Stoke v Sheffield Utd
- SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 12.30pm Charlton v London City
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Chelsea v Birmingham
- RACING - ITV3, 12.45pm-4pm Ayr
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 1.30pm Castres v Toulon, 3.35pm La Rochelle v Racing 92
- GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm La Sella Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 2pm - Men’s 3rd T20 England v Sri Lanka
- SAILING - TNT Sports 3, 2.30pm-4pm Switzerland Grand Prix
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Brighton v Arsenal
- CYCLING - TNT Sports 1, 3.15pm-6pm - Stage 4 Tour of Luxembourg
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Nottingham Forest v Coventry
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Stuttgart v Borussia Dortmund
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - 5.30pm Arsenal v Man Utd
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 5.45pm Kilmarnock v Hearts
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm Biltmore Championship
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Sevilla v Barcelona
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm RC Vannes v Toulouse
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (September 20th)
- TENNIS - Sky Sports Tennis, midnight-2am - WTA Guadalajara Open Final
- UFC - TNT Sports 1 from 2am - LA Joshua Van v Alexandre Pantoja
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-6pm BMW PGA Championship
- DARTS - ITV4, noon-4pm, 6pm-10pm - Amsterdam World Series
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon Celtic v Rangers
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - Noon Wolves v West Brom
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Austria
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.45pm-5pm, 5.30pm-8.45pm; BBC 2, 2.45pm-4.45pm; BBC Three, 7pm-9pm - Montréal World Road Championships
- GAA - TG4 from 2pm Club championship (TBA)
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 2pm - Men’s 3rd T20 England v Sri Lanka
- GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm La Sella Open
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Bournemouth v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Tennis - 2pm Leeds v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Man City v Sunderland, 4.30pm Fulham v Man Utd
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Brighton v Aston Villa, 2pm Crystal Palace v Tottenham, 2pm West Ham v Everton
- SAILING - TNT Sports 4, 2.30pm-4pm Switzerland GP
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Atletico Madrid v Real Madrid
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 5pm Juventus v Atalanta, 7.45pm AC Milan v Lecce
- GOLF - Sky Sports Golf, 6pm-9pm Biltmore Championship
- NFL - Sky Sports Action - 6pm Vikings @ Bears, 9.05pm Jaguars @ Broncos
- NFL - Sky Sports Football - 6pm Steelers @ Patriots, 9.25pm Commanders @ Cowboys
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 7.30pm-9.30pm - WTA Sao Paulo Open Final
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm Bordeaux Bègles v Stade Francais
- NFL - Sky Sports Plus - 9.25pm Seahawks @ Cardinals
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Colts @ Chiefs