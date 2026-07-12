Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Golf
The 2026 Open Championship will be played this week at Royal Birkdale Golf Club in north-west England. Rory McIlroy – who won the British Open in 2014 - will, of course, be among the favourites, along with last year’s champion Scottie Scheffler. - Thursday-Sunday, Sky Sports
Athletics
What is likely to be the biggest one-day athletics event in the world this year takes place in London at the weekend. Stars of track and field, such as world 100‑metre champion, Jamaican Oblique Seville, will compete at the event. – Saturday, BBC & Virgin Media
Hurling
In 2018, reigning All-Ireland champions Galway played Limerick, who would claim the title for the first time since 1973. Since that victory, Limerick added four-in-a-row from 2020 to 2023. Galway’s fortunes have not been as successful over the same period. An exciting finale is, hopefully, in store for fans. – Sunday, RTÉ & BBC
MONDAY (July 13th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-noon, 2pm-6pm - Practice British Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.30am - Women’s Test England v India
- RUGBY - Premier Sports 1 - U20 World Cup - 3pm Georgia v Italy, 5.30pm Ireland v Fiji
- RUGBY - Premier Sports 2 - U20 World Cup Semi-finals - 3pm France v New Zealand, 5.30pm South Africa v England
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
TUESDAY (July 14th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-noon, 2pm-6pm - Practice British Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 1st ODI England v India
- CYCLING - TG4 & TNT Sports 1, Noon-5pm - Stage 10 Tour de France
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC/UTV - World Cup Semi-final - 8pm France v Spain/Belgium
WEDNESDAY (July 15th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-noon, 2pm-6pm - Practice British Open
- CYCLING - TG4, 2pm-5.20pm; TNT Sports 1, 12.30pm-5.15pm - Stage 11 Tour de France
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC/UTV - World Cup Semi-final - 8pm England/Norway v Argentina/Switzerland
THURSDAY (July 16th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9.30pm British Open
- CYCLING - TG4 & TNT Sports 1, 12.20pm-5.20pm - Stage 12 Tour de France
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - Men’s 2nd ODI England v India
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Bradford v Wakefield
- GOLF - BBC 2, 9pm-10.30pm British Open highlights
FRIDAY (July 17th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-9.30pm British Open
- F1 - Sky Sports F1 from noon - Practice Belgian Grand Prix
- CYCLING - TG4, 1pm-5.30pm; TNT Sports 1, 11.45am-5.30pm - Stage 13 Tour de France
- RUGBY - Premier Sports 1 - U20 World Cup - 3pm Seventh-place play-off, 5.30pm Fifth-place play-off
- RUGBY - Premier Sports 2 - U20 World Cup - 3pm 15th-place play-off, 5.30pm 13th-place play-off
- SOCCER - RTÉ 2 - FAI Cup, 2nd round - 7.45pm Shamrock Rovers v Cork City
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Huddersfield v Wigan
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus & BBC Red Button - Super League - 8pm St Helens v Catalans Dragons
- GOLF - BBC 2, 9pm-10.30pm British Open highlights
SATURDAY (July 18th)
- RUGBY - UTV & Virgin Media One - Nations Championship - 8.10am New Zealand v Ireland, 11.10am Australia v Italy, 2.10pm Fiji v Scotland, 4.40pm South Africa v Wales, 8.10pm Argentina v England
- GOLF - Sky Sports Plus, 9.30am-2.30pm; Sky Sports Golf, 11am-8.30pm The British Open
- F1 - Sky Sports F1 from 11.15am; Channel 4, 7.30pm-9pm (highlights) - Practice & Qualifying Belgian Grand Prix
- CYCLING - TG4, noon-3pm; TNT Sports 1, 11.45am-5pm - Stage 14 Tour de France
- ATHLETICS - BBC 1, 1pm-4.30pm; BBC 2, 2pm-4.20pm; Virgin Media Two, 2pm-4.20pm - London Diamond League
- RACING - ITV4, 1.30pm-4pm Newbury, Ripon & Market Rason
- RUGBY - Premier Sports 1 - U20 World Cup - 3pm Third-place play-off, 5.30pm Final
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Warrington v Hull KR, 5.30pm Hull FC v Leigh, 8pm Toulouse v York
- GAA - TG4 - Women’s SFC Semi-finals - 3.15pm Armagh v Galway, 5.15pm Dublin v Kerry
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-8pm - ATP Croatia Open Final
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Blackpool World Matchplay
- SOCCER - TG4 - Women’s All Island Cup Final - 7.35pm Shelbourne v Galway Utd
- GAA - RTÉ 1, 8pm-9.35pm Up for the Match
- GOLF - BBC 2, 8.30pm-10pm British Open highlights
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 2 - World Cup - 10pm Third-place play-off
SUNDAY (July 19th)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am Dricus Du Plessis v Kamaru Usman
- GOLF - Sky Sports Golf, 10am-7.30pm British Open
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 10.30am-12.30pm - ATP Swiss Open Final
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.30am - Men’s one-day England v India
- CYCLING - TG4 & TNT Sports 1, noon-5.35pm - Stage 15 Tour de France
- F1 - Sky Sports F1 from 12.30pm; Channel 4, 6.30pm-9pm (highlights) Belgian Grand Prix
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 1pm-3pm - ATP Swedish Open Final
- DARTS - Sky Sports Action, 1pm-5pm, 7pm-11pm - Blackpool World Matchplay
- EQUESTRIAN - TNT Sports 2, 2pm-4.15pm - Round 10 GP of Riesenbeck
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Castleford v Leeds
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30pm - WTA Iasi Open Final
- GAA - RTÉ 2 & BBC 2 - All-Ireland SHC Final - 3.30pm Limerick v Galway
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-8pm - WTA Athens Open Final
- GAA - TG4, 7.15pm-8.45pm - Deferred All-Ireland SHC Final
- SOCCER - RTÉ 2, BBC 1 & UTV - 8pm World Cup Final
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11.35pm The Sunday Game
- GOLF - BBC 2, 9.55pm-11.25pm British Open highlights