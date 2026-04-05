Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Golf
The 90th edition of the Masters will take place this week at Augusta National. The first of the men’s four majors, Rory McIlroy will, of course, be in Georgia to defend the title he won last year after a play-off with Justin Rose. - Thursday-Sunday, Sky Sports
Horse Racing
The final day of the upcoming festival at Aintree features three Grade one races. However, the highlight comes later in the day with the Grand National. A field of 34 runners will set off for two laps of a circuit so famous even non-racing fans recognise the names of the fences, such as Becher’s Brook and Canal Turn. – Saturday, UTV & Virgin Media
Basketball
Killester and Ballincollig will contest the Men’s Super League final at the weekend in the National Basketball Arena in Dublin. In the women’s decider, Trinity Meteors, who defeated back-to-back champions Killester in a semi-final overtime thriller, will meet UCC Glanmire. - Sunday, TG4
MONDAY (April 6th)
- NBA - Sky Sports Plus - 0.30am Lakers @ Mavericks, 3am Rockets @ Warriors
- CYCLING - TNT Sports 3, 12.30pm-2.30pm Women: Tour of Mouscron
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Portsmouth v Oxford, 3pm Watford v Charlton, 5.30pm Swansea v Middlesbrough, 8pm Hull v Coventry
- SOCCER - Channel 4 & TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 1.30pm Chelsea v Tottenham
- CYCLING - TNT Sports 2, 2pm-5pm - Stage 1 Tour of the Basque Country
- RACING - RTÉ 2 & UTV, 2.30pm-5.30pm Fairyhouse
- SOCCER - TNT Sports 1 - Women’s FA Cup - 5pm Birmingham v Man City
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-10pm - Practice The Masters
- SOCCER - BBC Alba - Women’s SPL - 5.10pm Celtic v Rangers
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Napoli v AC Milan
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
TUESDAY (April 7th)
- NBA - Sky Sports Action - Midnight Knicks @ Hawks
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-10pm - Practice The Masters
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm - Stage 2 Tour of the Basque Country
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Real Madrid v Bayern Munich
- SOCCER - Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm Sporting CP v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Bromley v Shrewsbury
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 8pm Wrexham v Southampton
WEDNESDAY (April 8th)
- NBA - Sky Sports Action - 1am Hornets @ Celtics, 4am Rockets @ Suns
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-10pm - Par 3 The Masters
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm - Stage 3 Tour of the Basque Country
- SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 5.45pm Sporting Braga v Real Betis
- GAA - TG4 - Munster U20 Hurling - 7.35pm Clare v Limerick
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm PSG v Liverpool
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Barcelona v Atletico Madrid
THURSDAY (April 9th)
- NBA - Sky Sports Action - Midnight Bucks @ Pistons
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-5pm Aintree
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-0.30am The Masters
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm - Stage 4 Tour of the Basque Country
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Brighton Premier League
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 4 - Conference League - 5.45pm Rayo Vallecano v AEK Athens
- SOCCER - Premier Sports 2 - Conference League - 8pm Shakhtar Donetsk v AZ
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 2 - Europa League - 8pm Bologna v Aston Villa
- SOCCER - TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Porto v Nottingham Forest
- SOCCER - TNT Sports 3 - Conference League - 8pm Crystal Palace v Fiorentina
- SOCCER - TNT Sports 4 - Europa League - 8pm Freiburg v Celta Vigo
FRIDAY (April 10th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.05am Highlanders v Brumbies
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1.30pm-5pm Aintree
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-0.30am The Masters
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-4.45pm - Stage 5 Tour of the Basque Country
- RUGBY - Premier Sports - Champions Cup Quarter-final - 8pm Bath v Northampton
- RUGBY - Premier Sports - Challenge Cup Quarter-final - 8pm Ulster v La Rochelle
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm St Pat’s v Shamrock Rovers
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm West Ham v Wolverhampton
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Brom v Millwall
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 8pm Real Madrid v Girona
SATURDAY (April 11th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 3.05am Moana Pasifika v Chiefs, 5.35am Fijian Drua v Western Force, 8.05am Hurricanes v Blues, 10.35am Reds v Crusaders
- RUGBY - BBC Red Button - Women’s Six Nations - 12.25pm France v Italy
- RUGBY - Premier Sports - Challenge Cup Quarter-final - 12.30pm Montpellier v Connacht
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Arsenal v Bournemouth
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Norwich v Ipswich
- RACING - UTV & Virgin Media One, 12.45pm-5pm Aintree
- RUGBY LEAGUE - BBC 2 - Challenge Cup - 1.30pm Hull KR v York
- RUGBY - RTÉ 2 & BBC 1 - Women’s Six Nations - 2.25pm England v Ireland
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.30pm-4.45pm - Final stage Tour of the Basque Country
- GAA - GAA Plus - Connacht SFC - 2.30pm London v Mayo
- RUGBY - Premier Sports - Champions Cup Quarter-finals - 3pm Glasgow v Toulon, 5.30pm Leinster v Sale
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Brentford v Everton
- GAA - TG4 - Women’s Football League Finals - 3pm D2: Cavan v Donegal, 5pm D1: Cork v Galway
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-0.30am The Masters
- RUGBY - BBC 2 & Virgin Media Two - Women’s Six Nations - 4.40pm Wales v Scotland
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Liverpool v Fulham
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm St Pauli v Bayern Munich
- SOCCER - BBC 1, 10.25pm-11.35pm Match of the Day
SUNDAY (April 12th)
- UFC - TNT Sports 1 from 2am - Miami J Prochazka v C Ulberg
- ATHLETICS - TNT Sports 3, 6.45am-9.45am Paris Marathon
- CYCLING - TNT Sports 1, 9.30am-4pm Paris Roubaix
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Birmingham v Wrexham
- SOCCER - Sky Sports Plus - Scottish Premiership - Noon Falkirk v Rangers
- CAMOGIE - RTÉ 2 - National League Finals - 12.15pm D1B: Dublin v Clare, 2.15pm D1A: Galway v Waterford
- RUGBY - Premier Sports - Challenge Cup Quarter-final - 12.30pm Benetton v Exeter
- RUGBY LEAGUE - BBC 1 - Challenge Cup - 1pm Wakefield v Wigan
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 1pm-2pm - WTA Linz Open Final
- BASKETBALL - TG4 - Super League Finals - 1.15pm Women: UCC Glanmire v Trinity Meteors, 4.15pm Men: Ballincollig v Killester
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 2pm-4pm - ATP Monte Carlo Masters Final
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Sunderland v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Action - Premier League - 2pm Crystal Palace v Newcastle
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Nottingham Forest v Aston Villa, 4.30pm Chelsea v Man City
- SOCCER - Sky Sports Football - EFL Trophy Final - 3pm Luton v Stockport
- RUGBY - Premier Sports - Champions Cup Quarter-final - 3pm Bordeaux v Toulouse
- RACING - ITV4, 3.30pm-7pm Musselburgh
- GAA - RTÉ 2 & BBC 2 - Ulster SFC - 4.15pm Armagh v Tyrone
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-0.30am The Masters
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Como v Inter
- GAA - GAA Plus - Connacht SFC - 8pm New York v Roscommon
- RUGBY - Virgin Media Two, 8pm-9pm Women’s Six Nations highlights
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11pm League Sunday
- SOCCER - BBC 1, 10.45pm-midnight Match of the Day