Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Tennis
The fourth and final Grand Slam tournament of the season takes place in New York. Jannik Sinner is the defending men’s singles US Open champion, with Carlos Alcaraz and Novak Djokovic likely to be the main challengers. In the women’s singles, Iga Swiatek and Coco Gauff will be hoping to end the reign of Aryna Sabalenka. - Aug 18th-Sep 8th, Sky Sports
Athletics
The 15th and last leg of the 2025 Diamond League is held over two days in Zurich this week. The annual series of world-class track and field events conclude with the Grand Final in Switzerland. - Wednesday & Thursday, BBC & Virgin Media
Soccer
The traditional, often fiery, rivalry between Rangers and Celtic resumes at the weekend. Celtic are aiming for five Scottish Premiership titles in a row. The opening Old Firm clash will be at Ibrox, with Liam Scales and Adam Idah likely to feature for the visitors. - Sunday, Sky Sports
MONDAY (Aug 25th)
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Wuhan Open
- CYCLING - TNT Sports, 1pm-5pm - Stage 3 La Vuelta
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 6.30pm Athletic Club v Rayo Vallecano, 8.30pm Sevilla v Getafe
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Newcastle v Liverpool
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-5.30am US Open
TUESDAY (Aug 26th)
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Wuhan Open
- CYCLING - TNT Sports, 12.45pm-4.15pm - Stage 4 La Vuelta
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-7pm, 10.30-5.30am US Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League Play-off - 5.45pm Kairat v Celtic
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 7.30pm Wolves v West Ham
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 8pm Sheffield Utd v Leeds Utd
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League Play-off - 8pm Pafos v RS Belgrade
- SOCCER - TNT Sports 1 - Champions League Play-off - 8pm Sturm Graz v Bodø/Glimt
WEDNESDAY (Aug 27th)
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Wuhan Open
- CYCLING - TNT Sports, 3.15pm-6pm - Stage 5 La Vuelta
- ATHLETICS - BBC & Virgin Media Two, 4.30pm-6.30pm - Zurich Diamond League Grand Final
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-7pm, 10.30-5.30am US Open
- SOCCER - RTE 2 & TNT Sports 1 - Champions League Play-off - 8pm Club Brugge v Rangers
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League Play-off - 8pm Benfica v Fenerbahçe
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League Play-off - 8pm Copenhagen v Basel
- SOCCER - UTV & Sky Sports - League Cup - 8pm Grimsby v Man Utd
THURSDAY (Aug 28th)
- SNOOKER - TNT Sports, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Wuhan Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm European Masters
- CYCLING - TNT Sports, 1.30pm-5pm - Stage 6 La Vuelta
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-5.30am US Open
- ATHLETICS - BBC 2 7pm-9pm; Virgin Media Two, 6pm-9pm - Zurich Diamond League Grand Final
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm - LPGA FM Championship
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leigh v Castleford
FRIDAY (Aug 29th)
- SNOOKER - TNT Sports 2, 7am-10.30am, 12.30pm-4pm Wuhan Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 10.45am-5pm - Stage 7 La Vuelta
- F1 - Sky Sports F1 from 11am - Practice Dutch Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm European Masters
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-7pm, 10.15pm-5.30am US Open
- SOCCER - Virgin Media Two - Airtricity League, Premier Division - 7.45pm Cork City v Waterford
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Hull KR v St Helens, 8pm Warrington v Salford RD
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Leicester v Birmingham
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm - LPGA FM Championship
SATURDAY (Aug 30th)
- TRIATHLON - TNT Sports 3, 5.45am-11.30am T100 World Tour
- SNOOKER - TNT Sports 2, 7am-10am, 12.30pm-3.30pm Wuhan Open Final
- F1 - Sky Sports F1 from 10.05am - Practice & Qualifying Dutch Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm European Masters
- RUGBY - TG4 & BBC 2 - Women’s World Cup - Noon Canada v Wales, 2.45pm Scotland v Fiji
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Chelsea v Fulham
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Middlesbrough v Sheffield Utd
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm QPR v Charlton
- RACING - UTV, 1.15pm-4pm Sandown Park, Beverley & Chester
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 8 La Vuelta
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Man Utd v Burnley
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Hull FC v Leeds, 5.30pm Wakefield v Huddersfield, 8pm Catalans v Wigan
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-5.30am US Open
- RUGBY - BBC 2 - Women’s World Cup - 5pm England v Samoa
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Leeds v Newcastle
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Augsburg v Bayern Munich
- RUGBY - RTE & BBC Red Button - Women’s World Cup - 7.30pm United States v Australia
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm - LPGA FM Championship
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm Football League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.20pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (Aug 31st)
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm European Masters
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - Noon Rangers v Celtic
- RUGBY - RTE 2 & BBC 2 - Women’s World Cup - Noon Ireland v Spain
- F1 - Sky Sports F1 from 12.30pm Dutch Grand Prix
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 9 La Vuelta
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 2pm Brighton v Man City
- RUGBY - RTE 2 & BBC Red Button - Women’s World Cup - 2pm New Zealand v Japan
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 2pm Dundee v Dundee Utd
- SOCCER - Sky Sports - 2pm Nottingham Forest v West Ham, 4.30pm Liverpool v Arsenal, 7pm Aston Villa v Crystal Palace
- GAA - TG4 from 2.15pm Club championship (TBA)
- TENNIS - Sky Sports Plus, 3.30pm-5.30am US Open
- SOCCER - TG4 - Women’s All Island Cup Final - 4.35pm Wexford FC v Bohemians
- RUGBY - BBC Red Button - Women’s World Cup - 4.45pm France v Brazil
- SOCCER - Premier Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter Milan v Udinese
- GOLF - Sky Sports Golf, 8pm-11pm - LPGA FM Championship
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Rayo Vallecano v Barcelona
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.35pm Match of the Day 2