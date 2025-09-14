Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Cricket
The Ireland men’s team take on England in a three-match Twenty20 International series at Malahide Cricket Ground this week. It is the first time the Irish side will host England in a T20I. - Wednesday, Friday, Sunday, TNT Sports
Tennis
The eighth edition of the Laver Cup takes place this week in San Francisco. The unique men’s tennis tournament is held between six players from Europe and six players from the Rest of the World. - Friday-Sunday, TNT Sports
Cycling
The 2025 UCI Road World Championships will be held in Kigali, Rwanda - the first time the event is hosted in Africa. The eight-day, 13-event competition begins next Sunday, running until the following Sunday (Sep 28th). - From Sunday, Sep 21st, TNT Sports & BBC
MONDAY (Sep 15th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Falcons @ Vikings
- ATHLETICS RTE 2, 11.15am-2.45pm; BBC 1/2, 0.05am-4.05am, 11am-2.45pm; TNT Sports 3, Midnight-4am, 11.30am-2.30pm - Tokyo World Championships
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm, 7pm-11pm English Open
- GAA - TG4, 8pm-9pm Club highlights
TUESDAY (Sep 16th)
- NFL - Sky Sports NFL - Midnight Buccaneers @ Texans, 3am Chargers @ Raiders
- ATHLETICS - RTE 2, 11.15am-2.45pm; BBC 1/2, 11am-2.45pm; TNT Sports 3, 11.30am-2.30pm - Tokyo World Championships
- SNOOKER - TNT Sports 2, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm English Open
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 5.45pm Athletic Club v Arsenal, 8pm Real Madrid v Marseille
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm PSV v Union Saint-Gilloise, 8pm Juventus v Borussia Dortmund
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Tottenham v Villarreal
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 8pm Benfica v Qarabağ
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 8pm Brentford v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Plus - League Cup - 8pm Crystal Palace v Millwall
WEDNESDAY (Sep 17th)
- ATHLETICS - RTE 2, 11.15am-2.45pm; BBC 1/2, 11am-2.45pm; TNT Sports 3, 11am-2.30pm - Tokyo World Championships
- CRICKET - TNT Sports 1 from 1pm - Men’s 1st T20 Ireland v England
- SNOOKER - TNT Sports 2, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm English Open
- SOCCER - RTE 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Liverpool v Atlético Madrid
- SOCCER - Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Slavia Prague v Bodø/Glimt
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Bayern Munich v Chelsea
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Olympiakos Piraeus v Pafos, 8pm PSG v Atalanta
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 8pm Swansea v Nottingham Forest
THURSDAY (Sep 18th)
- ATHLETICS - RTE 2, 10.45am-3pm; BBC 1/2, 10.30am-2.45pm; TNT Sports 3, 11am-2.30pm - Tokyo World Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Open De France
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-5pm; TNT Sports 4, 7pm-11pm English Open
- GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm - LET La Sella Open
- SOCCER - TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Club Brugge v Monaco
- SOCCER - Virgin Media Two - Champions League - 5.45pm Copenhagen v Bayer Leverkusen
- SOCCER - RTE 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Newcastle Utd v Barcelona
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Man City v Napoli
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Hull FC v Catalans Dragons, 8pm Hull KR v Warrington
FRIDAY (Sep 19th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Dolphins @ Bills
- F1 - Sky Sports F1 from 9am - Practice Azerbaijan Grand Prix
- SNOOKER - TNT Sports 2, 11.45am-6pm; TNT Sports 1, 6.45pm-10pm English Open
- ATHLETICS - RTE 2, 11.45am-2.45pm; BBC 2, 10am-2.45pm; TNT Sports 3, 9.30am-2.30pm - Tokyo World Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm Open De France
- CRICKET - TNT Sports 1 from 1pm - Men’s 2nd T20 Ireland v England
- GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm - LET La Sella Open
- RUGBY - RTE 2 & BBC 2 - Women’s World Cup - 7pm New Zealand v Canada
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 7.30pm Everton v London City
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 7.30pm Tottenham v Man City
- SOCCER - Virgin Media Two - Airtricity League - 7.45pm St Patrick’s Ath v Galway Utd
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Middlesbrough v West Brom
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leigh v Huddersfield, 8pm Salford v Wakefield, 8pm St Helens v Castleford, 8pm Wigan v Leeds
- SOCCER - Sky Sports Golf, 9pm-midnight - LPGA Arkansas Championship
- TENNIS - TNT Sports 4, 9pm-1am, 3am-7am Laver Cup
SATURDAY (Sep 20th)
- TRIATHLON - TNT Sports 2 from 7.45am Oropesa Del Mar
- ATHLETICS - RTE 2, 11am-2.20pm; BBC 2, 1am-4.30am, 10.30am-2.45pm; TNT Sports 3, 11.30pm (Fri)-4.30am, 11am-2.30pm - Tokyo World Championships
- F1 - Sky Sports F1 from 9.15am - Practice & Qualifying Azerbaijan Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-4.30pm Open De France
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Liverpool v Everton
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Leicester v Coventry
- RACING - UTV, 1pm-4pm Ayr
- SNOOKER - TNT Sports 2, 1pm-4.30pm; TNT Sports 1, 6.45pm-10.30pm English Open
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 1.30pm Clermont v Pau
- GOLF - Sky Sports Mix, 2pm-5pm - LET La Sella Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Brighton v Tottenham
- RUGBY - TG4 & BBC 1 - Women’s World Cup - 3.30pm France v England
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Man Utd v Chelsea, 8pm Fulham v Brentford
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish League Cup - 5.45pm Rangers v Hibernian
- SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 7.35pm Athlone Town v DLR Waves
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm Montpellier v Toulouse
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm Football League highlights
- SOCCER - Sky Sports Golf, 9pm-midnight - LPGA Arkansas Championship
- TENNIS - TNT Sports 3, 9pm-1am, 3am-7am Laver Cup
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.55pm Match of the Day
SUNDAY (Sep 21st)
- CYCLING - TNT Sports 3, 9am-4.30pm; BBC 2, 2.30pm-5pm - Rwanda World Championships
- F1 - Sky Sports F1 from 10.30am Azerbaijan Grand Prix
- ATHLETICS - RTE 2, 11.15am-1.45pm; BBC 1, 11am-1.45pm; TNT Sports 4, 1am-6.15am, 9.30am-1.30pm - Tokyo World Championships
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm Open De France
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Aston Villa v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Brighton v West Ham
- SOCCER - Sky Sports Football & Showcase - Women’s Super League - Noon Chelsea v Leicester
- SNOOKER - TNT Sports 2, 12.45pm-4pm, 6.45pm-10pm English Open
- CRICKET - TNT Sports 1 from 1pm - Men’s 3rd T20 Ireland v England
- SOCCER - Premier Sports 2 – Eredivisie - 1.30pm PSV v Ajax
- GAA - TG4 from 2pm Club championships (TBA)
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Sunderland v Aston Villa, 4.30pm Arsenal v Man City
- GOLF - Sky Sports Mix, 2.30pm-5pm - LET La Sella Open
- SOCCER - BBC 1 - Women’s Super League - 2.50pm Man Utd v Arsenal
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish League Cup - 3.30pm Partick Thistle v Celtic
- NFL - Sky Sports NFL - 6pm Bengals @ Vikings, 9.25pm Cowboys @ Bears
- NFL - Sky Sports Football - 6pm Steelers @ Patriots, 9.25pm Cardinals @ 49ers
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Inter Milan v Sassuolo
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Barcelona v Getafe
- SOCCER - Sky Sports Golf, 8pm-11pm - LPGA Arkansas Championship
- TENNIS - TNT Sports 4, 8pm-4am Laver Cup
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.30pm Match of the Day 2
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Chiefs @ Giants