Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Soccer
It has been an exciting season for Southampton, who are in the hunt for promotion from the Championship. At the weekend, they travel to take on Manchester City in the FA Cup Semi-final. It’s unlikely they’ll reach the decider, but then – thanks in large part to Irishmen Ryan Manning and Finn Azaz – the Saints beat Fulham and Arsenal in the previous rounds . . . so who knows? – Saturday, BBC & TNT Sports
Rugby
At the start of the year, Ulster easily brushed Munster aside in their URC meeting in Belfast. This weekend the reverse fixture takes place at Thomond Park. It’s a crucial game for both sides, who are looking to secure a play-off spot in the URC. Also, a top-eight position is required for Champions Cup qualification for next season. – Saturday, Premier Sports
Athletics
A world record-breaking 1.13 million people entered the ballot for a place in the 2026 London Marathon. Around 57,000 are expected to cross the finish-line, many of them Irish of course. The men’s and women’s elite wheelchair races start at 8.50am on Sunday morning, followed by the elite women and then the elite men. The waves of starters will continue until 11.30am. – Sunday, BBC
MONDAY (April 20th)
- CYCLING - TNT Sports 1, 12.30pm-2.30pm - Stage 1 Tour of the Alps
- ATHLETICS - TNT Sports 2, 2.30pm-5.15pm Boston Marathon
- SNOOKER - BBC 2, 2.15pm-6pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- GAA - TG4, 8pm-9pm Hurling & Football highlights
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Crystal Palace v West Ham Utd
TUESDAY (April 21st)
- SNOOKER - BBC 2, 10am-12.45pm, 2.15pm-6pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- CYCLING - TNT Sports 2, 12.30pm-2.30pm - Stage 2 Tour of the Alps
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 7.45pm Leicester City v Hull City
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Brighton v Chelsea
- SOCCER - Premier Sports 2 - Coppa Italia - 8pm Inter Milan v Como
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Real Madrid v Alavés
WEDNESDAY (April 22nd)
- SNOOKER - BBC 2, 10am-11.15am, 1pm-6pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- CYCLING - TNT Sports 2, 11.30am-1.30pm - Stage 3 Tour of the Alps
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 6pm Elche v Atletico Madrid, 8.30pm Barcelona v Celta Vigo
- GAA - TG4 from 7.25pm Under-20 Football Championship (TBA)
- SOCCER - Premier Sports 2 - German Cup - 7.45pm Bayer Leverkusen v Bayern Munich
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 7.45pm Charlton v Ipswich Town
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Bournemouth v Leeds Utd
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 8pm Burnley v Manchester City
THURSDAY (April 23rd)
- GOLF - Sky Sports Golf, 5.30am-10.30am China Open
- CYCLING - TNT Sports 1, 12.30pm-2.30pm - Stage 4 Tour of the Alps
- SNOOKER - BBC 2, 1pm-5pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 1pm-4pm, 6.30pm-10pm World Championship
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-4pm, 8pm-11pm Classic of New Orleans
- GOLF - Sky Sports Mix, 12.30pm-4.30pm South African Women’s Open
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-8pm, 11pm-1am LPGA Chevron Championship
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Liverpool Premier League
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 - 8pm Salford City v Bromley
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leigh v Huddersfield, 8pm York v Toulouse
FRIDAY (April 24th)
- NFL - Sky Sports Action, 1am-4.30am NFL Draft
- GOLF - Sky Sports Golf, 5.30am-10.30am China Open
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.35am Crusaders v Waratahs
- SNOOKER - BBC 2, 10am-1pm, 2.15pm-6pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- CYCLING - TNT Sports 4, 12.30pm-2.30pm - Final stage Tour of the Alps
- GOLF - Sky Sports Mix, 12.30pm-4.30pm South African Women’s Open
- RACING - Virgin Media One & ITV4, 1.30pm-4pm Sandown Park & Perth
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.45pm-4pm, 8pm-11pm Classic of New Orleans
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-8pm, 11pm-1am LPGA Chevron Championship
- NFL - Sky Sports Action, 7pm-4am NFL Draft
- SOCCER - TNT Sports 2 - Serie A - 7.45pm Napoli v Cremonese
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Edinburgh v Sharks
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Zebre v Dragons
- RUGBY - TNT Sports 1 - Premiership - 7.45pm Newcastle v Bristol
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Derry City v Shamrock Rovers
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Sunderland v Nottingham Forest
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Leicester City v Millwall
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Castleford v Hull FC, 8pm Leeds v Catalans Dragons, 8pm Warrington v Wigan
SATURDAY (April 25th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 5.30am-10am China Open
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 6.05am Hurricanes v Brumbies, 8.35am Blues v Reds
- TRIATHLON - TNT Sports 1, 7am-11am - Singapore T100 World Tour
- SNOOKER - BBC 2, 10am-1pm, 2pm-4.25pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- GOLF - Sky Sports Mix, 11.30am-3.30pm South African Women’s Open
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Women’s Super League - Noon Brighton v Manchester City
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Fulham v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm West Brom v Ipswich Town
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 12.45pm Stormers v Glasgow
- RACING - Virgin Media One & UTV, 1.30pm-4pm Sandown Park & Leicester
- RUGBY - BBC 2 - Women’s Six Nations - 2.15pm England v Wales
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-7pm; Sky Sports Plus, 7pm-11pm Classic of New Orleans
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 2 – URC - 3pm Lions v Connacht
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Liverpool v Crystal Palace
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Bradford v Hull KR, 5.30pm St Helens v Wakefield
- NFL - Sky Sports Action, 3pm-midnight NFL Draft
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 3.05pm Saracens v Leicester, 5.30pm Northampton v Bath
- RUGBY - Virgin Media Two - Women’s Six Nations - 4.30pm Italy v Scotland
- SOCCER - Disney Plus - Women’s Champions League - 5.15pm Bayern Munich v Barcelona
- SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup - 5.15pm Manchester City v Southampton
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Arsenal v Newcastle Utd
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 5.30pm Celtic v Falkirk
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 5.30pm Munster v Ulster
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-11pm - LPGA Chevron Championship
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Benetton v Leinster
- RUGBY - Premier Sports 2 - URC - 7.45pm Scarlets v Bulls
- RUGBY - BBC 2 & Virgin Media Two - Women’s Six Nations - 8.10pm France v Ireland
- GAA - RTÉ 2, 9.35pm-11pm The Saturday Game
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.50pm Match of the Day
SUNDAY (April 26th)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Las Vegas A Sterling v Y Zalal
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 3am Highlanders v Moana Pasifika, 5.30am Chiefs v Fijian Drua
- GOLF - Sky Sports Golf, 5am-10am China Open
- ATHLETICS - BBC 1, 8.30am-2pm; BBC 2, 2pm-3pm London Marathon
- SNOOKER BBC 2, 10am-1pm; BBC Four, 7pm-10pm; TNT Sports 3, 10am-1pm, 2.15pm-5.30pm, 6.30pm-10pm World Championship
- CYCLING - TNT Sports 4, 10.30am-12.30pm - Stage 1 Tour of Turkey
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-3pm South African Women’s Open
- SOCCER - UTV & Sky Sports Football – Championship - Noon Coventry City v Wrexham
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Everton v Chelsea, Noon London City v Leicester City
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - Noon Tottenham v Manchester Utd
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm Grand Prix of Spain
- GAA - RTÉ 2 - Munster SHC - 2pm Cork v Limerick, Connacht SFC - 4pm Mayo v Roscommon
- SOCCER - TNT Sports 1 - FA Cup - 3pm Chelsea v Leeds Utd
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-7pm; Sky Sports Plus, 7pm-11pm Classic of New Orleans
- SOCCER - RTÉ 1, BBC 2 & Disney Plus - Women’s Champions League - 3.30pm Arsenal v OL Lyonnes
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 3.30pm Gloucester v Exeter
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 4.30pm Hibernian v Hearts
- GOLF - Sky Sports Golf, 7pm-11pm LPGA Chevron Championship
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm AC Milan v Juventus
- RUGBY - Virgin Media Two, 8pm-9pm Women’s Six Nations Highlights
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11pm The Sunday Game
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11pm Match of the Day