Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Basketball
The 2026/27 NBA season begins this week, and will run until next June. The New York Knicks are defending champions. – From Tuesday, Sky Sports
Rugby
Regardless of the day, year or competition, Leinster versus Munster is always a big game. Both sides will be looking to put down an early-season marker at the Aviva. – Saturday, Premier Sports
Athletics
More than 20,000 runners, joggers and walkers will line up on Leeson Street Lower for the 2026 Dublin Marathon at the weekend. – Sunday, TG4
MONDAY (October 19th)
- NFL – Sky Sports Action – 1.20am Cowboys @ Packers
- SNOOKER – TNT Sports 4, 10am-noon, 1pm-5pm, 7pm-11pm NI Open
- GAA – TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER – Virgin Media Two – League of Ireland – 8pm Derry City v St Pat’s Ath
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 8pm Tottenham v Coventry
TUESDAY (October 20th)
- NFL – Sky Sports Action – 1.15am Commanders @ 49ers
- CRICKET – Sky Sports Cricket from 8.30am – Men’s ODI Pakistan v England
- SNOOKER – TNT Sports 4, 10am-noon, 1pm-5pm, 7pm-11pm NI Open
- SOCCER – TNT Sports 3 – Champions League – 5.45pm Fenerbahçe v Slavia Prague
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Ch–mpions League - 5.–5pm Sabah FK v Borussia Dortmund, 8pm PSG v Barcelona
- GYMNASTICS – BBC 2, 7pm-9.30pm World Championships
- SOCCER – Sky Sports Plus – Championship – 7.45pm Wolves v Portsmouth
- SOCCER – Premier Sports 1 & Amazon Prime - Ch–mpions League - 8p– Liverpool v Villarreal
- SOCCER – TNT Sports 1 – Champions League – 8pm Man City v AEK Athens
- SOCCER – Sky Sports Football – League 2 – 8pm Gillingham v Port Vale
- NBA – Sky Sports Mix – 8pm Celtics @ Pistons
WEDNESDAY (October 21st)
- NBA – Sky Sports Main Event – Midnight 76ers @ Knicks, 2.30am Thunder @ Spurs
- SNOOKER – TNT Sports 4, 10am-noon, 1pm-5pm NI Open
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Ch–mpions League - 5.–5pm Como v Man Utd
- GYMNASTICS – BBC 2, 7pm-9pm World Championships
- SOCCER – RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Ch–mpions League - 8p– Bayern Munich v Arsenal
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Ch–mpions League - 8p– Real Madrid v RB Leipzig
- SOCCER – TNT Sports 2 – Champions League – 8pm Aston Villa v Viking
- SOCCER – TNT Sports 4 – Champions League – 5.45pm Lille v Galatasaray
- SOCCER – Sky Sports Football – League 1 – 8pm Reading v Leyton Orient
THURSDAY (October 22nd)
- GOLF – Sky Sports Plus, 3.30am-8am BMW Ladies Championship
- GOLF – Sky Sports Golf, 3am-9am Genesis Championship
- CRICKET – Sky Sports Cricket from 8.30am – Men’s ODI Sri Lanka v England
- CYCLING – TNT Sports 2, 10am-noon 2027 Tour de France route presentation
- SNOOKER – TNT Sports 4, 1pm-5pm, 7pm-11pm NI Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 6pm-9pm Bermuda Championship
- SOCCER – Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Eu–opa League - 5.–5pm Lech Poznań v Sunderland
- SOCCER – TNT Sports 3 – Conference League – 5.45pm Trabzonspor v Hearts
- SOCCER – TNT Sports 2 – Conference League – 5.45pm Jablonec v Brighton; Europa League – 8pm Beşiktaş v Crystal Palace
- DARTS – ITV4, 6pm-10pm European Championship
- GYMNASTICS – BBC 2, 7pm-9pm World Championships
- SOCCER – Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Eu–opa League - 8p– Celtic v Celta Vigo
- SOCCER – TNT Sports 1 – Europa League – 8pm Bournemouth v AC Milan
FRIDAY (October 23rd)
- NFL – Sky Sports Action – 1.15am Patriots @ Bears
- GOLF – Sky Sports Plus, 3am-8am BMW Ladies Championship
- GOLF – Sky Sports Golf, 3am-9am Genesis Championship
- RUGBY LEAGUE – Premier Sports 2 – Women’s World Cup – 7am Samoa v Wales; Men’s World Cup – 10am Tonga v Lebanon
- SNOOKER – TNT Sports 4, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm NI Open
- RACING – UTV, 1pm-4pm Cheltenham & Doncaster
- GOLF – Sky Sports Golf, 6pm-9pm Bermuda Championship
- DARTS – ITV4, 6pm-10pm European Championship
- F1 – Sky Sports F1 from 6pm – Practice United States Grand Prix
- SOCCER – Virgin Media Two – 7.45pm League of Ireland (TBA)
- RUGBY – TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.–5pm Connacht v Zebre
- RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 7.45pm Edinburgh v Lions
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 7.45pm Gloucester v Bath
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 8pm Ipswich v Nottingham Forest
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 8pm Bolton v Middlesbrough
- GYMNASTICS – BBC 2, 8pm-9pm World Championships
SATURDAY (October 24th)
- GOLF – Sky Sports Plus, 3am-8am BMW Ladies Championship
- GOLF – Sky Sports Golf, 4.30am-9am Genesis Championship
- RUGBY LEAGUE – Premier Sports 1 – Men’s World Cup – 7am England v France; Women’s World Cup – 10am Australia v England
- DARTS – ITV4, noon-4pm, 6pm-10pm European Championship
- SOCCER – TNT Sports 1 – Premier League – 12.30pm Aston Villa v Man City
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 12.30pm Charlton v Norwich
- SOCCER – BBC 1 – Women’s Super League – 12.45pm Tottenham v Arsenal
- RACING – UTV & Virgin Media One, 12.45pm-4pm Cheltenham, Doncaster & Newbury
- RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 12.45pm Bulls v Ulster, 3pm Benetton v Glasgow
- GYMNASTICS – BBC 2, 1pm-5pm World Championships
- SNOOKER – TNT Sports 3, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm NI Open
- RUGBY – RugbyPass – Women’s Test – 2pm South Africa v Ireland
- SOCCER – Premier Sports 1 – Premier League – 3pm Arsenal v Everton
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 3.05pm Leicester v Northampton, 5.30pm Bristol v Exeter
- SOCCER – Sky Sports Football – Women’s Super League – 5.15pm Brighton v West Ham Utd
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 5.30pm Chelsea v Tottenham
- RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 6pm Leinster v Munster
- GOLF – Sky Sports Golf, 6pm-9pm Bermuda Championship
- F1 – Sky Sports F1 from 6.15pm – Practice & Qualifying US Grand Prix
- UFC – TNT Sports 2 from 7pm A Volkanovski v M Evloev
- GAA – RTÉ 2 – Dublin SHC Final – 7.15pm Cuala v Kilmacud Crokes
- RUGBY – Premier Sports 2 & S4C – URC - 7.–5pm Ospreys v Dragons
- SOCCER – ITV4, 10pm-11.30pm English League highlights
- SOCCER – BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
- NBA – Sky Sports Plus – 11pm Heat @ Hornets
SUNDAY (October 25th)
- GOLF – Sky Sports Plus, 2am-8am BMW Ladies Championship
- MOTOGP – TNT Sports 2 from 2.15am GP of Australia
- GOLF – Sky Sports Golf, 3am-7.30am Genesis Championship
- RUGBY LEAGUE – Premier Sports 2 – Women’s World Cup – 3.15am New Zealand v France; Men’s World Cup – 5.45am New Zealand v Cook Islands, 8.30am Australia v Fiji
- CRICKET – Sky Sports Cricket from 7.30am – Men’s ODI Pakistan v England
- ATHLETICS – TG4, 8am-12.30pm Dublin Marathon
- DARTS – ITV4, noon-4pm, 6pm-10pm European Championship
- SOCCER – Sky Sports Mix – Women’s Super League – Noon Crystal Palace v Chelsea, 2pm Liverpool v London City
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – Noon Hibernian v Celtic
- GYMNASTICS – BBC 2, 1pm-5pm World Championships
- SNOOKER – TNT Sports 2, 1pm-4pm, 7pm-10pm NI Open
- RACING – UTV, 1.15pm-4pm Aintree, Market Rasen & Galway
- GAA – TG4 from 1.15pm Club championships (TBA)
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 1.30pm-3.30pm – ATP GP Auvergne-Rhône-Alpes Final
- NFL – Virgin Media Two & Sky Sports Action - 1.–0pm Steelers @ Saints
- SOCCER – Premier Sports 1 – Scottish Premiership – 2pm Motherwell v Hearts
- SOCCER – Sky Sports Main Event – Premier League – 2pm Man Utd v Bournemouth
- SOCCER – Sky Sports Plus – Women’s Super League – 2pm Birmingham v Charlton, 2pm Everton v Aston Villa
- SOCCER – Sky Sports Golf – Premier League – 2pm Hull City v Brentford
- SOCCER – Sky Sports Plus – Premier League – 2pm Crystal Palace v Newcastle
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 2pm Liverpool v Brighton, 4.30pm Sunderland v Leeds
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 3pm Harlequins v Saracens
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30pm – ATP European Open Final
- SOCCER – Amazon Prime – Bundesliga – 4.30pm Freiburg v Bayern Munich
- GOLF – Sky Sports Golf, 5pm-8pm Bermuda Championship
- SOCCER – Premier Sports 1 – La Liga – 5.30pm Celta Vigo v Real Betis
- SOCCER – Sky Sports Football – Women’s Super League – 6pm Man Utd v Man City
- F1 – Sky Sports F1 from 6.30pm US Grand Prix
- SOCCER – TNT Sports 1 – Serie A – 7.45pm Udinese v Milan
- SOCCER – Premier Sports 1 – La Liga – 8.30pm Barcelona v Real Madrid
- SOCCER – BBC 1, 11.30pm-0.45am Match of the Day
- NFL – Sky Sports Action – 0.20am Chiefs @ Seahawks