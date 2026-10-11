Sport

Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Guide to sport on television (Monday – Sunday, October 12th – 18th)

Damian Cullen
Sun Oct 11 2026 - 17:016 MIN READ

Rugby League

The men’s and women’s World Cup Finals are hosted by Australia, New Zealand and Papua New Guinea. Unfortunately, Ireland did not qualify. - From Thursday, Premier Sports

Horse racing

A big day for racing fans, British Champions Day at Ascot boasts five Group One contests in one afternoon. - Saturday, UTV & Virgin Media

Hurling

This season’s Offaly hurling final is between the haves and have-nots. While Kilcormac-Killoughey are aiming for four-in-a-row, their opponents, Ballinamere, are chasing their first title. - Sunday, TG4

MONDAY (October 12th)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Ravens @ Falcons
  • GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Coventry v Newcastle
  • SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Bohemians

TUESDAY (October 13th)

  • NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Bills @ Rams
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Lens v Sporting CP
  • SOCCER - RTÉ 2 - Women’s WC Qualifier - 7.30pm Rep of Ireland v Kazakhstan
  • SOCCER - ITV4 - Women’s WC Qualifier - 7.30pm England v Greece
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v Lille
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Atletico Madrid v Man Utd
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Galatasaray v Barcelona
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Viking v Bayern Munich
  • SOCCER - Sky Sports Football - Championship - 8pm Stoke v Middlesbrough

WEDNESDAY (October 14th)

  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm LASK v Liverpool
  • SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Roma v Real Madrid
  • SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Man City v PSG
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Aston Villa v Fenerbahçe
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Lincoln v West Ham

THURSDAY (October 15th)

  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
  • GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-12.30pm DP World India Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 7.35am Australia v New Zealand
  • SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Lyon v Crystal Palace
  • SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Torreense v Sunderland
  • SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Benfica v Celtic
  • SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Bournemouth v Sturm Graz
  • SOCCER - TNT Sports 2 - Conference League - 8pm Brighton v Kauno Žalgiris
  • SOCCER - TNT Sports 4 - Conference League - 8pm Hearts v Nordsjælland
  • SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Mansfield v Oxford

FRIDAY (October 16th)

  • NFL - Sky Sports Action - 1.15am Seahawks @ Broncos
  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
  • GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm DP World India Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 7.45am Samoa v France
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Women’s World Cup – 10.05am Australia v Samoa
  • SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 7.45pm St Pat’s Ath v Shelbourne
  • RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 8pm Gloucester v Bordeaux Bègles
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 8pm Edinburgh v Toulon
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Burnley v Wolves

SATURDAY (October 17th)

  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Women’s World Cup - 3.15am Papua New Guinea v France
  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 5.25am Papua New Guinea v Lebanon
  • RUGBY - Sky Sports Main Event - Men’s international - 6am Australia v New Zealand
  • GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm DP World India Championship
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Women’s World Cup - 7.35am England v Wales
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Men’s World Cup - 10.05am England v Tonga
  • CYCLING - BBC 2, 10.15am-2.15pm - Shanghai Track World Championships
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Everton v Chelsea
  • SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Watford v Charlton
  • RACING - UTV & Virgin Media One, 12.45pm-5pm Ascot
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Arsenal v Birmingham
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 1pm Bulls v Stade Francais, 3.15pm Clermont v Leinster
  • SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Brentford v Liverpool
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Newcastle v Aston Villa
  • SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 5.30pm Real Betis v Barcelona
  • SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Bayern Munich v RB Leipzig
  • RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 5.30pm Connacht v Saracens, 8pm Munster v Racing 92
  • SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 7.35pm Shelbourne v Athlone Town
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Dundee v Rangers
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 8pm Bath v Montpellier
  • GREYHOUND RACING - Virgin Media Two, 9pm-10pm - Curraheen Park Irish Laurels
  • SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm English League highlights
  • SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day

SUNDAY (October 18th)

  • UFC - TNT Sports 1 from 1am - Edmonton Joaquin Buckley v Mike Malott
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Women’s World Cup - 3.50am New Zealand v Fiji
  • GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
  • CYCLING - BBC 2, 4am-5.30am, 6.30am-10.30am - Shanghai Track World Championships
  • RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 6.05am Fiji v Cook Islands
  • GOLF - Sky Sports Golf, 7am-noon DP World India Championship
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 9am-11am - ATP Shanghai Masters Final
  • TENNIS - Sky Sports Tennis, 11am-1.30pm - WTA Wuhan Open Final
  • SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - Noon Chelsea v Tottenham
  • SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Crystal Palace v West Ham, 2pm Charlton v Man Utd
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 1pm Harlequins v RC Vannes
  • RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 1pm Pau v Leicester, 3.15pm Toulouse v Exeter
  • SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Aston Villa v Liverpool, 2pm London City v Everton
  • SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Brighton v Crystal Palace
  • SOCCER - Sky Sports Football - Premier League - 2pm Leeds v Man Utd, 4.30pm Nottingham Forest v Arsenal
  • GAA - TG4 - Offaly SHC Final: 2.15pm Kilcormac-Killoughey v Ballinamere; Dublin SFC Final - 4.15pm Castleknock v Cuala
  • SOCCER - BBC 2 - Women’s Premier League - 2.30pm Man City v Brighton
  • NFL - Virgin Media Two & Sky Sports Action - 2.30pm Texans @ Jaguars
  • SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Celtic v Hearts
  • RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 5.30pm Northampton v Cardiff
  • SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v Lazio
  • SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Real Madrid v Sevilla
  • SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
  • NFL - Sky Sports Action - 1.20am Cowboys @ Packers

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Damian Cullen

Damian Cullen

Damian Cullen is Health & Family Editor of The Irish Times