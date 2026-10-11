Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Rugby League
The men’s and women’s World Cup Finals are hosted by Australia, New Zealand and Papua New Guinea. Unfortunately, Ireland did not qualify. - From Thursday, Premier Sports
Horse racing
A big day for racing fans, British Champions Day at Ascot boasts five Group One contests in one afternoon. - Saturday, UTV & Virgin Media
Hurling
This season’s Offaly hurling final is between the haves and have-nots. While Kilcormac-Killoughey are aiming for four-in-a-row, their opponents, Ballinamere, are chasing their first title. - Sunday, TG4
MONDAY (October 12th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.20am Ravens @ Falcons
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Coventry v Newcastle
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Bohemians
TUESDAY (October 13th)
- NFL - Sky Sports NFL - 1.15am Bills @ Rams
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Lens v Sporting CP
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s WC Qualifier - 7.30pm Rep of Ireland v Kazakhstan
- SOCCER - ITV4 - Women’s WC Qualifier - 7.30pm England v Greece
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v Lille
- SOCCER - Premier Sports 1 - Champions League - 8pm Atletico Madrid v Man Utd
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Galatasaray v Barcelona
- SOCCER - TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Viking v Bayern Munich
- SOCCER - Sky Sports Football - Championship - 8pm Stoke v Middlesbrough
WEDNESDAY (October 14th)
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm LASK v Liverpool
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 4 - Champions League - 8pm Roma v Real Madrid
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Man City v PSG
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Aston Villa v Fenerbahçe
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Lincoln v West Ham
THURSDAY (October 15th)
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30am-12.30pm DP World India Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 7.35am Australia v New Zealand
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Europa League - 5.45pm Lyon v Crystal Palace
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 2 - Europa League - 5.45pm Torreense v Sunderland
- SOCCER - Premier Sports 1 & TNT Sports 3 - Europa League - 8pm Benfica v Celtic
- SOCCER - Premier Sports 2 & TNT Sports 1 - Europa League - 8pm Bournemouth v Sturm Graz
- SOCCER - TNT Sports 2 - Conference League - 8pm Brighton v Kauno Žalgiris
- SOCCER - TNT Sports 4 - Conference League - 8pm Hearts v Nordsjælland
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Mansfield v Oxford
FRIDAY (October 16th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.15am Seahawks @ Broncos
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm DP World India Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 7.45am Samoa v France
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Women’s World Cup – 10.05am Australia v Samoa
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 7.45pm St Pat’s Ath v Shelbourne
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 8pm Gloucester v Bordeaux Bègles
- RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 8pm Edinburgh v Toulon
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Burnley v Wolves
SATURDAY (October 17th)
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Women’s World Cup - 3.15am Papua New Guinea v France
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 5.25am Papua New Guinea v Lebanon
- RUGBY - Sky Sports Main Event - Men’s international - 6am Australia v New Zealand
- GOLF - Sky Sports Golf, 7.30am-12.30pm DP World India Championship
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Women’s World Cup - 7.35am England v Wales
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 1 - Men’s World Cup - 10.05am England v Tonga
- CYCLING - BBC 2, 10.15am-2.15pm - Shanghai Track World Championships
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Everton v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Watford v Charlton
- RACING - UTV & Virgin Media One, 12.45pm-5pm Ascot
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm Arsenal v Birmingham
- RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 1pm Bulls v Stade Francais, 3.15pm Clermont v Leinster
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Brentford v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Newcastle v Aston Villa
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 5.30pm Real Betis v Barcelona
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Bayern Munich v RB Leipzig
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 5.30pm Connacht v Saracens, 8pm Munster v Racing 92
- SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 7.35pm Shelbourne v Athlone Town
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Dundee v Rangers
- RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 8pm Bath v Montpellier
- GREYHOUND RACING - Virgin Media Two, 9pm-10pm - Curraheen Park Irish Laurels
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm English League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
SUNDAY (October 18th)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Edmonton Joaquin Buckley v Mike Malott
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Women’s World Cup - 3.50am New Zealand v Fiji
- GOLF - Sky Sports Mix, 4am-9am LPGA Shanghai
- CYCLING - BBC 2, 4am-5.30am, 6.30am-10.30am - Shanghai Track World Championships
- RUGBY LEAGUE - Premier Sports 2 - Men’s World Cup - 6.05am Fiji v Cook Islands
- GOLF - Sky Sports Golf, 7am-noon DP World India Championship
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 9am-11am - ATP Shanghai Masters Final
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 11am-1.30pm - WTA Wuhan Open Final
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - Noon Chelsea v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Crystal Palace v West Ham, 2pm Charlton v Man Utd
- RUGBY - Premier Sports 2 - Challenge Cup - 1pm Harlequins v RC Vannes
- RUGBY - Premier Sports 1 - Champions Cup - 1pm Pau v Leicester, 3.15pm Toulouse v Exeter
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Aston Villa v Liverpool, 2pm London City v Everton
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Brighton v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Football - Premier League - 2pm Leeds v Man Utd, 4.30pm Nottingham Forest v Arsenal
- GAA - TG4 - Offaly SHC Final: 2.15pm Kilcormac-Killoughey v Ballinamere; Dublin SFC Final - 4.15pm Castleknock v Cuala
- SOCCER - BBC 2 - Women’s Premier League - 2.30pm Man City v Brighton
- NFL - Virgin Media Two & Sky Sports Action - 2.30pm Texans @ Jaguars
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 3pm Celtic v Hearts
- RUGBY - Premier Sports 2 - Champions Cup - 5.30pm Northampton v Cardiff
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v Lazio
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Real Madrid v Sevilla
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Cowboys @ Packers