Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Golf
The Solheim Cup – contested by the top women’s golfers from Europe and the US – takes place in the Netherlands. Leona Maguire is part of Anna Nordqvist’s team at Bernardus Golf Course. - Friday-Sunday, Sky Sports
Athletics
The inaugural World Athletics Ultimate Championship will be held this week in Budapest. It is a very limited field, consisting of Olympic, World and Diamond League champions, along with a few chosen from world rankings. - Friday-Sunday, BBC
American Football
The opening match of the upcoming NFL season is a cracker. Defending champions Seattle Seahawks begin at home to the New England Patriots – a rematch of last February’s Super Bowl LX. – Thursday morning, Sky Sports
MONDAY (September 7th)
- SNOOKER - TNT Sports 4, 10am-noon, 1pm-5pm, 7pm-11pm English Open
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- GAA - TG4, 7.30pm-8.30pm Club highlights
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Bromley v AFC Wimbledon
TUESDAY (September 8th)
- SNOOKER - TNT Sports 4, 10am-noon, 1pm-5pm, 7pm-11pm English Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 16 Vuelta a España
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 4pm-5.30am US Open
- SOCCER – TNT Sports 2 – Champions League - 5.45pm Club Brugge v Aston Villa
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Blackburn v Sheffield Utd, 7.45pm Cardiff v Stoke, 7.45pm Southampton v Swansea, 7.45pm Watford v Preston, 7.45pm Wrexham v Burnley
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Bolton v West Ham
- SOCCER - Sky Sports Main Event - League Cup - 8pm Millwall v Newcastle
- SOCCER – TNT Sports 2 – Champions League - 8pm Borussia Dortmund v Villarreal
- SOCCER – Virgin Media Two – Champions League - 8pm Real Madrid v Inter Milan
- SOCCER - Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm Porto v Man City
WEDNESDAY (September 9th)
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10am - Men’s 3rd Test, D1 England v Pakistan
- SNOOKER - TNT Sports 4, 10am-noon, 1pm-5pm, 7pm-11pm English Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 17 Vuelta a España
- CRICKET - TNT Sports 2 from 1.45pm - T20 Dublin Guardians v Belfast Wolves
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 4pm-5am US Open
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 3 - Champions League - 5.45pm Barcelona v Feyenoord
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Derby v West Brom, 7.45pm Norwich v Birmingham, 8pm Charlton v QPR
- SOCCER - RTÉ 2 & Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Liverpool v Atletico Madrid
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Napoli v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Main Event - League Cup - 8pm Chelsea v Leeds
- SOCCER - Sky Sports Football - League Cup - 8pm St Johnstone v Celtic
THURSDAY (September 10th)
- NFL - Sky Sports Action - 1.20am Patriots @ Seahawks
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 3rd Test, D2 England v Pakistan
- RACING - UTV, 1pm-4pm St Leger Festival
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 18 Vuelta a España
- GOLF - Sky Sports Golf, 1.30pm-7pm Irish Open
- CRICKET - TNT Sports 2 from 1.45pm - T20 Belfast Wolves v Amsterdam Flames
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 5pm-4am US Open
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 2 - Champions League - 5.45pm Fenerbahçe v Roma, 8pm Bayern Munich v Bodø / Glimt
- SNOOKER - TNT Sports 4, 7pm-11pm English Open
- SOCCER - RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Man Utd v Sabah
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 - 8pm Stevenage v Luton
FRIDAY (September 11th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 6am-6pm Solheim Cup
- GOLF - Sky Sports Plus, 9.30am-3pm, 5pm-7pm Irish Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 3rd Test, D3 England v Pakistan
- F1 - Sky Sports F1 from noon - Practice Spanish Grand Prix
- CYCLING - TNT Sports 3, noon-5pm - Stage 19 Vuelta a España
- RACING - UTV, 1pm-4pm St Leger Festival
- SNOOKER - TNT Sports 4, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm English Open
- CYCLING - TNT Sports 2, 3.45pm-9.30pm Grand Prix Quebec
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 5pm-3.30am US Open
- ATHLETICS - BBC 2, 6pm-9pm World Ultimate Championship
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish League Cup - 7.45pm Stenhousemuir v Hearts
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm St Pat’s Ath v Shamrock Rovers
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm West Ham v Wrexham
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Leeds v Hull FC, 8pm Leigh v Wakefield, 8pm St Helens v Hull KR, 8pm Warrington v Toulouse, 8pm Wigan v Catalans Dragons
SATURDAY (September 12th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 6am-6pm Solheim Cup
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 3rd Test, D4 England v Pakistan
- CYCLING - TNT Sports 3, 11am-5pm - Stage 20 Vuelta a España
- F1 - Sky Sports F1 from 11am - Practice & Qualifying Spanish Grand Prix
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Derby v Birmingham
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Bolton v Cardiff, 12.30pm West Brom v QPR
- SOCCER - Sky Sports Premier League - Women’s Super League - 12.45pm West Ham v London City
- SNOOKER - TNT Sports 4, 1pm-4.30pm, 7pm-10.30pm English Open
- RACING - UTV, 1.15pm-4.30pm St Leger Festival
- RACING - RTÉ 2, 2pm-5.30pm - Leopardstown Irish Champions Festival
- GOLF - Sky Sports Plus, 2.30pm-7.30pm Irish Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Liverpool v Fulham
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 3.35pm Clermont v Stade Francais
- RUGBY - TNT Sports 2 - Premiership Cup - 4.45pm Harlequins v Northampton
- ATHLETICS - BBC 2, 5pm-5.55pm; BBC 1, 5.55pm-8.15pm World Ultimate Championship
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 5pm-11pm US Open
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Tottenham v Everton
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Cologne v Werder Bremen
- SOCCER - Premier Sports 1 – Scottish League Cup - 5.45pm Kilmarnock v Aberdeen
- SOCCER - TG4 - Women’s Premier Division - 7.35pm Sligo Rovers v Shelbourne
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 8pm Sunderland v Arsenal
- SOCCER - Disney Plus - La Liga - 8pm Real Madrid v Rayo Vallecano
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8pm Toulon v La Rochelle
- GREYHOUND RACING - Virgin Media Two, 9pm-10pm - Shelbourne Park Derby Final
- SOCCER - ITV4, 9pm-10.30pm English League highlights
- RUGBY - Sky Sports Action - Men’s 4th Test - 10pm South Africa v New Zealand
- UFC - TNT Sports 2 from 10pm - Arizona Yair Rodriguez v Jean Silva
- SOCCER - BBC 1, 11pm-0.25am Match of the Day
SUNDAY (September 13th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 9am-5pm Solheim Cup
- ATHLETICS - BBC 1, 10am-2pm Great North Run
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 3rd Test, D5 England v Pakistan
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish League Cup - Noon Rangers v Celtic
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - Noon Man Utd v Chelsea
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Sheffield Utd v Wolves
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm Grand Prix of San Marino
- F1 - Sky Sports F1 from 12.30pm Spanish Grand Prix
- SNOOKER - TNT Sports 1, 1pm-4pm; TNT Sports 4, 7pm-10pm English Open
- RACING - UTV, 1.15pm-4pm St Leger Festival
- GAA - TG4 from 1.55pm Club championship (TBA)
- GOLF - Sky Sports Plus, 2pm-6pm Irish Open
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - 2pm Birmingham v Brighton, 2pm Everton v Charlton, 2pm Liverpool v Tottenham
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Coventry v Brighton, 4.30pm Man Utd v Man City
- RACING - RTÉ 1, 2.30pm-5.30pm - The Curragh Irish Champions Festival
- SOCCER - BBC 2 - Women’s Super League - 2.45pm Arsenal v Crystal Palace
- CYCLING - TNT Sports 3, 3pm-8pm - Final stage Vuelta a España
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 3.15pm Levante v Barcelona, 5.30pm Getafe v Deportivo de A Coruña, 8pm Real Sociedad v Atletico Madrid
- ATHLETICS - BBC 1, 5pm-8pm; BBC Three, 9pm-10pm World Ultimate Championship
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 6pm-10pm US Open
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - 6.30pm Aston Villa v Man City
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Sassuolo v Juventus
- CYCLING - TNT Sports 3, 8pm-9.30pm Grand Prix Montreal
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 8.05pm Toulouse v Bordeaux
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.20pm Match of the Day