Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Tennis

The final Grand Slam event of the year is underway, with the US Open at the Billie Jean King National Tennis Center. Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka are in New York to defend their men’s and women’s singles titles respectively. - Aug 30th-Sep 13th, Sky Sports

Soccer

The 2026-27 Women’s Super League kicks off this week. There are, of course, several Irish players with English clubs, including Katie McCabe (now with Chelsea) and Courtney Brosnan (Everton). - From Friday, Sky Sports & BBC

Golf

The Walker Cup takes place in Lahinch at the weekend. Offaly’s Stuart Grehan is the sole Irish representative on the 10-strong Britain and Ireland team that will take on the best male amateur golfers from the USA. - Saturday & Sunday, Sky Sports

MONDAY (August 31st)

TENNIS - Sky Sports Tennis, midnight-5.30am US Open

CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 2nd Test, D5 England v Pakistan

RACING - TG4, 2pm-4.45pm Downpatrick

TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open

SOCCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Aston Villa v Arsenal

SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Barcelona v Rayo Vallecano

TUESDAY (September 1st)

CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - Women’s 1st ODI England v Ireland

CYCLING - TNT Sports 1, 1.30pm-5pm - Stage 10 Vuelta a España

CRICKET - TNT Sports 2 from 1.45pm - T20 PL Glasgow Cosmic v Dublin Guardians

TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open

SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Lincoln v Blackburn, 7.45pm Portsmouth v Derby , 7.45pm Preston v Bristol City , 7.45pm Sheffield Utd v Bolton , 7.45pm Swansea v Watford , 7.45pm West Ham v Wolves , 8pm Birmingham v Southampton

7.45pm , 7.45pm , 7.45pm , 7.45pm , 7.45pm , 8pm SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Stoke v Norwich

WEDNESDAY (September 2nd)

CYCLING - TNT Sports 1 & ITV4, 10.30am-4pm - Stage 1 Tour of Britain

CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 11 Vuelta a España

CRICKET - TNT Sports 2 from 1.45pm - T20 PL Belfast Wolves v Edinburgh Rockers

TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open

SOCCER - Premier Sports 2 - German Cup - 7.45pm Osnabrück v Bayern Munich

SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Millwall v Wrexham , 7.45pm QPR v Cardiff City , 7.45pm West Brom v Charlton

, 7.45pm , 7.45pm SOCCER - Sky Sports Main Event – Championship - 8pm Burnley v Middlesbrough

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Falkirk v Rangers

THURSDAY (September 3rd)

CYCLING - TNT Sports 1 & ITV4, 10.30am-3.45pm - Stage 2 Tour of Britain

CYCLING - TNT Sports 3, 11.30am-5pm - Stage 12 Vuelta a España

CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - Women’s 2nd ODI England v Ireland

GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm European Masters

TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open

SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premierships - 7.45pm Hibernian v Hearts

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Bradford v Castleford

FRIDAY (September 4th)

CYCLING - TNT Sports 1 & ITV4, 10.30am-4.15pm - Stage 3 Tour of Britain

F1 - Sky Sports F1 from 11am - Practice Italian Grand Prix

GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm European Masters

CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 13 Vuelta a España

CRICKET - TNT Sports 4 from 1.45pm - T20 PL Glasgow Cosmic v Belfast Wolves

TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 6pm Toulouse v Hull FC , 8pm Hull KR v Huddersfield , 8pm Leigh v St Helens

, 8pm , 8pm ATHLETICS - Virgin Media Three & BBC Three, 7pm-9pm - Brussels Diamond League

SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - 7pm London City v Man Utd

RUGBY - Premier Sports 2 – Friendly - 7.45pm Edinburgh v Ulster

SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Shelbourne

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Ipswich v Liverpool

SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Real Betis v Real Madrid

SATURDAY (September 5th)

GOLF - Sky Sports Mix, 8.30am-1pm, 2pm-5pm; Sky Sports Golf, 4.30pm-7pm Walker Cup

CYCLING - TNT Sports 4 & ITV4, 11am-3.45pm - Stage 4 Tour of Britain

F1 - Sky Sports F1 from 11.15am - Practice & Qualifying Italian Grand Prix

GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm European Masters

SOCCER - BBC 1 - Women’s Super League - 12.30pm Chelsea v Aston Villa

SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Newcastle v Bournemouth

SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Preston v Blackburn

SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Lincoln v Southampton, 12.30pm Stoke v Charlton

12.30pm RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-4pm Haydock, Kempton & Ascot

CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 14 Vuelta a España

SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Nottingham Forest v Tottenham

RUGBY - TNT Sports 1 – Prem Cup - 3pm Bristol v Gloucester

RUGBY LEAGUE - BBC 2 & Sky Sports Plus - Super League - 3pm Wakefield v Warrington

TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open

SOCCER - RTE 2 - FAI Cup - 4pm St Patrick’s Ath v Bohemians

RUGBY - Sky Sports Action – International - 4.10pm South Africa v New Zealand

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 5pm Catalans v York , 8pm Leeds v Wigan

, 8pm SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Schalke v Bayern Munich

SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Hull v Aston Villa

RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 6pm Montpellier v Pau , 8.15pm Bordeaux Bègles v Racing 92

, 8.15pm ATHLETICS - Virgin Media Two & BBC 2, 7pm-9pm - Brussels Diamond League

SOCCER - TG4 from 7.15pm Women’s Premier Division (TBA)

(TBA) UFC - TNT Sports 1 from 8pm - Paris Dan Hooker v Salahdine Parnasse

SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Swansea v Wrexham

SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm St Mirren v Celtic

RUGBY - Sky Sports Action – International - 10pm Argentina v Australia

SOCCER - ITV4, 10pm-11.35pm English League highlights

SOCCER - BBC 1, 10.30pm-midnight Match of the Day

SUNDAY (September 6th)