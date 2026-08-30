Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Tennis
The final Grand Slam event of the year is underway, with the US Open at the Billie Jean King National Tennis Center. Carlos Alcaraz and Aryna Sabalenka are in New York to defend their men’s and women’s singles titles respectively. - Aug 30th-Sep 13th, Sky Sports
Soccer
The 2026-27 Women’s Super League kicks off this week. There are, of course, several Irish players with English clubs, including Katie McCabe (now with Chelsea) and Courtney Brosnan (Everton). - From Friday, Sky Sports & BBC
Golf
The Walker Cup takes place in Lahinch at the weekend. Offaly’s Stuart Grehan is the sole Irish representative on the 10-strong Britain and Ireland team that will take on the best male amateur golfers from the USA. - Saturday & Sunday, Sky Sports
MONDAY (August 31st)
- TENNIS - Sky Sports Tennis, midnight-5.30am US Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - Men’s 2nd Test, D5 England v Pakistan
- RACING - TG4, 2pm-4.45pm Downpatrick
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- SOCCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Aston Villa v Arsenal
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Barcelona v Rayo Vallecano
TUESDAY (September 1st)
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - Women’s 1st ODI England v Ireland
- CYCLING - TNT Sports 1, 1.30pm-5pm - Stage 10 Vuelta a España
- CRICKET - TNT Sports 2 from 1.45pm - T20 PL Glasgow Cosmic v Dublin Guardians
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Lincoln v Blackburn, 7.45pm Portsmouth v Derby, 7.45pm Preston v Bristol City, 7.45pm Sheffield Utd v Bolton, 7.45pm Swansea v Watford, 7.45pm West Ham v Wolves, 8pm Birmingham v Southampton
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Stoke v Norwich
WEDNESDAY (September 2nd)
- CYCLING - TNT Sports 1 & ITV4, 10.30am-4pm - Stage 1 Tour of Britain
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 11 Vuelta a España
- CRICKET - TNT Sports 2 from 1.45pm - T20 PL Belfast Wolves v Edinburgh Rockers
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- SOCCER - Premier Sports 2 - German Cup - 7.45pm Osnabrück v Bayern Munich
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 7.45pm Millwall v Wrexham, 7.45pm QPR v Cardiff City, 7.45pm West Brom v Charlton
- SOCCER - Sky Sports Main Event – Championship - 8pm Burnley v Middlesbrough
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm Falkirk v Rangers
THURSDAY (September 3rd)
- CYCLING - TNT Sports 1 & ITV4, 10.30am-3.45pm - Stage 2 Tour of Britain
- CYCLING - TNT Sports 3, 11.30am-5pm - Stage 12 Vuelta a España
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - Women’s 2nd ODI England v Ireland
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm European Masters
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premierships - 7.45pm Hibernian v Hearts
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Bradford v Castleford
FRIDAY (September 4th)
- CYCLING - TNT Sports 1 & ITV4, 10.30am-4.15pm - Stage 3 Tour of Britain
- F1 - Sky Sports F1 from 11am - Practice Italian Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-5.30pm European Masters
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 13 Vuelta a España
- CRICKET - TNT Sports 4 from 1.45pm - T20 PL Glasgow Cosmic v Belfast Wolves
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 6pm Toulouse v Hull FC, 8pm Hull KR v Huddersfield, 8pm Leigh v St Helens
- ATHLETICS - Virgin Media Three & BBC Three, 7pm-9pm - Brussels Diamond League
- SOCCER - Sky Sports Football - Women’s Super League - 7pm London City v Man Utd
- RUGBY - Premier Sports 2 – Friendly - 7.45pm Edinburgh v Ulster
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Shamrock Rovers v Shelbourne
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Ipswich v Liverpool
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8pm Real Betis v Real Madrid
SATURDAY (September 5th)
- GOLF - Sky Sports Mix, 8.30am-1pm, 2pm-5pm; Sky Sports Golf, 4.30pm-7pm Walker Cup
- CYCLING - TNT Sports 4 & ITV4, 11am-3.45pm - Stage 4 Tour of Britain
- F1 - Sky Sports F1 from 11.15am - Practice & Qualifying Italian Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm European Masters
- SOCCER - BBC 1 - Women’s Super League - 12.30pm Chelsea v Aston Villa
- SOCCER - TNT Sports 1 - Premier League - 12.30pm Newcastle v Bournemouth
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 12.30pm Preston v Blackburn
- SOCCER - Sky Sports Plus – Championship - 12.30pm Lincoln v Southampton, 12.30pm Stoke v Charlton
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-4pm Haydock, Kempton & Ascot
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.30pm-5pm - Stage 14 Vuelta a España
- SOCCER - Premier Sports 1 - Premier League - 3pm Nottingham Forest v Tottenham
- RUGBY - TNT Sports 1 – Prem Cup - 3pm Bristol v Gloucester
- RUGBY LEAGUE - BBC 2 & Sky Sports Plus - Super League - 3pm Wakefield v Warrington
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- SOCCER - RTE 2 - FAI Cup - 4pm St Patrick’s Ath v Bohemians
- RUGBY - Sky Sports Action – International - 4.10pm South Africa v New Zealand
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 5pm Catalans v York, 8pm Leeds v Wigan
- SOCCER - Sky Sports Football – Bundesliga - 5.30pm Schalke v Bayern Munich
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 5.30pm Hull v Aston Villa
- RUGBY - Premier Sports 2 - Top 14 - 6pm Montpellier v Pau, 8.15pm Bordeaux Bègles v Racing 92
- ATHLETICS - Virgin Media Two & BBC 2, 7pm-9pm - Brussels Diamond League
- SOCCER - TG4 from 7.15pm Women’s Premier Division (TBA)
- UFC - TNT Sports 1 from 8pm - Paris Dan Hooker v Salahdine Parnasse
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Swansea v Wrexham
- SOCCER - Sky Sports Football - Scottish Premiership - 8pm St Mirren v Celtic
- RUGBY - Sky Sports Action – International - 10pm Argentina v Australia
- SOCCER - ITV4, 10pm-11.35pm English League highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-midnight Match of the Day
SUNDAY (September 6th)
- GOLF - Sky Sports Golf, 8am-11am, 4pm-7pm Walker Cup
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10am - Women’s 3rd ODI England v Ireland
- CYCLING - TNT Sports 1 & ITV, 11am-3.30pm - Final stage Tour of Britain
- GOLF - Sky Sports Golf, 11am-4pm European Masters
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - Noon Birmingham v Wolves
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Brighton v Arsenal
- SOCCER - Sky Sports Plus - Women’s Super League - Noon Tottenham v West Ham, 2pm Charlton v Liverpool, 2pm Crystal Palace v Everton, 2.30pm Man City v Birmingham
- F1 - Sky Sports F1 from 12.30pm; Channel 4, 6.30pm-9pm (highlights) Italian Grand Prix
- CYCLING - TNT Sports 1, 1.30pm-5pm - Stage 15 Vuelta a España
- GAA - TG4 from 1.50pm Club championship (TBA)
- EQUESTRIAN - BBC 2, 2pm-4pm Burghley Horse Trials
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 2pm Everton v Man Utd, 4.30pm Arsenal v Chelsea
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 3pm St Johnstone v Hibernian
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 3.15pm Valencia v Barcelona
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3.30pm-5.30am US Open
- SOCCER - RTE 2 - FAI Cup - 4pm Derry City v Dundalk
- SOCCER - TNT Sports 1 - Serie A - 7.45pm Juventus v AC Milan
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.25pm Match of the Day
- GOLF - BBC 2, 11.50pm-0.50am Walker Cup highlights