Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Cricket
After missing out in 2024, Ireland are participating in the 2026 ICC Women’s T20 World Cup, which is being held in various locations around England. This week, the Irish face two very tough games in Southampton – against hosts England and reigning champions New Zealand. – Tuesday and Friday, Sky Sports
Horse racing
Held over five days every June, Royal Ascot is considered to be Britain’s most valuable race meeting. There will be eight Group One races, including the Queen Anne Stakes (Tuesday), Prince of Wales’s Stakes (Wednesday), Gold Cup (Thursday), Coronation Stakes (Friday) and Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Saturday). - Tuesday-Saturday, UTV & Virgin Media
Golf
The US Open - the third of the four men’s majors – takes place this week at Shinnecock Hills Golf Club in New York. Rory McIlroy - who was tournament runner-up twice in the last three years, and was winner in 2011 at just 22 years of age – will, of course, be among the favourites. - Thursday-Sunday, Sky Sports
MONDAY (June 15th)
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - Midnight Côte d’Ivoire v Ecuador
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 3am Sweden v Tunisia
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 5pm Spain v Cape Verde
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - 8pm Belgium v Egypt
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 11pm Saudi Arabia v Uruguay
TUESDAY (June 16th)
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - 2am Iran v New Zealand
- RACING - UTV, 1.30pm-6pm; ITV4, 5.50pm-6.30pm; Virgin Media One, 1.30pm-5.30pm; Virgin Media Two, 5.25pm-6.30pm Royal Ascot
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-10pm - Build-up US Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s T20 WC - 6.30pm England v Ireland
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - 8pm France v Senegal, 11pm Iraq v Norway
WEDNESDAY (June 17th)
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV (World Cup - 2am Argentina v Algeria
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 (World Cup - 5am Austria v Jordan
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10am - 2nd Test, D1 England v New Zealand
- RACING - UTV, 1.30pm-6pm; ITV4, 5.50pm-6.30pm; Virgin Media One, 1.30pm-5.30pm; Virgin Media Two, 5.25pm-6.30pm Royal Ascot
- GOLF - Sky Sports Golf, 2pm-10pm - Build-up US Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.30pm-5.30pm - Stage 1 Tour of Switzerland
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - 6pm Portugal v DR Congo
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 9pm England v Croatia
THURSDAY (June 18th)
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - Midnight Ghana v Panama
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - 3am Uzbekistan v Colombia
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - 2nd Test, D2 England v New Zealand
- RACING - UTV, 1.30pm-6pm; ITV4, 5.50pm-6.30pm; Virgin Media One, 1.30pm-5.30pm; Virgin Media Two, 5.25pm-6.30pm Royal Ascot
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.30pm - Stage 2 Tour of Switzerland
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - 5pm Czechia v South Africa
- CRICKET - Sky Sports Cricket - Women’s T20 WC - 6.30pm West Indies v Scotland
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30pm-1am US Open
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 8pm Switzerland v Bosnia, 11pm Canada v Qatar
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - SL - 8pm Warrington v Leeds
FRIDAY (June 19th)
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 2 - World Cup - 2am Mexico v South Korea
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10am - 2nd Test England v New Zealand
- CRICKET - Sky Sports Mix - Women’s T20 World Cup - 6.30pm New Zealand v Ireland
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - 2nd Test, D3 England v New Zealand
- RACING - UTV, 1.30pm-6pm; ITV4, 5.50pm-6.30pm; Virgin Media One, 1.30pm-5.30pm; Virgin Media Two, 5.25pm-6.30pm Royal Ascot
- CYCLING - TNT Sports 1, 2.30pm-5.30pm - Stage 3 Tour of Switzerland
- ATHLETICS - Virgin Media Four, 6pm-8pm - Doha Diamond League
- GOLF - Sky Sports Golf, 6.30pm-1am US Open
- RUGBY - Premier Sports - URC Final - 7.30pm Leinster v Bulls
- SOCCER - Virgin Media Three - League of Ireland - 7.45pm Bohemians v Dundalk
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC 1 - World Cup - 8pm USA v Australia
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - SL - 8pm Hull KR v Leigh
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - SL - 8pm Hull v Wakefield
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 11pm Scotland v Morocco
SATURDAY (June 20th)
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 1.30am Brazil v Haiti, 4am Turkey v Paraguay
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - 2nd Test, D4 England v New Zealand
- GAA - TG4 - Women’s SFC - 1pm & 3pm TBA
- RACING - UTV, 1.30pm-6pm; ITV4, 5.50pm-6.30pm; Virgin Media One, 1.30pm-5.30pm; Virgin Media Two, 5.25pm-6.30pm Royal Ascot
- RUGBY - Premier Sports 2 - 2pm South Africa v Barbarians
- CYCLING - TNT Sports 4, 2.30pm-5pm - Stage 4 Tour of Switzerland
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - SL - 3pm York v Wigan, 6pm Catalans v Bradford, 8pm Castleford v Toulouse
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-1am US Open
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC - World Cup - 6pm Netherlands v Sweden
- CRICKET - Sky Sports Plus - Women’s T20 World Cup - 6.30pm England v Scotland
- GAA - RTÉ 2 - All-Ireland SHC Quarter-final - 7pm Clare v Dublin
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 9pm Germany v Côte d’Ivoire
SUNDAY (June 21st)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Las Vegas Manel Kape v Kyoji Horiguchi
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC (World Cup - 1am Ecuador v Curacao, 5am Tunisia v Japan
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - 2nd Test, D5 England v New Zealand
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 11am-1pm - WTA Berlin Open Final
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm Grand Prix of Czechia
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.15pm-5.15pm - Stage 5 Tour of Switzerland
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 2.30pm-4.30pm - ATP Halle Open Final
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - SL - 3pm St Helens v Huddersfield
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-1am US Open
- GAA - RTÉ 2 - All-Ireland SHC Quarter-final - 3.30pm Cork v Offaly
- SOCCER - RTÉ 2 & UTV - World Cup - 5pm Spain v Saudi Arabia, 8pm Belgium v Iran
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11pm The Sunday Game
- SOCCER - RTÉ 2 & BBC - World Cup - 11pm Uruguay v Cape Verde