Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Basketball
After approximately 1,300 games (yes, that many) there are now just two teams left – the New York Knicks and the San Antonio Spurs – in the 80th edition of the 2025-26 NBA season. The best-of-seven NBA Finals begin this week. - From June 3rd, Sky Sports
Horse racing
Two of the five annual British Classics take place this week at Epsom Downs. The Oaks is scheduled for Friday at the Surrey racecourse, with the Derby the following day. - Friday & Saturday, UTV & Virgin Media
Gaelic football
This weekend is the opening round of perhaps the most open women’s senior football championship in years. Armagh, Cork, Dublin, Galway, Kerry, Meath and Waterford all surely have realistic hopes of making it to the decider on the August bank holiday weekend. – Sunday, TG4
MONDAY (June 1st)
- TENNIS - TNT Sports 4, 9.30am-8pm French Open
- GAA - TG4 from 11.55am Comórtas Peile na Gaeltachta
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.30pm-5pm - Stage 3 Giro d’Italia Women
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s friendly - 6pm Norway v Sweden
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
TUESDAY (June 2nd)
- TENNIS - TNT Sports 4, 9.30am-11pm French Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 1.15pm-4pm - Stage 4 Giro d’Italia Women
- SOCCER - Virgin Media Two - Men’s friendly - 5pm Croatia v Belgium
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 6pm - 3rd Women’s T20 England v India
- SOCCER - BBC Three & S4C - Men’s friendly - 7.45pm Wales v Ghana
WEDNESDAY (June 3rd)
- TENNIS - TNT Sports 4, 9.30am-11pm French Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.30pm-5pm - Stage 5 Giro d’Italia Women
- SOCCER - Virgin Media Three - Men’s friendly - 7.45pm Poland v Nigeria
THURSDAY (June 4th)
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10am - 1st Test, D1 England v New Zealand
- TENNIS - TNT Sports 4, 10.30am-6pm French Open
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm KLM Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.30pm-5pm - Stage 6 Giro d’Italia Women
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11pm The Memorial Tournament
- SOCCER - BBC 2 - Men’s friendly - 5pm Northern Ireland v Guinea
- GOLF - Sky Sports Mix, 7pm-3am US Women’s Open
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Leeds Rhinos v St Helens
- ATHLETICS - Virgin Media Four, 8pm-10pm - Rome Diamond League
- SOCCER - Virgin Media Three - Men’s friendly - 8.10pm France v Côte d’Ivoire
FRIDAY (June 5th)
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - 1st Test, D2 England v New Zealand
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-5pm KLM Open
- F1 - Sky Sports F1 from noon - Practice Monaco Grand Prix
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-5pm Epsom
- TENNIS - TNT Sports 1, 1pm-9.30pm French Open
- CYCLING - TNT Sports 3, 2pm-4.45pm - Stage 7 Giro d’Italia Women
- GOLF - Sky Sports Golf, 5pm-11pm The Memorial Tournament
- DARTS - ITV4, 6pm-10pm - Copenhagen World Series
- GOLF - Sky Sports Mix, 7pm-3am US Women’s Open
- SOCCER - RTÉ 2 - Women’s World Cup Qualifier - 7.30pm Rep of Ireland v Netherlands
- SOCCER - UTV - Women’s World Cup Qualifier - 8pm Spain v England
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Bradford v York, 8pm Castleford v Leigh, 8pm Warrington v Hull FC
SATURDAY (June 6th)
- SOCCER - RTÉ 2 - Men’s friendly - 0.30am Canada v Rep of Ireland
- TENNIS - TNT Sports 1, 10am-5.30pm French Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - 1st Test, D3 England v New Zealand
- F1 - Sky Sports F1 from 11.15am - Practice & Qualifying Monaco Grand Prix
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-4.30pm KLM Open
- RACING - UTV & Virgin Media One, 1pm-5pm Epsom
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.15pm-5pm - Stage 8 Giro d’Italia Women
- GAA GAA Plus - Tailteann Cup - 3pm Fermanagh v New York, 6pm Longford v Down
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Huddersfield v Toulouse, 6.30pm Catalans v Wigan
- RUGBY - ITV4 & TNT Sports 2 - 3.15pm English Premiership (TBA)
- GAA - RTÉ 2 - Joe McDonagh Cup Final - 3.45pm Carlow v Laois; Leinster SHC Final - 6pm Dublin v Galway
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-11pm The Memorial Tournament
- RUGBY LEAGUE - BBC 2 & Sky Sports Plus - Super League - 5.30pm Wakefield v Hull KR
- DARTS - ITV4, 6pm-10pm - Copenhagen World Series
- BOXING - Sky Sports Action from 7pm - Bournemouth Chris Billam Smith v Ryan Rozicki
- SOCCER - Premier Sports 2 - Men’s friendly - 7.30pm USA v Germany
- EQUESTRIAN - TNT Sports 4, 8pm-10pm - Cannes Global Champions Tour
- SOCCER - UTV & Virgin Media Three - Men’s friendly - 9pm England v New Zealand
- SOCCER - BBC 2 - Men’s friendly - 9pm Scotland v Bolivia
- GOLF - Sky Sports Mix, 10pm-3am US Women’s Open
SUNDAY (June 7th)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Las Vegas Belal Muhammad v Gabriel Bonfim
- TENNIS - TNT Sports 1, 10am-6.30pm French Open
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.15am - 1st Test, D4 England v New Zealand
- GOLF - Sky Sports Golf, 11.30am-4.30pm KLM Open
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm Grand Prix of Hungary
- F1 - Sky Sports F1 from 12.30pm; Channel 4, 6.30pm-9pm (highlights) Monaco Grand Prix
- GAA - TG4 - Women’s SFC - 1pm Mayo v Dublin, 3pm Cork v Armagh
- GAA - RTÉ 2 - Munster SHC Final - 2pm Cork v Limerick
- CYCLING - TNT Sports 3, 2.15pm-5pm - Stage 9 Giro d’Italia Women
- GOLF - Sky Sports Golf, 4.30pm-11pm The Memorial Tournament
- ATHLETICS - BBC 2, 5pm-7pm - Stockholm Diamond League
- SOCCER - ITV4 - Men’s friendly - 8pm Morocco v Norway
- GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-1am US Women’s Open
- GAA - RTÉ 2, 9.30pm-11pm The Sunday Game