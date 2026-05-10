Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Golf
One of the four men’s majors in golf, the PGA Championship takes place at Aronimink Golf Club in Pennsylvania. Two-time winner Rory McIlroy will, of course, be one of the favourites, though it is 12 years since his last victory in this tournament. - Thursday-Sunday, Sky Sports
Athletics
The 2026 Diamond League – featuring 32 outdoor track and field events – begins at the weekend. The first two of the 15 meetings will be in China – Shaoxing and then Xiamen – with 10 of the locations being in Europe. - Saturday, BBC & Virgin Media
Hurling
The 2025 All-Ireland senior hurling champions, Tipperary, host the 2024 winners, Clare, in Semple Stadium at the weekend. Mathematically or not, the loser will surely have their season done and dusted before the end of May. - Saturday, GAA Plus
MONDAY (May 11th)
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Tottenham v Leeds Utd
- SOCCER - Sky Sports Football - Championship Play-Off - 8pm Millwall v Hull City
- GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights
TUESDAY (May 12th)
- CYCLING - TNT Sports 1, noon-5pm - Stage 4 Giro d’Italia
- SOCCER - Sky Sports Football - Championship Play-off - 8pm Southampton v Middlesbrough
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Osasuna v Atletico Madrid
WEDNESDAY (May 13th)
- CYCLING - TNT Sports 1, 10.30am-5pm - Stage 5 Giro d’Italia
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - Women’s 2nd ODI England v New Zealand
- RACING - UTV, 2pm-5pm York and Yarmouth
- SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - 7pm Arsenal v Everton
- GAA - TG4 Player - All-Ireland U20 Semi-finals - 7.30pm Kerry v Roscommon, 7.30pm Kildare v Tyrone
- GAA - TG4 - Munster U20 Hurling Final - 7.35pm Tipperary v Clare
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Manchester City v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports Plus - League 1 Play-off - 8pm Stockport County v Stevenage
- SOCCER - Premier Sports 1 - Coppa Italia Final - 8pm Lazio v Inter Milan
- SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 8.30pm Alavés v Barcelona
THURSDAY (May 14th)
- CYCLING - TNT Sports 1, 12.30pm-5pm - Stage 6 Giro d’Italia
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-midnight PGA Championship
- GOLF - Sky Sports Plus, 1pm-5pm - LET German Masters
- RACING - UTV, 2pm-5pm York and Salisbury
- DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Birmingham Premier League
- SOCCER - TNT Sports 1 - Youth Cup Final - 7pm Manchester City v Manchester Utd
- SOCCER - Sky Sports Football - League 1 Play-off - 8pm Bradford City v Bolton
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Huddersfield v St Helens
- GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-11pm - LPGA QC Championship
- SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Real Madrid v Real Oviedo
FRIDAY (May 15th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.05am Chiefs v Highlanders
- CYCLING - TNT Sports 3, 9am-5pm - Stage 7 Giro d’Italia
- GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-midnight PGA Championship
- GOLF - Sky Sports Plus, 1pm-5pm - LET German Masters
- RACING - UTV, 2pm-5pm York and Newbury
- SOCCER - Sky Sports Football - League 2 Play-off - 7.15pm Salford City v Grimsby Town
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Edinburgh v Connacht
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Ulster v Glasgow
- RUGBY - S4C – URC - 7.45pm Cardiff v Stormers
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Northampton v Bristol
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Dundalk v Shamrock Rovers
- SOCCER - Sky Sports Plus - League 2 Play-off - 8pm Notts County v Chesterfield
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Wigan v Leeds
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Wakefield v Catalans Dragons
- GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-11pm - LPGA QC Championship
SATURDAY (May 16th)
- RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 5.35am Fijian Drua v Waratahs, 8.05am Blues v Hurricanes, 10.35am Western Force v Reds
- CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.30am - Women’s 3rd ODI England v New Zealand
- ATHLETICS - BBC 2 & Virgin Media Two, noon-2pm - Shanghai Diamond League
- CYCLING - TNT Sports 3, noon-5pm - Stage 8 Giro d’Italia
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 12.45pm Sharks v Zebre, 3pm Bulls v Benetton
- GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-3pm - LET German Masters
- SOCCER - Sky Sports Premier League & Mix Women’s Super League (TBA)
- RACING - UTV, 1.15pm-4pm York and Newmarket
- GAA - TG4 from 2.30pm All-Ireland U20 Football Final (TBA)
- SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup Final - 3pm Chelsea v Manchester City
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-6pm - WTA Italian Open Final
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm York v Castleford, 5pm Toulouse v Warrington
- GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-midnight PGA Championship
- RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 4pm Harlequins v Exeter, 6.30pm Saracens v Gloucester
- GAA - GAA Plus - Leinster SHC - 4.30pm Galway v Dublin; Munster SHC - 7pm Tipperary v Clare
- RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 5.15pm Leinster v Ospreys
- RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 5.15pm Scarlets v Dragons
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 5.30pm Leigh v Hull KR
- GAA - TG4 from 7.35pm All-Ireland MFC (TBA)
- RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Lions
- GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-11pm - LPGA QC Championship
- GAA - RTE 2, 9.30pm-11pm The Saturday Game
- SOCCER - BBC 1, 0.10am-0.45am Match of the Day
SUNDAY (May 17th)
- UFC - TNT Sports 1 from 1am - Las Vegas Arnold Allen v Melquizael Costa
- CYCLING - TNT Sports 3, 11am-5pm - Stage 9 Giro d’Italia
- GOLF - Sky Sports Golf, noon-4pm - LET German Masters
- MOTOGP - TNT Sports 2 from 12.15pm GP of Catalunya
- RUGBY - BBC 2 - Women’s Six Nations - 12.15pm Wales v Italy
- SOCCER - Sky Sports - Premier League - 12.30pm Aston Villa v Liverpool
- SOCCER - Sky Sports - Premier League - 12.30pm Manchester Utd v Nottingham Forest
- SOCCER - Premier Sports 1 - Scottish Premiership - 2pm Livingston v Kilmarnock
- RACING - TG4, 2.15pm-5.15pm Naas
- GAA - RTE 2 - Leinster SFC Final - 2pm Dublin v Westmeath
- RUGBY - Virgin Media One - Women’s Six Nations - 2.30pm Ireland v Scotland
- GAA - GAA Plus - Munster SHC - 3pm Limerick v Waterford
- RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 3pm Sale v Leicester
- SOCCER - Sky Sports Main Event - Premier League - 3pm Leeds Utd v Brighton
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 3pm Everton v Sunderland, 5.30pm Newcastle Utd v West Ham Utd
- SOCCER - Sky Sports Football - Premier League - 3pm Brentford v Crystal Palace
- SOCCER - Sky Sports F1 - Premier League - 3pm Wolverhampton v Fulham
- RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm Bradford v Hull FC
- TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-6pm - ATP Italian Open Final
- RACING - UTV, 3.30pm-7pm Hamilton
- GOLF - Sky Sports Golf, 4pm-midnight PGA Championship
- GAA - RTE 2 & BBC 2 - Ulster SFC Final - 4.15pm Monaghan v Armagh
- RUGBY - BBC Player - Women’s Six Nations - 4.45pm France v England
- GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-11pm - LPGA QC Championship
- GAA - RTE 2, 9.30pm-11pm The Sunday Game
- RUGBY - Virgin Media Two, 10pm-11pm Women’s Six Nations Highlights
- SOCCER - BBC 1, 10.30pm-11.55pm Match of the Day