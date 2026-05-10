Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Golf

One of the four men’s majors in golf, the PGA Championship takes place at Aronimink Golf Club in Pennsylvania. Two-time winner Rory McIlroy will, of course, be one of the favourites, though it is 12 years since his last victory in this tournament. - Thursday-Sunday, Sky Sports

Athletics

The 2026 Diamond League – featuring 32 outdoor track and field events – begins at the weekend. The first two of the 15 meetings will be in China – Shaoxing and then Xiamen – with 10 of the locations being in Europe. - Saturday, BBC & Virgin Media

Hurling

The 2025 All-Ireland senior hurling champions, Tipperary, host the 2024 winners, Clare, in Semple Stadium at the weekend. Mathematically or not, the loser will surely have their season done and dusted before the end of May. - Saturday, GAA Plus

MONDAY (May 11th)

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Tottenham v Leeds Utd

SOCCER - Sky Sports Football - Championship Play-Off - 8pm Millwall v Hull City

GAA - TG4, 8pm-9pm Weekend highlights

TUESDAY (May 12th)

CYCLING - TNT Sports 1, noon-5pm - Stage 4 Giro d’Italia

SOCCER - Sky Sports Football - Championship Play-off - 8pm Southampton v Middlesbrough

SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Osasuna v Atletico Madrid

WEDNESDAY (May 13th)

CYCLING - TNT Sports 1, 10.30am-5pm - Stage 5 Giro d’Italia

CRICKET - Sky Sports Cricket from 12.30pm - Women’s 2nd ODI England v New Zealand

RACING - UTV, 2pm-5pm York and Yarmouth

SOCCER - Sky Sports Mix - Women’s Super League - 7pm Arsenal v Everton

GAA - TG4 Player - All-Ireland U20 Semi-finals - 7.30pm Kerry v Roscommon , 7.30pm Kildare v Tyrone

, 7.30pm GAA - TG4 - Munster U20 Hurling Final - 7.35pm Tipperary v Clare

SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Manchester City v Crystal Palace

SOCCER - Sky Sports Plus - League 1 Play-off - 8pm Stockport County v Stevenage

SOCCER - Premier Sports 1 - Coppa Italia Final - 8pm Lazio v Inter Milan

SOCCER - Premier Sports 2 - La Liga - 8.30pm Alavés v Barcelona

THURSDAY (May 14th)

CYCLING - TNT Sports 1, 12.30pm-5pm - Stage 6 Giro d’Italia

GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-midnight PGA Championship

GOLF - Sky Sports Plus, 1pm-5pm - LET German Masters

RACING - UTV, 2pm-5pm York and Salisbury

DARTS - Sky Sports Action, 7pm-11pm - Birmingham Premier League

SOCCER - TNT Sports 1 - Youth Cup Final - 7pm Manchester City v Manchester Utd

SOCCER - Sky Sports Football - League 1 Play-off - 8pm Bradford City v Bolton

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Huddersfield v St Helens

GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-11pm - LPGA QC Championship

SOCCER - Premier Sports 1 - La Liga - 8.30pm Real Madrid v Real Oviedo

FRIDAY (May 15th)

RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 8.05am Chiefs v Highlanders

CYCLING - TNT Sports 3, 9am-5pm - Stage 7 Giro d’Italia

GOLF - Sky Sports Golf, 12.30pm-midnight PGA Championship

GOLF - Sky Sports Plus, 1pm-5pm - LET German Masters

RACING - UTV, 2pm-5pm York and Newbury

SOCCER - Sky Sports Football - League 2 Play-off - 7.15pm Salford City v Grimsby Town

RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Edinburgh v Connacht

RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 7.45pm Ulster v Glasgow

RUGBY - S4C – URC - 7.45pm Cardiff v Stormers

RUGBY - TNT Sports 1 – Premiership - 7.45pm Northampton v Bristol

SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Dundalk v Shamrock Rovers

SOCCER - Sky Sports Plus - League 2 Play-off - 8pm Notts County v Chesterfield

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 8pm Wigan v Leeds

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 8pm Wakefield v Catalans Dragons

GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-11pm - LPGA QC Championship

SATURDAY (May 16th)

RUGBY - Sky Sports Plus - Super Rugby - 5.35am Fijian Drua v Waratahs , 8.05am Blues v Hurricanes , 10.35am Western Force v Reds

, 8.05am , 10.35am CRICKET - Sky Sports Cricket from 10.30am - Women’s 3rd ODI England v New Zealand

ATHLETICS - BBC 2 & Virgin Media Two, noon-2pm - Shanghai Diamond League

CYCLING - TNT Sports 3, noon-5pm - Stage 8 Giro d’Italia

RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 12.45pm Sharks v Zebre , 3pm Bulls v Benetton

, 3pm GOLF - Sky Sports Golf, 1pm-3pm - LET German Masters

SOCCER - Sky Sports Premier League & Mix Women’s Super League (TBA)

(TBA) RACING - UTV, 1.15pm-4pm York and Newmarket

GAA - TG4 from 2.30pm All-Ireland U20 Football Final (TBA)

(TBA) SOCCER - BBC 1 & TNT Sports 1 - FA Cup Final - 3pm Chelsea v Manchester City

TENNIS - Sky Sports Tennis, 3pm-6pm - WTA Italian Open Final

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Plus - Super League - 3pm York v Castleford , 5pm Toulouse v Warrington

, 5pm GOLF - Sky Sports Golf, 3pm-midnight PGA Championship

RUGBY - TNT Sports 2 – Premiership - 4pm Harlequins v Exeter , 6.30pm Saracens v Gloucester

, 6.30pm GAA - GAA Plus - Leinster SHC - 4.30pm Galway v Dublin ; Munster SHC - 7pm Tipperary v Clare

; Munster SHC - 7pm RUGBY - TG4 & Premier Sports 1 – URC - 5.15pm Leinster v Ospreys

RUGBY - Premier Sports 2 – URC - 5.15pm Scarlets v Dragons

RUGBY LEAGUE - Sky Sports Action - Super League - 5.30pm Leigh v Hull KR

GAA - TG4 from 7.35pm All-Ireland MFC (TBA)

(TBA) RUGBY - Premier Sports 1 – URC - 7.45pm Munster v Lions

GOLF - Sky Sports Mix, 8pm-11pm - LPGA QC Championship

GAA - RTE 2, 9.30pm-11pm The Saturday Game

SOCCER - BBC 1, 0.10am-0.45am Match of the Day

SUNDAY (May 17th)