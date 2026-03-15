Three sporting events to watch this week: Your handy guide to sport on television

Hurling
The All-Ireland Post-Primary Hurling Final takes place on St Patrick’s Day between two great rivals - but with a very different history. Kilkenny giants, St Kieran’s, have already won the title a remarkable 25 times, winning seven of the past 10 finals. In contrast, Presentation College, Athenry have never claimed the Croke Cup. This week, they contest their fifth decider in seven seasons. – Tuesday, TG4
Athletics
The 2026 World Indoor Championships will take place this weekend in Toruń, Poland. Kate O’Connor will lead the medal challenge for Team Ireland, with a dozen Irish athletes making the trip to the championships. - Friday-Sunday, Virgin Media & BBC
Rugby
Just one week after the Ireland-Scotland clash, the two rugby rivals meet again – this time with the visit of Leinster to Glasgow Warriors. The sides have served up some classic matches over the years, and this time meet as a top-of-the-URC-table clash. – Saturday, Premier Sports
MONDAY (March 16)
- SNOOKER - TNT Sports 1, 6am-9am, 11.30am-2.30pm World Open
- NBA - Sky Sports Main Event - Midnight Warriors @ Knicks
- RUGBY - RTÉ 2, 8pm-9pm Against the Head
- GAA - TG4, 8pm-9pm Hurling & Football League highlights
- SOCCER - Sky Sports Premier League - 8pm Brentford v Wolves
- SOCCER - Sky Sports Football – Championship - 8pm Portsmouth v Derby
- SOCCER - Virgin Media Two - League of Ireland - 8pm Galway Utd v Waterford
- NBA - Sky Sports Action - 11pm Magic @ Hawks
TUESDAY (March 17th)
- NBA – Sky Sports Mix – 1.30am Lakers @ Rockets
- SNOOKER – TNT Sports 1, 6am-9am, 11.30am-2.30pm World Open
- GAA – TG4 – Senior A Hurling (Croke Cup) Final – 1pm Presentation College, Athenry v St Kieran’s College; Senior A Football (Hogan Cup) Final – 3pm Colaiste Mhuire, Mullingar v Tralee CBS
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 3pm-3am – ATP/WTA Miami Open
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 3 – Champions League Last 16 – 5.45pm Sporting CP v Bodø/Glimt
- SOCCER – Sky Sports Plus – Championship – 7.45pm Watford v Wrexham
- SOCCER – Sky Sports Football – League 1 – 8pm Barnsley v Wigan
- SOCCER - Virgin Media Two & TNT Sports 1 - Champions League - 8pm Arsenal v Bayer Leverkusen
- SOCCER - TNT Sports 2 - Champions League - 8pm Chelsea v PSG
- SOCCER - Premier Sports 1 & Amazon Prime - Champions League - 8pm Man City v Real Madrid
WEDNESDAY (March 18th)
- NBA – Sky Sports Action – Midnight Cavaliers @ Bucks
- NBA – Sky Sports Action – 2am 76ers @ Nuggets
- SNOOKER – TNT Sports 1, 6am-9am, 11.30am-2.30pm World Open
- CYCLING – TNT Sports 3, 1.15pm-3.15pm Milan-Turin
- CYCLING – TNT Sports 2, 2pm-4.30pm Nokere Koerse
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 3pm-3am – ATP/WTA Miami Open
- SOCCER – TNT Sports 1 – Europa League – 3.30pm Sporting Braga v Ferencváros
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 2 – Champions League – 5.45pm Barcelona v Newcastle
- SOCCER – BBC Three – Women’s Super League – 7.15pm West Ham v Man Utd
- SOCCER – RTÉ 2, Premier Sports 1 & TNT Sports 1 – Champions League - 8pm Liverpool v Galatasaray
- SOCCER – Virgin Media Two & TNT Sports 3 – Champions League – 8pm Tottenham v Atletico Madrid
- SOCCER – TNT Sports 4 – Champions League – 8pm Bayern Munich v Atalanta
- SOCCER – Sky Sports Premier League – Women’s Super League – 7pm Chelsea v Brighton
- SOCCER – Sky Sports Football – League 2 – 8pm MK Dons v Colchester
- NBA – Sky Sports Action – 11pm Warriors @ Celtics
THURSDAY (March 19th)
- SNOOKER – TNT Sports 3, 6am-9am, 11.30am-2.30pm World Open
- GOLF – Sky Sports Golf, 11.30am-10pm Valspar Championship
- CYCLING – TNT Sports 2, 1pm-3pm Grand Prix Denain
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 3pm-3am – ATP/WTA Miami Open
- SOCCER – Premier Sports 1 & TNT Sports 2 – Europa League – 5.45pm Midtjylland v Nottingham Forest
- SOCCER – Premier Sports 2 & TNT Sports 3 – Conference League – 5.45pm AEK Larnaca v Crystal Palace
- SOCCER – Premier Sports 1 & TNT Sports 1 – Europa League – 8pm Aston Villa v Lille
- SOCCER – TNT Sports 2 – Europa League – 8pm Roma v Bologna
- SOCCER – TNT Sports 3 – Europa League – 8pm Porto v Stuttgart
- SOCCER – TNT Sports 4 – Europa League – 8pm Real Betis v Panathinaikos
- DARTS – Sky Sports Action, 7pm-11pm – Dublin Premier League
- RUGBY LEAGUE – Sky Sports Plus – Super League – 8pm Wigan v York
- GOLF – Sky Sports Golf, 10pm-1am – LPGA Founders Cup
FRIDAY (March 20th)
- SNOOKER – TNT Sports 3, 6am-9am, 11.30am-2.30pm World Open
- RUGBY – Sky Sports Plus – Super Rugby – 6.05am Highlanders v Hurricanes, 8.35am Brumbies v Chiefs
- ATHLETICS – Virgin Media Two/Three, 8.55am-1.15pm, 5pm-8.30pm; BBC 2, 9am-1pm, 5pm-8.30pm World Indoors
- GOLF – Sky Sports Golf, 11.30am-10pm Valspar Championship
- CYCLING – TNT Sports 4, 2pm-4.30pm Bredene Koksijde Classic
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 3pm-3am – ATP/WTA Miami Open
- RUGBY – TG4 & Premier Sports 2 – URC – 5pm Bulls v Cardiff
- RUGBY LEAGUE – Sky Sports Plus – Super League – 6pm Toulouse v St Helens, 8pm Bradford v Huddersfield, 8pm Wakefield v Leigh
- RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 7.45pm Ulster v Connacht
- RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 7.45pm Scarlets v Zebre
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 7.45pm Bath v Saracens
- SOCCER – Virgin Media Two – League of Ireland – 8pm Bohemians v Dundalk
- SOCCER – Sky Sports Main Event – Premier League – 8pm Bournemouth v Man Utd
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 8pm Preston NE v Stoke City
- GOLF – Sky Sports Golf, 10pm-1am – LPGA Founders Cup
SATURDAY (March 21st)
- GOLF – Sky Sports Golf, 2am-7am Australian WPGA Championship
- TRIATHLON – TNT Sports 3, 3.30am-7.30am – Gold Coast T100 World Tour
- RUGBY – Sky Sports Plus – Super Rugby – 3.35am Fijian Drua v Reds, 6.05am Moana Pasifika v Crusaders, 8.35am Waratahs v Blues
- SNOOKER – TNT Sports 1, 6am-9am, TNT Sports 4, 11.30am-2.30pm World Open
- ATHLETICS – Virgin Media Two, 8.55am-1.10pm, 5.15pm-8.30pm, BBC 2, 9am-12.30pm, 5.15pm-8.45pm – World Indoors
- GOLF – Sky Sports Golf, 11.45am-10pm – Florida Valspar Championship
- SOCCER – Sky Sports Mix – Women’s Super League – Noon London City v Chelsea
- SOCCER – Sky Sports Premier League – Women’s Super League – Noon Man City v Tottenham
- SOCCER – Sky Sports Plus – Women’s Super League – Noon Arsenal v West Ham, Noon Man Utd v Everton
- SOCCER – TNT Sports 1 – Premier League – 12.30pm Brighton v Liverpool
- SOCCER – UTV – Championship – 12.30pm Ipswich Town v Millwall
- SOCCER – Sky Sports Plus – Championship – 12.30pm Blackburn v Middlesbrough
- SOCCER – TG4 – Women’s Premier Division – 12.45pm Shamrock Rovers v Peamount
- RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 12.45pm Lions v Edinburgh
- SOCCER – Premier Sports 1 – Premier League – 3pm Fulham v Burnley
- RUGBY – TG4 & Premier Sports 2 – URC – 3pm Sharks v Munster
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 3pm Exeter Chiefs v Sale Sharks
- RUGBY LEAGUE – BBC 2 & Sky Sports Plus – Super League – 3pm Warrington v Castleford
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 3pm-3am – ATP/WTA Miami Open
- SOCCER – Sky Sports Football – Championship – 5.15pm Swansea v Coventry
- RUGBY – Premier Sports 1 – URC – 5.30pm Glasgow v Leinster
- RUGBY LEAGUE – Sky Sports Plus – Super League – 5.30pm Catalans v Hull KR
- SOCCER – Sky Sports Main Event – Premier League – 5.30pm Everton v Chelsea, 8pm Leeds v Brentford
- SOCCER – Premier Sports 2 – Scottish Premiership – 5.45pm Rangers v Aberdeen
- GAA – TG4 – Hurling League – 7pm Division One A (TBA)
- SOCCER – TNT Sports 2 – Serie A – 7.45pm Juventus v Sassuolo
- UFC – TNT Sports 1 – from 8pm – London Lerone Murphy v Movsar Evloev
- NBA – Sky Sports Action – 9pm Thunder @ Wizards
- GOLF – Sky Sports Golf, 10pm-1am – LPGA Founders Cup
- SOCCER – BBC 1, 10.30pm-11.40pm Match of the Day
- EQUESTRIAN – TNT Sports 3, 11.15pm-1am – Florida Longines League of Nations
SUNDAY (March 22nd)
- GOLF – Sky Sports Golf, 2am-7am Australian WPGA Championship
- ATHLETICS – Virgin Media Two, 8.55am-1.20pm, 4.30pm-8pm, BBC 2, 9am-12.45pm, 5pm-8.45pm – World Indoors
- GOLF – Sky Sports Golf, 11.45am-10pm Valspar Championship
- SOCCER – Sky Sports Mix – Women’s Super League – Noon Brighton v Liverpool
- SOCCER – Sky Sports Main Event – Premier League – Noon Newcastle v Sunderland, 2.15pm Tottenham v Nottingham Forest
- SOCCER – Sky Sports Football – Scottish Premiership – 12.30pm Dundee Utd v Celtic
- SOCCER – Premier Sports 1 – La Liga – 1pm Barcelona v Rayo Vallecano
- RUGBY – Premier Sports 2 – URC – 1pm Stormers v Dragons
- GAA – TG4 – Football League – 1.15pm Division Two (TBA), 3.30pm Division One (TBA)
- SOCCER – Sky Sports Premier League – 2.15pm Aston Villa v West Ham
- CYCLING – TNT Sports 4, 2.30pm-3.30pm Grand Prix Monsere
- SOCCER – BBC 2 – Women’s Super League – 2.45pm Leicester v Aston Villa
- RUGBY – TNT Sports 1 – Premiership – 3pm Leicester v Bristol
- RUGBY LEAGUE – Sky Sports Plus – Super League – 3pm Hull FC v Leeds
- TENNIS – Sky Sports Tennis, 3pm-3am – ATP/WTA Miami Open
- SOCCER – UTV & Sky Sports Football – League Cup Final – 4.30pm Arsenal v Man City
- MOTOGP – TNT Sports 2 – from 5.15pm GP of Brazil
- SOCCER – TNT Sports 1 – Serie A – 7.45pm Fiorentina v Inter
- SOCCER – Premier Sports 1 – La Liga – 8pm Real Madrid v Atletico Madrid
- NBA – Sky Sports Action – 9pm Trail Blazers @ Nuggets, Midnight Timberwolves @ Celtics
- GAA – RTÉ 2, 9.35pm-11.35pm League Sunday
- GOLF – Sky Sports Golf, 10pm-1am – LPGA Founders Cup
- SOCCER – BBC 1, 10.30pm-11.35pm Match of the Day